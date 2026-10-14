Les anciennes Apple TV vont recevoir Siri AI gratuitement — mais pas encore en France

Siri AI arrive sur les Apple TV 4K de deuxième et troisième générations

Une mise à jour logicielle gratuite est prévue

La fonction sera d’abord disponible uniquement dans certains pays et territoires

La nouvelle Apple TV 4K de quatrième génération attire naturellement l’attention, notamment à cause de son tarif de 349 € en France, mais elle apporte également plusieurs nouveautés importantes. Siri AI promet un assistant beaucoup plus personnel, tandis que la nouvelle puce améliore les performances et que le boîtier peut désormais fonctionner avec quatre HomePod 2 ou HomePod mini 2 en configuration surround.

Une bonne nouvelle attend cependant les propriétaires des modèles précédents : il ne sera pas forcément nécessaire de changer d’Apple TV pour profiter de Siri AI. Une restriction importante existe toutefois pour la France, puisque le nouvel assistant n’y est pas encore disponible.

Lors de l’annonce officielle de la nouvelle Apple TV 4K, Apple a confirmé que Siri AI arriverait également sur les Apple TV 4K de deuxième génération et ultérieures grâce à une future mise à jour. Au lancement, cette version bêta sera proposée en anglais aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Inde, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. La France n’apparaît donc pas encore dans cette liste.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Dans les pays compatibles, le nouvel assistant fonctionnera ainsi sur l’Apple TV 4K de deuxième génération sortie en 2021, la troisième génération lancée en 2022 et naturellement la nouvelle quatrième génération commercialisée à partir du 13 novembre. L’arrivée de tvOS 27.2 sur le nouveau modèle pourrait également donner une indication sur le calendrier de déploiement des anciens appareils.

Siri AI ne se limite pas à mieux comprendre des commandes simples. Il peut exploiter davantage de connaissances et de contexte personnel pour retrouver un album recommandé auparavant ou répondre à des questions plus détaillées sur un film, une série ou d’autres contenus.

Les démonstrations réalisées sur la nouvelle Apple TV 4K montrent une expérience plus riche que celle du Siri actuel. Apple n’a pas indiqué que les anciens modèles disposeraient de fonctions réduites, même si leur matériel moins puissant pourrait éventuellement avoir un impact sur la vitesse de certaines interactions.

Dans tous les cas, il s’agira d’une mise à niveau gratuite offrant de nouvelles possibilités pour rechercher et découvrir du contenu sur des Apple TV déjà âgées de plusieurs années.

(Image credit: Apple TV 4K (2026))

La nouvelle Siri Remote peut également intéresser les propriétaires d’anciens modèles. La télécommande de quatrième génération ajoute un haut-parleur permettant de la faire sonner lorsqu’elle est perdue et prend en charge la Localisation précise avec certains iPhone compatibles. Apple confirme qu’elle fonctionne aussi avec les précédentes Apple TV 4K et l’Apple TV HD.

Aux États-Unis, cette nouvelle télécommande est proposée à 59 $. Apple confirme également sa vente séparée en France, mais son communiqué français ne précise pas encore son tarif. Il faudra donc attendre l’actualisation complète de l’Apple Store français avant d’établir son prix local définitif.

Entre la future mise à jour gratuite des Apple TV 4K de deuxième et troisième générations et la compatibilité de la nouvelle Siri Remote, plusieurs nouveautés du modèle 2026 pourront donc profiter à des appareils plus anciens. Pour les utilisateurs français, la principale inconnue reste désormais la date d’arrivée de Siri AI.