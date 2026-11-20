J’ai généralement une assez bonne idée de la manière dont je dépense mon argent chaque mois. Mais la nouvelle intégration de Google Gemini promet de m’aider à mieux comprendre mes dépenses et à établir un budget plus pertinent. Pour cela, l’assistant IA peut désormais examiner les informations financières accessibles dans Google Wallet.

Concrètement, Google a fait de Wallet un nouveau connecteur de Gemini, accessible grâce aux fonctionnalités d’intelligence personnelle de l’assistant. Il devient possible de poser des questions sur ses dépenses, de générer des graphiques, d’obtenir des explications sur les avantages d’une carte bancaire et même de retrouver des billets ou des titres enregistrés directement dans la conversation.

La fonctionnalité est progressivement déployée auprès des utilisateurs américains de Gemini, sur le Web et sur mobile. Il suffit d’ouvrir les paramètres des applications connectées dans la section consacrée à l’intelligence personnelle, puis d’associer Google Wallet. Il est également possible de saisir @Google Wallet dans une conversation et de suivre les instructions de connexion, si elles apparaissent.

Pour obtenir une analyse financière plus détaillée, il faut connecter ses comptes bancaires ou ses cartes de crédit à Google Wallet par l’intermédiaire de Plaid. Cette connexion reste facultative et fonctionne uniquement en lecture. Elle ne permet donc pas d’effectuer des transactions. Le principe rappelle les nouveaux outils financiers de ChatGPT, mais avec une approche propre à Google.

Visualiser ses dépenses

J’ai commencé par demander à Gemini de représenter graphiquement mes dépenses des derniers mois. Les listes de transactions classiques ne m’ont jamais semblé particulièrement éclairantes. Mais le graphique regroupant les achats par catégories m’a permis de repérer bien plus facilement les évolutions, sans examiner chaque paiement individuellement. Par exemple, l’augmentation de mes dépenses d’essence s’expliquait par plusieurs longs trajets effectués ces dernières semaines.

Cette hausse ne signifiait pas nécessairement que je devais revoir entièrement mon budget, puisque ces déplacements supplémentaires en expliquaient une bonne partie. Le véritable intérêt de Gemini résidait dans la possibilité de poser des questions complémentaires à partir du graphique, afin d’examiner les transactions concernées. J’ai même créé un graphique budgétaire interactif dans lequel je pouvais ajuster mes dépenses prévisionnelles pour envisager différents scénarios sur le mois suivant. Les chiffres doivent toujours être vérifiés, notamment lorsque certains comptes ne sont pas connectés. Mais cette approche conversationnelle rend l’analyse des dépenses beaucoup moins fastidieuse.

Un billet de cinéma retrouvé en quelques secondes

Google Wallet conserve également des billets et des titres de transport. J’ai donc demandé à Gemini de retrouver mes prochains événements, et l’assistant a fait apparaître un billet de cinéma prévu pour la semaine suivante. C’est un petit confort, mais il peut devenir particulièrement appréciable lorsqu’on attend devant une salle sans se souvenir où se trouve sa confirmation. La fonction pourrait être encore plus pratique lorsque plusieurs réservations doivent être gérées.

J’ai également testé la capacité de Gemini à comprendre les récompenses et les offres associées aux cartes enregistrées dans mon Google Wallet. Je sais que je devrais davantage m’intéresser aux avantages de mes cartes bancaires. Pourtant, je n’y pense généralement qu’au moment de réserver un voyage. Je voulais donc vérifier si Gemini pouvait m’expliquer les avantages auxquels j’avais droit et me suggérer des moyens d’en profiter, sans m’obliger à déchiffrer toutes les conditions.

Je me suis concentré sur ma carte américaine Capital One VentureOne. J’ai demandé à Gemini de détailler son programme de récompenses et de m’indiquer comment mieux l’utiliser. L’IA a présenté les avantages habituels de cette carte et proposé des conseils sur les situations dans lesquelles elle pouvait être intéressante.

« Votre carte VentureOne vous rapporte 1,25 mile par dollar sur vos achats quotidiens. Mais vous pouvez obtenir 5 miles par dollar sur les hôtels et les voitures de location éligibles réservés via Capital One Travel », m’a expliqué Gemini. « Si vous prévoyez un voyage, consultez Capital One Travel avant de réserver directement. Une réservation d’hôtel de 500 dollars pourrait vous rapporter 2 500 miles au lieu des 625 habituels, même s’il faut comparer les prix pour vérifier que l’offre reste intéressante. Vous pouvez également gagner 5 miles par dollar sur certains achats effectués via Capital One Entertainment. »

C’était exactement le type de conseil que j’espérais obtenir. Gemini m’a également suggéré d’utiliser mes miles accumulés pour régler certaines dépenses de voyage, ou de vérifier si leur transfert vers un partenaire de Capital One pourrait offrir une meilleure valeur. L’assistant a même souligné que le taux habituel de 1,25 mile par dollar restait relativement modeste. Une autre carte de crédit pourrait donc se révéler plus avantageuse pour certains achats courants.

Il existe toutefois des limites aux informations auxquelles Gemini peut accéder. Google explique que l’intégration de Wallet permet de résumer les avantages et les offres disponibles. Mais enregistrer une carte dans Wallet ne donne pas nécessairement accès à l’intégralité du compte de récompenses correspondant. Certaines promotions personnalisées et le solde actuel des miles peuvent encore nécessiter une consultation directe auprès de Capital One. Les conseils sont utiles, mais je vérifierais toujours une offre avant d’effectuer un achat dans le seul but d’obtenir davantage de récompenses.

Les questions de confidentialité méritent également d’être examinées avant d’utiliser pleinement cette intégration. Google assure que Gemini ne peut pas lancer de transactions depuis Wallet et que les utilisateurs peuvent déconnecter le service à tout moment. Néanmoins, relier ses comptes financiers implique toujours de partager des informations sensibles avec un service supplémentaire. Les conversations avec Gemini restent par ailleurs soumises aux politiques générales de Google concernant les données. Les conséquences sont donc un peu plus importantes que lorsqu’on demande une recette de cuisine à un chatbot.

Je ne m’attends pas à ce que Gemini me passionne soudainement pour la gestion budgétaire. Je n’ai pas non plus besoin de recevoir des commentaires non sollicités sur chacun de mes achats. Mais pouvoir comprendre mes dépenses et obtenir des conseils utiles sur les avantages des cartes bancaires rend cette intégration nettement plus intéressante. Et si Gemini peut également retrouver mon billet de cinéma avant que j’arrive devant le guichet, c’est un bonus appréciable.