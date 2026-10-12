Google dévoile Gemini Agents, des agents IA toujours actifs qui pourront même avoir leur propre adresse e-mail

Gemini Agent travaillera de manière autonome à partir d’un objectif, sans nécessiter d’instructions détaillées

Son fonctionnement dans le cloud lui permettra de rester actif même lorsque son utilisateur n’est pas connecté

Il fonctionnera avec des plateformes tierces et même avec des modèles concurrents

Google vient de présenter sa vision d’un futur dans lequel les agents IA deviennent de véritables employés numériques autonomes. Avec sa nouvelle génération de Gemini Agents, l’entreprise veut utiliser un agent central capable de répondre aux questions, créer des documents, générer des ressources, organiser des réunions et réaliser de nombreuses autres tâches.

L’annonce intervient peu après des présentations similaires de Meta avec Muse et d’OpenAI avec Dots. Le principe repose sur la possibilité de confier un objectif à un agent IA plutôt que de devoir détailler chaque étape et chaque tâche.

Les employés pourraient ainsi passer d’une simple assistance par IA à la délégation de charges de travail complètes à un système capable d’exécuter des missions longues de manière largement autonome.

Gemini Agent représente l’avenir de l’IA agentique selon Google

Toujours actif, ce nouveau Gemini pourra continuer à fonctionner en arrière-plan même lorsque les employés ne se trouvent plus devant leur ordinateur, puisque son exécution repose sur l’infrastructure Google Cloud plutôt que directement sur l’appareil.

Google ne présente d’ailleurs pas Gemini Agents comme un outil réservé au travail. Les agents doivent pouvoir servir aussi bien d’assistants personnels que de collègues numériques. Pour les usages professionnels, ils pourront disposer de leur propre adresse e-mail, de leur propre calendrier et d’un espace de stockage Drive.

Malgré son statut de produit Google exécuté dans Google Cloud, Gemini Agents sera également compatible avec les modèles d’Anthropic, et Google promet d’en prendre d’autres en charge à l’avenir.

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, présente cette ambition comme celle d’une « plateforme pérenne qui fonctionne partout, exécute n’importe quelle tâche, prend en charge le choix des modèles et applique les contrôles nécessaires en entreprise ».

Pour renforcer encore son ouverture, Gemini Agents fonctionnera aussi avec des plateformes tierces comme Microsoft 365 et Slack, ainsi que sur de nombreux appareils sous iOS, Android, macOS et Windows.

Gemini Agents n’est pas encore disponible de manière générale, mais certains clients peuvent accéder à une préversion privée. Davantage de précisions sur ses usages et ses autres caractéristiques devraient apparaître à mesure que le service se rapproche de sa disponibilité générale.