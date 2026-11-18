Apple lance une application expérimentale baptisée Apple Health AI Study App

Elle permet de discuter de sa santé avec un chatbot utilisant l’intelligence artificielle

Conçue pour la recherche, elle est actuellement accessible aux résidents américains

Depuis plus d’un an, des rumeurs évoquent le lancement d’une application Health+ reposant sur l’intelligence artificielle chez Apple. Si ce service ne s’est toujours pas concrétisé, l’entreprise vient de lancer une Apple Health AI Study App, qui pourrait préparer l’arrivée d’un projet plus ambitieux.

Cette nouvelle application a été développée en collaboration avec OpenEvidence, une plateforme majeure d’intelligence artificielle clinique. Elle doit permettre aux deux entreprises d’étudier les possibilités offertes par l’IA dans le domaine de la santé. Selon sa description sur l’App Store, elle contribuera également à « aider Apple à développer de meilleurs produits d’IA consacrés à la santé ».

Elle pourrait donc constituer une première étape vers Health+ ou d’autres outils de santé utilisant l’intelligence artificielle chez Apple. En attendant, l’application semble déjà présenter un intérêt concret.

Les utilisateurs peuvent lui poser des questions concernant leurs maladies ou leurs symptômes et obtenir des réponses formulées dans un « langage accessible ». Ces réponses s’accompagnent de références cliniques évaluées par des pairs, avec des liens vers les sources, afin de ne pas devoir se fier aveuglément aux affirmations de l’IA.

(Image credit: Apple)

Connecter l’application aux données de santé

Il est également possible de partager, de manière facultative, des données HealthKit, comme la fréquence cardiaque au repos, l’activité physique ou le sommeil. Ces informations apportent davantage de contexte à l’application et peuvent servir à préparer une consultation médicale ou à élaborer des programmes personnalisés d’exercice et d’alimentation.

L’intelligence artificielle utilisée a été entraînée à partir de recherches médicales évaluées par des pairs et de recommandations cliniques. Ses réponses pourraient donc se révéler plus fiables que celles d’un chatbot généraliste. Un avertissement précise néanmoins que « ni l’application ni l’étude de recherche ne fournissent de conseils médicaux, de diagnostics ou de traitements ».

Apple promet également de protéger la confidentialité des utilisateurs. Bien que l’application soit destinée à la recherche, leurs réponses ne seront pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA. Chacun pourra aussi choisir les informations qu’il souhaite partager, Apple affirmant garantir leur confidentialité.

L’Apple Health AI Study App peut dès maintenant être téléchargée et les inscriptions sont ouvertes. Toutefois, il faut actuellement résider aux États-Unis, être âgé d’au moins 21 ans et disposer d’un iPhone 15 Pro ou plus récent, fonctionnant sous iOS 26 ou une version ultérieure. L’étude est également limitée à 200 000 participants, ce qui encourage les personnes éligibles à s’inscrire rapidement.