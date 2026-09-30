L’Apple Watch Series 12 collecte une montagne de données santé — et cette petite anomalie montre le revers de la médaille

L’époque où l’Apple Watch servait principalement à afficher des notifications et à suivre les entraînements paraît déjà lointaine. Elle ressemble désormais davantage à un petit technicien médical porté au poignet, capable de mesurer notamment la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes, la température, l’oxygène sanguin, la fréquence respiratoire et le sommeil. L’application Signes vitaux peut ensuite combiner ces informations pour donner une vue plus globale de l’état de santé.

Apple a également remanié sa section Signes vitaux, vieille de deux ans, avant l’arrivée de la vue Préparation dans la future version repensée de l’application Santé. En attendant, le score de préparation apparaît déjà dans Fitness. Les données de Signes vitaux, du sommeil et de l’activité sont combinées pour produire un score de 1 à 10 indiquant le niveau de préparation à la journée. Au moment de cette expérience, la valeur affichée était de 7/10.

(Image credit: Future)

L’usage observé pendant ce test ne correspond pas à celui d’un passionné de quantified self. L’objectif reste surtout de rester actif, en forme et relativement attentif à l’alimentation — même si cela n’interdit évidemment pas quelques écarts. Comme avec les précédentes Apple Watch, les entraînements sont suivis régulièrement et le score de sommeil est devenu un autre indicateur consulté depuis que la montre est portée la nuit. La durée moyenne observée tourne autour de 4 h 45 de sommeil, résultat peu glorieux mais révélateur.

Pour cet usage, savoir qu’un entraînement a été effectué et que la nuit a été bonne — ou mauvaise — suffirait déjà largement. Apple voit cependant beaucoup plus loin et transforme progressivement l’Apple Watch en wearable de santé proactif, capable non seulement de suivre les signes vitaux en continu mais également de signaler de potentielles anomalies.

L’Apple Watch en sait désormais énormément sur son utilisateur

De nombreux témoignages ont déjà montré des Apple Watch signalant de possibles problèmes cardiaques avant qu’un contrôle médical ne révèle effectivement une anomalie traitable. La montre peut aussi intervenir dans des situations d’urgence comme un accident de voiture ou une chute. Lors d’une chute récente pendant les essais, la fonction de détection s’est activée ; l’appel aux secours a pu être annulé puisqu’aucune blessure n’était survenue. Le même système s’est déjà déclenché après une chute beaucoup plus spectaculaire d’une personne de l’entourage, là encore sans conséquence grave. Ce type de fonction peut ainsi être particulièrement utile pour la surveillance de proches âgés.

Tout cela représente un progrès évident. Le niveau de données physiques collectées puis rassemblées dans Santé et Fitness peut néanmoins rapidement devenir impressionnant, voire difficile à interpréter sans contexte.

(Image credit: Future)

Apple a renforcé cet aspect avec une évolution majeure des capteurs de l’Apple Watch Series 12. Le nouveau capteur cardiaque en forme de soleil utilise de grandes LED vertes disposées en anneau, à la place des diodes rouges plus espacées de la génération précédente. Il peut mesurer la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes et la surface de contact avec la peau augmente de 24 %. Ces mesures permettent notamment d’alimenter la variabilité de la fréquence cardiaque — VFC — exploitée ensuite par la section Signes vitaux.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

C’est précisément dans cette interface qu’est apparue une seule mesure marquée « Slightly Off », soit « légèrement anormale ». L’alerte a provoqué un mélange assez naturel d’inquiétude et d’interrogations face à une formulation aussi inhabituelle. Les relevés normaux sont qualifiés de « Typical », tandis que les meilleurs résultats peuvent apparaître comme « Favorable ».

Que signifie cette mesure inhabituelle ?

Signes vitaux combine la fréquence respiratoire, la température du poignet, l’oxygène sanguin, la VFC de récupération et la durée du sommeil. Pour chaque journée, l’application affiche une moyenne de chacune de ces mesures. Ici, le seul résultat « Slightly Off » provenait d’une fréquence cardiaque nocturne plus élevée que d’habitude. La Series 12 mesurant la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes — contre environ toutes les cinq minutes sur certaines générations précédentes —, le relevé repose sur un échantillonnage beaucoup plus dense.

La fréquence cardiaque habituelle pendant le sommeil tourne autour de 51 bpm dans les données observées. Le 25 septembre, la montre a relevé 60 bpm. Cette valeur n’est pas particulièrement élevée dans l’absolu, mais elle s’écarte suffisamment de la moyenne personnelle pour être marquée comme légèrement inhabituelle.

Une seule journée ne permet pas de tirer une conclusion. Les mesures enregistrées depuis sont toutes revenues dans la catégorie « Typical », ce qui rend surtout pertinent le suivi de l’évolution dans le temps plutôt qu’une interprétation isolée.

La grande refonte de l’application Santé doit encore arriver dans les semaines à venir et pourrait rendre l’ensemble de ces informations plus faciles à comprendre. Plusieurs fonctions d’IA, dont Live Rewind et Siri Recap, sont elles aussi attendues plus tard en 2026.

L’Apple Watch Series 12 ressemble énormément à sa devancière, mais la surveillance presque constante de la fréquence cardiaque et l’énorme quantité de données désormais accumulées changent sensiblement son rôle. Ce niveau de suivi peut devenir un outil particulièrement puissant pour identifier des tendances. Il peut également paraître envahissant lorsque chaque petite variation est mise en évidence. La prochaine mesure « Slightly Off » risque en tout cas d’être surveillée avec beaucoup d’attention.