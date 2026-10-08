La nouvelle Garmin Approach S72 semble excellente, mais ce n’est toujours pas la montre de golf ultra-premium attendue

Garmin vient d’annoncer une nouvelle montre de golf, l’Approach S72. Son design comme sa fiche technique semblent déjà très convaincants, mais il ne s’agit toujours pas du modèle ultra-premium que le calendrier des lancements pouvait laisser espérer : une MARQ Golfer Gen 3.

L’arrivée d’une nouvelle Garmin susceptible de rejoindre le classement des meilleures montres de golf était particulièrement attendue. L’analyse des précédentes sorties donnait notamment de bonnes raisons d’espérer le renouvellement de la MARQ Golfer.

L’Approach S72 reste néanmoins très prometteuse. Le précédent test TechRadar de l’Approach S70 avait laissé une excellente impression, et la S72 semble en mesure de proposer une expérience encore plus aboutie. Garmin possède de toute façon un excellent historique dans le domaine des technologies et wearables dédiés au golf.

Pour commencer, la S72 quadruple la capacité de stockage de la S70. L’association des données de golf et des données biométriques semble également particulièrement pertinente pour mieux comprendre le déroulement d’une partie.

Deux nouvelles fonctions se distinguent particulièrement.

La première, Swing Metrics, fournit des informations sur le swing, notamment la vitesse des mains, la longueur du backswing ou encore la rotation du poignet.

La seconde est le profil d’activité Driving Range. Il peut analyser les tendances et habitudes pendant les séances au practice tout en enregistrant cette activité comme un entraînement participant aux objectifs de condition physique.

Ces deux fonctions renforcent l’intérêt de la S72 aussi bien pendant l’entraînement que directement sur le parcours.

Son design paraît également davantage adapté à un usage quotidien. L’ajout d’une lampe torche, d’un haut-parleur et d’un microphone étend encore ses possibilités en dehors du golf.

Le passage d’un bracelet en caoutchouc au tissu ComfortFit convaincra sans doute moins les amateurs d’un rendu véritablement premium. Ce choix devient toutefois plus cohérent pour une montre également destinée à la course, à la salle de sport et aux autres activités couvertes par l’écosystème fitness de Garmin.

La S72 ne cherche cependant pas à reproduire le caractère ultra-premium et totalement démesuré de la Garmin MARQ Golfer (Gen 2). C’est précisément ce positionnement qui laisse encore de la place pour une future MARQ Golfer Gen 3.

La montre de golf premium capable de dominer toutes les autres

(Image credit: Future/Rob Dwiar)

La Garmin MARQ Golfer (Gen 2) avait laissé une impression particulièrement forte lors de son test TechRadar. Son ensemble extrêmement complet en faisait, à cette période, la montre la plus adaptée à un usage quotidien dans toute la gamme golf de Garmin.

Elle regroupait alors toutes les principales fonctions proposées par la marque pour le golf, même si un regret demeure : Garmin réserve désormais plusieurs fonctions parmi les plus intéressantes à l’abonnement Connect+, et cette stratégie continue avec la nouvelle S72.

L’écran de la MARQ Golfer (Gen 2) était également excellent, avec un affichage vif, des commandes intuitives et une navigation particulièrement agréable.

La montre étant sortie fin 2022, et les Approach S50 et S44 étant arrivées plus tôt en 2026, le calendrier semblait parfaitement adapté à une troisième génération de MARQ Golfer.

Les baisses de prix de la Gen 2 et sa disponibilité de plus en plus limitée renforçaient encore cette hypothèse.

Ce ne sera finalement pas pour cette fois.

L’Approach S72 ne semble pourtant rien avoir de décevant. Elle devrait au contraire devenir l’une des montres de golf les plus complètes de Garmin. Elle ne vise simplement pas le même niveau de luxe qu’une hypothétique MARQ Golfer Gen 3.

Un bracelet en cuir permettrait déjà de rapprocher visuellement la S72 de cet univers plus premium.

En France, l’Approach S72 est disponible dès maintenant au prix conseillé de 799,99 €. Garmin la propose en deux tailles, 43 mm et 47 mm.