Garmin dévoile l’Enduro 4 et l’Approach S72, mais cette promotion sur la Fenix 8 pourrait détourner l’attention

Garmin lance l’Enduro 4 avec jusqu’à 90 jours d’autonomie

L’Approach S72 arrive également avec des fonctions spécifiquement dédiées aux golfeurs

Pour réaliser une bonne affaire, la Fenix 8 pourrait toutefois constituer une option plus intéressante

Garmin vient de lancer deux nouveaux prétendants au classement des meilleures montres Garmin de TechRadar : l’Enduro 4, nouvelle version de sa gamme de montres hautes performances centrées sur l’autonomie, et l’Approach S72, conçue pour aider les golfeurs à « mieux comprendre l’ensemble de leur jeu », selon Garmin.

L’Enduro 4 utilise un écran MIP de 1,4 pouce pour offrir jusqu’à 90 jours d’autonomie. Garmin la présente comme sa « montre GPS offrant la plus grande autonomie ». Un nouveau bracelet en tissu ComfortFit remplace également le système nylon à fermeture auto-agrippante de l’Enduro 3.

Des modes d’alimentation dédiés permettent de privilégier la précision ou l’autonomie. La montre ajoute aussi des objectifs d’entraînement basés sur l’allure ajustée à la pente, ainsi que les nouvelles fonctions Epic et Stamina de la Garmin Fenix 9 Pro afin de mieux évaluer l’endurance.

Pour le reste, l’Enduro 4 reste très proche de l’Enduro 3, jusqu’à son poids de 57 g selon le papier source et aux matériaux utilisés : verre Power Sapphire, lunette en titane et boîtier en polymère.

L’Approach S72 constitue pour sa part une évolution de l’excellente Garmin Approach S70.

Elle introduit des « données biométriques de golf » permettant d’analyser les performances sur le parcours à partir de la fréquence cardiaque et de les faire correspondre à certains moments clés d’une partie.

La montre permet également de passer des appels, d’utiliser des commandes vocales et d’atteindre jusqu’à 20 heures d’autonomie en mode golf avec GPS, ou jusqu’à 16 jours en mode montre connectée.

Enduro 4 Vs Fenix 9 Pro

(Image credit: Garmin)

En France, Garmin commercialise l’Approach S72 à 799,99 € et l’Enduro 4 à 899,99 €. Les deux modèles sont annoncés comme disponibles dès maintenant.

Le tarif de l’Enduro 4 est particulièrement intéressant face à la Fenix 9 Pro, l’une des montres les plus complètes et les plus coûteuses de Garmin.

Choisir l’Enduro 4 implique toutefois plusieurs concessions. La Fenix 9 Pro bénéficie notamment d’un écran AMOLED pouvant atteindre 3 000 nits, d’un boîtier en titane, d’un ensemble haut-parleur/microphone intégré et d’une capacité de stockage interne deux fois supérieure.

L’Enduro 4 possède en revanche un avantage considérable en matière d’autonomie : jusqu’à 90 jours en mode montre connectée ou 320 heures en mode activité, contre jusqu’à 10 jours pour la Fenix 9 Pro. La recharge solaire permet également de prolonger encore son endurance.

Le choix dépend donc essentiellement des priorités. L’Enduro 4 vise avant tout les très longues activités et l’autonomie maximale, tandis que la Fenix 9 Pro constitue un modèle haut de gamme beaucoup plus polyvalent.

Les meilleures offres Garmin du moment

En France, les Jours Flash Prime d’Amazon se déroulent les 6 et 7 octobre. Au moment de la vérification, la Garmin Fenix 8 est proposée à 578 € après activation d’un coupon de 30 €, contre 799 € chez Garmin.

Cette réduction devient particulièrement intéressante avec l’arrivée de la Fenix 9. La Fenix 8 conserve un écran AMOLED, une lampe LED, une lunette robuste, des fonctions de plongée, des cartes topographiques en couleur et de nombreux profils sportifs, dont le golf.