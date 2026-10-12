Apple Watch Ultra 4 vs Garmin Fenix 9 Pro : un cardiofréquencemètre électrique révèle une excellente précision des deux montres

La Garmin Fenix 9 Pro et l’Apple Watch Ultra 4 comptent parmi les meilleures — et les plus chères — montres connectées sorties cette année. Reste une question essentielle : à quel point sont-elles précises ?

Apple a beaucoup communiqué autour de son nouveau Health Sensing System, présenté comme le système de suivi santé le plus précis jamais intégré à une Apple Watch. Lors de précédents essais, le suivi du sommeil s’est déjà montré convaincant, et Apple affirme avoir testé la précision de son système en le confrontant à un cardiofréquencemètre électrique, une méthode également utilisée pour évaluer les montres connectées chez TechRadar.

Pour comparer directement les meilleures montres d’Apple et de Garmin, les deux modèles ont donc été portés simultanément pendant une course de 30 minutes, un à chaque poignet. Un cardiofréquencemètre électrique compatible ECG Frontier X2 a été placé sur la poitrine afin de servir de référence, selon un protocole proche de celui employé par Apple.

La course de 30 minutes était plus exigeante qu’une sortie habituelle, avec un parcours très vallonné et une longue montée à mi-chemin qui a fortement fait grimper la fréquence cardiaque.

La valeur la plus intéressante dans ce type de test reste la fréquence cardiaque moyenne. Chaque constructeur utilise ses propres algorithmes de traitement, ce qui empêche pratiquement d’obtenir une correspondance parfaite sur chaque point de mesure. L’essentiel consiste plutôt à vérifier la régularité de la montre et à s’assurer qu’elle raconte globalement la même histoire qu’un appareil de référence comme un cardiofréquencemètre électrique placé sur la poitrine, généralement plus fiable qu’un capteur optique à LED.

Plus la fréquence cardiaque moyenne calculée par les capteurs optiques portés au poignet se rapproche de celle mesurée par le cardiofréquencemètre électrique, meilleur est le résultat.

Dans ce protocole, un écart inférieur à 5 bpm est considéré comme une marge d’erreur suffisamment faible pour ne pas être significative. Un écart inférieur à 10 bpm reste généralement acceptable pour suivre de grandes tendances lors d’un usage sportif léger ou occasionnel, mais devient moins convaincant pour les sportifs qui travaillent précisément avec des zones de fréquence cardiaque.

Reste donc à voir comment l’Apple Watch Ultra 4 et la Garmin Fenix 9 Pro se sont comportées.

Les résultats

(Image credit: Future)

Les résultats sont excellents. Le Frontier X2, la Garmin Fenix 9 Pro et l’Apple Watch Ultra 4 terminent tous à moins de deux battements par minute les uns des autres sur la fréquence cardiaque moyenne.

Dans les captures obtenues après la course, la Garmin Fenix 9 Pro affiche 159 bpm, tandis que l’Apple Watch Ultra 4 atteint 160 bpm. Le Frontier X2 mesure 158 bpm.

Swipe to scroll horizontally Appareil Fréquence cardiaque moyenne Frontier X2 HRM 158 Garmin Fenix 9 Pro 159 Apple Watch Ultra 4 160

Voir les trois appareils rester dans une plage de seulement 2 bpm constitue un excellent indicateur de précision générale. Malgré leurs différences de traitement algorithmique, tous racontent la même histoire concernant l’effort fourni pendant cette séance de 30 minutes.

Les autres données des deux montres restent elles aussi proches. La dépense calorique, qui peut pourtant fortement varier d’un appareil à l’autre, se situe dans les deux cas dans la partie haute des 300 calories, avec 388 calories contre 375.

Le Frontier X2 fournit également une estimation calorique très différente de celles des deux montres, mais cette valeur est écartée ici. Les montres disposent de beaucoup plus d’informations contextuelles pour réaliser ce calcul, alors que le Frontier X2 sert uniquement de référence pour la fréquence cardiaque.

Ces résultats permettent donc de continuer à considérer les deux montres comme des outils de suivi santé et fitness extrêmement précis.

Reste à déterminer laquelle privilégier. Les deux modèles visent les sportifs exigeants et les activités d’endurance, avec notamment des modes de plongée et des fonctions de communication par satellite, mais leur philosophie reste sensiblement différente.

L’Apple Watch Ultra 4 se distingue nettement par son logiciel, ses applications tierces et ses fonctions de montre connectée. La Garmin Fenix 9 Pro profite en revanche d’une autonomie beaucoup plus longue — jusqu’à 10 jours contre environ 48 heures chez Apple — ainsi que de davantage d’outils destinés aux activités outdoor, dont une lampe LED. Pour une aventure de plusieurs jours, la Garmin apparaît donc comme le choix le plus cohérent ; pour le quotidien et les sorties plus courtes, l’Apple Watch reste plus agréable à utiliser, au prix d’une recharge beaucoup plus fréquente.