Apple Watch Series 12 Vs Garmin Cirqa : une semaine de scores de sommeil montre des écarts surprenants

L’Apple Watch Series 12 a été portée au lit chaque nuit pendant une semaine. Après sept nuits de calibration, les nouvelles fonctions de l’application Signes vitaux ainsi que le score de préparation ont pu être pleinement exploités.

La montre doit d’abord établir des valeurs de référence afin de repérer les écarts. Cette phase permet à l’application Signes vitaux de déterminer si la variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l’oxygène sanguin et d’autres mesures restent dans la plage habituelle.

Le score de préparation constitue la dernière étape. Il agrège la qualité du sommeil à partir de ces différents paramètres, la compare au niveau d’activité et attribue une note de 1 à 10 indiquant le degré de préparation pour la journée.

Il s’agit de la première génération d’appareils Apple à proposer ce type de score, alors que Garmin, Samsung, Google et plusieurs autres fabricants utilisent déjà depuis longtemps des indicateurs similaires.

Le Garmin Cirqa étant déjà utilisé régulièrement pour le suivi du sommeil, il a été conservé au poignet droit pendant toute la comparaison, avec l’Apple Watch Series 12 au poignet gauche. Les scores de sommeil des deux appareils ont ensuite été comparés pendant sept nuits, ainsi que leur score de préparation final.

Les scores de sommeil sur une semaine

(Image credit: Future / Matt Evans)

Un écart important était attendu au début de la comparaison, le temps que l’Apple Watch apprenne davantage de choses sur son utilisateur.

C’est exactement ce qui s’est produit pendant la première nuit : Apple a attribué un score de 93, contre seulement 62 chez Garmin.

À partir de là, les deux courbes suivent globalement la même tendance. Elles progressent au fil de la semaine, connaissent un recul au milieu de la période puis terminent sur une nuit bien notée.

La principale anomalie, en dehors de la première nuit, apparaît pendant la sixième. Garmin attribue alors 87 points, contre seulement 68 pour Apple, sans explication évidente permettant de justifier cet écart.

Swipe to scroll horizontally Date Garmin Apple 26/09/2026 62 93 27/09/2026 67 56 28/09/2026 78 82 29/09/2026 95 84 30/09/2026 77 72 01/10/2026 87 68 02/10/2026 87 83

Ce type d’anomalie restera probablement inévitable avec les wearables.

Une étude du créateur d’API de données de santé Terra a analysé 77 000 nuits de sommeil enregistrées avec six grandes marques d’appareils connectés. Les résultats indiquent que la plupart des trackers convergent suffisamment sur la durée du sommeil et les grandes tendances, mais que des valeurs aberrantes peuvent apparaître en raison des différences de capteurs et d’algorithmes.

L’étude souligne surtout que l’accord se dégrade fortement lorsque le sommeil est découpé en phases légères, profondes et paradoxales : les estimations peuvent alors diverger de plusieurs heures lors de comparaisons directes.

La question essentielle consiste donc à déterminer l’importance réelle de ces écarts ponctuels lorsque les appareils suivent malgré tout des tendances similaires et aboutissent à des conclusions comparables.

Préparation

(Image credit: Future / Matt Evans)

À la fin de la semaine, l’Apple Watch Series 12 a fourni son premier score de préparation : 7/10.

Cette note correspond à un niveau « prêt », sans pour autant indiquer une préparation maximale pour un entraînement particulièrement exigeant.

Dans Garmin Connect, le score obtenu au même moment atteignait 70/100.

Malgré plusieurs divergences au cours de la semaine, les deux wearables ont donc abouti exactement à la même évaluation finale une fois leurs échelles ramenées au même niveau.

Conclusion : Les tendances comptent davantage que chaque valeur

Plusieurs écarts sont apparus pendant la semaine, mais Garmin et Apple ont abouti au même niveau de préparation et leurs graphiques de sommeil présentent une forme générale similaire.

Cette cohérence suggère que les deux appareils peuvent fournir une indication utile pour suivre le sommeil, la préparation et la condition physique en tendances générales.

Les différences entre certains points de données rappellent toutefois qu’un wearable reste un appareil d’estimation. Un score isolé ne doit donc pas recevoir autant d’importance que l’évolution observée sur plusieurs jours ou plusieurs semaines.

Des divergences comparables étaient également apparues lors d’un précédent test opposant l’Apple Watch Series 12 à la Garmin Fenix 9 Pro.

Lorsque les scores deviennent eux-mêmes une source de stress, les sensations physiques doivent rester prioritaires sur les chiffres affichés par la montre. Une nuit sans suivi peut aussi éviter qu’une simple mesure de sommeil ne se transforme en source d’anxiété.