Cette nouvelle fonction Garmin peut massacrer l’autonomie de votre montre — voici comment la désactiver

Des utilisateurs Garmin constatent d’importantes baisses d’autonomie après la mise à jour de leur montre

Le nouveau mot-clé vocal « OK Garmin » semble être l’un des principaux responsables

Cette fonction est activée automatiquement, mais peut être désactivée très facilement

Si vous avez installé la dernière mise à jour logicielle de votre montre Garmin et constaté depuis une forte baisse de son autonomie, l’explication pourrait être relativement simple — et venir d’un réglage auquel vous n’auriez pas forcément pensé.

D’après plusieurs témoignages publiés sur les forums et les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont observé une diminution importante de l’autonomie de leur montre avec la dernière version du logiciel. Le principal suspect semble être l’activation vocale de l’appareil.

Depuis la mise à jour de septembre, il n’est plus nécessaire d’appuyer sur un bouton pour lancer les commandes vocales sur la Venu 4, la Forerunner 970 et plusieurs autres montres. Il suffit désormais de prononcer « OK Garmin », puis de donner sa commande.

Le problème est que cette fonction oblige la montre à rester constamment à l’écoute du mot-clé. Cette surveillance permanente ajoute une charge supplémentaire et peut, selon plusieurs utilisateurs, réduire fortement l’autonomie.

Un propriétaire de Forerunner 970 explique ainsi sur les forums officiels Garmin que l’estimation de sa batterie est passée de 15 à 9 jours, soit une baisse de 40 %. Un autre utilisateur affirme avoir vu son autonomie passer de 12 à 6 jours, tandis qu’un troisième est passé de 23 à 12 jours. Chez certains, désactiver « OK Garmin » a immédiatement restauré l’estimation précédente.

(Image credit: Future)

Le manuel de la Forerunner 970 avertit lui-même que l’activation du mot-clé « OK Garmin » « réduit l’autonomie de la batterie », sans toutefois préciser dans quelles proportions.

Ce que certains utilisateurs n’ont peut-être pas remarqué, c’est que l’activation vocale de l’assistant Garmin est automatiquement mise en service après l’installation de la dernière mise à jour. La batterie peut donc soudain tenir beaucoup moins longtemps sans qu’aucun réglage n’ait été modifié manuellement.

Pour désactiver le mot-clé, ouvrez Paramètres de la montre > Système > Voix, puis désactivez OK Garmin.

Une autre cause peut évidemment expliquer une consommation anormale de votre montre. Mais compte tenu du nombre de témoignages mettant en cause cette fonction, la désactiver vaut le coup si l’autonomie compte davantage pour vous que la possibilité d’utiliser en permanence un assistant vocal au poignet.