Meilleurs logiciels de création de sites web : tous les outils en ligne pour lancer votre site Internet

Pour une entreprise ou un entrepreneur, disposer de son propre site web est une ressource primordiale au bon développement de son activité. Par conséquent, choisir le meilleur logiciel de création de site web représente une réelle garantie de renforcer votre présence en ligne.

Si vous recherchez simplement un outil efficace pour développer votre marque personnelle, lancer un blog ou même présenter un portfolio, alors un logiciel de création de site web saura répondre à tous vos besoins.

Il est essentiel de combiner le meilleur logiciel de création de site internet avec le meilleur hébergeur web pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté en termes d'e-réputation. Heureusement, il existe une telle variété d'éditeurs spécialisés aujourd'hui, que vous trouverez forcément celui qui vous correspond le mieux.

La première étape dans le choix du bon logiciel de création de site web consiste à vous poser la question : à quoi votre future page internet doit-elle ressembler ? S'agit-il d'une boutique e-commerce, d'un catalogue de services ou d'une vitrine destinée à faire connaître vos talents / hobbies ?

Pour déterminer quel sera le logiciel de création de site internet idyllique, vous devrez prendre en compte ce que chaque fournisseur propose exactement, notamment le nombre et la qualité des fonctionnalités proposées, le rapport qualité-prix, le niveau d'assistance offert et la facilité de prise en main.

Quelle que soit votre stratégie en ligne et quel que soit votre budget (nous avons également répertorié des codes de réduction exclusifs), nous avons établi la liste complète des meilleurs services de création de sites internet à l'heure actuelle.

Voici les trois meilleurs logiciels de création de sites web aujourd'hui

1. Wix - un créateur de sites web de premier ordre 1.Wix - un créateur de sites web de premier ordre

Wix est l'un des meilleurs créateurs de sites web gratuits, mais il propose également des offres payantes puissantes. Celles-ci commencent à partir de 10,20 euros par mois pour l’abonnement Combo, qui vous offre 3 Go d'espace de stockage, un nom de domaine et un certificat SSL gratuits.

2. Web.com - un créateur de sites sérieux et de haute qualité 2. Web.com - un créateur de sites sérieux et de haute qualité

Web.com propose un créateur de sites web très facile à utiliser et idéal pour les novices, permettant à quiconque de mettre son site en ligne rapidement. Avec une assistance de premier ordre et des prix très bas, il se révèle indispensable pour ceux qui recherchent une solution abordable mais polyvalente. Vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur le premier mois, à partir de 1,95 $ (environ 1,72 €).

3. Gator - un service de création de sites web avec un excellent rapport qualité-prix 3. Gator - un service de création de sites web avec un excellent rapport qualité-prix

Le service de création de sites Web Gator de HostGator propose une formule de démarrage extrêmement bon marché, avec hébergement et nom de domaine gratuits, ainsi qu'un certificat SSL gratuit : le tout avec 55% de réduction, ce qui signifie que les prix commencent à seulement 3,46 $ par mois (environ 3,06 €).

Quel logiciel de création de sites web choisir en 2021 ?

Wix est un architecte de sites web de premier ordre (Image credit: Wix)

Lorsqu'il s'agit de conseiller le meilleur créateur instantané de sites web, Wix se veut immédiatement cité, grâce à la flexibilité et à la facilité d'utilisation de son interface.

Wix offre beaucoup plus de liberté que ses concurrents pour personnaliser les pages de votre site internet et propose une large gamme de formules d'abonnement pour répondre aux différents besoins de chacun. Avec des fonctionnalités "drag and drop" (glisser-déposer) et plus de 500 thèmes générés pour divers secteurs professionnels, la création d'un site web depuis Wix s'avère un processus fluide, y compris pour les néophytes.

Sans qu'il soit nécessaire de savoir coder, Wix permet aux webmasters amateurs d'ajuster et de personnaliser toutes les sections de leur site.

Sa plateforme de développement est basée sur le cloud, ce qui en fait l'un des logiciels de création web les plus populaires au monde - avec plus de 200 millions d'utilisateurs référencés dans 190 pays.

Wix permet à des millions d'entreprises, d'associations et de particuliers de développer leurs marques et d'étendre leur présence en ligne.

La plus grande force de Wix est qu'il s'adapte à n'importe quel marché, délivrant des options mais aussi des thèmes dédiés en fonction de votre branche. Vous pouvez ainsi mettre en ligne une boutique e-commerce ou un portfolio, et pourquoi pas les deux, comme bon vous semble.

Au début de votre odyssée avec Wix, vous aurez le choix entre deux options : WixADI ou WixEditor. WixADI vous pose quelques questions préalables avant de générer entièrement un site web en fonction de vos réponses. Cette option est idéale si vous êtes du genre indécis, mais pas si vous souhaitez un contrôle total. WixEditor, en revanche, propose un processus drag and drop qui prend plus de temps, mais qui vous permet de concevoir un site web 100% personnalisable.

Wix ne comptabilise pas beaucoup d'inconvénients, mais le fait qu'il impose une limite d'espace disponible (variant selon l'abonnement choisi) posera problème aux utilisateurs des formules les plus économiques. En outre, certains abonnés se sont déjà plaints de l'absence de support technique.

Pour compenser, Wix propose une période d'essai de 14 jours, et si vous n'êtes pas satisfait pleinement, vous pouvez vous faire rembourser.

Dans l'ensemble, le logiciel de création de sites web Wix est brillamment conçu, avec des outils SEO et marketing de premier ordre. Cela signifie que Wix demeure notre choix numéro un à ce jour, quel que soit l'abonnement choisi. Une version gratuite est proposée, à côté des trois autres payantes : Business, Illimité et VIP.

HostGator offre une interface solide à un prix très attractif (Image credit: HostGator)

Un autre choix populaire est celui d'HostGator, dont la solution de création de sites web, Gator Website Builder, a été saluée pour sa simplicité et son prix, deux éléments qui devraient séduire les petites entreprises.

Gator est disponible en trois versions. L’abonnement Starter coûte 3,84 $ (3,46 $ avec notre offre spéciale) par mois et comprend l'hébergement gratuit, l'analyse du site Web, l'enregistrement gratuit du nom de domaine pendant un an et un espace de stockage non mesuré. La formule Premium comprend tous ces éléments, plus une assistance prioritaire, pour 5,99 $ (5,39 $ avec notre offre spéciale) par mois. L’offre e-commerce, quant à elle, coûte 9,22 $ (8,30 $ avec notre offre spéciale) par mois et offre des fonctionnalités supplémentaires comme un outil de gestion des stocks, un calculateur de frais d'expédition avec taxes, et la possibilité de créer des bons de réduction.

Quel que soit l’abonnement que vous choisissez, vous aurez accès à une interface drag-and-drop facile à utiliser. Celle-ci vous permet d'employer des éléments de conception populaires tels que des images, des vidéos, des zones de texte, des colonnes, des cartes et des formulaires de contact. Chacun des 200 modèles Gator est entièrement personnalisable, de sorte qu'il est facile de donner à votre site web l'apparence que vous souhaitez. Un grand nombre de thèmes adaptés aux mobiles sont également disponibles pour garantir que votre portail en ligne s'affiche correctement sur tous les appareils.

Pour les petites entreprises qui n'ont pas accès à un équipement photographique de qualité, Gator est livré avec sa propre photothèque libre de droits, et un certain nombre de tutoriels vidéo offerts si vous avez besoin d'une aide supplémentaire.

S'il y a un réel inconvénient ici, c'est le manque de fonctionnalités pour les sites web plus complexes. Il n'y a pas de fonctions webmarketing intégrées (incluant l'envoi de newsletters par exemple) - et les options de création d'un blog restent relativement basiques.

Néanmoins, avec une assistance technique disponible 24 heures sur 24 pour tous les utilisateurs et des solutions d'analyse gratuites permettant aux administrateurs de connaître dans le moindre détails les performances de leur site, il y a de nombreuses raisons de choisir Gator ici.

Le créateur de site web de Zyro est parfait pour les débutants (Image credit: Zyro)

3. Zyro Le constructeur de sites le plus simple et le plus intuitif Caractéristiques techniques Nom de domaine gratuit : Oui Optimisation mobile : Oui Certificat SSL gratuit : Oui Fonctionnalités e-commerce : Oui LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit Site Pourquoi l’acheter + Simplicité d'utilisation + Facile de donner vie à vos propres idées + Idéal pour les débutants + Très rapide Pourquoi attendre - Pas aussi professionnel que ses concurrents

Zyro de Hostinger se distingue par sa simplicité - c'est vraiment le constructeur de site parfait pour les entreprises ou les particuliers qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la création de pages web. Il s'agit d'un excellent éditeur de type drag and drop qui permet de sélectionner facilement votre design et vos fonctionnalités. Le rédacteur IA de la plateforme peut même créer une partie du contenu textuel pour vous, ce qui peut vous faire gagner quelques heures supplémentaires. Une fois mis en ligne, les sites web de Zyro se chargent très rapidement.

Plus de 150 modèles sont disponibles, ce qui est moins que d'autres fournisseurs, mais cela ne fait que renforcer les atouts de Zyro à certains égards. Plutôt que de passer en revue d'innombrables modèles, la gamme plus restreinte d'options premium et percutantes devrait permettre aux novices d'accélérer le processus de création d'un site internet.

Zyro est proposé avec plusieurs options tarifaires. L’offre gratuite comprend 500 Mo de stockage et des transferts de données mensuels, mais les utilisateurs devront supporter quelques publicités.

L’abonnement Unleashed, quant à lui, offre une bande passante et un stockage illimité, ainsi qu'un domaine gratuit pendant un an, pour 2,90 € par mois. Il existe également des offres e-commerce qui facilitent les paiements en ligne, le suivi des commandes et la gestion des taxes.

Notez également que vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 10% sur les remises déjà impressionnantes de Zyro en utilisant le code TECHRADAR lors du paiement, de sorte que vous pouvez payer aussi peu que 2,61 € par mois.

Pour les petites entreprises, le constructeur Zyro est un excellent choix - ayant les caractéristiques les plus demandées par les clients, Zyro ne surcharge pas ses utilisateurs avec des options non nécessaires, ce qui permet d'obtenir l'expérience de création la plus simplifiée.

Étant donné que Zyro est relativement nouveau dans le domaine de la création de sites web, des mises à jour et des améliorations sont apportées en permanence. Pour l'instant, Zyro reste une excellente option pour tous ceux qui recherchent un créateur de sites internet simple et intuitif, avec une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans extras inutiles.

(Image credit: 1&1 IONOS)

4. 1&1 IONOS MyWebsite La plus vaste galerie de thèmes pour votre futur site web Caractéristiques techniques Optimisé pour les mobiles : Oui Certificat SSL gratuit : Oui Nom de domaine gratuit : Oui Multilingue : Oui LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Editeur vraiment bien conçu + Quelques fonctionnalités bonus très pratiques Pourquoi attendre - Pas d’offre gratuite

Le plus grand fournisseur d'hébergement Web d'Europe, 1&1 IONOS, regroupe actuellement plus de 12 millions de domaines et représente un excellent choix si vous cherchez à créer un site web sérieux et professionnel pour promouvoir votre entreprise.

Si l'absence d’offres gratuites s'avère décevante (bien que le premier mois soit gratuit), les options payantes sont suffisamment raisonnables, à partir de 5 euros par mois puis 15 euros par mois après 6 mois. Pour ce prix, les clients peuvent accéder aux formules MyWebsite Now ou MyWebsite Creator.

MyWebsite Now est livré avec un nom de domaine, une adresse e-mail professionnelle et une vaste bibliothèque d'images. Mais il lui manque certaines des fonctionnalités plus avancées que vous obtenez avec l'offre Creator.

C'est au niveau du choix des thèmes que IONOS se démarque vraiment. Les modèles sont organisés par secteur et par type, de sorte qu'il est facile de trouver la bonne mise en page pour votre site web, que vous exerciez dans le secteur de la vente au détail, du tourisme ou de l'immobilier. Certains modèles sont davantage axés sur le visuel, tandis que d'autres mettront en valeur vos textes. Quoi qu'il en soit, ils sont tous faciles à développer ; aucune connaissance en matière de codage n'est requise et les modèles peuvent être facilement ajustés à l'aide d'un éditeur de type "drag and drop".

Les petites entreprises sont également susceptibles d'être séduites par la traduction multilingue proposée par IONOS, qui peut traduire le contenu d'un site dans 62 langues différentes. ela fait de IONOS un excellent choix en termes d'évolutivité : à mesure qu'une entreprise se développe, ce constructeur de sites web est plus qu'équipé pour faciliter son expansion internationale.

Le contenu ciblé est également une option - les entreprises peuvent donc configurer leur site web pour présenter des offres spéciales aux nouveaux visiteurs. Si vous êtes à la recherche d'un outil de création de sites web évolutif et disposant d'un grand choix de thèmes, IONOS mérite d'être considéré attentivement.

Le créateur de sites web GoDaddy offre une assistance de qualité (Image credit: GoDaddy)

GoDaddy est sans doute l'un des créateurs de sites Web les plus simples à utiliser, avec un processus de publication extrêmement intuitif et des outils d'édition basiques. Cela signifie que même si vous n'avez jamais conçu de site web auparavant, en créer un ne devrait prendre que quelques minutes.

Pour les personnes qui recherchent une expérience plus approfondie, la solution GoDaddy Websites + Marketing fournit une analyse détaillée des performances de votre site. L'outil d'analyse fournit un ensemble complet de mesures qui comparent les performances de votre présence en ligne à celles d'autres sites web dans votre domaine. Jusqu'à présent, l'outil s'est avéré très efficace, les clients ayant enregistré une augmentation de 18% de leur chiffre d'affaires dans les 12 mois suivant son utilisation, selon GoDaddy.

Bien sûr, même les plateformes en ligne les plus impressionnantes peuvent présenter des difficultés, et le créateur de sites web de GoDaddy ne fait pas exception. Heureusement, l'assistance de GoDaddy est l'une des meilleures qui soient. Des guides PDF détaillés couvrent une multitude de questions et de sujets de dépannage, avec une assistance technique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, les forums constituent une excellente ressource et il est probable que quelqu'un ait rapidement une réponse détaillée à votre question. Une fonction de chat en direct est de même disponible en semaine.

En termes de prix, GoDaddy est très compétitif et propose quatre niveaux de prix. Ceux-ci vont de 3,59 € par mois pour l’abonnement de base à 11,99 € par mois pour l’offre E-commerce. Comme vous pouvez vous y attendre, le plan E-commerce est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer une boutique en ligne complète, les offres les moins chers offrant des fonctionnalités légèrement réduites.

Weeblyest un choix immanquable pour créer votre boutique en ligne facilement (Image credit: Weebly)

Weebly est un excellent choix pour les personnes qui cherchent à créer rapidement une boutique en ligne, car il vous lance directement dans l'action. Alors que certains logiciels de création perdent du temps avec le processus d'inscription, Weebly vous demande simplement de fournir un nom, une adresse e-mail et un mot de passe, puis c'est parti.

Le service commence par vous poser quelques questions sur votre futur site web, notamment sur le thème que vous souhaitez adopter, le nom de domaine et le plan tarifaire qui vous intéresse. En ce qui concerne ce dernier point, il existe trois options (Personnel, Professionnel et Performance) qui offrent chacune une série de fonctionnalités différentes.

Cependant, c'est au niveau du commerce électronique que Weebly se distingue vraiment. Au départ, les utilisateurs peuvent choisir de construire un "site web avec une boutique en ligne", ce qui débloquera un certain nombre de fonctionnalités premium. Parmi celles-ci figurent un panier d'achat intégré et un formulaire de paiement sécurisé, un suivi des stocks et un outil de recherche de produits filtrés.

L'interface "drag and drop" fait également son apparition dans la plateforme de commerce électronique de Weebly, permettant aux entreprises de présenter leurs produits grâce à une série d'options d'affichage et de marchandisage. L'intégration d'un login social est également incluse, invitant les acheteurs à promouvoir une page produit via Facebook, Twitter et Pinterest.

Un autre avantage majeur est l'assistance délivrée aux utilisateurs. Le chat en direct, le support par mail et un certain nombre d'autres ressources, y compris plusieurs guides étape par étape, fournissent aux membres Weebly tout ce dont ils ont besoin pour mettre en place et faire prospérer leur boutique.

La variété de l'offre est également très impressionnante. Les gestionnaires de boutiques en ligne peuvent vendre des biens physiques, des produits numériques ou des services, et les détaillants peuvent fixer leurs propres prix et définir leurs propres options de produits configurables (par couleur, par taille, etc...)

Un bon choix pour les grandes entreprises (Image credit: Zoho)

7. Zoho Sites Le meilleur créateur de sites web pour les grandes entreprises Caractéristiques techniques Fonctionnalités e-commerce : Oui Design ergonomique: Oui Certificat SSL gratuit : Oui Outils SEO: Oui LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Visit Site Pourquoi l’acheter + Essai gratuit + Conception HTML et CSS + Bonne gamme de modules complémentaires internes Pourquoi attendre - Intégration limitée d'applications tierces - Seulement 190 thèmes proposés

Comme pour la plupart des créateurs de sites web présentés ici, vous n'avez pas besoin de connaissances techniques pour tirer le meilleur parti de votre expérience avec Zoho Sites. La plateforme offre une gamme impressionnante de fonctionnalités, notamment plus de 190 thèmes, une interface extrêmement bien organisée et un éditeur de code intuitif.

En termes de prix, il convient de noter que Zoho ne propose pas d'option gratuite illimitée, mais vous pourrez essayer la plateforme pendant 15 jours avant de vous engager. Après cela, il existe deux formules d'abonnement différentes, Starter ou Pro, qui sont toutes deux fournies avec un hébergement de domaine personnalisé, une optimisation mobile et une certification SSL.

L'un des principaux avantages de Zoho Sites est sa flexibilité, il se veut idéal pour les entreprises qui connaissent une croissance rapide. Le plan Pro comprend trois modules complémentaires distincts auxquels vous pouvez souscrire au fur et à mesure que votre société se développe. Si vous avez besoin d'une capacité élargie pour accueillir plus de visiteurs, plus de pages web ou plus de contributeurs, il existe des modules complémentaires à prix raisonnable.

En outre, de nombreux autres produits de la famille Zoho sont bien adaptés aux grandes entreprises. Par exemple, Zoho Projects, une suite d'outils collaboratifs pour la totalité de vos employés. D'autres outils comme Zoho Books, Zoho Reports et Zoho Creator sont susceptibles de s'avérer tout aussi utiles.

Côté inconvénients, Zoho Sites offre une intégration assez limitée avec des fonctions tierces, notamment certains des principaux réseaux sociaux. Bien qu'il offre une liste assez complète d'applications internes, y compris un CRM et un centre de marketing, l'impossibilité d'activer simplement des applications externes peut constituer un problème pour certains.

Néanmoins, avec un large éventail d'options propres au design, la prise en charge des newsletters, les fonctions de commerce électronique et les outils d'analyse de votre trafic, Zoho est une excellente alternative pour toute entreprise en pleine croissance ou qui a déjà acquis une large base de clients.

(Image credit: Jimdo)

Depuis 2007, plus de 25 millions de sites web ont été créés avec Jimdo, dont la simplicité reste éminemment plébiscitée. Un autre point fort est son apparence, avec une gamme de templates propres et flexibles. Les styles professionnels et modernes disponibles font de Jimdo un excellent constructeur de sites pour les designers, les photographes ou toute autre personne souhaitant présenter son portfolio en ligne.

La plateforme offre même son propre créateur de logo pour vous aider à rendre votre marque reconnaissable. Tout ce que vous avez à faire est de saisir le nom de votre entreprise et de sélectionner un point de départ pour la conception de votre logo. Ensuite, vous personnalisez votre icône et votre mise en page, choisissez une couleur et une police, et le tour est joué ! Votre logo est prêt à orner vos cartes de visite, vos comptes sociaux et bien sûr votre site web.

Une autre fonctionnalité de design utile que les utilisateurs de Jimdo apprécieront est la façon dont les couleurs du site web s'harmonisent automatiquement avec un logo ou une image téléchargée. De plus, Jimdo est livré avec une multitude de documents d'assistance pour vous accompagner dans toutes les étapes de création de votre site web.

Les autres avantages de Jimdo sont sa rapidité et sa simplicité. Tout d'abord, les utilisateurs ont le choix entre Jimdo Creator et Jimdo Dolphin. Creator propose plus de 100 modèles répartis en quatre catégories (Business, Store, Portfolio et Personal) et de nombreuses options de personnalisation. Dolphin, quant à lui, vous offre un site créé intégralement par l'IA. Il existe également un partenariat avec Facebook, qui vous permet de vendre vos produits directement sur Facebook et Instagram.

En termes de prix, il existe une offre gratuite qui ne comporte aucune limite de temps, mais qui vous obligera à afficher un sous-domaine Jimdo et de la publicité. Certains utilisateurs de Jimdo se sont plaints d'un manque de fonctionnalités fantaisistes, mais si vous voulez un moyen rapide et direct de lancer un superbe site, vous aurez du mal à trouver un meilleur créateur de site web que celui-ci.

De la même manière que nous testons les services d'hébergement web, nos évaluateurs s'inscrivent et s'abonnent sur chaque plateforme, suivant le même processus qu'un utilisateur lambda.

Nous examinons les options offertes, la facilité d'utilisation, le prix, l'assistance en place et d'autres extras comme l'édition de blogs et de boutiques en ligne. L'une des principales caractéristiques que nous recherchons chez un créateur de sites web est la possibilité de bénéficier d'une période d'essai gratuite pour vous permettre de vous faire une idée et de vous familiariser avec l’outil avant de vous engager de manière plus permanente.

Une fois que nos évaluateurs se sont inscrits à chaque créateur de site web, ils créent une page spécifique afin d'avoir une idée précise de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Nous avons testé et examiné tous les créateurs de sites web énumérés ci-dessus.

Comme rien ne peut être parfait à 100 %, nous nous sommes assurés de mettre en évidence les points positifs et négatifs de chaque architecte de site web afin que vous sachiez clairement à quoi vous attendre.

Qu'est-ce qu'un créateur de sites web ? Contrairement à ce que vous pouvez penser, les créateurs de sites web existent depuis longtemps. Avez-vous déjà entendu parler de Geocities ou d'Angelfire ? Ils étaient les précurseurs des géants d'aujourd'hui comme Wix ou Weebly. Dans sa forme la plus simple, il s'agit d'un ensemble de modèles comme ceux que l'on trouve dans Microsoft Word. Un créateur de sites Web vous dispense de connaître un langage de codage comme le HTML ou le Javascript et s'appuie sur le processus WYSIWIG pour mettre en ligne ce que vous voyez directement à l'écran. WYSIWIG signifie "What you see is what you get" (ce que vous voyez est ce que vous obtenez). Il s'agit essentiellement d'une interface utilisateur graphique qui permet même aux novices de déplacer des images et de saisir des blocs de texte comme ils le feraient dans un album photo classique.

Créateur de sites web ou logiciel de conception web que préférer ? Une autre différence essentielle entre les outils de conception web, comme Adobe Dreamweaver, et les créateurs de sites web, comme Jimdo, est le prix. Les outils de conception web sont souvent plus chers et il n'y a pas forcément d'option gratuite comme c'est le cas pour la plupart des créateurs de sites web. Bien que les outils de conception de sites web tentent d'offrir une expérience intuitive, il est probablement préférable d'avoir quelques connaissances en codage avant de les essayer. En fin de compte, le choix d'un créateur de site web ou d'un logiciel de conception web dépendra surtout de votre niveau d'expérience et du type de site dont vous avez besoin. Dans la plupart des cas, un simple créateur de site web sera suffisant, mais si vous voulez entrer davantage dans le code, il n'y a aucun mal à essayer une solution de conception Web. Les créateurs de sites web et les logiciels de conception de sites web ont certainement beaucoup de points communs. Tous deux peuvent être utilisés pour créer de magnifiques sites web d'aspect professionnel, dotés de toutes les fonctionnalités dont votre entreprise a besoin. En général, les créateurs de sites web sont des plates-formes en ligne, souvent disponibles en version gratuite, qui mettent l'accent sur la simplicité et proposent généralement des éditeurs de type "glisser-déposer". Les logiciels de conception de sites web, en revanche, sont un peu plus complexes, certains étant destinés aux programmeurs expérimentés et offrant la possibilité de coder un site ligne par ligne.

Créateurs de sites web gratuits ou payants : lesquels méritent votre attention ? Pourquoi payer pour un créateur de site web alors que vous pouvez en obtenir un gratuitement ? Eh bien, comme c'est souvent le cas, vous obtenez généralement ce pour quoi vous payez. Cela ne veut pas dire, cependant, qu'il n'existe pas d'excellents créateurs de sites web gratuits. Nombre d'entre eux offrent toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer de fantastiques portails en ligne : modèles personnalisables, éditeurs intuitifs par glisser-déposer, outils de marketing et optimisation pour les mobiles. Il est essentiel d'avoir une idée claire de l'aspect que vous souhaitez donner à votre site web et de mener des recherches approfondies pour éviter de payer plus que nécessaire pour un créateur de site web. Il est vrai, cependant, que certaines fonctionnalités sont moins souvent incluses dans les créateurs de sites web gratuits. Les outils E-commerce, par exemple, sont souvent payants et un certain nombre d'autres fonctions sont généralement exclues des offres gratuites. Les créateurs de sites web gratuits sont souvent accompagnés de publicités sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle - cela ne vous dérange peut-être pas, mais elles peuvent parfois s'avérer intrusives. De plus, elles peuvent donner à votre site un aspect non professionnel. Les créateurs de sites Web gratuits ne vous donneront pas d'adresse Web dédiée, ce qui peut également affecter votre crédibilité. Heureusement, de nombreux créateurs de sites web payants proposent des essais gratuits qui vous permettent de tester le service avant d'y souscrire.

Combien coûte un créateur de site web ? Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Pour les entreprises qui se contentent de modèles standards et sont heureuses de supporter les publicités et une URL générique, il est possible de trouver des créateurs de sites web qui ne coûtent rien du tout. Bien sûr, la plupart des marques ne se limiteront pas à cette solution gratuite, qui peut donner naissance à des sites d'apparence non professionnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des créateurs de sites web très efficaces à des prix raisonnables. La plupart d'entre eux fonctionnent selon un système de facturation mensuelle, avec des coûts pour les abonnements d'entrée de gamme parfois aussi bas que 6 euros par mois. Cependant, tous les administrateurs de sites Web doivent être conscients du montant des frais facturés par les créateurs de sites web pour des fonctions supplémentaires. Même si votre pack de base est bon marché, les coûts peuvent rapidement grimper si vous devez acheter des modules complémentaires pour la sécurité, les fonctions e-commerce et les outils marketing. Il est important que les entreprises fassent preuve de transparence en ce qui concerne les dépenses liées à leur site web, c'est pourquoi il reste judicieux de faire des recherches approfondies sur les plateformes potentielles avant de faire votre choix. Il est également important de prendre en compte l'évolutivité du créateur de votre site web : restera-t-il adapté à l'expansion de votre entreprise et comment les coûts augmenteront-ils dans un futur proche ?

La création d'un site web est-elle difficile ? Cela peut sembler une perspective intimidante, mais la création d'un site web n'est pas nécessairement difficile - même si, bien sûr, tout dépend du degré d'implication que vous souhaitez avoir, du type de site web que vous désirez et de votre niveau d'expérience. Heureusement, de nombreux créateurs de sites web sont conçus pour s'adapter aux grands débutants, avec des éditeurs de type "glisser-déposer" qui ne nécessitent aucune expérience du codage. En fait, la plupart des créateurs de sites web vous permettront de créer un site entièrement fonctionnel en moins d'une heure. Les futurs webmasters disposant de ressources financières plus importantes peuvent également faire appel à un concepteur de sites web professionnel pour créer leur site à leur place. Pour ceux qui sont prêts à se lancer eux-mêmes dans la création d'un site web, le niveau de difficulté dépendra du créateur de site choisi. Bien qu'ils soient tous relativement intuitifs, certains proposent des fonctionnalités supplémentaires dont la mise en œuvre peut nécessiter une certaine connaissance du processus de création de sites web. La plupart des plateformes sont accompagnées d'une assistance de qualité, notamment de guides pratiques et de didacticiels vidéo. Il convient toutefois de mentionner que les créateurs de sites web les plus basiques offrent une personnalisation limitée. Pour ceux qui souhaitent vraiment avoir un contrôle total sur leur site, une certaine expérience du codage, ainsi qu'une connaissance préalable du langage HTML, seront utiles.

Quels sont les créateurs de sites web les plus populaires ? Il existe aujourd'hui un nombre impressionnant de créateurs de sites Web, qu'ils soient gratuits, destinés à des professions spécifiques ou à des petites entreprises, et bien d'autres encore. Bien que chaque créateur de site Web ait ses propres avantages et inconvénients que les utilisateurs doivent évaluer eux-mêmes, un coup d'œil à certaines des plateformes les plus populaires est un bon point de départ. La première place revient à Wix, qui compte plus de 180 millions d'utilisateurs dans 190 pays. La plateforme a réussi à se constituer une telle audience en combinant un large éventail de fonctionnalités puissantes avec une interface très intuitive. Si Wix est le créateur de sites Web le plus populaire au monde, il n'en demeure pas moins qu'il a sa part de concurrents à affronter. Parmi les autres créateurs de sites web plébiscités figurent GoDaddy et Weebly. En ce qui concerne les créateurs de sites plus personnalisés, Shopify est devenu extrêmement recommandé en offrant un large éventail d'outils d’e-commerce pour les détaillants en ligne. Il est important de noter, cependant, que le créateur de site web le plus populaire n'est pas forcément le mieux adapté à vos besoins. Il est peu probable que vous vous trompiez avec les grands acteurs, mais les créateurs de sites web plus petits et plus spécialisés peuvent offrir de meilleures offres ou des fonctionnalités plus pertinentes pour votre propre site. Il est donc important de faire des recherches approfondies avant d'opter pour un créateur de site web particulier.

Faut-il privilégier WordPress à un créateur de sites web ? L'utilisation de WordPress ou d'un créateur de site Web sont deux options intéressantes pour quiconque souhaite créer un site web, mais chacune présente ses propres avantages et inconvénients. Différent d'un créateur de sites web, WordPress est en fait un système de gestion de contenu, ou CMS. Depuis son lancement, WordPress a ajouté un certain nombre de fonctionnalités au-delà de son offre CMS de base, en proposant des thèmes, des modules complémentaires et des fonctions e-commerce. Les créateurs de sites web novices peuvent toutefois trouver que WordPress a une courbe d'apprentissage assez raide. Le langage peut être trop technique et les utilisateurs peuvent même avoir besoin d'ajuster un bout de code pour qu'un plugin fonctionne. Bien que WordPress propose une assistance par chat et par courriel, les utilisateurs moins expérimentés trouveront peut-être qu'un créateur de sites web est plus accueillant. La plupart des créateurs de sites web sont ravis de leur facilité d'utilisation, et beaucoup d'entre eux emploient des éditeurs de type glisser-déposer qui permettent d'accéder à une page web opérationnelle en quelques minutes, même sans aucune expérience préalable. WordPress et les créateurs de sites web proposent tous deux plusieurs formules d'abonnement différentes et sont tous deux capables de produire des sites d'apparence fantastique. Aucune des deux approches ne peut être considérée comme meilleure que l'autre, mais les créateurs de sites web sont certainement plus simples à utiliser dans la plupart des cas.