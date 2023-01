Meilleurs PC Linux 2023 : offrez-vous un matériel de pointe, avec une distribution optimale

Après avoir fêté ses 30 ans l'année dernière, Linux est désormais omniprésent dans les grands centres de données cloud et constitue un élément clé des parcs informatiques. Même Microsoft a développé son sous-système Linux pour Windows, en raison d'une demande grandissante parmi les programmeurs. Cependant, la plupart des développeurs ou des passionnés diraient que l'exécution de Linux sur du « bare metal » reste la meilleure option.

La compatibilité matérielle de Linux a augmenté à un tel point que la plupart, sinon toutes les variétés et distros populaires, peuvent être installées sur n'importe quel PC équipé d'un processeur Intel ou AMD 64 bits. Même si les pilotes graphiques 2D de base fonctionnent bien sur la plupart des systèmes, il y a toujours une pièce de matériel bizarre qui nécessite une attention particulière.

Si la prise en charge du son était le talon d'Achille de Linux il y a quelques dizaines d'années, ce n'est aujourd'hui plus le cas. Il est désormais plus probable de rencontrer des difficultés avec les réseaux câblés, les pilotes de GPU 3D ou le WiFi 6, qui peuvent nécessiter des manipulations de pilotes ou des étapes manuelles pour fonctionner correctement. En particulier si la distro Linux de votre choix n'est pas une "rolling release" (ou publication continue).

Installer ou ne pas installer ? L'avantage du préchargement

La première option consiste à monter votre propre PC, ou à acheter un PC préchargé avec Windows, à effacer le système d'exploitation, puis à choisir une distribution Linux à pile ou face, à croiser les doigts et à espérer le meilleur, mais les bons résultats ne sont pas garantis. La meilleure façon d'acheter un PC compatible avec Linux est d'en acheter un qui est livré avec le logiciel déjà installé ou dont la compatibilité avec Linux a déjà été testée. Lorsque c'est le cas, Linux devient aussi fluide que l'utilisation d'un PC sous Windows.

Cette station de travail Dell équipée d'Ubuntu vous servira pendant des années. (Image credit: Dell)

1. Dell Precision 5820 Tower Workstation (Ubuntu) Le PC Linux avec le meilleur rapport qualité/prix. Caractéristiques techniques Linux Distro: Ubuntu 20.04 LTS (fin de vie : Avril 2030) CPU: Intel Xeon w2223 (Quad Core) RAM: 8 Go DDR4 ECC (1 x 8 Go ; 8 emplacements DIMM, jusqu'à 256 Go Stockage: 256 Go (SSD M.2 PCIe) Ports: 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A, 2 x USB 3.1 Gen 1 Type C, Prise casque, USB 3.1 Gen 1 Type A (x6), USB 2.0 Type A (x1), 2 x 5 USB 2.0 , SATA 6 Go/s (x6) plus 2 pour optique, RJ45, PS2, E/S Audio, Microphone Les meilleures offres du jour Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Ubuntu LTS préchargé + Excellente capacité d'extension et de mise à niveau + Garantie de trois ans Pourquoi attendre - Délai de livraison de cinq semaines - Non disponible chez les détaillants en ligne les plus populaires

Chaque année, la prise en charge de Linux par Dell prend de l'ampleur dans le catalogue de la marque. L'entreprise dispose même d'une page d'assistance dédiée. Pourtant, bien que la société vende à la fois des stations de travail et des ordinateurs portables préchargés avec Linux, ce sont les ordinateurs portables Linux qui sont les plus faciles à trouver chez les détaillants en ligne. En ce qui concerne les ordinateurs de bureau préchargés avec Linux, il y a de fortes chances que vous deviez vous adresser directement à Dell pour les trouver.

Il est important d'acheter une version préchargée de Linux au lieu d'installer Linux sur une machine Windows si vous voulez conserver sa garantie et son support. Et cela tombe bien car c'est justement son cas. Il intègre la dernière version d'Ubuntu LTS (Long-Term Support) -version 20.04-.

Avec son processeur Xeon W-2223 à quatre cœurs cadencés à 3,90 GHz, sa mémoire à correction d'erreurs ECC et son SSD PCIe rapide, ce PC offre un excellent rapport qualité-prix. En plus de cela, il propose assez de place pour des mises à niveau et une expansion interne. Comme Ubuntu LTS est maintenu pendant 10 ans et que le support officiel de la version préchargée expire en 2030, le Dell Precision 5820 Tower Workstation vous offre une bonne durabilité.

Le Manjaro UM700 est un système Linux abordable et puissant pour tous. (Image credit: Minisforum)

2. Minisforum Manjaro UM700 Le meilleur mini-PC Linux. Caractéristiques techniques Linux Distro: Manjaro Linux 21 (64 bits) CPU: AMD Ryzen 7 3750H (Quad-Core) RAM: 16 Go Stockage: 512 Go (SSD PCIe avec emplacement 2.5" disponible) Ports: 1x USB-C (avant), 1x USB 3.1 Gen-1 (avant), 1x USB 3.1 Gen-2 (avant), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 2x USB 3.1 Gen-2, 1x RJ45 2,5 Gbps Les meilleures offres du jour Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Processeur rapide + Ventilateurs silencieux + Mise à niveau avec des pièces d'ordinateur portable Pourquoi attendre - Pas de GPU discret

Plus tôt cette année, Minisforum a conquis le cœur et l'esprit des utilisateurs de Linux en annonçant une version de son populaire système EliteMini UM700 préchargée avec Linux. Pour éviter toute confusion avec la version chargée de Windows, la société la désigne sous le nom de "Manjaro UM700".

Outre la facilité d'avoir un système Linux fonctionnant parfaitement quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, vous bénéficiez d'un prix plus avantageux en ne payant pas de licence Windows.

Le Minisforum Manjaro UM700 utilise Manjaro, une distribution Linux européenne populaire axée sur la convivialité et l'accessibilité. Manjaro étant une distribution "rolling release", cela signifie que votre système fonctionnera toujours avec les dernières versions disponibles.

Côté matériel, ce puissant mini-PC est carré et plus petit qu'un tapis de souris. Il convient donc parfaitement aux employés de bureau, aux étudiants et aux professionnels créatifs. Il est élégant et discret, mais vous pouvez le cacher si nécessaire grâce à sa plaque de montage. De plus, sa petite taille le rend facile à transporter.

Le CPU Ryzen 7 à quatre cœurs d'AMD, associé à son SSD à bus PCI, permet à Linux de fonctionner sans problème. Vous pouvez facilement retirer le capot supérieur de l'ordinateur sans tournevis si vous souhaitez mettre à niveau la mémoire ou le stockage. Des SO-DIMM standard sont utilisés comme dans les ordinateurs portables, et une baie de 2,5 pouces est prévue pour un SSD ou un disque dur interne.

À l'avant de l'appareil se trouvent un port USB-C et deux ports USB 3.2 Type-A, une prise casque de 3,5 mm et un bouton d'alimentation. Il y a également d'autres ports USB à l'arrière, ainsi que des ports HDMI et DisplayPort pour connecter les moniteurs, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui veulent un système Linux multi-moniteur avec jusqu'à trois écrans. Il offre une excellente connectivité grâce à son Wi-Fi bi-bande et à son port Ethernet câblé de 2,5 gigabits.

HP propose un préchargement d'Ubuntu Linux 20.04 LTS avec de précieux outils. (Image credit: HP)

3. HP Z2 G8 Tower Le meilleur PC Linux pour les scientifiques. Caractéristiques techniques Linux Distro: Ubuntu 20.04 LTS CPU: Intel Core i5-11500 (six cœurs) RAM: 8 Go DDR4 (128 Go maximum de mémoire dans 4 emplacements DIMM) Stockage: 256 Go Ports: USB Type-C (20 Gbps) avec PD 3A, USB 3.1 Gen 1 Type A 5Gbps (x2), USB 3.1 Gen-2 Type A 10 Gbps (x2), DisplayPort 1.4 (x2), USB 3.1 Gen-2 Type A (x2), USB 3.1 Gen-1 Type A, USB 2. 0 Type A (x3), Gigabit Ethernet, USB Type-C Thunderbolt 3 (en option), module Flex I/O (choix entre DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.0 supplémentaire, ou port VGA, ou double USB 3.1, ou deuxième port Gb Ethernet, ou port Thunderbolt 3) Les meilleures offres du jour Voir sur le site Admi (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Ubuntu entièrement chargé, y compris les pilotes GPU + Extensible + Filtre à poussière pratique Pourquoi attendre - Les ports USB-C sont en option - Les ventilateurs peuvent être bruyants

HP Z2 G8 Tower est un PC qui, selon HP, a pour objectif de servir les créateurs professionnels et les utilisateurs expérimentés, en proposant une solution personnalisée.

Le HP Z2 G8 est une station de travail d'entrée de gamme élégante, qui dispose d'un processeur unique. Vous avez le choix entre un processeur Core i5 à six cœurs ou un Xeon-W à huit cœurs. La carte mère comporte trois emplacements M.2, dont l'un est occupé par le SSD du système. Outre la carte vidéo installée, il y a trois autres emplacements PCI disponibles. Vous pouvez également ajouter un lecteur optique de 5,25 pouces et un lecteur amovible de 2,5 pouces en plus des deux baies SATA de 3,5 pouces.

Le panneau latéral se retire facilement en actionnant un levier, et son panneau Flex-IO vous permet d'ajouter des ports supplémentaires (HDMI ou VGA par exemple). En les achetant directement auprès de HP, ces modules peuvent être ajoutés à la configuration du système, mais vous pouvez aussi les commander plus tard, auprès du distributeur de votre choix.

Vous aurez accès aux dernières versions de Python et de R, ainsi qu'à d'autres logiciels préchargés comme Anaconda, PyCharm, Visual Studio ou encore GIT. Bien sûr, TensorFlow, XGBoost, Keras et PyTorch, ainsi que la bibliothèque Rapids data science, les conteneurs docker et les pilotes Nvidia sont également inclus.

Même si la plupart des scientifiques et des étudiants en informatique sont en mesure d'installer manuellement ces applications, le fait qu'elles soient préinstallées avec Linux constitue un avantage considérable pour les mathématiciens et les statisticiens, ainsi que pour les programmeurs Linux et les étudiants en informatique en général.

Un processeur de premier ordre et une grande capacité d'extension en font un superbe système pour les développeurs Linux. (Image credit: Lenovo)

4. Lenovo Thinkstation P620 Le meilleur PC Linux pour les développeurs. Caractéristiques techniques Linux Distro: Ubuntu LTS CPU: AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3,9 GHz RAM: 32 Go 3200 MHz RDIMM ECC (2 x 16 Go) Stockage: 1 To (SSD M.2) Ports: DisplayPort 1.4 (x3), USB-C 3.2 Type C (x2), USB-C 3.2 Type A (x2), USB 3.2 Type A (x6), audio 3.5mm, Ethernet RJ45 Les meilleures offres du jour Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + CPU 16 cœurs de premier ordre + Superbe conception interne et extensibilité + Très personnalisable + Ethernet 10 Gb Pourquoi attendre - Longs délais de livraison

Le PC Lenovo ThinkStation P620 est une station de travail compacte qui permettra à vos logiciels d'être aussi rapides que ceux de Linus. Un peu plus petit qu'un boîtier ATX classique, il présente une conception flexible et extensible qui vous permettra de rester productif pendant des années.

Le processeur Threadripper d'AMD, doté de seize cœurs, est incroyablement bien adapté aux développeurs de noyaux et aux programmeurs qui compilent de grandes bases de code. Quel que soit le compilateur, le langage de programmation ou l'IDE utilisé, plus il y a de cœurs de processeur, plus l'exécution est rapide, en particulier lorsque vous lancez plusieurs logiciels en simultané.

Le Thinkstation P620 dispose d'une poignée avant très pratique, qui facilite le branchement des câbles ou la maintenance du système, et d'un intérieur impeccable, qui permet de remplacer ou d'ajouter des cartes sans utiliser de tournevis.

La boutique en ligne de Lenovo propose quatre configurations différentes, la moins chère offrant 256 Go de stockage SSD et une carte graphique Quadro P620 de base avec 2 Go de VRAM. La configuration P620, plus chère (référence 30E1S0FG00), fait passer le Ryzen Pro à une version à 16 cœurs et augmente la carte vidéo à une NVIDIA Quadro RTX 4000 avec huit gigaoctets de RAM. Le stockage SSD par défaut passe à 1 To dans cette configuration.

Si l'on devait reprocher quelque chose au HP Z2 G8 Tower, ce serait ses délais de livraison. Une pénurie de pièces dans l'ensemble de l'industrie a affecté Lenovo, et acheter un système sur mesure peut désormais prendre des semaines.

Si vous voulez une esthétique unique et une personnalisation totale de la part d'un fournisseur qui connaît bien Linux, ne cherchez pas plus loin. (Image credit: System 76)

5. Thelio Mira (System 76) Le meilleur PC Linux pour les utilisateurs expérimentés. Caractéristiques techniques Linux Distro: Pop!_OS 21.10 (64 bits), Pop!_OS 20.04 LTS (64 bits), Ubuntu 20.04LTS (64 bits) CPU: Intel Core i9-11900K (huit coeurs) RAM: 8 Go DDR4 (4 emplacements DIMM) Max : 128 Go Storage: 1 To (SSD PCI Gen.4) Ports: HDMI 2.0, DisplayPort, USB Type C, USB 3.2 Type A Gen1 x4, USB 3.2 Type A Gen2 x3, RJ45 Gigabit Ethernet, SPDIF digital audio, Line In, Line Out, Mic, Displayport/HDMI Les meilleures offres du jour Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Conception sur mesure en cas d'achat direct + Possède sa propre distribution Linux + Ubuntu LTS proposé + Clavier mécanique System76 en option Pourquoi attendre - Pas de ports frontaux - Beaucoup de vis pour accéder aux composants internes - Prix élevé pour ajouter un GPU

System76 propose une gamme de machine de tailles différentes, Les Thelio. Entre le Thelio desktop de base et le Thelio Major, vous trouverez le Thelio Mira. En raison de son esthétique en bois, le PC Thelios est souvent confondu avec une enceinte, notamment s'il est vu de côté.

Avec Pop!_OS, la société propose sa propre distribution Linux, basée sur Ubuntu avec une interface graphique Gnome modifiée. Récemment, la société a également présenté son propre clavier mécanique, baptisé "Launch", qui est disponible à l'achat sur le site Web de la société. Alors que certains PC Thelio Mira sont disponibles chez des revendeurs, acheter votre PC directement auprès de System76 vous permet de créer une machine sur mesure.

La conception sur mesure commence par la sélection du modèle de système, puis de la marque du processeur : AMD ou Intel. Vous pouvez ensuite choisir la couleur et le style de votre boîtier pour l'assortir à votre bureau ou au mobilier de votre pièce : vous avez le choix entre le brun noyer, le bouleau, la matière noire, le rouge martien et le bleu neptune. Ensuite, vous pouvez ajouter de la RAM, du stockage et des GPU. La dernière étape concerne les accessoires et la garantie.

Le PC Thelio Mira dispose de deux ports USB 3.2 Gen 2 et d'un port USB Type-C, ainsi que de sorties HDMI 2.0 et Displayport 1.4 connectées à la vidéo intégrée de la carte mère. Il propose également une garantie d'un an, ce que nous trouvons un peu court. Vous pouvez toutefois bénéficier d'une année supplémentaire, seulement si votre budget vous le permet.

Si vous voulez un système tout-en-un avec Linux, vous devez vous tourner vers Manjaro. (Image credit: Manjaro Computer)

6. Manjaro AIO 23.8 Le meilleur tout-en-un Linux. Caractéristiques techniques Linux Distro: Manjaro CPU: Intel Core i3-10100 RAM: 8 Go (16 Go Max) Stockage: 240 Go (SSD) Ports: Lecteur de cartes SD, prises micro/écouteurs, USB 3.1 (x4), USB 2.0 (x2) Les meilleures offres du jour Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Fonctions de confidentialité + Disposition du clavier préconfigurée par le fournisseur + Carte mère mini-ITX standard Pourquoi attendre - Pas d'écran tactile

Vous voulez un ordinateur tout-en-un préchargé sous Linux ? La seule solution se trouve en Belgique, ou sur le site ManjaroComputer.eu. Cette société belge propose le Manjaro AIO avec un écran Full-HD de 23,8 pouces et un cadre fin, mais sans écran tactile.

Il intègre un Intel quad-core i3-10100, 8 Go de RAM personnalisables jusqu'à 16 Go, un SSD de 240 Go, et une carte mère Asus H310-T mini-ITX. En plus de son lecteur de carte mémoire SD, ce système offre un port Gigabit Ethernet intégré (intel NIC) et un Wi-Fi 802.11ac à double bande. Il prend en charge le Bluetooth 5.0 pour les haut-parleurs, les claviers et les dispositifs de pointage, ainsi que des prises 3,5 mm pour les casques et les microphones.

L'entreprise accepte les commandes de tous les pays et livre dans le monde entier en une à deux semaines. Elle affirme envoyer les produits en stock dans les trois jours. La disposition du clavier peut être choisie, vous avez ainsi le choix entre un clavier USA-intl, anglais, britannique, belge, français, allemand, portugais, italien et espagnol. Les clients non européens ne paient pas la TVA et les prix du panier d'achat sont réduits de 21 % lorsqu'ils indiquent une adresse de livraison non européenne.

(Image credit: ME2)

7. Dell OptiPlex 3080 (ME2) Le PC Linux le plus abordable. Caractéristiques techniques Linux Distro: Ubuntu Linux 18.04 LTS CPU: Intel i5-11500 (six coeurs) RAM: 8 Go Stockage: 1 To (HDD) Ports: 2 ports USB 2.0 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 ports USB 2.0 Type-A avec Smart Power On, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, DisplayPort, baie pour lecteur optique, prise combinée casque/microphone, RJ45 Gigabit Ethernet Les meilleures offres du jour Visiter le site (s'ouvre dans un nouvel onglet) Pourquoi l’acheter + Abordable + Bonne sélection de ports + Ubuntu 18.04 LTS est stable Pourquoi attendre - Pas de SSD

ME2 est un revendeur d'ordinateurs qui propose des configurations d'ordinateurs personnalisées dans le monde entier. L'OptiPlex 3080 de Dell est mis à niveau professionnellement par la société, et dispose d'une garantie d'un an.

Le MT3080 est équipé d'un processeur Intel i5-11500 à six cœurs et de huit gigaoctets de RAM. Sa carte mère est dotée d'une carte graphique Intel UHD 750, et sa configuration est complétée par un disque dur de 1 To. Il possède quatre ports USB à l'avant et quatre à l'arrière, ainsi que des sorties vidéo HDMI et DisplayPort, et un port Gigabit Ethernet.

Le talon d'Achille de ce système est le démarrage à partir du disque dur, qui n'est pas l'option la plus rapide, d'autant plus que les SSD sont aujourd’hui monnaie courante. Mais son prix très abordable, ainsi que la qualité de son matériel font de lui un choix intelligent.