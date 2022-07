Les meilleures distributions Linux 2022

Nous présentons les meilleures distributions Linux, pour qu'il soit simple et facile de trouver celle dont vous avez besoin, que vous soyez débutant ou utilisateur avancé.

Les distributions Linux existent dans toutes les formes et toutes les tailles. Littéralement. Des plus petites qui pèsent à peine plus de 100 Mo et peuvent être transportées sur des disques USB aux mastodontes de 4 Go qui fonctionnent mieux lorsqu'ils sont installés sur des SSD portables.

En plus des distributions de pointe conçues pour plaire à un grand nombre d'utilisateurs et pouvant être adaptées aux besoins individuels, il existe une large variété de distributions spécialisées conçues dans un but précis.

Vous migrez de Windows ? Il existe une distribution qui facilitera la transition. Une mise à jour de Windows a perturbé votre lanceur d'applications ? Il existe une distribution qui vous aidera à le réparer en un clin d'œil. Vous voulez ressusciter un vieil ordinateur ? Vous avez besoin de relier des disques à un NAS ? Vous voulez activer un pare-feu qui protégera l'ensemble de votre réseau ? Vous êtes en train de mettre en place un petit bureau à domicile ?

Quels que soient vos besoins, la communauté open source a une distribution pour vous.

Dans ce guide, nous allons examiner quelques-unes des meilleures distributions Linux disponibles en 2022. Nous explorons les meilleures distributions conçues pour un ou divers cas d'utilisation, en examinant la facilité d'installation et de paramétrage, la capacité de stockage requise, la compatibilité avec les meilleures applications Linux, et bien plus encore.

Vous trouverez forcément la distribution Linux parfaite pour vous.

Quelle distribution Linux choisir pour vos usages ?

(Image credit: Nitrux)

1. Nitrux La meilleure distribution Linux pour les débutants Pourquoi l'acheter + Personnalisation facile + Prise en charge d'AppImages Pourquoi attendre - Documentation difficilement accessible

Si vous faites vos premiers pas sous Linux, vous devriez commencer votre voyage avec Nitrux (opens in new tab). La distribution s'appuie sur certains des projets open source les plus stables et les plus respectés, et s'en inspire pour créer une distribution adaptée aux sensibilités des nouveaux utilisateurs de Linux.

Par exemple, au lieu de construire un environnement de bureau personnalisé à partir de zéro, Nitrux s'appuie sur la célèbre malléabilité de KDE Plasma ainsi que sur certains composants redessinés pour simplifier le flux de travail des nouveaux utilisateurs. Il propose plusieurs dispositions pour le bureau afin de permettre aux utilisateurs d'exploiter au mieux l'espace disponible sur l'écran.

Nitrux a même personnalisé certaines applications d'administration pour rendre des tâches telles que le pare-feu et la sauvegarde accessibles aux utilisateurs inexpérimentés. Elle est livrée avec une bonne dose d'applications pour toutes sortes de tâches de bureau.

La distribution prend également en charge et encourage l'utilisation d'AppImages, ce qui facilite l'installation d'applications supplémentaires. En fait, Nitrux prévoit de passer toutes ses applications graphiques aux AppImages à terme. Toutes les AppImages sont lancées dans un bac à sable firejail, ce qui rend Nitrux plus sûr dès le départ que votre Linux de bureau typique.

La distribution possède une communauté active avec laquelle vous pouvez interagir sur tous les réseaux sociaux populaires. Cependant, l'absence d'une section de documentation dédiée est un inconvénient. Nitrux n'est disponible que pour les ordinateurs 64 bits, mais peut aussi démarrer sur des machines plus anciennes avec le BIOS Legacy en plus des machines EFI plus récentes.

(Image credit: Zorin OS)

2. Zorin OS La meilleure distribution Linux pour ceux qui apprécient (encore) Windows Pourquoi l'acheter + Personnalisation soignée + Facile à installer et configurer + Documentation adaptée Pourquoi attendre - Les ordinateurs plus anciens auront du mal à prendre en charge autre chose que la version Lite

Le projet Zorin OS (opens in new tab) a débuté en 2008 avec la seule intention de rendre Linux convivial. Ses développeurs voulaient rendre Linux accessible aux utilisateurs réguliers et ils ont fait cela en introduisant une certaine familiarité dans l'interface utilisateur.

La distribution s'adresse aux nouveaux utilisateurs de Linux qui sont habitués aux systèmes d'exploitation propriétaires populaires, à savoir Windows et macOS. Elle le fait grâce à son application personnalisée Zorin Appearance qui modifie l'environnement de bureau Gnome de Zorin pour le faire ressembler à Windows, à la fois dans la forme et en fonction.

Zorin est disponible en plusieurs éditions différentes. Trois d'entre elles, à savoir Core, Lite et Education, sont proposées en téléchargement gratuit. Zorin est basé sur Ubuntu et l'édition Core est la version standard qui comprend toutes les applications dont vous avez besoin dans un bureau normal.

Si vous avez un ordinateur plus ancien, vous pouvez utiliser l'édition Lite qui est conçue pour les machines peu puissantes. L'édition Education est, comme son nom l'indique, conçue pour l'apprentissage et est livrée avec toutes les applications et utilitaires éducatifs open source populaires.

Outre ces trois versions, il en existe une quatrième, appelée Ultimate edition, qui est actuellement disponible au prix de 39 dollars. Elle inclut le support ainsi que quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d'utiliser des interfaces qui imitent macOS, et regorge de toutes sortes d'applications et de jeux.

(Image credit: Pop!_OS/System76)

3. Pop!_OS La Meilleure distribution Linux pour les gamers Pourquoi l'acheter + Systèmes graphiques hybrides + Recommandée pour les possesseurs d'un GPU Nvidia + Navigation au clavier Pourquoi attendre - Un nombre limité d'applications pour commencer

Pop!_OS (opens in new tab)est développé et maintenu par le détaillant System76. En plus d'être livré sur son propre matériel, il est également disponible en téléchargement gratuit. La distribution possède plusieurs fonctionnalités intéressantes, qui en font une option intéressante, notamment pour les joueurs.

La distribution est basée sur la version Ubuntu LTS et propose sa propre interface utilisateur sur Gnome, appelée Pop Shell.

Bien qu'il existe plusieurs autres distributions de jeux pour Linux, ce qui rend Pop!_OS unique est qu'elle est livrée avec toute la plomberie nécessaire pour les joueurs. Par exemple, ses développeurs s'assurent que les systèmes graphiques hybrides fonctionnent parfaitement sur la plate-forme.

Si vous avez une carte graphique hybride, la distribution vous donnera l'option de lancer des jeux sur le GPU dans le menu contextuel. Vous pourrez également basculer facilement entre l'économie de batterie et les graphiques haute puissance.

Il existe plusieurs éditions de Pop!_OS. Outre l'édition standard, une variante est conçue spécifiquement pour les utilisateurs de matériel Nvidia et se retrouve livrée avec le pilote propriétaire de votre GPU.

Pop!_OS détermine également l'installation idéale par défaut et, bien qu'elle soit proposée avec un minimum d'applications, vous pouvez étoffer celle-ci en passant par sa boutique d'applications intuitive personnalisée appelée Pop!_Shop. En plus des applications de bureau habituelles, vous trouverez des applications populaires comme Steam, Lutris et GameHub.

(Image credit: Kodachi)

4. Kodachi La meilleure distribution Linux pour sécuriser votre système (et votre vie privée) Pourquoi l'acheter + Une interface familière + Se connecte par VPN + Une panic room très pratique Pourquoi attendre - Nécessite quelques connaissances linuxiennes de base

Kodachi (opens in new tab) est conçue pour tous ceux qui se soucient de leur vie privée et ont besoin d'une distribution sécurisée, anti-forensic et user anonyme. La dernière édition de la distribution est basée sur Ubuntu et exploite un bureau Xfce personnalisé.

Kodachi est équipé de toutes sortes d'applications axées sur la sécurité et le respect de la vie privée, ainsi que d'un grand nombre d'applications ordinaires pour vous permettre d'utiliser la distribution comme un bureau lambda. Son bureau personnalisé est conçu de manière à ne pas submerger les utilisateurs novices et vous donne accès à toutes les applications tout en restant intuitif.

Pour garantir la confidentialité, la distribution achemine toutes les connexions à Internet via un VPN avant de les transmettre au réseau Tor. Si vous avez le savoir-faire, vous pouvez facilement modifier ses paramètres pour vous connecter via votre propre service VPN.

De même, pour renforcer votre sécurité, Kodachi utilise AppArmor pour isoler les applications. Il comprend également plusieurs outils de protection de la vie privée tels que VeraCrypt, zuluCrypt, KeePassXC, ainsi que le Metadata Anonymization Toolkit (MAT) pour supprimer les informations de métadonnées des fichiers.

Ses capacités anti-forensics sont matérialisées par divers outils, dont un qui efface la mémoire vive. La distribution comprend également une option permettant de créer un mot de passe qui, une fois saisi, effacera en toute sécurité tout le contenu de votre installation Kodachi chiffrée.

(Image credit: Rescatux)

5. Rescatux La meilleure distribution Linux pour réparer et sauver votre matériel Pourquoi l'acheter + Utilitaire de récupération personnalisé + Conçu pour les utilisateurs inexpérimentés + Beaucoup de documentation Pourquoi attendre - Certains outils manquent à l'appel

Que vous utilisiez une machine Linux ou Windows, si vous rencontrez une erreur, il y a des chances que vous puissiez invoquer Rescatux (opens in new tab) pour vous sortir de cette situation délicate.

Avec Rescatux, vous disposez de tous les outils importants et utiles pour résoudre plusieurs problèmes liés aux installations Linux et Windows qui ne démarrent pas. La distribution utilise le bureau léger LXDE qui la rend utilisable même sur des machines peu puissantes.

Au démarrage, la distribution lance automatiquement son application d'aide personnalisée appelée Rescapp. L'utilisation de cette application est intuitive et rend le processus de correction des erreurs accessible même aux utilisateurs inexpérimentés.

Rescapp contient plusieurs boutons divisés en plusieurs catégories, telles que Boot, Grub, Filesystem et Password. Vous pouvez les utiliser pour effectuer des tâches de réparation courantes telles que la restauration des lanceurs de démarrage, la réparation des systèmes de fichiers, la réparation des tables de partition et la réinitialisation des mots de passe sur les installations Linux et Windows.

Les boutons à l'intérieur de chacune des catégories ont des étiquettes descriptives qui identifient leur fonction. Lorsqu'on clique dessus, la documentation correspondante s'affiche pour expliquer les mesures exactes que la distribution prendra pour résoudre le problème.

Si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez contourner Rescapp et lancer les outils de secours directement depuis l'interface de ligne de commande pour gagner du temps. Le projet Rescatux héberge également de nombreux guides et vidéos d'instruction pour aider les utilisateurs inexpérimentés.

(Image credit: Parrot Security)

6. Parrot Security La meilleure distribution Linux pour les détectives du numérique Pourquoi l'acheter + Une foule d'outils de pointe + Menus catégorisés + Chiffrement redoutable Pourquoi attendre - Pour les utilisateurs expérimentés

Parrot Security (opens in new tab) est une merveilleuse distribution de test de pénétration et d'évaluation de vulnérabilité qui peut faire beaucoup plus que certains de ses pairs plus populaires comme Kali Linux.

Si vous démarrez Parrot depuis un disque USB, vous pouvez choisir de créer une partition persistante pour sauvegarder vos modifications. Très intelligemment, les développeurs vous permettent également de chiffrer cette partition persistante pour une sécurité maximale.

La distribution dispose d'une large sélection d'outils qui sont soigneusement classés dans un menu catégorisé. Ces outils sont classés en fonction de leur utilisation, comme la collecte d'informations, l'analyse des vulnérabilités, les attaques par mot de passe, la criminalistique numérique et bien d'autres encore.

Il est intéressant de noter que Parrot aspire également à être utile aux utilisateurs d'ordinateurs moyens qui ont besoin d'une distribution sécurisée et axée sur la confidentialité, comme les hacktivistes et les journalistes. La distribution dispose également d'une édition Home conçue pour une utilisation quotidienne pour tous ceux qui se soucient de la vie privée et de l'anonymat en ligne.

(Image credit: OpenMediaVault)

7. OpenMediaVault La meilleure distribution Linux pour stocker vos données précieuses Pourquoi l'acheter + Administration intuitive + Ensemble de plugins utiles + Beaucoup de documentation Pourquoi attendre - Manque de fonctionnalités pour les réseaux d'entreprise

Open Media Vault (opens in new tab) (OMV) est une distribution basée sur Debian qui est conçue pour convertir un vieil ordinateur inutilisé (ou même un Raspberry Pi) en une solution de stockage en réseau (NAS).

La distribution est facile à installer et peut être facilement gérée grâce à son interface d'administration intuitive basée sur un navigateur. Vous pouvez utiliser OMV pour relier plusieurs disques à différents niveaux de RAID logiciel ou simplement les utiliser comme de simples silos de stockage auxquels vous pouvez accéder sur le réseau via tous les protocoles réseau courants tels que SSH, SMB/CIFS, FTP, Rsync, etc.

Mieux encore, vous pouvez étendre l'utilité de votre serveur NAS OMV en installant et en activant divers plugins. Par exemple, vous pouvez transformer votre NAS en client torrent pour télécharger des données directement dans le stockage du NAS ou l'utiliser pour diffuser de la musique stockée sur le réseau.

(Image credit: Porteus)

8. Porteus La meilleure distribution Linux transportable sur une clé USB Pourquoi l'acheter + Démarrage rapide + Bureaux multiples Pourquoi attendre - Sorties irrégulières - Processus d'installation peu intuitif

Alors qu'il est possible de transporter et d'utiliser pratiquement toutes les distributions Linux à partir d'une clé USB, Porteus (opens in new tab) est l'une des rares à avoir été conçue spécifiquement pour ce cas d'utilisation.

La distribution est disponible en plusieurs éditions différentes, chacune avec un environnement de bureau différent, et la plupart pèsent environ 300 Mo. Toutes sont conçues pour être utilisées à partir de supports amovibles et réinscriptibles tels que les clés USB et les cartes SD. La distribution démarre rapidement et active le stockage persistant par défaut.

Le menu de démarrage de Porteus offre quelques options intéressantes. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour copier tout l'environnement live en RAM, ce qui nécessite plus de 768 Mo de mémoire système, démarrer Porteus en mode texte, initialiser un serveur PXE ou accéder au gestionnaire de démarrage PLoP.

Le seul bémol est que le projet n'est pas régulièrement mis à jour. Si sa dernière version stable date de 2018, elle est encore parfaitement utilisable, et les développeurs travaillent actuellement sur la prochaine version majeure.

(Image credit: Manjaro)

9. Manjaro La meilleure distribution Linux basée sur Arch Pourquoi l'acheter + Plusieurs éditions + Installation personnalisée + Prête à l'emploi Pourquoi attendre - Quelques raccourcis non conventionnels

Arch Linux est l'une des distributions les plus polyvalentes, qui suit un modèle de publication continue. Elle possède également l'un des processus d'installation les plus lourds et les plus complexes. Manjaro (opens in new tab) offre tous les avantages d'Arch dans une distribution facile à installer et utilisable dès la sortie de la boîte.

La distribution est disponible en plusieurs versions officielles et soutenues par la communauté, chacune avec des environnements de bureau différents. Toutes les versions sont dotées de toutes les applications de bureau habituelles, ainsi que de plusieurs applications personnalisées destinées à faciliter diverses tâches administratives.

La distribution est complétée par une documentation abondante et une communauté d'utilisateurs très active et serviable. Il existe également un outil pratique, appelé Hello, qui regorge de conseils, d'astuces et de liens Internet utiles pour vous aider à démarrer avec la distribution.

(Image credit: Puppy Linux)

10. Puppy Linux La meilleure distribution légère Linux Pourquoi l'acheter + Mécanismes d'installation multiples + Large collection d'applications + Compatibilité binaire Pourquoi attendre - Pas d'application grand public

Puppy Linux (opens in new tab) est l'une de nos distributions préférées pour ressusciter de vieilles machines et les remettre en service. Le projet est en fait une famille de distributions, chacune basée sur une distribution sous-jacente différente. Par exemple, il y en a une basée sur Ubuntu et une autre basée sur Slackware.

Malgré sa taille minuscule, rien ne vaut Puppy pour les fonctionnalités prêtes à l'emploi et il existe une application pour pratiquement toutes les tâches que vous pouvez effectuer sur un ordinateur de bureau.

L'édition FossaPup de Puppy Linux est compatible avec les dépôts d'Ubuntu, ce qui vous donne la possibilité d'ajouter un éventail encore plus large d'applications de cette collection de haut niveau.

Il n'est cependant pas surprenant que Puppy fasse l'impasse sur les applications grand public au profit d'options légères. Les plus emblématiques sont l'utilisation du gestionnaire de fenêtres de Joe et le gestionnaire de fichiers fox-filer qui lui donne son apparence distinctive.

(Image credit: Arch Linux)

11. Arch Linux La meilleure distribution Linux pour les utilisateurs expérimentés Pourquoi l'acheter + Personnalisation à outrance + Large choix d'applications + Documentation complète Pourquoi attendre - L'installation prend du temps

Arch Linux (opens in new tab) est l'une des distributions les plus recherchées, conçue pour les utilisateurs expérimentés de Linux qui souhaitent créer leurs propres installations personnalisées.

Alors que la distribution Linux moyenne fournit un ensemble prédéfini d'applications, Arch laisse les utilisateurs assembler leur installation à partir de rien. L'inconvénient de cette dextérité est que l'installation d'Arch est un processus complexe.

Les fichiers de configuration doivent être définis à la main et tout, du partitionnement à l'installation du lanceur de démarrage, doit être fait manuellement. Bien que le processus soit bien documenté, il reste lourd pour l'utilisateur moyen de Linux de bureau.

Mais c'est le vaste référentiel de paquets d'Arch, les outils de gestion de paquets et le modèle de version continue qui ont donné naissance à un certain nombre de projets, comme Manjaro, qui proposent d'emballer ses avantages dans un paquet facile à digérer.

(Image credit: Solus)

12. Solus La meilleure distribution Linux pour les développeurs Pourquoi l'acheter + Conçu pour le développement + Éditions multiples + Mise à jour continue Pourquoi attendre - Livré avec des outils limités par défaut

Solus (opens in new tab) est une distribution à usage général qui peut être utilisée pour toutes sortes de tâches de bureau ordinaires. En fait, elle se présente comme une plateforme idéale pour les développeurs.

Sur son site Web, la distribution annonce le fait qu'elle prend en charge plusieurs éditeurs avancés et environnements de développement intégrés (IDE) tels que Atom, Idea et Gnome Builder. En outre, vous pouvez également gérer le code dans plusieurs systèmes de contrôle de version tels que Git, Bazaar et autres, grâce à des outils graphiques comme GitKraken et git-cola.

Le site web de la distribution affirme également que le système d'exploitation prend en charge un certain nombre de langages de programmation tels que Go, Rust, PHP, Node.js et Ruby. La distribution n'est pas livrée avec beaucoup d'outils en standard ; au lieu de cela, c'est une toile blanche pour que vous puissiez télécharger et installer une foule d'autres outils de développement et de bibliothèques à partir de ses dépôts.

(Image credit: NethServer)

13. NethServer La meilleure distribution Linux pour les petites entreprises Pourquoi l'acheter + Interface de gestion graphique + Fonctions utiles + Gratuite Pourquoi attendre - Nécessite quelques connaissances du système

Si vous n'avez pas le temps de configurer et de déployer un serveur manuellement, vous pouvez utiliser la distribution NethServer (opens in new tab) pour déployer de nombreux services réseau courants en un seul clic.

Par exemple, en utilisant NethServer, vous pouvez configurer un filtre web, un serveur de messagerie, un serveur de fichiers, un serveur web, un pare-feu, un VPN, un chat d'équipe de type Slack, et plusieurs autres services. Le plus intéressant est que vous pouvez déployer et configurer pratiquement tous les aspects de votre serveur via une interface intuitive basée sur un navigateur.

Bien que NethServer élimine le besoin de modifier manuellement les fichiers de configuration, vous devrez tout de même avoir une certaine connaissance et compréhension des technologies de base à l'œuvre derrière l'interface utile.

La distribution basée sur CentOS offre toutes ces fonctionnalités gratuitement, ce qui en fait un choix idéal pour les petites entreprises. Cependant, le projet propose également plusieurs niveaux de support professionnel pour les grandes entreprises.

(Image credit: OPNsense)

14. OPNsense La meilleure distribution de pare-feu Linux Pourquoi l'acheter + Basé sur HardenedBSD + Interface graphique + Nombreuses fonctionnalités Pourquoi attendre - Ce n'est pas vraiment une distro Linux

Grâce à son système de prévention des intrusions en ligne, OPNsense (opens in new tab)est l'une des meilleures distributions de pare-feu. De plus, elle ne fournit pas seulement un pare-feu dynamique, mais aussi plusieurs autres services réseau.

OPNsense bénéficie de mises à jour de sécurité hebdomadaires régulières, ce qui garantit que toutes les menaces sont atténuées en temps voulu.

Avec OPNsense, vous pouvez afficher un portail captif, façonner le trafic, détecter et prévenir les intrusions, ainsi que mettre en place un réseau privé virtuel (VPN), et bien plus encore. Vous pouvez gérer tous ces services à partir d'une interface utilisateur intuitive, moderne, multilingue, basée sur le web et bien documentée, qui est un plaisir à utiliser.

Techniquement, cependant, OPNsense n'est pas une distribution Linux et est en fait alimenté par HardenedBSD, qui est un fork de FreeBSD orienté sécurité. OPNsense est en fait dérivé des efforts de deux projets open source matures, à savoir pfSense, et m0n0wall.

(Image credit: Raspberry Pi)

15. Raspberry Pi La meilleure distribution Linux... pour le Raspberry Pi Pourquoi l'acheter + Officiellement supportée + Outil de configuration simplifié + Basée sur Debian Pourquoi attendre - Limitée au Raspberry Pi (évidemment !)

Il existe plusieurs distributions pour le Raspberry Pi, mais le meilleur point de départ est le Raspberry Pi OS (opens in new tab), qui est la distribution officielle du Raspberry Pi, et ce pour une bonne raison.

Connue auparavant sous le nom de Raspbian, cette distribution basée sur Debian utilise un environnement de bureau léger et personnalisé basé sur LXDE qui utilise le gestionnaire de fenêtres Openbox. Le bureau personnalisé ne se contente pas d'économiser des ressources pour d'autres tâches cruciales, il est également élégant et accueillant.

L'un des points forts de cette distribution est qu'elle est livrée avec une variété d'applications éducatives, dont Wolfram Mathematica et une version de Minecraft spécifique au Pi, nommée à juste titre Minecraft Pi. Néanmoins, il s'agit toujours d'une distribution Linux à usage général.

La dernière itération du Raspberry Pi peut désormais être utilisée comme un ordinateur très performant et les développeurs de la distribution ont veillé à ce qu'elle fonctionne parfaitement avec des logiciels de visioconférence populaires tels que Google Meet, Microsoft Teams et Zoom.

(Image credit: Ubuntu Server/Canonical)

16. Ubuntu Server La meilleure distribution Linux pour les serveurs Pourquoi l'acheter + Support à long terme + Assistance payante facultative + Bien documentée Pourquoi attendre - Le premium réclame des frais supplémentaires

À certains égards, l'édition Ubuntu Server (opens in new tab) est tout aussi populaire que la version de bureau. Ubuntu produit à la fois des versions LTS et non-LTS du serveur, tout comme pour la version de bureau.

Ubuntu Server fonctionne sur toutes les principales architectures, notamment x86-64, ARM64, POWER9, IBM s390x, RISC-V, etc.

La distribution est également populaire pour la construction de plateformes de cloud computing, et le projet propose également des images de cloud pour AWS et Azure. En fait, Canonical affirme que plus de 55% des nuages OpenStack fonctionnent déjà sous Ubuntu et, moyennant des frais, elle peut mettre en place un cloud OpenStack (opens in new tab) géré pour votre entreprise.

La communauté Ubuntu est florissante, vous pouvez donc vous attendre à trouver beaucoup d'aide en ligne et de discussions dans les forums officiels ainsi qu'ailleurs sur le Web.

(Image credit: DebianEDU/Skoleinux)

17. DebianEdu/Skolelinux La meilleure distribution Linux pour l'enseignement et la recherche Pourquoi l'acheter + Beaucoup d'applications + Serveur de terminaux + Basée sur Debian Pourquoi attendre - Dépendra des exigences de votre structure

Certains des meilleurs logiciels éducatifs utilisés aujourd'hui sont à code source ouvert et les bundles DebianEdu/Skolelinux (opens in new tab) sont les meilleurs du lot.

La distribution est le résultat de la collaboration entre les deux projets qui lui prêtent son nom. Outre les outils éducatifs, la distribution dispose également de toute la gamme d'applications de bureau Linux, ce qui vous permet d'utiliser la distribution comme votre pilote quotidien.

Cependant, l'un des points forts de la distribution est qu'elle inclut un serveur de terminal préconfiguré, en tenant compte des exigences d'un établissement d'enseignement typique. En plus d'installer la distribution sur votre ordinateur, vous pouvez facilement la déployer sur plusieurs ordinateurs dans un laboratoire.

L'outil de gestion simple basé sur le Web de la distribution vous donne un contrôle total sur votre réseau et vous permet d'administrer des centaines de comptes d'utilisateurs individuels.

(Image credit: EasyOS)

18. EasyOS La meilleure distribution Linux de niche Pourquoi l'acheter + Utilisable dès la sortie de la boîte + Beaucoup d'applications + Légère Pourquoi attendre - Pas d'image ISO

EasyOS (opens in new tab)est un projet expérimental du développeur original de Puppy Linux. Bien qu'elle ressemble à n'importe quelle autre variante de Puppy, la distribution est en fait conçue à partir de zéro pour explorer l'utilisation des conteneurs sur le bureau.

EasyOS utilise les conteneurs pour créer une distribution sécurisée, mais facile à utiliser et à gérer. Il est intéressant de noter qu'elle n'utilise aucune des technologies de conteneurs existantes telles que LXC et Docker, mais plutôt sa propre solution maison. Cela lui permet d'isoler les applications individuelles et même d'exécuter des distributions complètes avec un minimum de frais généraux.

Malgré son nom, EasyOS n'a rien de particulièrement facile. Il est assez différent des distributions de bureau Linux bien connues auxquelles la plupart des gens sont habitués. Cela dit, la meilleure chose à propos de cette distribution est que vous n'avez pas besoin d'être familier avec son approche conteneurisée pour pouvoir l'utiliser.

Qu'est-ce qu'une distribution Linux ? Une distribution Linux, est un système d'exploitation construit autour du noyau Linux. Contrairement à Windows ou Mac OS, un système d'exploitation Linux est constitué de nombreux composants open-source produits et gérés par différentes organisations. Bien que vous puissiez obtenir et assembler tous ces programmes vous-même, cela prend du temps et il est difficile de tout configurer. C'est là que les distributions interviennent. Elles font tout le travail, en décidant des logiciels libres à utiliser et en les présentant dans un format prêt à être utilisé avec un minimum de configuration.

Comment choisir la meilleure distribution Linux pour vous ? Les distributions sont souvent développées en fonction d'un utilisateur ou d'un cas d'utilisation spécifique. Il est donc assez facile de déterminer la meilleure distribution Linux pour vous. Si vous êtes novice en matière de Linux et que vous voulez un nouveau système d'exploitation pour votre ordinateur personnel, nous vous recommandons de choisir une distribution polyvalente bien connue qui reçoit des mises à jour régulières. Au-delà, le monde est à votre portée. Vous trouverez des distributions pour les serveurs de divertissement à domicile, le développement de logiciels, la sécurité et la confidentialité, et bien d'autres tâches spécifiques. Décidez de ce que vous voulez réaliser avec Linux, et utilisez-le comme base pour votre recherche de distributions.

Nous installons chaque distribution Linux pour vous donner un avis précis basé sur une expérience de première main. Nous examinons le processus d'installation, évaluons la facilité d'utilisation et explorons les principaux composants qui ont été utilisés pour compiler la distribution.

Nous vérifions quels programmes, outils et applications sont inclus en standard et examinons dans quelle mesure les distributions spécifiques à une niche résolvent les problèmes qu'elles se proposent de résoudre.

Ensuite, nous examinons le support continu, la fréquence des mises à jour et les options d'extension, le cas échéant. Nous nous plongeons dans le site de chaque développeur pour évaluer la documentation de la distribution et recherchons les communautés en ligne officielles pour voir si elles sont actives.