Les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits en 2022

Les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits vous aident à capturer tout ce qui se trouve sur votre écran et à le convertir en vidéo. Si vous avez besoin d'enregistrer des éléments pour le travail, un cours ou votre chaîne vidéo, voire simplement un logiciel capable de capter vos parties vidéoludiques, il existe beaucoup d'excellents outils disponibles qui ne vous coûteront pas un centime.

Bien que les meilleurs enregistreurs d'écran soient souvent dotés de fonctions avancées et d'effets premium, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup si vous êtes un créateur disposant d'un budget limité. Les enregistreurs d'écran gratuits sont souvent dotés de fonctionnalités précieuses, sans aucune limitation frustrante.

Au moment de choisir le meilleur enregistreur d'écran gratuit, faites attention aux points suivants :

+ La facilité d'utilisation - assurez-vous que le logiciel d'enregistrement vidéo est simple à configurer et à utiliser et qu'il n'entrave pas vos autres tâches.

+ Définition - le meilleur logiciel d'enregistrement d'écran gratuit produira des vidéos professionnelles en haute définition.

+ Format - tous les enregistreurs d'écran ne sont pas égaux. Par exemple, un logiciel gratuit d'enregistrement de captures vidéoludiques n'immortalisera pas forcément vos réunions Zoom.

+ Sortie - même les enregistreurs d'écran gratuits doivent vous permettre de sauvegarder une large variété de formats de fichiers, comme MP4, MOV et même GIF.

Nous avons évalué une gamme d'outils de capture d'écran gratuits, économiques et haut de gamme, en jugeant l'accessibilité, le cas d'utilisation et la qualité de capture, afin de sélectionner les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits pour Windows 10/11 et MacOS.

Quel est le meilleur enregistreur d'écran gratuit ?

OBS Studio est le meilleur enregistreur d'écran gratuit que nous ayons testé.

Il permet non seulement d'enregistrer tout ce qui se passe sur votre bureau, mais aussi de capturer des séquences de votre webcam, et même d'enregistrer l'audio à partir d'un microphone. Ce logiciel d'enregistrement d'écran gratuit vous donne la possibilité de sauvegarder les captures dans le format de votre choix, ou de les diffuser via le service de votre choix.

Pendant longtemps, il a été l'un des meilleurs enregistreurs d'écran gratuits pour Windows 10 - et maintenant, il est disponible sur Windows 11 via le Microsoft Store - de sorte que vous pouvez le télécharger dès maintenant si vous naviguez sous le dernier système d'exploitation de Microsoft.

Mais si OBS Studio est un choix idéal pour les professionnels et les joueurs, il vaut la peine d'explorer quel autre outil de capture d'écran gratuit est le mieux adapté à vos besoins. Imaginons que vous n'ayez besoin de capturer que quelques minutes d'images : un logiciel d'enregistrement d'écran gratuit plus simple pourrait tout aussi bien vous convenir.

Que vous réalisiez un tutoriel à l'écran, que vous enregistriez une vidéo Let's Play ou que vous capturiez une visioconférence, il y a bien un programme dans cette liste qui répondra à vos besoins.

1. OBS Studio Le meilleur enregistreur d'écran gratuit, quel que soit ce que vous souhaitez capturer Caractéristiques techniques Plateformes: Windows, macOS, Linux Pourquoi l'acheter + Diffusion et enregistrement en HD + Aucune restriction sur la longueur des vidéos + Source ouverte et sans publicité Pourquoi attendre - L'installation prend un peu de temps

Si vous recherchez un logiciel gratuit d'enregistrement de jeux, OBS Studio est sans conteste le meilleur enregistreur d'écran gratuit pour vous. Contrairement au très populaire FRAPS (qui ne vous permet d'enregistrer que pendant 30 secondes à moins que vous n'achetiez une licence, et qui applique un filigrane aux séquences résultantes), OBS Studio est open source, et entièrement libre d'utilisation sans restrictions.

OBS Studio prend en charge le streaming et l'enregistrement en haute définition, sans aucune restriction quant au nombre ou à la longueur de vos créations. Vous pouvez streamer en direct sur Twitch ou YouTube gaming, enregistrer des projets et y revenir plus tard, ou encoder vos séquences au format FLV puis les enregistrer localement.

Comme OBS Studio peut enregistrer directement à partir de votre carte graphique, il est capable de faire des captures d'écran de jeux fonctionnant en mode plein écran (de nombreux autres enregistreurs d'écran ne peuvent enregistrer que si le jeu est fenêtré), avec des touches de raccourci personnalisables pour contrôler l'enregistrement. OBS Studio peut également utiliser pleinement les processeurs multi-cœurs pour améliorer les performances et peut enregistrer à 60 images par seconde (ou même plus).

Cela peut prendre un peu de temps pour le configurer exactement comme vous le souhaitez, mais OBS Studio, incroyablement puissant, est de loin le meilleur enregistreur d'écran gratuit pour les gamers.

Lire notre test complet (en anglais) : OBS Studio

2. FlashBack Express Une excellente alternative pour capturer vos sessions vidéoludiques comme vos réunions pro Caractéristiques techniques Plateforme: Windows Pourquoi l'acheter + Interface bien conçue + Choix des formats de sortie + Enregistrement à partir de l'écran ou de la webcam Pourquoi attendre - Certains outils sont payants

OBS Studio est notre logiciel d'enregistrement d'écran gratuit préféré, mais Flashback Express vient en deuxième position, très près du n°1. Bien qu'il s'agisse de la version gratuite d'un programme payant, FlashBack Express est un enregistreur d'écran gratuit pour PC sans filigrane. Et il n'impose pas de limite de temps.

L'outil de capture d'écran est doté de fonctionnalités et d'outils qui rivalisent avec de nombreux programmes premium. Son interface est moins intimidante que celle d'OBS Studio, donc si vous n'avez jamais utilisé d'enregistreur d'écran gratuit auparavant, c'est un excellent choix.

Vous pouvez enregistrer à partir de votre écran entier, d'une fenêtre, d'une zone sélectionnée ou d'une webcam. Une fois terminé, votre enregistrement apparaît dans un éditeur simple, où vous pouvez le recadrer et le découper selon vos besoins, puis l'exporter vers YouTube, un serveur FTP ou votre PC.

Tout cela est assez classique pour un enregistreur d'écran, mais prenez une minute pour vous plonger dans les options avancées de Flashback. Vous y trouverez une multitude de paramètres bien conçus qui donneront à vos captures d'écran un aspect vraiment professionnel. L'outil d'enregistrement d'écran gratuit pour PC peut automatiquement masquer les mots de passe saisis à l'écran, remplacer votre fond d'écran ridicule par un fond d'écran simple, masquer les icônes de bureau désordonnées et mettre en évidence le pointeur de votre souris pour faciliter son suivi. Il existe également un mode dédié aux jeux qui vous permet de définir le nombre d'images enregistrées par seconde.

La durée des enregistrements n'est pas limitée, à moins que vous ne choisissiez d'en définir une, ce qui peut être utile si vous risquez de laisser l'enregistreur en marche par accident. Vous pouvez également choisir de découper les enregistrements longs en morceaux, ce qui vous permet d'éviter de créer des fichiers énormes et difficiles à manipuler. Vos enregistrements ne seront pas non plus marqués d'un filigrane.

Suite à une récente mise à jour, Flashback Express peut exporter aux formats WMV, AVI et MP4, éliminant ainsi le besoin d'un convertisseur vidéo séparé, et il ne nécessite plus de clé de licence gratuite pour l'activation - il suffit d'installer le logiciel d'enregistrement et vous êtes prêt à commencer à capturer des séquences.

Le développeur de FlashBack, Blueberry Software, a également publié un logiciel d'enregistrement de jeux gratuit, FBX. Cet enregistreur capture des séquences de jeu en HD, avec une accélération matérielle pour les cartes AMD et Nvidia, et les CPU Intel.

Si vous envisagez de passer à FlashBack Pro, Blueberry software offre aux lecteurs de TechRadar une remise exclusive de 25%.

Lire notre test complet (en anglais) : Flashback Express

3. Apowersoft Free Online Screen Recorder Le meilleur enregistreur d'écran en ligne Caractéristiques techniques Plateformes: Windows, macOS, Linux (sur navigateur) Pourquoi l'acheter + Pas de limite de temps ni de filigrane + Nombreuses options d'exportation + Peut enregistrer à partir d'une webcam Pourquoi attendre - Ne convient pas pour le streaming de jeux

Si vous souhaitez enregistrer une présentation, une démonstration de logiciel ou un tutoriel, essayez Apowersoft Free Online Screen Recorder. Cet outil basé sur un navigateur n'est peut-être pas adapté aux jeux, mais c'est le meilleur enregistreur d'écran gratuit pour toutes les autres tâches.

La première fois que vous utilisez Apowersoft Free Online Screen Recorder, vous serez invité à télécharger une petite application de lancement. Vous aurez alors accès à une barre de contrôle contenant plus d'options que la plupart des logiciels d'enregistrement d'écran de bureau. Vous pouvez capturer des séquences à partir de votre bureau ou d'une webcam, et enregistrer l'audio à partir de votre PC, du microphone, des deux ou d'aucun des deux.

Vous pouvez enregistrer tout l'écran, sélectionner une zone manuellement ou choisir l'une des résolutions prédéfinies - idéal si vous enregistrez un clip pour YouTube, par exemple, et que vous ne voulez pas utiliser un éditeur vidéo séparé pour le redimensionner plus tard.

Apowersoft Free Online Screen Recorder offre également des raccourcis clavier personnalisables pour plus de rapidité et de commodité. Vous pouvez choisir d'inclure ou non le curseur dans l'enregistrement et faire votre choix parmi une gamme de formats de sortie, notamment MP4, WMV, AVI, MOV, et bien d'autres. Vous pouvez même ajouter des annotations pendant l'enregistrement de l'écran.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer l'enregistrement sous forme de fichier vidéo ou de GIF, le télécharger directement sur YouTube ou Vimeo, ou l'envoyer sur Google Drive ou Dropbox. Vous pouvez également éditer le clip. En sélectionnant cette option, vous téléchargez un composant supplémentaire - Apowersoft Video Editor - qui vous permet d'effectuer des ajustements simples avant d'exporter votre vidéo dans le format de votre choix. Un outil vraiment exceptionnel.

Notez que le bouton "Télécharger la version de bureau" renvoie à un programme appelé Apowersoft Screen Recorder Pro. Il s'agit d'une version d'essai d'une application premium et elle est plus limitée que Online Screen Recorder.

Lire notre test complet (en anglais) : Apowersoft Free Online Screen Recorder

Debut Video Capture est un nouvel ajout à notre liste des meilleurs enregistreurs d'écran gratuits, et bien que son design un peu vieillot ne lui rende pas service, c'est un programme extrêmement puissant qui peut faire beaucoup plus que simplement capturer ce qui se passe sur l'écran de votre PC.

En plus de l'enregistrement d'écran gratuit sans filigrane ni limite de temps, Debut Video Capture peut également enregistrer des séquences provenant de périphériques externes, y compris des webcams et des caméras de sécurité. Il peut même enregistrer selon un programme régulier, ce qui signifie qu'il peut devenir le pivot principal d'un système de sécurité domestique. Pas trop mal pour un programme totalement gratuit à usage personnel.

Il n'y a pas d'outils d'édition de post-production, mais vous pouvez appliquer des filtres et ajouter vos propres légendes et filigranes avant de commencer une capture. Il n'y a pas d'option pour exporter les vidéos directement sur YouTube ou Facebook, mais elles peuvent être enregistrées dans tous les principaux formats, notamment MP4, MOV et AVI (pour n'en citer que trois).

Debut Video Capture est actuellement en version bêta publique, nous attendons donc avec impatience de voir la version finale avec une touche de polissage supplémentaire bientôt.

Lire notre test complet (en anglais) : Debut Video Capture

5. ShareX Le meilleur enregistreur d'écran open-source Caractéristiques techniques Plateforme: Windows Pourquoi l'acheter + Capture sous forme de fichier vidéo ou de GIF + Des dizaines d'options d'exportation + Enregistre aussi des captures d'écran statiques Pourquoi attendre - A éviter si vous jouez en mode plein écran

ShareX est une application open-source qui permet de capturer des captures d'écran fixes et d'enregistrer des écrans sans filigrane ni limite de temps, mais l'interface n'est pas la plus intuitive du monde et il est préférable d'utiliser des raccourcis clavier. Pour une référence rapide, vous pouvez démarrer un enregistrement en appuyant sur Maj + Imprimer l'écran, et l'arrêter à nouveau en utilisant Ctrl + Maj + Imprimer l'écran.

Vous pouvez également utiliser cet outil de capture d'écran gratuit pour enregistrer votre capture sous forme de GIF plutôt que de fichier vidéo, ce qui peut être extrêmement utile pour le partage sur les forums et les médias sociaux.

ShareX figure non seulement parmi les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits, mais il peut également capturer une page Web entière qui défile, capturer et identifier du texte via l'OCR, et même capturer votre écran selon un calendrier.

Une autre de ses meilleures fonctionnalités est la possibilité d'envoyer vos captures et vidéos directement sur un site de partage de fichiers ou de médias sociaux. Il existe un large éventail d'options, que vous pouvez vérifier sur le site du projet.

Malheureusement, ShareX n'est pas le meilleur enregistreur d'écran gratuit pour les jeux, car il ne prend pas en charge les captures d'images et de vidéos de jeux en mode plein écran. À part cela, c'est un superbe enregistreur d'écran qui vous rendra de grands services.

Lire notre test complet (en anglais) : ShareX

6. Screencast-O-Matic Un enregistreur d'écran gratuit en ligne qui a beaucoup à offrir Caractéristiques techniques Plateformes: Windows, macOS, ChromeOS Pourquoi l'acheter + Insère des sous-titres + Possibilité de zoomer pendant l'enregistrement Pourquoi attendre - Les vidéos sont filigranées - Longueur maximale de 15 minutes

Screencast-O-Matic est l'un des meilleurs enregistreurs d'écran gratuits en ligne dans votre navigateur, et un très performant. Les enregistrements sont limités à 15 minutes, mais vous pouvez enregistrer autant de clips que vous le souhaitez, zoomer pendant l'enregistrement, découper vos clips, ajouter des légendes, les enregistrer sur votre bureau, sur YouTube ou dans le nuage, partager un lien vidéo ou ajouter l'une des 30 pistes musicales libres de droits. C'est un enregistreur d'écran gratuit idéal pour les PC bas de gamme.

Cliquez sur " Démarrer l'enregistrement gratuit ", puis sur " Lancer l'enregistreur gratuit ". Comme pour Apowersoft Free Online Screen Recorder, vous serez invité à télécharger et à installer un petit lanceur web, après quoi l'enregistreur d'écran se lancera. Préparez votre écran et ajustez la taille de la fenêtre d'enregistrement en fonction de vos besoins (il peut enregistrer tout l'écran ou seulement une zone sélectionnée), puis appuyez sur le bouton rouge. Vous pouvez capturer l'audio de votre PC ou d'un microphone, et enregistrer des séquences de votre écran, d'une webcam ou des deux.

La mise à niveau vers un compte Deluxe vous offre des fonctionnalités supplémentaires, notamment des enregistrements scriptés, des dessins et des annotations, un éditeur vidéo et (peut-être le plus utile) la possibilité de générer automatiquement des sous-titres avec la synthèse vocale. C'est un ensemble impressionnant d'outils d'enregistrement d'écran, mais la version gratuite de Screencast-O-Matic a également beaucoup à offrir.

Le seul véritable inconvénient est que les enregistrements sont marqués d'un filigrane, à moins que vous n'effectuiez une mise à niveau, mais si ce n'est pas un problème, cet enregistreur d'écran gratuit vaut le coup d'œil.

Il s'agit des meilleurs enregistreurs d'écran gratuits. Vous pouvez toujours essayer chacun d'entre eux et voir ce qui vous convient. La plupart des options sont très faciles à utiliser, même si vous êtes novice en matière d'enregistrement d'écran.

Mais c'est plus facile si vous commencez par savoir ce que vous allez capturer - s'agit-il d'une capture vidéo professionnelle pour les réunions, d'un enregistreur d'écran pour YouTube, ou même d'un streaming via un logiciel de capture de sessions vidéoludiques.

Décidez si vous avez besoin d'un logiciel de qualité professionnelle, comme OBS Studio, ou si l'enregistrement à partir de votre navigateur suffira. Vous trouverez de nombreux enregistreurs d'écran pour Windows et Mac, mais aussi des applications Android et iOS. Certains des meilleurs enregistreurs d'écran gratuits permettent également de capturer sans effort les séquences de la webcam. Idéal pour les streamers et les animateurs de webinaires.

Enfin, pensez à l'utilisation à long terme. S'il est probable que les options gratuites ne vous suffiront plus, il peut être intéressant de choisir une formule qui vous permet de passer à un enregistreur d'écran sans filigrane, comme FlashBack Express ou Debut Video Capture.

Lorsque nous passons en revue les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits du marché, nous évaluons l'expérience utilisateur, les performances, le rendement, le public et l'utilisation.

Même si la courbe d'apprentissage est raide, la façon dont les utilisateurs peuvent commencer à enregistrer leurs écrans doit être claire - avec une assistance supplémentaire si nécessaire. Lors de l'exportation, nous testons la qualité des sorties, en examinant la résolution vidéo, les formats de fichier et la qualité globale pour détecter les décalages ou les bégaiements.

Un logiciel d'enregistrement d'écran gratuit doit être sans ambiguïté. Les utilisateurs ne doivent pas avoir à s'embarrasser de frais complexes et cachés.

Les meilleurs enregistreurs d'écran sont des outils polyvalents, qui vous permettent de capturer et d'enregistrer tout, des réunions aux jeux vidéo. Cependant, nous reconnaissons que les applications d'enregistrement d'écran individuelles peuvent être conçues à des fins spécifiques, et nous jugeons ces outils en fonction de leur efficacité pour, par exemple, les professionnels dans un environnement commercial ou les créateurs et diffuseurs de YouTube.