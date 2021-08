Les meilleurs VPN pour partager et télécharger des torrents en 2021

Quoi que vous pensiez des torrents (et, comme vous avez atterri ici, nous supposons que ce qui suit vous intéressera), ils sont devenus un moyen extrêmement populaire pour partager des fichiers en ligne. Malheureusement, les plateformes P2P ne sont pas toutes fiables. L'utilisation d'un VPN pour télécharger ou mettre à disposition des torrents (on appelle ça le torrenting) devient donc une évidence.

Parmi leurs nombreux usages possibles, les VPN dédiés au torrenting garantissent votre anonymat lorsque vous téléchargez des torrents, ainsi que le cryptage complet de toutes les données que vous partagez ou recevez.

Malgré les tentatives des autorités gouvernementales et des fournisseurs d'accès à Internet d’empêcher le téléchargement de musique, de films et de jeux vidéo, le torrenting P2P reste incroyablement populaire. Bien sûr, TechRadar n'approuve pas la violation des droits d'auteur, mais nous nous préoccupons de votre sécurité lorsque vous essayez de regarder, jouer et écouter des choses en ligne. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser l'une des meilleures options de VPN pour le torrenting que nous avons listées ci-dessous.

Les VPN que nous avons sélectionnés prennent tous en charge les torrents (ce qui n'est pas le cas de tous les VPN), mais, ce qui s'avère tout aussi important, ils se veulent tous équipés des fonctionnalités et des outils dont vous avez besoin pour le torrenting.

Quelques-uns sont évidents, à commencer par ceux garantissant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Le torrenting, par sa nature même, est assez risqué et, si le partage de gros fichiers en peer-to-peer est indéniablement utile, vous pouvez vous exposer à des menaces sur internet . Il vous faut donc un VPN doté de protocoles de cryptage solides et avec de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Une politique clair no-log est également cruciale - les plus grands fournisseurs de VPN ont même commencé à les faire auditer de manière indépendante.

Les vitesses de téléchargement sont elles-mêmes cruciales - il ne sert à rien de choisir un VPN qui limite tellement le débit que les téléchargements se font à la vitesse de l'escargot. Nous recommandons également de n'opter que pour des VPN dédiés au torrenting qui se montrent étanches aux fuites DNS et qui disposent d'un kill switch. Ce dernier coupe la connexion internet si le VPN cesse de fonctionner, empêchant ainsi que votre véritable adresse IP ne soit exposée aux yeux de tous.

Le top 3 des meilleurs offres VPN pour télécharger des torrents :

1. ExpressVPN – Le VPN numéro 1 pour le torrenting

ExpressVPN coche toutes les cases lorsqu'il s'agit de vos besoins en matière de VPN pour le torrenting - des tonnes de serveurs répartis dans le monde entier, des vitesses de connexion rapides pour assurer les téléchargements les plus rapides, des kill switchs efficaces sur toute une gamme d'appareils, et, cerise sur le gâteau il est très facile à utiliser. De plus, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours sans risque.

Voir l'offre

2. Hotspot Shield – téléchargez ce que vous voulez sans aucune latence

Être l'un des VPN les plus rapides du marché est vraiment quelque chose dont on peut se vanter, et il n'y a pas plus rapide que Hotspot Shield. C'est aussi un service très facile à utiliser que vous pouvez obtenir pour un prix très raisonnable. Et grâce à notre offre exclusive, vous pouvez l'obtenir pour seulement 2,49 euros par mois !Voir l'offre

3. NordVPN - un choix sûr pour le P2P et le torrenting

NordVPN est devenu un nom synonyme de VPN, et ses références de sécurité de classe mondiale conviennent parfaitement aux adeptes du torrenting. Le double VPN, la confidentialité "Onion over" et une politique de no-log auditée chaque année par PricewaterhouseCoopers devraient vous donner la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin lorsque vous téléchargez anonymement.Voir l'offre

Les meilleurs VPN pour partager des torrents en 2021 :

(Image credit: ExpressVPN)

Meilleur VPN pour le torrenting en 2021 - Obtenez 3 mois gratuits avec leurs offres annuelles

Pour faire simple, ExpressVPN possède toutes les caractéristiques que vous attendez d'un VPN pour le torrenting - en effet, le fournisseur est également en tête de notre liste des meilleurs VPN toutes catégories confondues.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser Express VPN ne cherche pas à se faire mousser, il préfère allez à l’essentiel. Il se contente de mettre en place un support P2P sur chacun de ses serveurs, et ce avec une bande passante illimitée. Tout ce qu’on demande en somme.

Il est par ailleurs très rapide. Nous avons testé sa vitesse de connexion sur plusieurs serveurs dans le monde entier et avons constaté que les connexions comptaient parmi les meilleures et les plus fiables sur plus de 200 VPN évalués. C'est évidemment un avantage majeur pour tous ceux qui téléchargent de gros fichiers. Et le paiement par Bitcoin est pris en charge, un extra plus que pratique.

En termes de sécurité, ExpressVPN coche toutes les bonnes cases avec un cryptage fort, son propre serveur DNS sécurisé et une gamme de protocoles VPN, tandis que la politique de confidentialité indique clairement qu'ils ne conservent aucun journal d'activité et aucun journal de connexion. Nous sommes heureux de voir des kill switchs efficaces pour les ordinateurs de bureau et les téléphones Android, bien qu’iOS n'en inclut pas spécifiquement - vous devrez vous contenter d'une option de reconnexion automatique si vous partagez la plupart de vos torrents sur iPhone ou iPad.

La fonction de split tunneling pour les utilisateurs Mac et Windows mérite d'être mentionnée, car elle permet aux utilisateurs de choisir de protéger uniquement leur client torrent par exemple. Cela laisse toutes les autres activités en ligne, telles que la navigation web ou les jeux en ligne, non affectées par le VPN.

Et si vous rencontrez des problèmes avec le VPN, une assistance client 24/7 est disponible par chat en direct ou par e-mail. La juridiction offshore d'ExpressVPN aux BVI est un avantage clé pour la protection de votre anonymat. Il en va de même pour sa politique de no-log, qui fait l'objet d'un audit indépendant.

Côté prix, ExpressVPN coûte plus cher que d'autres fournisseurs, bien qu'il offre désormais un bon rapport qualité-prix avec une année complète de sauvegarde offerte dans le cloud sécurisé Backblaze si vous prenez un forfait a l’année. En fin de compte, il vaut certainement la peine pour ceux qui recherche la meilleure expérience possible de torrenting via un VPN.

Meilleur VPN pour le torrenting en 2021 : obtenez 49% de réduction et 3 mois GRATUITS

Pour vous dire que nous apprécions vraiment ExpressVPN - c'est le VPN que nous utilisons nous-mêmes au bureau ! Et la bonne nouvelle, c'est que les lecteurs de TechRadar peuvent eux aussi bénéficier d'un petit avantage. ExpressVPN a accepté de donner aux lecteurs trois mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à une de leurs offres. N'oubliez pas non plus la garantie de remboursement de 30 jours, qui n’est pas négligeable.Voir l'offre

(Image credit: Hotspot Shield)

Ces derniers temps, Hotspot Shield a bâti sa réputation sur ses vitesses de pointe. Son protocole Catapult Hydra, brillamment nommé, signifie qu'il peut augmenter les vitesses de connexion à un Mb/s beaucoup plus rapide que ce qu’un simple VPN peut gérer. Vous savez donc que si Hotspot fonctionne en arrière-plan, vos torrents ne seront pas réduits à une vitesse de téléchargement lente.

Mais honnêtement, pratiquement aucun des VPN dédié au torrenting, présent dans cette liste, ne le fera non plus. Heureusement, Hotspot Shield a beaucoup plus de cordes à son arc. Il prend entièrement en charge le P2P sur chacun de ses 1500 serveurs (et plus !) dans le monde, et il dispose de kill switchs fiables sur le bureau et aussi sur Android (mais pas sur l'application iOS du fournisseur moins bien conçue, hélas).

Nous pensons que si vous êtes un grand adepte du torrenting, vous appréciez probablement l'idée d'un streaming sécurisé et plus étendu. Hotspot Shield est le VPN pour le streaming idéal, capable de contourner à peu près tous les contenus géorestrictifs auxquels nous l’avons soumis.

Nous avons trouvé que la disponibilité des guides d'assistance sur des sujets comme le torrenting avec Hotspot Shield était quelque peu insuffisante. Mais au moins, il intègre un service efficace de chat en direct 24/7 au cas où vous auriez besoin d'une assistance immédiate.

Cependant, nous aimerions vraiment que le service commence à vérifier la politique de no-log de manière indépendante pour nous rassurer totalement sur ses références en matière de confidentialité. En effet, Hotspot admet qu'il y a un enregistrement limité des sessions. Rien de potentiellement dangereux pour vous - nous parlons de la durée de la session, des appareils et des adresses IP. Encore une fois, rien que nous ne considérions comme alarmant, néanmoins c’est une des raisons pour lesquelles il ne se retrouve pas sur le trône des VPN spécial torrenting.

(Image credit: Future)

Lorsqu'on parle de sécurité VPN, NordVPN est l'un des premiers noms qui viennent à l'esprit.

Ce n'est pas surprenant si l'on considère les connexions ultra-sécurisées que vous obtenez avec les protocoles IKEv2/IPsec et OpenVPN tous deux pris en charge, ainsi que l’équivalent ultrarapide de WireGuard du fournisseur, NordLynx. En fait, il existe un certain nombre de serveurs "Double VPN" qui font passer vos données par deux serveurs VPN distincts pour plus de sécurité. En outre, la fonction Onion over VPN est prise en charge pour plus de confidentialité.

Comme la plupart des VPN de premier ordre, il y a aussi une politique claire de zero-log. Mais NordVPN a franchi une étape supplémentaire en invitant les auditeurs externes PricewaterhouseCoopers à vérifier la sécurité de ses applications. De plus, un programme de primes aux bugs incite quiconque à découvrir et à signaler les problèmes de sécurité du service.

Le P2P n'est pas pris en charge sur tous les serveurs, mais NordVPN ne vous laissera pas chercher une aiguille dans une botte de foin. Il met en œuvre une option "P2P" très facile à utiliser à partir de son interface principale, afin de s'assurer que vous êtes dirigé directement vers un serveur approprié lorsque vous vous préparez à faire du torrenting. Il offre également une large couverture de serveurs, un kill switch automatique pour Windows, Mac et iOS (avec un équivalent facile à activer sur Android), le blocage des fuites DNS, un bon client et des niveaux de performance élevés avec des vitesses de téléchargement supérieures à la moyenne.

Les cryptomonnaies sont prises en charge (y compris le bitcoin), et vous avez la possibilité d'essayer et d'annuler votre abonnement grâce à la garantie de remboursement de 30 jours. Le forfait annuel est clairement le meilleur choix en termes de rapport qualité-prix.

(Image credit: Private Internet Access)

Private Internet Access (ou PIA) remporte certainement la palme du nom de produit le plus approprié, surtout pour ceux qui recherchent un VPN exclusivement destiné à des usages comme le torrenting. Ce nom semble rassurant à première vue, mais PIA a-t-il ce qu'il faut pour répondre à vos besoins ?

Eh bien, avouons-le... il ne serait pas sur cette liste si ce n'était pas le cas ! Pour commencer, il y a un support P2P sur chacun de ses nombreux serveurs (le nombre de serveurs n'est pas clair pour l'instant - jusqu'à récemment, son site annonçait un volume énorme de 35 000 serveurs, mais ce chiffre a récemment disparu du site). Et vous en avez appris suffisamment dans ce guide pour savoir que son balayage complet des kill switchs sur les applications VPN de bureau (Windows et Mac) et mobiles (Android et iOS) est suffisant pour entrer dans ce guide d’achat.

Mais les ingénieurs de PIA ont fait un pas de plus en rendant le "port forwarding" disponible. L'utilité de cette fonctionnalité n'est pas encore connue (voir en bas de cet article pour connaître l'avis d'autres fournisseurs de VPN sur la question) mais activez ce paramètre pour permettre la redirection des connexions entrantes afin de contourner un pare-feu NAT et ainsi améliorer les vitesses de téléchargement P2P.

Encore une fois, c'est à vous de décider si vous voulez utiliser cette option ou non. Le fait que PIA soit un peu à la traîne de ses concurrents directs en matière de vitesse de téléchargement pure pourrait vous aider à prendre votre décision - nous supposons que cela dépend du temps que vous pouvez attendre pour télécharger le dernier blockbuster sorti...

Par ailleurs, PIA a amélioré son jeu ces derniers temps en matière de streaming et ses applications sont un véritable plaisir à utiliser, avec de nombreuses fonctionnalités à explorer. De plus, le forfait sur un an proposé par Private Internet Access est l'un des plus abordables du marché.

(Image credit: Future)

Si Surfshark est déjà sur votre liste de VPN, c'est très probablement en raison de son prix. Il figure toujours en bonne place dans notre guide des VPN bon marché, grâce au coût très bas de son offre à l’année.

Surtout si l'on considère que Surfshark a vraiment les qualités requises pour justifier ce statut. Pour les amateurs de torrents, la plupart des serveurs prennent en charge le P2P (même s'il serait bon qu'ils indiquent plus clairement lesquels en sont dotés), les serveurs DNS à connaissance zéro, la prise en charge de Bitcoin, une fonction « split tunneling » et même le blocage des URL et des publicités. Au cas où vous auriez du mal à faire fonctionner Surfshark avec votre client torrent, il existe également une assistance 24/7 très pratique, qui fonctionne par e-mail et chat en direct.

Pour en revenir au rapport qualité-prix, un seul abonnement couvre un nombre illimité d'appareils. Vous pouvez donc faire fonctionner le VPN sur votre PC, votre Mac, vos mobiles, vos appareils de streaming TV, vos consoles de jeux, votre routeur, et tout ce qui est compatible – et vous pourrez même le partager avec vos amis et les membres de votre famille !

Il comprend un Kill switch sur Windows, Mac, Android et iPhone. Néanmoins, nous avons rencontré quelques petits problèmes sous Windows au cours de nos tests, où nous n'avons pas eu l'impression de recevoir un avertissement suffisamment clair lorsque la connexion est interrompue.

Mais encore une fois, Surfshark est une option VPN fantastique pour ceux qui sont également soucieux de leur budget.

FAQ sur les VPN spécial torrenting

Ai-je vraiment besoin d'un VPN pour télécharger des torrents ? Nous vous le recommandons vivement, surtout si votre principale raison de le faire est de télécharger des vidéos et des jeux. Parce que les VPN dédiés au torrenting rendent votre présence en ligne anonyme, personne ne peut relier votre activité à votre adresse IP. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter de lettres agressives vous demandant de cesser et de vous désister.

Quel est le meilleur VPN spécial torrenting en 2021 ? Nous avons placé ExpressVPN en tête de notre liste de VPN de torrenting - il coche tout simplement toutes les cases. Il est évident qu'il est rapide, sécurisé et facile à utiliser. Mais il bénéficie également de kill-switchs très efficace sur ses clients de bureau et son application Android, et nous apprécions vraiment le fait que sa politique de no-log soit auditée de manière indépendante par PricewaterhouseCoopers. C'est un excellent choix pour ceux qui souhaitent un maximum de sécurité.

Le torrenting est-il sûr avec un VPN ? En plus d'assurer le cryptage de bout en bout de toutes les données que vous échangez en ligne, le torrenting avec un VPN permet également de préserver l'anonymat de votre identité. Cela signifie qu'il n'y a aucune chance que votre FAI ou quiconque découvre qui vous êtes ou ce que vous téléchargez en ligne.

(Image credit: Shutterstock)

Un VPN gratuit est-il suffisant pour pratiquer le torrenting ? En un mot... non. Il existe d'excellents VPN gratuits qui fonctionnent parfaitement bien pour vous permettre de consulter vos e-mails sur les réseaux Wi-Fi publics et de procéder à une usurpation d'adresse IP de base. Mais ils ont tendance à limiter les données que vous utilisez et à réduire la vitesse d'Internet. Pour le torrenting, il est donc préférable de choisir une version premium comme ExpressVPN ou NordVPN.

À quoi sert un kill switch ? Les VPN sont fantastiques pour la confidentialité en ligne, mais si votre connexion VPN s'interrompt pour une raison quelconque, vous risquez immédiatement de voir vos données IP divulguées - un vrai problème si vous téléchargez quelque chose de douteux. Un kill switch coupe l'ensemble de votre connexion Internet dès que sa propre connexion est interrompue, ce qui permet de garder votre adresse IP cachée.

Que sont les fuites DNS ? Une fuite DNS est un type de faille de sécurité qui permet effectivement à d'autres personnes, par exemple des cybercriminels ou le gouvernement, de voir votre adresse IP. Tout VPN digne de ce nom dispose de mesures de cryptage et de protocoles solides qui garantissent que les fuites DNS ne sont pas possibles et vous permettent de rester anonyme en ligne.

(Image credit: uTorrent)

"Port forwarding" – qu’est-ce que c'est et que disent les éditeurs de VPN à ce sujet ?

Nous avons contacté certaines des plus grandes sociétés VPN au monde pour connaître leur avis sur le torrenting et la redirection de port et voici ce que trois d'entre elles avaient à dire.

« Nous ne prenons pas en charge la redirection de port, presque aucun VPN ne le fait. Pour qu'une véritable redirection de port fonctionne, le client aurait besoin d'une IP dédiée. Nous utilisons des IP partagées pour une meilleure confidentialité. Une petite explication : Il est impossible de faire une redirection de port lorsque tout le monde partage la même adresse IP sur le serveur VPN. Parce que vous auriez des collisions de port. Cependant, le torrenting fonctionne toujours bien sur le VPN. Pourquoi ? En raison de la NAT. Un client torrent établit une connexion sortante vers un seeder avec un port éphémère, puis le serveur associe cette connexion à votre adresse IP privée/interne via le suivi des connexions (conntrack) / NAT. Les connexions entrantes passent alors par là. C'est plus ou moins la même chose que le fonctionnement du NAT dans votre environnement domestique sur votre routeur. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre la redirection de port et le NAT ? La redirection de port dédie un port spécifique à un client spécifique. Disons par exemple que vous voulez démarrer un serveur Minecraft sur le port 25565. Vous configurez votre routeur pour lui dire que toutes les connexions pour le port 25565 doivent être dirigées vers 192.168.1.10 (qui est votre PC par exemple), puis le routeur sait que 25565 doit TOUJOURS être redirigé vers cette IP spécifique sur votre réseau. Cela fonctionne bien pour votre domicile, mais pas pour les VPN où plusieurs utilisateurs voudraient ouvrir le même port pour les mêmes raisons. Le NAT, quant à lui, ouvre les ports en fonction de l'association, et il attribue les ports de manière aléatoire afin d'éviter l'épuisement de l'espace et les collisions. »

« Nous ne prenons pas en charge la redirection de port, car elle pourrait conduire à des abus de service. En attendant, le trafic P2P est autorisé sur la partie des serveurs désignés. »

« Nous avons choisi de ne pas autoriser la redirection de port en raison des abus potentiels et des risques de sécurité que cela expose. C'est la même politique qu'un certain nombre d'autres fournisseurs de VPN sur le marché. De nombreux clients estiment que nos vitesses pour le torrenting sont néanmoins rapides, et dans nos tests internes, le transfert de port a souvent peu d'impact sur les vitesses lors du téléchargement de fichiers torrent légaux populaires. Il existe un certain nombre de VPN qui proposent le transfert de port si c'est ce que vous recherchez, mais malheureusement nous ne le proposons pas. »

À lire aussi :

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.