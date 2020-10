Meilleurs VPN gratuits : quels services télécharger en 2020 ?

La popularité des services VPN n'a cessé de croître ces dernières années, mais le nombre de téléchargements a surtout progressé massivement depuis le mois de mars 2020. La pandémie de coronavirus et les mesures de confinement total ont, en effet, entrainé la recommandation de ces outils, notamment auprès des travailleurs à domicile. Vous-même vous télétravaillez ? Ou vous souhaitez simplement accéder à des plateformes géo-bloquées depuis un pays étranger ? Un VPN est dès lors le choix logique pour naviguer en toutes liberté et sécurité. Mais faut-il choisir une offre gratuite ? Et si oui, laquelle ?

La sécurité est l’argument de vente majeur mis en avant par les éditeurs de VPN. Toutefois, si les solutions payantes restent les plus avancées sur ce point, une large gamme de services VPN gratuits commence à s’illustrer dans ce domaine. Nous avons décidé, via ce guide, de sélectionner les meilleurs VPN gratuits qu’il est possible de télécharger aujourd’hui. Nous avons testé et re-testé des dizaines d'entre eux et évalué leur capacité à assurer votre sécurité et votre anonymat sur les réseaux. Et ce, sans dépenser le moindre euro.

Pour lever tout suspense, sachez que le meilleur VPN gratuit à l'heure actuelle est Hotspot Shield Free. Il s’agit de la version gratuite d’Hotspot Shield - déjà présent dans notre classement des meilleurs VPN - qui offre les mêmes fonctionnalités que l’édition payante. Alors oui, vous disposerez d’un choix de serveurs plus limité, mais vous profiterez d’un volume de data disponible plus généreux que n’importe quel autre abonnement.

Hotspot Shield Free, comme tout autre service VPN gratuit, sont-ils pour autant aussi efficaces que leurs pendants payants ? La réponse est... oui, en partie. Si vous cherchez un VPN pour un usage unique ou occasionnel, les plateformes gratuites répondront totalement à vos besoins. Pour autant, si vous avez besoin d’un service vous accompagnant 24/7, avec un volume de data et un nombre d’appareils pris en charge conséquents, il faudra par la suite vous diriger vers un abonnement payant bien plus pérenne.

D’ailleurs, avant de prendre connaissance des six meilleurs logiciels VPN gratuits et de leur descriptif complet, il est bon de vous rappeler qu'une version payante ne vous coûtera que 3 euros par mois en moyenne, en échange de fonctionnalités et d’une protection plus avancées. C'est pourquoi nous vous recommandons de consulter également notre guide des meilleurs VPN 2020.

Quel est le VPN n°1 du moment ? Nous avons évalué plus d’une centaine de fournisseurs VPN, gratuits comme payants. Notre coup de cœur (et de raison) est assurément ExpressVPN. En effet, bien qu'il s'agisse d'une plateforme payante, sa vitesse, sa robustesse face aux cyber-attaques, ainsi que la présence de ses serveurs dans plus de pays et la prise en charge de tous vos appareils, en font le prétendant le plus solide du marché. Mieux encore : il est assorti d'une garantie de remboursement sous 30 jours, sans aucune condition. Un essai gratuit conséquent que l’on pourrait considérer comme une version gratuite temporaire. En outre, si vous cliquez sur le lien suivant, vous bénéficieriez de 3 mois gratuits (sur un an d’abonnement) !

Voir l'offre

Quel VPN gratuit choisir en 2020 ?

1. Hotspot Shield Free Un aperçu de la version premium - plus riche que toute la concurrence. Disponible sous : Windows, Mac, Android, iOS | Serveurs disponibles : 1 | Limite de données : 500 Mo par jour | Assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Non Hotspotshield free Visiter le site à Hotspot Shield Possède la plupart des fonctionnalités premium Volume de data considérable Niveau de sécurité maximum Géolocalisation limitée

Non seulement Hotspot Shield Free est l'une des options VPN gratuites les plus utilisées sur la planète, mais c’est aussi la plus complète à ce jour. La différence principale avec la version payante ? En téléchargeant et activant Hotspot Shield, vous avez la possibilité de vous localiser dans l'un des quelques 70 pays pris en charge par la plateforme ; dans l’édition gratuite, en revanche, vous êtes limité à une seule et unique localisation sélectionnée aléatoirement par Hotspot Shield. En dehors de cette restriction, vous pouvez disposer de 500 Mo de données par jour (soit environ 15 Go par mois). Soit une des limites de data les plus généreuses parmi les services VPN gratuits.

Si la sécurité est votre préoccupation première lorsque vous naviguez sur Internet, Hotspot Shield Free est capable de vous rassurer, avec un « chiffrement de niveau militaire ». Une fonctionnalité indispensable pour mener toutes vos opérations bancaires et vos achats en ligne ou par téléphone mobile, sans trouble.

Hotspot Shield Free a également été plébiscité à l’unanimité, par notre rédaction, pour sa convivialité. Qu’il s’agisse de sa version mobile ou de l’interface bureau, il procure une expérience utilisateur époustouflante que vous ne retrouverez chez aucun concurrent. A condition de passer au préalable par un essai gratuit d’Hotspot Shield… et donc de renseigner les détails de votre carte de crédit. Une décision étonnante de la part de l’éditeur - et quelque peu contraignante pour l’utilisateur - mais qui débouchera bel et bien sur la récupération du logiciel gratuit. Sans aucun frais.

Téléchargez gratuitement Hotspot Shield Free ici

(Image credit: Tunnelbear)

2. TunnelBear Free La solution la plus rapide pour naviguer incognito sur Internet. Disponible sous : Windows, Mac, Android, iOS | Serveurs disponibles : 20 et plus | Limite de données : 500 Mo par mois | Assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Oui TunnelBear Free Visiter le site à TunnelBear Vraiment convivial Plusieurs clients mobiles et bureau Limite de données vraiment faible Pas beaucoup d'options ou de paramètres personnalisables

TunnelBear est, depuis son acquisition par le géant de la sécurité McAfee, un VPN gratuit des plus sérieux. Une version payante existe avec une fiche technique honorable, mais l’édition offerte n’en demeure pas moins intéressante.

La seule faiblesse du logiciel gratuit est son volume de data offert, limité à 500 Mo disponibles par mois. Ce qu’Hotspot Shield Free propose… chaque jour. Cette quantité de données est réellement infime, vous limitant à une navigation sommaire, uniquement pour télécharger en toute confidentialité des fichiers de petite taille (Word, Excel, Powerpoint…). Inutile d’exploiter la version gratuite de TunnelBear pour partager des torrents ou pour visionner une vidéo en streaming.

En passant à l’abonnement payant, TunnelBear supprime toute limite de téléchargement, d’emplacement de serveurs ou encore du nombre d’appareils connectés pris en charge.

Notez également que TunnelBear a récemment réactualisé sa politique de confidentialité, de sorte qu'il recueille désormais le minimum de données essentielles sur ses utilisateurs. Ce qui vous évite de fournir vos nom et prénom mais aussi de laisser des traces de vos connexions passées.

Téléchargez gratuitement TunnelBear ici

(Image credit: ProtonVPN)

3. ProtonVPN Free Accédez à un volume de data absolument illimité, sans payer un centime. Disponible sous : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Serveurs disponibles : 3 | Limite de données : illimitée | Assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Non ProtonVPN Free Visiter le site à ProtonVPN Des données, encore des données, toujours des données Au service de votre vie privée avant tout Débit internet bridé Pas de service client

ProtonVPN Free est un autre fournisseur gratuit avancé, avec de nombreux points forts. Le plus notable ? Des données à foison que vous êtes libre de dépenser, sans limite mensuelle. Un bonus inédit sur le marché des VPN gratuits et qui vaut, à lui seul, le fait d’essayer obligatoirement ProtonVPN.

Il y a, bien sûr, des freins déployés par l’éditeur pour vous inciter à passer sur l’édition payante. Ainsi, vous ne pouvez exécuter ProtonVPN Free sur un seul et unique appareil, avec trois emplacements de serveurs mis à disposition et un débit internet bridé (par rapport aux bénéficiaires de l’abonnement payant). Il n'y a pas non plus d’assistance utilisateur mais si vous pouvez vivre avec cela, c'est un service extrêmement respectueux de votre vie privée, avec une politique stricte de non-journalisation des données. Pour vous inscrire, une simple adresse électronique suffit. Plus fort : Il n'y a aucune publicité sur le site, et encore moins sur le client.

En parlant de clients, il en existe un bon nombre - avec des applications natives pour Windows, MacOS, Linux, iOS, plus une application VPN Android - avec des niveaux de performance assez solides. Cependant, la vitesse de connexion peut chuter aux heures de pointe, lorsque de nombreux utilisateurs sont présents ; vous tenez ici le seul élément qui pourrait vous tenter de passer au payant.

Téléchargez gratuitement ProtonVPN Free ici

(Image credit: Windscribe)

4. Windscribe Super sécurisé avec un plafond de données très généreux. Disponible sous : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Serveurs disponibles : 10 | Limite de données : 10 Go par mois | Assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Non Windscribe free Visiter le site à Windscribe 10 Go de données par mois Politique de confidentialité exigeante Le débit proposé est parfois aléatoire

Windscribe brille autant par son allocation de 10 Go de data par mois que par son engagement à protéger votre vie privée. Sa version standard vous permet de choisir parmi dix emplacements de serveurs distants en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et à Hong Kong. Il vous suffit de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous inscrire (une adresse électronique est facultative, mais peut s'avérer pratique si vous oubliez votre mot de passe).

Windscribe ne stocke aucun journal de connexion, d’adresse IP ou d’historique des sites visités ; lorsque vous vous connectez sur un serveur spécifique, seul votre pseudo, le nom du serveur et le volume de données transférées sont pris en compte… avant d’être effacées dans les trois minutes qui suivent la fin de votre session. Vous vous montrez toujours sceptique ? Windscribe inclue un adblocker et un pare-feu. Qui dit mieux ?

Téléchargez gratuitement Windscribe ici

(Image credit: Speedify)

5. Speedify Pour les amateurs de vitesse. Disponible sous : Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Serveurs disponibles : 50 et plus | Limite de données : 2 Go par mois | Assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Non Speedify Free Visiter le site à Speedify Des performances exceptionnelles Intransigeant sur la protection de votre vie privée Peu de réglages disponibles Oubliez les services de streaming

Speedify, comme son nom l'indique, a un objectif principal en tant que fournisseur de VPN gratuit : faire en sorte que votre connexion internet reste aussi rapide que possible. À cette fin, il utilise toutes les connexions internet en service pour obtenir les meilleures performances possibles. Il peut ainsi combiner une connexion Ethernet (haut débit fixe) avec une connexion mobile 4G. Même si vous ne disposez que d'un seul type de connexion internet, la société affirme que sa technologie de turbo-compression contribuera à accélérer votre débit par ce biais.

L’offre gratuite vous attribue un accès complet à la totalité des serveurs mondiaux (plus de 50), avec tout de même une limitation de données utilisées chaque mois. Avec une enveloppe de 2 Go, vous pouvez naviguer sur vos sites ou vos messageries préférés comme bon vous semble. Seule la consommation de plateformes de streaming paraîtra une charge trop lourde pour l’option gratuite de Speedify.

Téléchargez gratuitement Speedify ici

6. Hide.me Ce qui se passe sur le web reste sur le web. Disponible sous : Windows, Mac, Android, iOS | Serveurs disponibles : 5 | Limite de données : 2 Go par mois | Assistance en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Oui Hide.me Free Visiter le site à Hide.me Un service 100% confidentiel Pas de publicité ni de limitation de vitesse Limité à un seul appareil

Hide.me propose des solutions de VPN gratuit comme payant, la version la plus économe vous donnant accès à 2 Go de données par mois. Il existe également d'autres limites : vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil par compte et vous vous retrouvez limité à cinq emplacements de serveur (dont un aux États-Unis), au lieu des 50 emplacements de l’édition premium. Le côté positif, cependant, est que ce fournisseur ne réduira pas votre débit internet.

Hide.me promet en outre qu'il ne tient aucun journal de connexion et ne stocke ni ne transmet aucune donnée sur ses utilisateurs. Il n'y a pas non plus de publicité diffusée sur le site ainsi que sur le client.

Les applications sont natives Windows et Mac, Android et iOS, avec une préférence pour l’interface Windows très intuitive. Vous disposez d’un support technique permanent (un luxe pour un logiciel gratuit) et de performances absolument impressionnantes. Dans l'ensemble, Hide.me s’avère un service solide pour les internautes pointilleux sur les flux de données, et particulièrement celles qui leur sont personnelles.

Téléchargez gratuitement Hide.me ici

Ces deux dernières années ont vu les tentatives de menaces sur la protection des données personnelles, le droit à l'anonymat et la neutralité du Net exploser. Si les réseaux privés virtuels ne sont pas la panacée pour assurer votre sécurité et la confidentialité de votre navigation sur Internet, ils constituent tout de même un élément essentiel pour conserver ces libertés au quotidien.

Si vous n'avez toujours pas de VPN dans votre logithèque, vous pouvez en acquérir un facilement et gratuitement. Mais attention, car tous les fournisseurs de VPN gratuits ne sont pas égaux et certains pourraient même compromettre votre sécurité.

Voici donc cinq questions indispensables que vous devez vous poser avant de télécharger et d'installer un VPN.

1. Quel est son modèle commercial ? Les fournisseurs VPN enregistrent des coûts de mise en service et de développement considérables. La gestion d'une telle entreprise coûte très cher, surtout si elle est populaire. Certains, comme Tunnelbear, incitent régulièrement leurs utilisateurs gratuits à passer au payant via un système d’autopromo assez rébarbatif. D’autres n’hésiteront pas à vendre des données personnelles à des partenaires tiers, au risque de compromettre leur vie privée.

2. Comment mon PC est-il protégé ? La plupart des plateformes VPN emploient généralement une application de bureau qui s'exécute en arrière-plan et qui crypte vos données lorsque vous surfez sur le web. Toutefois, cela ne résout qu'une partie du problème, et il est toujours possible de subtiliser quelques informations stockées sur votre appareil – de nombreux sites web sont en effet capable de suivre votre navigation et de connaitre vos centres d’intérêts via le dépôt de cookies. Quelques solutions gratuites, dont WIndscribe, ont une approche de « garde du corps » face à ces intrusions, en intégrant l'équivalent d'un super bloqueur de publicité

3. Quels avantages sont fournis avec la solution gratuite (en dehors du prix) ? Contrairement à ce que nous pourrions croire, un produit gratuit peut être livré avec quelques bonus. Certains fournisseurs offrent plus de bande passante gratuite que d'autres, des emplacements de serveurs stratégiques ou encore le blocage des publicités, le P2P et un pare-feu. L’enjeu est toujours de vous faire passer à la version payante qui garantit les mêmes services… en illimité.

4. Votre fournisseur enregistre-t-il quelque chose ? Assurez-vous que votre fournisseur ne stocke pas l'activité Internet de ses utilisateurs. Vous pouvez aisément le vérifier dans la page des conditions générales d’utilisation (CGU) ou dans le contrat de licence à dérouler avant de procéder à l’installation du logiciel. Malheureusement, beaucoup d’accords de confidentialité dissimulent des détails importants sur leur fonctionnement. Il est nécessaire de lire et relire le moindre astérisque avant de loger l’application VPN sur votre appareil.

5. Puis-je m'inscrire de manière totalement anonyme ? Avoir un fournisseur auquel vous pouvez vous abonner sans adresse électronique et qui accepte les paiements par bitcoin, pour un maximum de confidentialité, est à peu près le meilleur service que vous puissiez espérer. Mais il existe, y compris dans la grande famille des VPN gratuits.