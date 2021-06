Les meilleurs VPN pour iPhone en 2021

Apple est connu pour sortir des appareils sûrs et bien protégés contre les menaces en ligne, cependant de plus en plus d'utilisateurs d'iPhone voient la nécessité d'un VPN solide qui leur permet d'avoir un degré de sécurité supplémentaire tout en profitant des autres avantages d’un VPN.

En plus de garantir votre anonymat en ligne lorsque vous naviguez depuis votre smartphone, un VPN pour iPhone offre également des possibilités intéressantes en termes de contournement des géo-restrictions sur certains contenus, et de contournement de la censure.

Mais attention. Avant de vous précipiter sur l’App Store, continuez à lire pour découvrir nos recommandations sur les meilleurs fournisseurs de VPN pour iPhone – et profitez d'un meilleur prix en vous inscrivant directement auprès du service de votre choix. Nous avons mis plusieurs services à l'épreuve sur plusieurs plateformes, et nous vous présentons nos cinq choix pour les meilleurs VPN pour iPhone.

Il n'y a pas de pénurie de VPN iPhone car de nombreux fournisseurs offrent des applications dédiées pour iPhone et iPad. Pour notre guide d’achat, nous avons retenus les VPN dont l'application devait être aussi facile à utiliser que sur un ordinateur de bureau, tout en offrant suffisamment d'options pour que les utilisateurs plus avancés puissent faire ce qu’ils veulent.

Parmi les autres points importants à prendre en considération, citons une sécurité rigoureuse et une bonne politique de confidentialité. Le nombre de connexions simultanées autorisées est un également un point à vérifier, car plus vous en avez, plus le nombre de vos appareils (et de ceux de votre famille) pouvant être couverts par un seul abonnement est élevé. Les vitesses obtenues par le fournisseur méritent également d'être prises en compte, surtout si vous prévoyez de faire fonctionner votre VPN en arrière-plan sur votre iPhone à tout moment.

Le top 3 des meilleures offres VPN pour iPhone du moment :

1. ExpressVPN - n°1 des meilleurs VPN pour iPhone

La qualité de l'application VPN pour iPhone d'ExpressVPN est exactement ce que l'on attend du meilleur fournisseur mondial. C'est un jeu d'enfant à télécharger, simple à utiliser et doté de presque toutes les fonctionnalités que vous obtenez également sur ordinateur. Inscrivez-vous via TechRadar et vous obtiendrez 3 mois supplémentaires et un an de sauvegarde sur leur cloud sécurisé gratuitement !

Voir l'offre

2. NordVPN - une application iPhone qui apporte une réelle valeur ajoutée

C'est l'un des plus grands noms du VPN, il n'est donc pas surprenant que NordVPN ait une application iPhone aussi bien conçue. Nous aimons les applications dotées de widgets de " connexion rapide " évidents et NordVPN est également très performant en matière de sécurité, avec une protection Double VPN et une politique de zero-log vérifiée par PricewaterhouseCoopers.

Voir l'offre

3. Surfshark - un mélange de qualité et de prix abordable

L'un des VPN pour iPhone les moins chers est aussi l'un des meilleurs. Et en prime, un abonnement vous couvre pour autant d'appareils que vous voulez - y compris les PC Windows, les Mac, les Android, les tablettes, les appareils de streaming TV et plus encore.

Voir l'offre

Les 5 meilleures applications VPN pour iPhone en 2021 :

(Image credit: ExpressVPN)

Meilleur VPN pour iPhone en 2021 - Obtenez 3 mois gratuits avec le forfait annuel

ExpressVPN est notre premier choix pour le meilleur VPN sans hésitation, et nous sommes tout aussi heureux de le recommander pour les appareils iOS. Le fournisseur le mieux classé dispose d'un vaste réseau de serveurs (avec 160 emplacements de serveurs dans plus de 90 pays) qui a réussi à fournir de très bonnes vitesses tout au long de nos tests. En fait, il est brillant sur toutes les plateformes et tous les navigateurs sur lesquels nous l'avons testé : Android, Windows 10, Mac, Linux, Chrome, Firefox... tous !

Son VPN iPhone est très facile à configurer et bénéficie d'une super interface utilisateur qui met l'accent sur la sélection intelligente des serveurs via différents filtres. Les utilisateurs peuvent se connecter d'un seul coup et utiliser le VPN de manière transparente, et il est facile de changer de serveur sans avoir à fermer manuellement la connexion en cours.

Il y a aussi quelques extras inhabituels, comme la possibilité de changer de protocole. Son menu Outils de confidentialité et de sécurité ajoute quelques fonctions utiles pour vous aider à vérifier votre connexion, avec des options pour afficher votre adresse IP actuelle et votre emplacement, vérifier les fuites DNS et WebRTC et générer des mots de passe sécurisés. Beaucoup de fonctionnalités communes aux formidables clients pour PC de bureau d'ExpressVPN.

ExpressVPN n'a également aucun mal à vous aider à accéder à des services de streaming comme Netflix, BBC iPlayer et Hulu, ce qui le rend idéal pour le streaming. Son obfuscation personnalisée du trafic vous permettra d'obtenir une meilleure connectivité avec les régions fortement censurées comme la Chine et le Moyen-Orient.

ExpressVPN offre un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par chat en direct ou par e-mail, pour aider les utilisateurs à résoudre les questions ou les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Le fournisseur a une excellente politique de confidentialité et ne collecte ni ne consigne les données de trafic, les IP de connexion ou l'activité de navigation.

Le principal inconvénient est l'absence de kill switch, ce qui peut poser problème à certains (en particulier, pour être franc, à ceux qui utilisent leur iPhone à des fins légèrement douteuses, comme le torrenting), bien que le fournisseur propose une option de reconnexion automatique qui tentera de rétablir le tunnel si votre connexion est interrompue. Et les prix ne sont pas les moins chers, mais ils peuvent valoir le coût pour ceux qui veulent la meilleure expérience pour les appareils iOS, y compris les iPhones et les iPads. De plus les lecteurs de TechRadar peuvent profitez de 3 mois gratuits supplémentaires avec le forfait sur un an !

Obtenez le meilleur VPN iPhone 2021 avec deux offres gratuites

Si vous n'avez pas encore décidé, vous pouvez également profiter d'une garantie de remboursement de 30 jours. Mais pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix de notre application n° 1, optez pour un forfait d'un an - vous obtiendrez 3 mois gratuits supplémentaires et une année entière de sauvegarde sécurisée et illimitée sur le cloud de Backblaze. N'oubliez pas que vous n'obtiendrez pas ce supplément si vous téléchargez directement depuis l'App Store. Vous devez cliquer sur l'un des liens de cette page pour en bénéficier.

Voir l'offre

(Image credit: NordVPN)

L'application iPhone de NordVPN fait partie des meilleures. C'est une application avec une merveilleuse interface utilisateur où tout est bien organisé, avec des informations en un clin d'œil affichées par le widget " connexion rapide " qui détaille le serveur le plus proche, la disponibilité, le pourcentage de charge et ainsi de suite. En gros, il a tout ce que vous pouvez demander à un VPN pour iPhone.

Sur le plan de la sécurité, NordVPN prend en charge le cryptage standard de 256 bits et propose un kill switch automatique (une véritable aubaine), ainsi qu'un double cryptage des données, qui fait passer vos données par deux serveurs VPN distincts. Ce fournisseur a également une politique de "zero logs", ce qui est bon à savoir. Elle est auditée par PricewaterhouseCoopers pour s'assurer qu'elle tient la route.

L'application comprend une fonction de connexion automatique pour connecter automatiquement le VPN lorsqu'elle détecte que vous utilisez un réseau ou un Wi-Fi non fiable. La fonction Siri a également été ajoutée (si vous êtes amateur de ce genre de choses). Et toutes les fonctionnalités approfondies que vous exigeriez des meilleurs clients pour PC de bureau : un menu de protocoles complet, des listes de serveurs spécialisés, etc.

NordVPN offre des performances bien au-dessus de la moyenne - surtout maintenant que les vitesses sont augmentées par son protocole NordLynx basé sur WireGuard - et le réseau se vante d'une quantité abondante de serveurs ; plus de 5.000 en tout. Notre seul vrai reproche est peut-être que la vue de la carte par défaut, lorsque vous ouvrez l'application, est un peu difficile à utiliser. Mais vous pouvez voir que nous avons vraiment du mal à trouver des failles ici.

(Image credit: Surfshark)

Surfshark a fait des vagues sur le marché des VPN ces derniers temps. C'est en grande partie grâce à ses prix très bas tout en promettant des connexions VPN illimitées sur autant d'appareils que vous le souhaitez.

Son application VPN pour iPhone est plus ou moins la même que celle de Surfshark sur PC de bureau. On retrouve la même liste d'emplacements, les connexions multi-sauts (sur plusieurs serveurs), la prévention des publicités et des logiciels malveillants, et le tunneling divisé pour les applications et les sites Web qui vous permet de connecter votre VPN uniquement lorsque vous utilisez certaines applications. Il y a également un kill switch dédié, ce qui peut vous faire pencher pour ce fournisseur si vous pensez que cette fonction sera utile sur votre iPhone.

Plus récemment, de petites modifications ont été apportées à l'application iOS, notamment la possibilité de changer de langue préférée dans l'application et la possibilité de réinitialiser votre profil VPN pour résoudre tout problème de connectivité.

La simplicité relative de Surfshark sera un avantage ou un inconvénient, en fonction de ce que vous voulez obtenir de votre VPN et du nombre de fonctionnalités que vous souhaitez. Mais vous ne manquez toujours pas de protocoles multiples à choisir (OpenVPN/ IKEv2 et Shadowsocks) et d'une assistance 24/7 avec les opérateurs de chat en direct de la société au cas où vous rencontreriez des problèmes lors de l'utilisation ou de l'installation.

Mais si Surfshark veut vraiment commencer à rivaliser avec les grands comme NordVPN et ExpressVPN, nous aimerions qu'il joigne le geste à la parole et fasse appel à un auditeur indépendant pour vérifier les déclarations de confidentialité du fournisseur.

(Image credit: Private Internet Access)

Dans nos tests de performance, Private Internet Access a donné d'excellents résultats, ce qui est un bon début pour tout VPN. Et si vous recherchez une option vraiment utilisable pour votre appareil Apple, PIA propose une application VPN pour iPhone très abordable. De plus, elle est adorée par les utilisateurs d'Apple, avec une note de 4,7 sur l'App Store.

Sur le plan de la sécurité, le fournisseur prend en charge OpenVPN, IKEv2 et le protocole rapide WireGuard, avec le cryptage 256-AES, avec des améliorations du protocole d'authentification Handshake TLS utilisant désormais SHA-4096, et l'authentification des données sur OpenVPN CBC utilisant SHA-256. Un kill switch est également disponible, qui fonctionne admirablement bien, et le fournisseur affirme qu'il n'a pas de login d'aucune sorte.

Il y a quelques extras qui apportent une réelle valeur ajoutée. Le système de favoris, par exemple, permet de se connecter aux serveurs les plus utilisés, tandis qu'un nouveau système de règles d'automatisation permet une connexion automatique sur certains réseaux. Et il y a aussi le blocage des publicités et des logiciels malveillants.

Pour ceux qui sont totalement intégrés à l'écosystème d'Apple, vous apprécierez la possibilité d'ajouter des raccourcis Siri. Enfin, il y a InBrowser de PIA, qui est un navigateur privé pour iOS (et son application VPN Android) avec prise en charge des onglets et de la vidéo.

Si votre principale raison pour obtenir l'une de ces applications est un VPN pour le streaming, alors nous pensons que vous êtes mieux avec l'un des autres fournisseurs de cette liste. Bien qu'il ait réussi à débloquer Amazon Prime Video et Disney Plus, iPlayer a été un échec. Ceux qui veulent accéder à Netflix aux États-Unis ont de la chance, alors que nos tests dans d'autres pays ne nous ont permis d'accéder qu'aux titres originaux de Netflix.

Le forfait pluriannuel est le meilleur choix ici, si vous n'avez pas peur de vous engager aussi longtemps. Mais il semble que PIA soit sur la bonne voie... il a récemment ajouté 15 000 serveurs supplémentaires à son réseau, ce qui en fait le plus grand de tous les VPN grand public.

(Image credit: Windscribe)

5. Windscribe Une application iOS qui offre plus que de nombreux clients pour PC. Application iPhone dédiée : Oui | Également disponible pour : Windows, Mac, Android. Linux | Nombre maximum d'appareils : Illimité | Kill switch intégré: Non | Évaluation sur l'App Store : 4.6 Application très agréable à utiliser et configurable Connexions rapides et prise en charge de WireGuard Fonctions supplémentaires disponibles si nécessaire L'assistance pourrait être améliorée

Téléchargez Windscribe sur votre iPhone et vous profiterez d'une application aussi agréable que l'appareil lui-même. Mais il ne s'agit pas que d'une question de style ou de substance, car Windscribe a également intégré de nombreuses fonctionnalités très intéressantes.

Certaines ne plairont probablement qu'aux utilisateurs expérimentés d'iOS (configuration personnalisée d'OpenVPN et définition des protocoles préférés pour les différents réseaux, par exemple), mais les fonctions de base permettant d'accéder aux applications et sites bloqués sont également excellentes. L'application iOS de Windscribe plaira vraiment à tous les utilisateurs.

Depuis peu l'application prend en charge le tout nouveau protocole WireGuard, et les vitesses de connexion sont devenues fantastiques. Cela signifie que vous pouvez en toute confiance laisser Windscribe fonctionner en arrière-plan lorsque vous utilisez le Wi-Fi public et les données cellulaires, sans craindre que votre iPhone soit ralenti pendant que vous diffusez des flux ou surfez.

Et en ce qui concerne le streaming, Windscribe s'est montré à la hauteur des restrictions géographiques sur des sites comme YouTube, Netflix, BBC iPlayer et Disney+.

Si vous voulez essayer Windscribe, il propose une version gratuite (sous forme de garantie de remboursement). Mais notez que si vous êtes un novice complet en matière de VPN, les articles d'assistance du service sont un peu insuffisants et il n'y a pas d'assistance par chat en direct comme le font la plupart des autres grands fournisseurs de nos jours.

(Image credit: Apple)

FAQ VPN pour iPhone

Quel est le meilleur VPN pour iPhone ? Il y a tellement de VPN pour iPhone que la réponse n'est pas facile. Heureusement, ExpressVPN se démarque des autres. Il combine à peu près tout ce que nous aimons voir dans une application de VPN : des piles de serveurs dans le monde entier, un excellent cryptage, un don pour débloquer les applications restreintes, une interface agréable, et il est remarquablement facile à configurer et à utiliser.

Ai-je vraiment besoin d'un VPN pour iPhone ? Même l'App Store d'Apple n'est pas dépourvu de son lot d'applications douteuses (même si, à vrai dire, Google Play est un endroit bien plus dangereux), en termes d'activités nuisibles, l'argument selon lequel les utilisateurs d'iPhone ont moins à s'inquiéter que les autres utilisateurs (notamment Android) est certainement valable. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas rester prudents.

Que change l'installation d'un VPN sur votre iPhone ? Il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir télécharger une application VPN mobile sur votre iPhone. La première et la plus importante est la sécurité : les tunnels cryptés par lesquels toutes les données sont échangées lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi ne seraient qu'un fouillis pour les pirates qui parviendraient à s'en emparer. Mais c'est l'usurpation d'adresse IP d'un VPN qui rend les choses vraiment intéressantes. En vous connectant à un serveur situé dans un autre endroit, vous pouvez effectivement changer de lieu et faire croire à votre Apple iPhone qu'il se trouve dans un tout autre pays. Un pays ou un endroit, par exemple, où vous pouvez regarder en streaming une plus grande variété d'émissions Netflix, et où vous pouvez obtenir des prix plus avantageux sur des services et des produits. Et super pratique si vous avez du mal à utiliser WhatsApp en Chine ou à vous connecter à Facebook dans votre école.

(Image credit: TechRadar)

Les applications VPN gratuites pour iPhone valent-elles la peine d'être téléchargées ? Les VPN gratuits ont leur place sur le marché - il n'y a aucun doute là-dessus. Une couche de sécurité supplémentaire lors de l'utilisation du Wi-Fi public n'est pas une mauvaise chose du tout - surtout si vous faites des achats ou si vous avez des interactions privées. Mais dans la plupart des cas, c'est une fausse économie. De nombreuses applications gratuites limitent la quantité de données que vous pouvez utiliser chaque jour ou chaque mois, de sorte que vous pouvez à peu près oublier de les utiliser pour le streaming et le torrenting. En outre, vous risquez d'être confronté à une application pleine de publicités, où le fournisseur se fait probablement de l'argent en vendant vos données à des tiers. Notre conseil... évitez, surtout quand les meilleures applications VPN pour iPhone de cette liste sont de toute façon très abordables.

Les iPhones ont-ils un VPN intégré ? Bien que l'iPhone ne dispose pas actuellement d'un VPN intégré, il offre un excellent support VPN pour la configuration manuelle et automatique lors du téléchargement d'un certain nombre d'applications VPN. Pour installer un VPN sur votre smartphone Apple, il vous suffit donc de sélectionner le VPN iPhone auquel vous souhaitez vous inscrire, d'installer le client et le tour est joué. Ne vous laissez pas non plus abuser par l'annonce de Private Relay lors de la conférence WWDC 2021. Si cette nouvelle fonctionnalité de confidentialité - qui sera lancée dans le cadre des comptes iCloud+ - permet effectivement aux utilisateurs de ne pas divulguer leur adresse IP, elle ne le fait que lors de la navigation sur Safari ou via des apps aux connexions non sécurisées. En renonçant à un VPN et en le remplaçant uniquement par Private Relay, vous vous privez également de la fonction de duplication de l'emplacement, et donc de la possibilité de débloquer le contenu géorestreint. Bien qu'il s'agisse d'une fonctionnalité intéressante, elle ne constitue certainement pas un VPN pour iPhone.

Fanny Gautier a également contribué à la rédaction de ce guide d'achat.

À lire aussi :