Meilleurs ordinateurs portables étudiants : les 10 modèles immanquables pour bien commencer l'année scolaire

La scolarité peut être difficile, accablante et stressante. Ne laissez pas le choix d’un ordinateur portable ajouter à ce stress. Pour vous décharger de celui-ci, nous avons testé, comparé et sélectionné parmi plusieurs modèles, les 10 meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants. Quels que soient votre filière, vos usages et votre budget, l’ordinateur portable idéal a des chances d’être présent dans ce guide d’achat. Si vous disposez d’une enveloppe plus conséquente, nous vous invitons à consulter les meilleurs ordinateurs portables, les meilleurs Ultrabooks ou les meilleurs 2-en-1 disponibles sur le marché.



Qu'est-ce qui distingue un bon ordinateur portable pour étudiant d’un bon ordinateur portable tout court ? En règle générale, plus les performances d’un ordinateur portable sont élevées, plus ses fonctionnalités sont nombreuses, plus son prix sera conséquent. Les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants doivent proposer un maximum de performances et d’options à un tarif raisonnable. Ils sont un outil indispensable, capable de rédiger des cours, mettre en page des présentations et des exposés parfaits, éditer des photos ou des vidéos, traiter des calculs de données… sans coûter deux ans d’argent de poche à la personne scolarisée ou un mois de salaire à ses parents.

Les étudiants essayent déjà d'économiser le plus d'argent possible, que ce soit pour rembourser leur prêt universitaire ou verser leur loyer en temps et en heure. Ils ne peuvent décemment pas investir un tiers de leur budget mensuel dans un ordinateur portable. Et même s’il existe des PC portables d’entrée de gamme accessibles au plus grand nombre, les performances, sur ce type de modèles, sont rarement au rendez-vous. Car l’ordinateur portable pour étudiant se veut polyvalent : il assure la bonne qualité des travaux scolaires ET s’avère un mediacenter convenable, permettant même la lecture des contenus audio et vidéo en streaming ou de lancer occasionnellement quelques jeux.

Certes, vous ne trouverez aucune carte graphique dernier cri et peut-être aucun processeur de pointe dans un ordinateur portable pour étudiant. Le prix étant le critère principal, ces derniers se trouvent généralement sacrifiés. Néanmoins, les solutions budgétaires ne refrènent pas pour autant les besoins en créativité et en divertissements de leurs utilisateurs.

Il est d’ailleurs possible de faire des économies ailleurs que sur les composants. Le choix du système d’exploitation par exemple. Bien qu'il y ait d'excellents ordinateurs portables Windows 10 ici, vous n'êtes pas obligé(e) de vous en tenir à l’OS de Microsoft. Les meilleurs Chromebooks offrent aujourd’hui des performances incroyables. Pour un prix plus avantageux que la plupart des autres offres.

Les meilleurs ordinateurs portables pour étudiants, en un coup d’œil :

Google Pixelbook Go HP Chromebook 14 Microsoft Surface Go 2 Dell XPS 15 (2020) Apple MacBook Air 2020 Huawei MateBook 13 Acer Swift 3 (2020) HP Spectre x360 13 (2020) Microsoft Surface Laptop 3 Apple MacBook Pro 15''

1. Google Pixelbook Go Le Chromebook silencieux pratique en bibliothèque. Processeur : Intel Core m3 - Intel Core i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : ACL Full HD tactile de 13,3'' (1 920 x 1 080) ou 4K | Stockage : 128 Go - 256 Go 1 099 € Voir à Amazon Webcam Full HD Hush Keys impressionnantes Design raffiné Coûte une petite fortune

Malgré son prix loin d’être accessible à toutes les bourses, le Pixelbook Go de Google est le plus « économique » des Chromebooks haut de gamme. C’est un produit ambitieux incluant des technologies premium que vous ne trouverez pas dans les Surface de Microsoft ou les ordinateurs portables les plus chers d’Apple. Comme une webcam 1080p, une autonomie de 11 heures et 14 minutes en mode vidéo (selon nos propres tests). Et surtout le meilleur clavier d'ordinateur portable que nous ayons jamais utilisé.

Silencieux grâce à ses « hush keys » offrant un confort de frappe sans pareil, il bénéficie d’un rétro-éclairage discret qui ne s’active qu’à votre demande.

L’évolution de Chrome OS lui apporte enfin une fluidité logicielle sans précédent et l’aide inestimable de Google Assistant le rendra indispensable aux utilisateurs plus à l’aise avec la manipulation d’un smartphone que celle de leur PC ou Mac.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixelbook Go

2. HP Chromebook 14 Un vrai cartable de poche. Processeur : AMD A4 - A6, Intel Celeron N3350 - N3450 | Carte graphique : AMD Radeon R4 - R5, Intel HD 500 | RAM : 4 Go - 8 Go | Ecran : 14’’ HD (1366 x 768) SVA anti-reflet - FHD (1920 x 1080) IPS BrightView | Stockage : 16 Go - 64 Go 264,31 € Voir à Cdiscount FR 5 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Clavier et pavé tactile sensationnels Chrome OS réactif Ecran vif et lumineux Autonomie moyenne

Le HP Chromebook 14 n'est peut-être pas aussi puissant que ses rivaux, mais cet ordinateur portable de taille minime a quelques as dans sa manche, ce qui lui assure une place bien méritée en tête de ce classement. Parmi ses atouts, on trouve un équilibre parfait entre l’écran spacieux et un cadre fin - comptez 18 mm d’épaisseur à peine - qui en fait une véritable valise informatique. Sa variété de ports est également agréable (USB 2.0 et 3.0, HDMI, carte Micro SD), tout comme l’expérience de frappe offerte par son clavier stellaire.

Très utile aussi bien pour des tâches pros grâce à une interface des plus fluides, que de divertissement, son écran lumineux et sa scène sonore décente en faisant un lecteur multimédia intéressant, il pèche cependant sur la durée de vie de la batterie. Qui tombe à 5 heures et 38 minutes en mode streaming vidéo. Heureusement, son prix réduit lui confère une attractivité sans appel.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Chromebook 14

3. Microsoft Surface Go 2 Une tablette 10 pouces économique mais avec du style. Processeur : Intel Core M3 de 8e génération - Intel Pentium Gold 4425Y | Carte graphique : Intel HD Graphics 615 | RAM : 4 Go - 8 Go | Écran : 10,5'' (1920 x 1280), PixelSense | Stockage : 64 Go - SSD 128 Go Low Stock 755 € Voir à Asgoodasnew FR Belles performances graphiques Design chic Prix décent Clavier et stylet non inclus

Même si vous recherchez avant tout un ordinateur portable capable de concilier coût et performances, rien ne vous empêche de prendre en compte une certaine touche d’élégance. Ainsi, le Surface Go 2 de Microsoft n'est pas seulement l'un des meilleurs 2-en-1 Windows, c’est aussi l’un des plus esthétiques du moment. Il faut dire que le Surface Go 2 est un Surface Pro affiné. Il se remarque à peine dans votre sacoche, ne pèse rien non plus (550 grammes seulement).

Son processeur Intel Pentium Gold peut facilement exécuter l’ensemble des applications Office 365, naviguer sur plusieurs onglets de votre navigateur web et lire des contenus multimédias avec un affichage et un environnement sonore de qualité. Cependant, ne vous attendez pas à ce que ce processeur gère la retouche photo ou le montage vidéo haute résolution de la même manière qu'un ordinateur portable approprié.

Cela dit, le processeur graphique HD Graphics 615 d’Intel lui octroie un rendu 3D étonnamment puissant, au point que Minecraft fonctionne avec une superbe fluidité. Tout comme les logiciels utilisant la modélisation 3D tels que Paint 3D.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Go 2

4. Dell XPS 15 (2020) Un ordinateur ultra-puissant pour les étudiants créatifs Processeur : Intel Core i5 - i7 de 10e génération | Carte graphique : Intel Iris Plus - Nvidia GeForce GTX 1650 Ti | RAM : 8 Go - 64 Go | Ecran : 15.6" FHD+ (1920 x 1200) IPS - UHD+ (3840 x 2400) | Stockage : SSD 256 Go - 1 To 1 499 € Voir à Amazon Bonnes performances Haut-parleurs impressionnants Ecran magnifique Prix élevé

De nos jours, le marché est inondé par une tonne d'ordinateurs portables qui se vendent comme des machines passe-partout voulant contenter tout le monde, des créatifs aux joueurs, en passant par les entrepreneurs. Une promesse non tenue par la majeure partie des modèles proposés. ́Cependant, avec le nouveau Dell XPS 15, nous tenons enfin un ordinateur portable qui sera facile à recommander ̀pour tout le monde.

Chaque élément de cet ordinateur portable dessine parfaitement ce que devrait être un ordinateur portable en 2020 : un magnifique écran, un clavier extrêmement confortable, des haut-parleurs avec un son très riche et un trackpad des plus ergonomiques. À partir de 1 699 € avec un processeur Intel Core i5 Comet Lake de 10e génération, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il se présente comme une alternative bien plus abordable que le MacBook Pro 16 pouces, qui commence à 2 699 €.

Lire notre test complet : Dell XPS 15 (2020)

5. MacBook Air 2020 Enfin un MacBook abordable et toujours aussi compétent. Processeur : Intel Core i3 - i7 de 10e génération | Carte graphique : Intel Iris Plus | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,3’’ (2560 x 1600) rétroéclairé par LED avec technologie IPS | Stockage : SSD 256 Go - 2 To 1 119 € Voir à EBAY-FR Design sublime Prix revu à la baisse Couleurs de l'écran un peu ternes Autonomie tout juste décente

Le MacBook Air de cette année résout un grand nombre des reproches faits à ses prédécesseurs. Il est livré avec de nouveaux processeurs Intel de 10e génération - et pour la première fois un quadricoeur -, un clavier considérablement amélioré, ainsi que plus d'espace de stockage. Apple ayant doublé la capacité du modèle de base, qui passe à 256 Go. Tout cela sans négliger le design mince et léger qui a fait la réputation du MacBook Air. Vous disposez ici d’un ordinateur portable que vous pouvez transporter aisément et sans surpoids avec vous.

En ce qui concerne le prix, la firme de Cupertino nous a agréablement surpris en lançant le MacBook Air 2020 à un prix de départ inférieur à celui de l’édition 2019 (il est vendu à partir de 1199 €, soit une réduction de 150 € entre les deux). Certes, vous ne pourrez pas rivaliser avec la puissance brute du MacBook Pro 16 pouces (voir description ci-dessus), mais il demeure le meilleur MacBook d’entrée de gamme avec des capacités séduisantes, en particulier si vous êtes encore dans la vie estudiantine.

Lire notre test complet (en anglais) : MacBook Air (2020)

6. Huawei Matebook 13 L'Ultrabook est toujours parmi les premiers de la classe. Processeur : Intel Core i5 - i7 de 8e génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 ; Nvidia GeForce MX150 (facultatif) | RAM : 8 Go | Ecran : 13,3'' 2K (2560 x 1440), tactile | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go 854,99 € Voir à Cdiscount FR 29 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Excellent rapport qualité / prix Des performances graphiques appréciables Une webcam au top La RAM limitée

Huawei peaufine ses ultrabooks depuis quelques années. Il semblerait que son grand moment soit arrivé avec ce Matebook 13, aussi élégant que puissant et, plus important encore, proposé à un prix très compétitif. Son châssis en aluminium le rend presque plus beau et plus agréable qu’un MacBook Air. Tandis que sa carte graphique dédiée Nvidia lui permet de répondre à un grand nombre de tâches quotidiennes. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un ultraportable gamer mais vous pouvez enchaîner les parties de jeux moins gourmands comme Hearthstone.

N’omettons pas son autonomie : nous l’avons testé en lecture vidéo continue, en résolution Full HD, il a tenu 8 heures et 18 minutes avant charge. Un excellent investissement, de par sa polyvalence et sa durabilité, à ranger précieusement dans son sac à dos.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei MateBook 13

7. Acer Swift 3 (2020) Un poids lourd chez les ultra-légers. Processeur : AMD Ryzen 5 3500 - Intel Core i5-1035G4 de 10e génération | Carte graphique : AMD Radeon shared memory - Intel Iris Plus Graphics | RAM : 8 Go | Ecran : 14'' FHD (1920 x 1080), 16:9 - 13.5" (2256 x 1504) 3:2, IPS | Stockage : SSD 128 Go - 512 Go 1 103,04 € Voir à Amazon Fin et léger Des performances multitâches Tarif très abordable pour un Ultrabook Haut-parleurs perfectibles

Lorsque notre premier critère d’achat pour un ordinateur portable est d’ordre budgétaire, il est difficile de nourrir des grandes attentes en termes de performances. Pourtant le Swift 3 d’Acer n’a pas à rougir de ses capacités. Nous avons toujours considéré ce modèle comme l'un de nos Ultrabooks préférés, et l’édition 2020 ne fait que confirmer notre attachement. Il faut préciser qu’il coûte moins de la moitié du prix du Dell XPS 13, ça aide. Même si ses spécifications techniques ne peuvent égaler celles du seigneur quasi-incontesté des Ultrabooks.

Le Swift 3 2020 recycle certains des problèmes rencontrés sur les générations précédentes. Le plus important d’entre eux : des haut-parleurs minuscules exposés sous le châssis. Passé cette lacune contournable (si vous possédez un bon casque audio), vous bénéficierez avec cette mise à jour d’un processeur et d’une batterie qui lui permettent enfin de jouer dans la cour des grands.

Ainsi, cet Acer Swift 3 s’impose assurément comme l'un de nos meilleurs choix pour tous ceux qui recherchent un Ultrabook facile à transporter, sans avoir à sacrifier toute prouesse technique. Et vos économies.

Lire notre test complet : Acer Swift 3 (2020)

8. HP Spectre x360 13 (2020) Une très belle progression pour HP. Processeur : Intel Core i5 - i7 de 10e génération | Carte graphique : Intel Iris Plus | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,3" FHD (1920 x 1080) IPS WLED tactile rétroéclairé - 13,3" 4K (3840 x 2160) AMOLED tactile | Stockage : SSD 256 Go - 2 To Check Amazon Conception élégante Performances clairement améliorées Sécurité renforcée A tendance à chauffer

Si vous pensez que la ligne HP Spectre x360 est déjà parfaite telle quelle, vous vous trompez. Pour 2020, HP fait passer son modèle 2-en-1 à un niveau supérieur, ajoutant une série de nouvelles mises à jour fort utiles, en plus que tout ce que nous aimons déjà dans ce portable convertible.

Parmi les dernières améliorations du HP Spectre x360 figure un impressionnant processeur, l'Intel Core i7-1065G7, qui s’avère un véritable concentré de puissance. Combiné à la puce graphique intégrée Iris Plus et à une mémoire vive doublée, il permet au x360 de jouer dans la même cour que de nombreux ordinateurs portables encombrés (et encombrants) par une carte graphique plus volumineuse. Ajoutons à cela un disque dur de 1 To embarquant la technologie Intel Optane et un superbe écran tactile 4K que le constructeur met désormais à disposition pour ses appareils d’entrée de gamme.

Avec son design tout en finesse et ses fonctionnalités de pointe, le HP Spectre x360 (2020) illustre conjointement les meilleures qualités des ordinateurs portables comme celles des tablettes tactiles. Mais bien sûr, tout ce clinquant a un prix.

Lire notre test complet : HP Spectre x360 13 (2020)

9. Microsoft Surface Laptop 3 Si vous préférez travailler sous Windows 10. Processeur : Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Carte graphique : Intel Iris Plus / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : PixelSense 13,5'' (2256 x 1504) / PixelSense 15'' (2496 x 1664) | Stockage : SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To 675 € Voir à Cdiscount FR Batterie solide Un large choix de processeurs Connectivité limitée Prix moyen élevé

En commercialisant la troisième version du Surface Laptop 3, Microsoft a réalisé son meilleur ordinateur portable à ce jour. Bien que ce ne soit pas un énorme bond en avant par rapport à son prédécesseur, le Surface Laptop 3 améliore pratiquement tous les aspects de la gamme. Soit un écran tactile plus rapide et réactif, un trackpad plus lisse et précis, enfin une autonomie dépassant les 11 heures d’utilisation.

Mieux encore, avec l’édition 15 pouces, vous avez désormais le choix entre un processeur Intel ou AMD. Auparavant, seule la technologie Intel était incluse. Ce qui influe sur le prix sans trop bouleverser les performances de votre ordinateur portable Windows 10.

Des atouts qui prouvent qu’il n’est pas indispensable de floquer le logo d’une pomme pour obtenir une sensation de qualité supérieure.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Laptop 3

10. MacBook Pro 15'' Le chef d’œuvre portable d’Apple Processeur : Intel Core i7 - i9 | Carte graphique : AMD Radeon Pro 555X - Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM : 16 Go | Écran : 15,4'' (2880 x 1800), IPS | Stockage : SSD 256 Go - 4 To Check Amazon Le meilleur MacBook Pro de tous les temps Super rapide Ecran magnifique Coûteux

L’édition 2019 du MacBook Pro 15 pouces est, à ce jour, l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Apple. La firme de Cupertino a ajouté certains des composants les plus rapides au monde, notamment les processeurs Intel à 6 et 8 cœurs. Le clavier problématique de la version précédente - de par sa sensibilité élevée aux miettes et à la poussière - a été revu et corrigé. Le tout est bien entendu sublimé par le châssis emblématique du MacBook Pro.

L’installation de MacOS Catalina sur ce modèle le rend encore plus rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien. Mais aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.

La durée de vie de sa batterie n’est pas forcément la plus performante de ce top. Avec 7 heures et 36 minutes estimées en lecture de vidéos HD continue, cela vous permet tout de même de tenir toute une journée de cours sans recharge.

Cette splendide machine l’étant aussi par son coût, vous envisagerez peut-être une des alternatives Windows, à l’instar des excellents XPS 13 et MateBook X Pro. Mais, si vous et vos enfants êtes des acharnés d'Apple, c'est l’ordinateur portable qui vous apportera la plus grande satisfaction.

Lire notre test complet (en anglais) : MacBook Pro 15

