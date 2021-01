Meilleurs ordinateurs 2021 : 10 configurations complètes à adopter en fonction de votre profil

Les meilleurs ordinateurs de 2021 sont plus performants que jamais, grâce à des cartes graphiques et des processeurs de plus en plus puissants, ainsi que des prix plus abordables que par le passé. Que vous investissiez dans un PC économique ou dans un titan au maximum de ses capacités, vous en aurez ici pour votre argent.

Côté multitâche, il n'y a pas grand-chose que ces modèles ne puissent pas gérer. Et comme Nvidia, AMD et Intel essaient constamment d'améliorer leurs offres respectives avec des composants plus robustes et moins chers, vous avez la possibilité d’obtenir l’unité de vos rêves sans dépasser votre budget.

A vous de définir au préalable vos attentes. Vous cherchez à exécuter des jeux AAA à forte composition graphique ? Jetez un coup d'œil à notre classement des meilleurs PC gamer. Vous aimeriez monter des vidéos en 4K ? Alors, envisagez peut-être l’une des meilleures stations de travail du marché, équipées de SSD rapides. Sinon, voici nos meilleures alternatives dépendantes de vos usages comme du prix que vous vous êtes fixé.

Achetez votre nouvel ordinateur pendant les soldes d’hiver 2021 Certes moins intéressantes que les réductions et les bonnes affaires proposées à l'occasion du Black Friday, les soldes d’hiver sont une bonne occasion d’acquérir un nouveau PC ou Mac complet. Habituellement, tous les plus grands magasins en proposent, mais il s’agit souvent de remises moins importantes que celles annoncées. Il est également courant que les produits haut de gamme bénéficient de remises moins élevées que celles des gammes inférieures. Pour trouver l’opportunité idéale, nous vous conseillons de lire notre guide. Ce dernier remonte les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Sachez que les soldes d’hiver durent six semaines. En 2021, elles commencent le mercredi 20 janvier à 8h pour se terminer le mardi 16 février à 23h59.

(Image credit: Dell)

Meilleur PC : Dell XPS Tower Un rapport qualité-prix imbattable. Processeur : Intel Core i3 - i9 de 9e génération | Carte graphique : Intel HD - UHD Graphics | RAM : 8 Go - 64 Go | Stockage : HDD 1 To - SSD 2 To + HDD 2 To Check Amazon Relativement abordable Entièrement configurable Excellent support client Les configurations les plus élevées peuvent être coûteuses

Dans votre vie de geek, vous avez certainement grandi avec une, voire plusieurs tours Dell - celles-ci ont toujours été attrayantes, fiables et surtout d’un bon rapport qualité-prix. Aujourd’hui, difficile de ne pas compter la Dell XPS Tower au sommet de notre classement des meilleurs PC que 2021 ait à offrir. En effet, cette ultime mise est équipée de processeurs Intel Core de 9e génération, deux fois plus rapides que ceux de la génération précédente, mais aussi de puces graphiques intégrés assez avancées pour la réalité virtuelle. Quant aux jeux vidéo, sachez que vous pouvez lancer Overwatch en paramètres Ultra et en 4K, avec un framerate de 40 fps totalement stable. Polyvalence, on vous dit.

La dernière Dell XPS Tower s’avère de même entièrement configurable, ce qui vous permettra de repousser l'épreuve du temps et de la conserver quelques années. Reste son design, aussi sophistiqué que compact, qui vous permet de gonfler votre configuration en fonction de votre budget, tout en prenant juste la place nécessaire qui lui sera accordée dans votre bureau.

(Image credit: Apple)

Meilleur ordinateur tout-en-un : iMac (27 pouces, 2020) Un formidable assistant pour le montage vidéo (et le télétravail). Processeur : Intel Core i5 - i9 de 10e génération | Carte graphique : AMD Radeon Pro 5300 - Radeon Pro 5700 XT | RAM : 8 Go - 128 Go 2666 MHz DDR4 | Stockage : SSD 256 Go - 8 To | Ecran : 27 pouces Retina 5K (5120 x 2880) Prime 1 899,99 € Voir à Amazon Une vraie mise à niveau Le prix n'augmente pas Résolument évolutif Le design se fait vieux

Désormais livré avec les derniers processeurs Intel Comet Lake de 10e génération, des SSD volumineux, les meilleurs GPU AMD Radeon Pro et des tonnes de RAM, cet iMac 2020 plaira avant tout aux créatifs travaillant à distance.

Sa nouvelle webcam FaceTime HD 1080p et ses microphones de qualité studio vous permettront en effet d’échanger en visioconférence de vos productions en cours, voire de transformer vos appels vidéo en films du « monde d’après ». Vous pourrez également compter sur des performances graphiques jusqu’à 55% plus rapides que sur le modèle précédent. Ainsi que sur l’écran Retina 5K toujours bluffant, avec sa résolution de 5120 x 2880 pixels, une luminosité de 500 nits et la prise en charge de la large gamme de couleurs P3. Oh, et Apple a également ajouté True Tone, qui ajuste la température de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

(Image credit: Alienware)

Meilleur PC gamer : Alienware Aurora Ryzen Edition R10 Un virage vers la next-gen. Processeur : AMD Ryzen 5 3500 - 9 3950X | Carte graphique : AMD Radeon RX 5600 - NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | RAM : 8 Go - 64 Go DDR4 | Stockage : 1 To 7200RPM SATA - 2 To M.2 PCIe NVMe SSD + 2 To 7200RPM SATA 1 819,99 $US Voir à Dell Configuration puissante et évolutive Conception époustouflante Bon rapport qualité-prix Légèrement bruyant

Au fil des années, AMD gagne progressivement du terrain sur le marché des processeurs comme des cartes graphiques. Il n'est donc pas surprenant de voir nombre de constructeurs PC se rallier à la cause de Team Red. C’est le cas de la gamme Alienware Aurora, notre série préférée, qui a décidé d’équiper les modèles R10 avec des processeurs AMD Ryzen 5, 7 et 9, puissants mais abordables. Ne vous fiez pas à la facture de 2 000 € qu’il vous présentera car, pour ce prix, vous pourrez lancer n’importe quel jeu AAA à 60 images par seconde, en poussant les paramètres au maximum. Si tant est donné que vous jouiez en résolution Full HD. Le R10 est tout de même capable d’approcher la 4K et, comme il est évolutif, vous devriez lui confier d’ici quelques temps l’un des plus prometteurs GPU Big Navi d’AMD. Un véritable plus venant compléter ses Ryzen 9 3900 nerveux, pour accueillir les plus beaux jeux next-gen et vous éviter l’achat d’une PS5 ou d’une Xbox Series X.

(Image credit: Dell)

Meilleur PC gamer abordable : Dell G5 Gaming Desktop Un PC féroce pour petits budgets. Processeur : Intel Core i3-9100 - i9 9900K de 9e génération | Carte graphique : NVidia GeForce GTX 1650 - RTX 2070 | RAM : 8 Go - 64 Go | Stockage : SSD 1 To - SSD 1 To + Disque dur 2 To 699,99 $US Voir à Dell Configurations parées pour la VR Très belle tour Idéal si vous débutez avec un PC Le modèle de base ne suffira pas pour les jeux les plus exigeants

Un châssis unique associé à un prix à battre. Le dernier né de la série G de Dell est un concurrent solide dans le domaine des PC Gamer économiques. Le Dell G5 5090 est doté de processeurs Intel de 9e génération ainsi que des cartes graphiques GTX et RTX les plus puissantes de Nvidia. Le modèle de base vous permettra de redécouvrir des hits des années 2010 en Full HD mais il vous faudra opter pour les options Core i7 / GTX 1660 Ti ou RTX 2060 afin d'accéder à la VR. S’il s’agit de votre premier ordinateur de jeu, foncez !

(Image credit: Intel)

Meilleur mini PC : Intel Ghost Canyon NUC Gabarit XS, mais loin d’être inoffensif. Processeur : Intel Core i5 - i9 de 9e génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 630 | RAM : 8 Go - 64 Go DDR4 | Stockage : SSD 128 Go SSD - 2 To Check Amazon Extrêmement modulable Belles performances Compact et pratique Le prix grimpe vite en fonction de la configuration

Le NUC d'Intel a parcouru un long chemin depuis ses humbles débuts. Par exemple, alors que les anciens modèles ont longtemps fait abstraction de mémoire vive ou de stockage pour minimiser leur tarif, le nouveau Ghost Canyon délivre un certain volume de Go par défaut. Cette ultime édition se veut plus personnalisable que jamais avec un grand choix de configurations modulables - attention de ce fait, la facture finale pourrait très vite vous échapper (surtout si vous décidez d’embarquer 64 Go de RAM !). Le plus essentiel ici étant de lui ajouter une carte graphique viable pour jouer à quelques titres AAA en 1080p. Qui plus est, vous pouvez le placer ou l’emporter n’importe où, le « Ghost » de son appellation est on ne peut plus mérité - son silence soigne aussi sa réputation.

(Image credit: HP)

Meilleur PC gamer évolutif : HP Omen 25L A réserver aux fans du matériel AMD. Processeur : AMD Ryzen 5 3500, 7 3700X ou 9 3900 | Carte graphique : AMD Radeon RX 5500 - NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | RAM : 16 Go – 32 Go DDR4 | Stockage : SSD 256 Go - 2 To 1 163,99 € Voir à Cdiscount FR Facile à faire évoluer Excellent système de refroidissement Quantité de RAM appréciable Design peu engageant

La conception massive du HP Omen 25L n’emballera nullement les joueurs à la recherche d’un minimum d’esthétisme. Cependant, passé ce sacrifice, il met à disposition de ces derniers les meilleurs processeurs AMD Ryzen de 3e génération, couplé à des quantités de RAM et de stockage impressionnantes - ainsi qu’à une carte graphique RX 5500 des plus performantes. Si vous êtes plutôt Team Intel et Nvidia, vous pourrez opter pour une puce Intel de 10e génération plus la RTX 2070 Super en supplément, moyennant un prix moyen plus conséquent. La configuration AMD vous permet au moins de contrôler vos dépenses, tout en bénéficiant des fonctionnalités haut de gamme de la marque - à l’instar de l’Omen Command Center capable de personnaliser les paramètres de jeu, surcadencer le CPU et la RAM, ou activer le contrôleur RVB. Comme quoi, il y a quelque chose à faire de cette boîte noire au look faussement classique.

(Image credit: Apple)

Meilleur Mac: Apple Mac mini (2020) Même taille, plus d'ambitions. Processeur : Apple M1 à 8 cœurs | Carte graphique : GPU intégré à 8 cœurs | RAM : 8 Go - 16 Go de mémoire unifiée | Stockage : SSD 256 Go - 2 To 833,93 € Voir à Cdiscount FR Le design ne change pas - et c'est tant mieux Des performances remarquables La puce M1 a beaucoup de potentiel Ne peut pas intégrer d'eGPU

Avec le nouveau Mac mini (M1, 2020), nous voyons enfin le plus petit des ordinateurs Apple bénéficier d'une mise à jour bien nécessaire. Et elle s’accompagne de promesses audacieuses, la société revendiquant des performances CPU jusqu'à trois fois supérieures à celles du précédent Mac mini, et des performances graphiques jusqu'à six fois supérieures. Tout cela grâce au nouveau système M1 sur puce (SoC) d'Apple. Il permet à notre petit appareil de compiler le Xcode jusqu'à trois fois plus rapidement, de lancer des jeux vidéo récents et de traiter des projets vidéo sous Final Cut Pro sans balbutier - tout en conservant son châssis compact et discret.

Dans l'ensemble, le Mac mini (M1, 2020) est un kit impressionnant, compilant les dernières innovations matérielles et logicielles d'Apple, tout en laissant la possibilité d’exécuter les anciennes applications Intel à ses propriétaires. Parallèlement aux applications M1 et iOS. En cette fin d’année, Apple utilise son ordinateur le plus discret comme vitrine de son futur catalogue Mac / MacBook. Et c’est formidable.

(Image credit: Intel)

Meilleure clé PC : Intel Compute Stick Le plus petit ordinateur qui ne se laisse pas impressionner par la concurrence. Processeur : Intel Atom - Intel Core m5 | Carte graphique : Intel HD Graphics - Intel HD Graphics 515 | RAM : 1 Go - 4 Go | Stockage : eMMC 8 Go - 64 Go Prime 168,07 € Voir à Amazon 797 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Large choix de processeurs Il n'y a pas plus facile à transporter Refroidissement limité Tout comme les capacités de stockage et de la mémoire vive

Certaines personnes développent des allergies envers les PC de bureau, pour la simple et bonne raison qu’ils se révèlent souvent encombrants. L’Intel Compute Stick est le remède idéal pour bénéficier d’une machine performante, ultraportable et économique - sans passer par la case PC 2-en-1 ou Chromebooks.

Ressemblant davantage à une clé USB qu'à un véritable ordinateur, ce minuscule renégat peut se connecter à n'importe quel moniteur - ou encore sur un téléviseur - doté d'une entrée HDMI. Sa base est un processeur Intel Atom à 1,33 GHz tournant sous Linux, mais vous pouvez tout aussi bien opter pour un modèle Intel Core m5 plus puissant. Comme sur un PC, il facilite la création et la consultation de documents bureautique, l’exécution de jeux peu gourmands et la navigation web. Mieux encore : vous pouvez littéralement glisser cet ordinateur dans votre poche.

(Image credit: Lenovo)

Meilleur PC polyvalent : Lenovo Yoga A940 Un tueur d’iMac ? Processeur : Intel Core i7-8700 de 8e génération | Carte graphique : AMD Radeon RX 560 4 Go | RAM : 32 Go DDR4 2666 MHz | Stockage : 1 To + SSD PCIe 256 Go | Ecran : 27" 4K UHD (3840 x 2160) IPS Multi-touch Check Amazon Prix accessible Stylet inclus Composants plus anciens Ecran terne

La dernière offre tout-en-un de Lenovo n'est peut-être pas aussi puissante que le dernier Mac Pro ou même que l'iMac Pro, avec des puces de 8e génération et une carte graphique Radeon RX 560 légèrement dépassés. Toutefois, sa configuration s’avère encore suffisamment puissante pour répondre aux besoins des créatifs dont le budget élimine d’emblée le catalogue Apple. Le Lenovo Yoga A940 peut aussi compter sur quelques as intéressants dans ses manches, dont le support intégral des normes Adobe RGB et Dolby Vision, un ensemble de haut-parleurs Dolby Atmos, une connectivité plus généreuse que celle du tout-en-un d'Apple, et un stylet inclus très pratique pour travailler avec précision et rapidité.

(Image credit: Apple)

Meilleur ordinateur pour créatifs : iMac Pro Le tout-en-un ultime pour les professionnels. Processeur : Intel Xeon W | Carte graphique : AMD Vega 64 (16 Go HBM2 RAM) | RAM : 128 Go | Connectivité : Gigabit Ethernet | Dimensions : 65 x 20,3 x 51,6 cm Check Amazon Le Mac le plus puissant Design sublime Très cher Non personnalisable par l'utilisateur

L'iMac Pro est l'un des ordinateurs les plus puissants jamais fabriqués par Apple. Et c'est sans aucun doute le meilleur ordinateur de montage vidéo que l'on puisse acheter actuellement. Avec un prix logiquement conséquent. C’est néanmoins un investissement rentable avec une conception sans défaut et certains des composants les plus avant-gardistes du marché. Ainsi, le processeur Intel Xeon et la carte graphique AMD Vega 64 rendront votre montage vidéo incroyablement rapide et fluide.

Sur Final Cut Pro X par exemple, la gestion des fichiers vidéo volumineux et à haute résolution s’effectue sans temps mort. Vous pouvez éditer, ajouter des effets, modifier les couleurs et superposer les scènes, puis regardez le rendu final instantanément. De quoi vous faire gagner plusieurs minutes, voire des heures précieuses sur votre projet vidéo.

Cette machine est également capable d'éditer à la volée des vidéos 360°, pendant que vos collaborateurs ou premiers spectateurs peuvent visualiser les modifications depuis un casque de réalité virtuelle HTC Vive. Ce n'est pas un usage particulièrement courant, mais cela montre la polyvalence de l'iMac Pro.

(Image credit: Raspberry Pi)

Meilleur nano-ordinateur monocarte : Raspberry Pi 4 Model B S’adresse aux curieux et aux Geo Trouvetou. Processeur : Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) | Carte graphique : OpenGL ES 3.0 | RAM : 1/2/4 Go LPDDR4-3200 SDRAM 40,99 € Voir à alternate FR Une expérience utilisateur plus fluide Le modèle embarquant 4 Go de RAM remplace votre PC classique Même au ralenti, l'unité centrale a tendance à chauffer Quelques bugs au lancement

Malgré leur petite taille - elles sont si petites qu'elles ne possèdent même pas leur propre châssis - les monocartes Raspberry Pi ont prouvé qu'elles étaient de véritables petits ordinateurs performants étonnamment capables de gérer les tâches de productivité quotidiennes comme le traitement de texte et les tableurs. Avec le Raspberry Pi 4 Model B, nous voyons ce curieux ordinateur recevoir la fantastique mise à jour qu'il mérite à juste titre.

Que pouvons-nous faire concrètement via le Raspberry Pi 4? Eh bien, nous pouvons créer des robots, éditer du code, acquérir une interface utilisateur plus vive et qui lit plus rapidement les vidéos, obtenir un accès instantané aux périphériques USB… Mais là où le Raspberry Pi 4 excellera vraiment, c'est dans l'émulation de machines virtuelles (comme une console rétro), d’un mediacenter ou d’un serveur domestique.

Bill Thomas et Gabe Carey ont aussi contribué à cet article.