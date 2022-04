Meilleurs PC audio : quelle configuration choisir pour composer et mixer des créations musicales ?

Included in this guide:

Si vous travaillez dans l'industrie musicale, vous avez besoin de l'un des meilleurs PC audio du marché. Ces ordinateurs sont essentiels pour que les musiciens et les producteurs puissent atteindre leur plein potentiel. Et, lorsqu'ils travaillent avec leur station de travail audio numérique (DAW) préférée, ces machines doivent fournir le type de puissance qui leur permettra de gérer facilement les gros projets sans problème. Que vous travailliez avec Cubase, Pro Tools ou FL Studio, votre station de travail doit être à la hauteur.

Cela dit, les meilleurs ordinateurs portables et PC audio doivent offrir plus que des composants internes haut de gamme. Un disque dur de grande capacité pour sauvegarder tous vos fichiers est indispensable, tout comme une mémoire vive suffisante pour gérer tous vos plugins et instruments virtuels. Et, bien sûr, ils doivent être compatibles avec tous vos équipements externes, des interfaces audio aux séquenceurs, en passant par tous les autres.

Vous êtes au bon endroit si vous essayez de déterminer quel ordinateur audio répond le mieux à vos besoins. Et, pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux, nous avons rassemblé les meilleures machines pour la production musicale en tenant compte de nos critères ci-dessus. Il s'agit d'une liste assez exigeante et beaucoup de ces PC sont chers. Sachez simplement qu'ils en valent vraiment la peine. De plus, nous avons inclus notre comparateur de prix intégré, qui parcourt Internet pour vous proposer les meilleures offres liées à ce type d'appareils.

1. iMac 24 pouces (M1, 2021) Le meilleur PC audio au monde Caractéristiques techniques CPU: Apple M1 avec CPU à 8 cœurs GPU: GPU intégré à 8 cœurs RAM: Mémoire unifiée 8/16 Go Écran: Retina 4,5K de 24 pouces Stockage: Jusqu'à 2 To Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à Asgoodasnew FR Voir à Adorama WW Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Excellent écran + Nouveau design saisissant + Webcam fantastique Pourquoi attendre - Manque de ports - Le Mac mini peut offrir un meilleur rapport qualité-prix pour certains

Les nouveaux iMac ne se contentent pas d'améliorer leur prédécesseur de 21,5 pouces de l'extérieur, en arborant un nouveau visage qui se décline en plusieurs couleurs. Ils sont également dotés de nouvelles spécifications, avec la nouvelle puce M1 d'Apple qui les rend beaucoup plus puissants que les précédents iMac Intel. En fait, nous irions jusqu'à dire que le nouvel iMac (24 pouces, 2021) est le meilleur PC tout-en-un et le plus efficace que nous ayons jamais testé, ce qui en fait le meilleur PC audio du moment. Ce n'est pas le plus abordable, mais vous serez heureux de savoir que vous en avez pour votre argent, puisque le Magic Keyboard et la Magic Mouse sont inclus - dans des couleurs assorties, d'ailleurs

2. MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) Peut-on rendre le Pro encore plus Pro ? Assurément pour les audiophiles Caractéristiques techniques CPU: Apple M1 avec CPU à 8 cœurs GPU: GPU intégré à 8 cœurs RAM: Mémoire unifiée 8/16 Go Écran: Retina rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (2560 x 1600) Stockage: SSD 256 Go - 2 To Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW Low Stock Voir à Macway FR Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Grande autonomie + Excellentes performances + Peut exécuter des applications iOS Pourquoi attendre - Il manque toujours des ports

Le MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020) n'a peut-être pas bénéficié d'une refonte massive de son design, mais ce qui lui manque dans ce domaine, il le compense par ses performances et son autonomie. Grâce à la puce M1 révolutionnaire d'Apple, le nouveau MacBook Pro 13 pouces offre d'excellentes performances et une autonomie exceptionnelle. Ses performances sont si impressionnantes, en fait, qu'il peut facilement gérer des vidéos 4K - et même 8K - sans parler de la production musicale. Si vous recherchez un PC puissant mais portable pour faire de la musique, c'est le meilleur PC portable audio que l'on puisse acheter.

3. Mac mini (M1, 2020) Petit, mais avec de grandes ambitions Caractéristiques techniques CPU: Apple M1 avec CPU à 8 cœurs GPU: GPU intégré à 8 cœurs RAM: Mémoire unifiée 8/16 Go Écran: N/A Stockage: SSD 256 Go - 2 To Les meilleures offres du jour Low Stock Voir à Asgoodasnew FR Voir à Cdiscount FR Low Stock Voir à Macway FR Pourquoi l’acheter + Le design ne change pas - et c’est tant mieux + Des performances remarquables + La puce M1 a beaucoup de potentiel Pourquoi attendre - Ne peut pas intégrer d’eGPU

Avec le Mac mini (M1, 2020), nous voyons enfin le plus petit des ordinateurs Apple bénéficier d'une mise à jour bien nécessaire. Et elle s’accompagne de promesses audacieuses, la société revendiquant des performances CPU jusqu'à trois fois supérieures à celles du précédent Mac mini, et des performances graphiques jusqu'à six fois supérieures. Tout cela grâce au système M1 sur puce (SoC) d'Apple. Il est plus puissant que jamais - avec des performances suffisamment élevées pour la production musicale et même le montage vidéo 8K, grâce à cette nouvelle puce. Et ce, tout en conservant son titre de Mac le moins cher de tous les temps - une excellente nouvelle pour les musiciens et les producteurs de musique soucieux de leur budget.

4. Razer Blade 15 Studio Edition Un ordinateur portable puissant conçu spécialement pour les producteurs audio Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i7 10e génération GPU: Jusqu'à la Quadro RTX 5000 RAM: Jusqu'à 64 Go Écran: OLED tactile 4K (3 840 x 2 400) de 15,6 pouces Stockage: 1To SSD (PCIe, NVMe, M.2) Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Extrêmement puissant + Design haut de gamme + Excellent écran Pourquoi attendre - Très cher

Non pas que vous ayez besoin de l'un des ordinateurs portables les plus puissants qui existent pour faire de la musique, mais si vous en avez envie, le Razer Blade 15 Studio Edition vous coupera sans doute le souffle grâce à sa puissance pure et à son écran époustouflant. Il s'agit d'une station de travail mobile qui peut rivaliser avec les PC de bureau les plus puissants et qui est digne des tâches les plus complexes comme l'animation 3D et le montage vidéo, sans parler de la production musicale. Cependant, le prix élevé est tout aussi époustouflant, alors n'investissez que si vous voulez vraiment une telle puissance de feu et que vous pouvez vous le permettre.

5. Microsoft Surface Studio 2 Une excellente alternative à l'iMac Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i7-7820HQ GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 - 1070 RAM: 16/32 Go Écran: PixelSense de 28 pouces (4 500 x 3 000) Stockage: 1To or 2To SSD Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Écran clair et lumineux + SSD PCIe Pourquoi attendre - Peut être plus coûteux que nécessaire

Le Surface Studio 2 est une excellente alternative aux iMac d'Apple, et si vous préférez utiliser Windows 10 plutôt que macOS, ce tout-en-un de Microsoft est un excellent choix. Élégant, stylé et capable de gérer les logiciels DAW avec facilité, ainsi qu'un écran intégré lumineux et vibrant, c'est un excellent PC audio qui aurait fière allure dans le studio de n'importe qui.

Il n'est cependant pas aussi puissant que le dernier iMac. Si vous recherchez la puissance pure, optez pour le tout-en-un d'Apple. Il n'en reste pas moins que c'est un excellent ordinateur, idéal pour les créatifs.

6. Acer ConceptD 7 Une station de travail mobile idéale pour les créatifs Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i7 de 9e génération GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2080 RAM: 16/32 Go Écran: 15,6 pouces 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 IPS Stockage: 1To Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Darty FR Voir à EBAY_FR Pourquoi l’acheter + Très puissant + Moins cher que le MacBook Pro + Bonne sélection de ports Pourquoi attendre - Pas aussi fin et léger que le MacBook Pro

Le formidable Acer ConceptD 7 est capable de gérer des tâches complexes et exigeantes telles que la production audio. Conçu spécifiquement pour les professionnels de la création, il est doté d'une puissance pure que l'on ne trouve que dans les stations de travail et les ordinateurs portables de jeu.

Au-delà des excellentes performances qu'il offre, il propose également une sélection de ports décente, un design minimaliste blanc solide et un écran IPS 4K validé par Pantone. Évidemment, il est encore assez cher, mais aucun outil professionnel n'est bon marché. Si vous recherchez une alternative MacBook sous Windows pour la production audio, c'est un choix fantastique.

7. Lenovo Yoga A940 Ne vous fiez pas à son âge Caractéristiques techniques CPU: Intel Core i7 - i9 de 9ème génération GPU: AMD Radeon RX 560 RAM: 32 Go Écran: 27 pouces 4K UHD (3840 x 2160) IPS tactile Stockage : 1To HDD + 256Go SSD Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Bon prix + Stylet inclus + Sélection de ports appréciable Pourquoi attendre - Composants plus anciens

Le tout-en-un de Lenovo n'est pas aussi puissant que le tout-en-un haut de gamme d'Apple, l'iMac Pro, ou même l'iMac. Après tout, les puces Intel de 9e génération et les graphiques Radeon RX 560 sont vieillissants à ce stade.

Cependant, il est encore suffisamment puissant pour répondre aux besoins des professionnels de la création qui ne sont pas entièrement impressionnés par les machines coûteuses d'Apple. En outre, le Lenovo Yoga A940 a quelques atouts dans sa manche, notamment la prise en charge d'Adobe RGB à 100% et de Dolby Vision, un ensemble de haut-parleurs Dolby Atmos, une offre de ports plus généreuse que le tout-en-un d'Apple, et un stylet inclus dans la boîte.

8. iMac Pro Un condensé d'énergie brute Caractéristiques techniques CPU: 8 à 18 cœurs Intel Xeon W Carte graphique: Radeon Pro Vega 56 - Radeon Pro Vega 64 RAM: 32/256 Go DDR4 ECC Écran: Retina 5K (5120 x 2880) de 27 pouces (couleur large P3) Stockage: 1To – 4To PCIe 3.0 SSD Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Le Mac le plus puissant jamais conçu + Superbe écran aux couleurs précises Pourquoi attendre - Très cher - Non personnalisable par l’utilisateur

Les professionnels et les créatifs ont besoin d'un appareil capable de supporter toute la charge de travail qu'ils peuvent lui imposer. Si vous êtes l'un de ces utilisateurs, l'iMac Pro n'est pas seulement l'un des meilleurs Macs pour vous, c'est le seul Mac à considérer.

Non seulement il est doté d'un écran 5K de 27 pouces avec une gamme de couleurs étendue P3, mais il possède également le matériel le plus puissant sur lequel Apple a pu mettre la main. Mais comme il est extrêmement cher, il n'est vraiment destiné qu'aux personnes qui ont les poches profondes et qui ont besoin de cette puissance débridée pour faire face à leurs charges de travail quotidiennes.

