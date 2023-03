Apple Mac mini (2023) : oubliez Windows 11, c'est le meilleur mini PC que vous puissiez acheter

Le Mac mini (2023) est de loin le meilleur mini PC que vous puissiez acheter actuellement. Outre le design, Apple a amélioré son Mac le plus abordable sur tous les plans : il est plus puissant, propose en option une puce M2 Pro encore plus performante et le prix du modèle de base n'a jamais été aussi bas. Si vous cherchez un ordinateur compact à poser discrètement sur votre bureau, dans un studio ou même sous un téléviseur, c'est un excellent choix. Même les utilisateurs inconditionnels de Windows pourraient être tentés.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Apple Mac mini (2023) : Analyse en deux minutes

Le Mac mini d'Apple (2023) a été lancé par surprise aux côtés du MacBook Pro 14 pouces (2023) et du MacBook Pro 16 pouces (2023), et bien que l'attention se soit princiaplement portée sur les deux nouveaux ordinateurs portables, ce serait un crime d'ignorer le Mac mini (2023).

Alors que nous nous attendions tous à ce qu'Apple annonce les M2 Pro et M2 Max, ainsi que les suites des MacBooks 14 pouces et 16 pouces de 2021 à un moment donné, le nouveau Mac mini a été une véritable surprise.

Le Mac mini d'Apple (2023) est désormais équipé d'une puce M2 - le même puissant SoC qui équipe les derniers MacBook Air M2 2022 et MacBook Pro 13 pouces M2 2022. Elle offre une augmentation considérable des performances par rapport au Mac mini M1 de 2020.

(Image credit: Future)

Cependant, Apple a également surpris tout le monde en annonçant une version du Mac mini (2023) équipée de la toute nouvelle puce M2 Pro. Celle-ci est également présente dans les MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces haut de gamme et offre une puissance considérable. Avec plus de mémoire unifiée (jusqu'à 32 Go), le Mac mini (2023) est désormais une station de travail très impressionnante.

Mieux encore, Apple a intégré toute cette nouvelle puissance dans les mêmes dimensions compactes que celles du Mac mini que beaucoup d'entre nous ont appris à apprécier. Vous auriez du mal à trouver un ordinateur aussi performant que celui-ci dans un format similaire.

La dernière bonne surprise d'Apple concernant le Mac mini (2023) concerne son prix puisque le modèle de base est désormais disponible à partir de 699€. C'est un rapport qualité-prix incroyable, et après avoir utilisé le Mac mini (2023) pour toute une série de tâches, y compris le montage vidéo en ultra-haute définition et la création musicale, nous pouvons le recommander sans hésitation à presque tout le monde.

Apple Mac mini (2023) : prix et disponibilité

Nouveau prix de départ plus avantageux

Modèle de base à seulement 699€

Modèle M2 Pro à partir de 1 549€

Le Mac mini (2023) a fait l'objet d'une présentation surprise le 17 janvier 2023, avec une possibilité de précommande dès cette annonce. Les livraisons ont commencé le mardi 24 janvier 2023, jour où il est devenu également possible d'acheter le Mac mini (2023) dans les magasins Apple et chez d'autres détaillants.

L'apparition du nouveau Mac mini n'a pas été la seule surprise, car Apple a également annoncé un nouveau prix de départ de 699€, soit 100€ de moins que le modèle de base de 2020.

Cette configuration de base est équipée d'une puce M2 (la même que l'on trouve dans le MacBook Air M2 2022 et le MacBook Pro 13 pouces M2 2022 qui ont été lancés l'année dernière). Elle est un cran au-dessus de la puce M1 que l'on trouve dans le modèle 2020, et elle est également livrée avec 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 256 Go. Comme nous l'avons vu avec les MacBooks M2 l'année dernière, la puce M2 offre d'excellentes performances, même lorsqu'il s'agit de tâches telles que l'édition vidéo et le rendu.

C'est de loin le meilleur rapport qualité-prix que l'on puisse trouver à l'heure actuelle, les autres PC compacts étant soit plus chers, comme l'Intel NUC, soit loin d'être aussi puissants. Le mini PC sous Windows le plus proche est le Geekom Mini IT11, légèrement moins cher, mais qui n'offre pas le même design élégant. Son processeur quadricœur Intel Core i7-1195G7 et ses composants graphiques intégrés sont de plus loin de rivaliser avec la puce M2.

Le modèle de base est donc déjà assez impressionnant, mais vous pouvez le configurer pour qu'il soit encore plus performant. Vous pouvez augmenter la quantité de mémoire jusqu'à 24 Go pour 460€ supplémentaires, et vous pouvez obtenir jusqu'à 2 To de stockage, ce qui vous coûtera 920€ de plus.

Le Mac mini (2023) peut également être équipé de la nouvelle puce M2 Pro, lancée en même temps que le PC et présente dans le MacBook Pro 16 pouces (2023) et le MacBook Pro 14 pouces (2023). Il s'agit d'un progrès remarquable, car c'est la première fois qu'une puce de qualité professionnelle est intégrée au Mac mini. Cela en fait une station de travail compacte viable pour les créatifs et tous ceux qui souhaitent bénéficier d'une puissance supplémentaire dans un petit PC, mais qui trouvent le prix du Mac Studio trop élevé.

Le Mac mini avec M2 Pro est proposé à partir de 1 549€, ce qui vous permet d'obtenir une puce Apple M2 Pro avec un CPU à 10 cœurs et un GPU à 16 cœurs, ainsi que 16 Go de mémoire et 512 Go d'espace de stockage SSD.

Pour 345 euros supplémentaires, vous pouvez obtenir une puce M2 Pro plus puissante avec un CPU à 12 cœurs et un GPU à 19 cœurs. La mise à niveau vers 32 Go de mémoire vous coûtera 460 €, et c'est la seule option de mise à niveau de la mémoire.

Note du prix : 5/5

Mac mini (2023) d'Apple : caractéristiques techniques

Le Mac mini d'Apple (2023) se décline en trois configurations principales : deux avec la puce M2 et une avec la puce M2 Pro. À l'heure actuelle, aucun modèle de Mac mini n'est équipé de la puce M2 Max, plus puissante, et rien ne permet d'affirmer qu'un tel modèle apparaîtra ultérieurement.

Swipe to scroll horizontally Les caractéristiques de notre Mac mini (2023) d'évaluation Mac mini M2 256GB Mac mini M2 512GB Mac mini M2 Pro Prix : 699€ 929€ 1 549€ CPU : Apple M2 (8-core) Apple M2 (8-core) Apple M2 Pro (10-core) Graphiques : GPU intégré 10 cœurs GPU intégré 10 cœurs GPU 16 cœurs intégré RAM : 8 Go de mémoire unifiée 8 Go de mémoire unifiée 16 Go de mémoire unifiée Écran : N/A N/A N/A Stockage : 256Go SSD 512Go SSD 512Go SSD Ports : 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, prise casque 3,5 mm, Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, prise casque 3,5 mm, Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 4x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, prise casque 3,5 mm. Ethernet Gigabit 10/100/1000BASE-T Wireless : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Appareils photo : N/A N/A N/A Poids : 1.18kg 1.18kg 1.28kg Dimensions : 3,58 x 19,70 x 19,70 cm 3,58 x 19,70 x 19,70 cm 3.58 x 19.70 x 19.70 cm

Chacune de ces options peut être configurée avec changement de puces, ajout de l mémoire (jusqu'à 24 Go avec le M2 et jusqu'à 32 Go avec le M2 Pro) et augmentation du stockage disponible jusqu'à 2 To (8 To pour le modèle M2 Pro).

(Image credit: Future)

Apple Mac mini (2023) : design

Même conception que le modèle précédent

Suffisamment petit pour être placé sur n'importe quel bureau

Ports supplémentaires sur la version M2 Pro

Le design du Mac mini (2023) est pratiquement identique à celui du Mac mini de 2020, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il reste petit et discret, avec un boîtier métallique solide et le grand logo Apple sur le dessus.

Il est suffisamment petit pour être placé presque n'importe où. Vous pourriez le cacher derrière un écran et le transformer ainsi en un appareil de type iMac. En fait, Apple recommande de faire exactement la même chose avec son écran Studio Display, même si c'est loin d'être notre moniteur favori. Il existe en effet des écrans bien meilleurs et plus abordables. Consultez notre guide des meilleurs écrans pour le Mac mini pour connaître nos recommandations (en anglais).

Le Mac mini M2 est exactement le même en termes de poids et de taille, avec 3,58 x 19,70 x 19,70 cm et 1,18 kg (le M2 Pro pèse cependant un peu plus lourd, avec 1,28 kg) et la prise en charge des prises de casques (le Mac mini M2 prend également en charge les casques à haute impédance qu'on branche habituellement sur un amplificateur). Cependant, lorsque vous regardez à l'arrière, vous remarquerez quelques légers changements.

(Image credit: Future)

En termes de ports, le Mac mini M2 dispose de deux ports Thunderbolt 4 (quatre pour la version M2 Pro), de deux ports USB-A et d'un port HDMI. Il dispose également d'un port Ethernet gigabit pour la connectivité internet et réseau (le Wi-Fi 6E est intégré). Le port HDMI de la version M2 peut fournir une image en 4K à 60Hz, tandis que le modèle M2 Pro peut fournir une image jusqu'à 8K à 60Hz ou 4K à 240Hz.

Le Mac mini (2023) est également doté de haut-parleurs intégrés, ce qui permet de recevoir des notifications sonores et de bénéficier de la reconnaissance vocale via Siri sans avoir à brancher de haut-parleurs, ce qui est particulièrement utile pour l'accessibilité.

Dans l'ensemble, le design reste assez inchangé, mais cela ne nous dérange pas vraiment. Il fait si bien son travail d'ordinateur compact et élégant qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'améliorations. Contrairement à certains mini PC, le Mac mini n'est ni modulaire ni évolutif, ce qui reste regrettable, mais en tant qu'appareil Apple, ce n'est pas très surprenant.

Note de design : 4/5

(Image credit: Future)

Apple Mac mini (2023) : performances

Un grand pas en avant en termes de performances par rapport au M1

Puce M2 Pro excellente

Reste silencieux et froid

Benchmarks Voici les performances du Mac mini (2023) dans notre série de benchmarks : Cinebench R23 CPU : Monocœur : 1 649 ; Multicœur : 14 786

Geekbench 5 Monocœur : 1 954 ; Multicœur : 15 266

PugentBench Photoshop : 978

Première Pro : 894

L'Apple Mac mini avec M2 est équipé du même processeur à 8 cœurs et du même GPU à 10 cœurs que ceux utilisés dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces en 2022. Nous avons testé ces deux modèles pour TechRadar, et nous avons trouvé que les performances de la puce M2 étaient impressionnantes par rapport à celles de la puce M1. Apple est certainement en train de se familiariser avec la fabrication de puces informatiques.

Le modèle que nous avons testé est le modèle M2 Pro, mais nous sommes convaincus que les performances du Mac mini (2023) équipé de la puce M2 seront assez proches de celles des modèles M2 du MacBook Air et du 13 pouces Pro. Si c'est effectivement le cas, alors vous avez devant vous un mini PC polyvalent impressionnant qui, pour son prix, surpasse facilement la concurrence. Si vous avez été déçu par l'augmentation du prix du MacBook Air (M2, 2022), sachez que le Mac mini (2023) avec M2 est presque deux fois moins cher - même si, bien sûr, l'écran, le clavier et la souris ne sont pas inclus dans le prix.

Le modèle M2 Pro fait enfin du Mac mini un ordinateur digne de considération si vous envisagez d'effectuer un travail créatif intensif. Vous pouvez obtenir deux variantes du M2 Pro : la version CPU 10 cœurs / GPU 16 cœurs (avec six cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité) et la version CPU 12 cœurs / GPU 19 cœurs (avec huit cœurs de performance et quatre cœurs d'efficacité).

Nous avons effectué les mêmes tests sur le Mac mini que sur le MacBook Pro 16 pouces (2023), notamment l'édition de fichiers vidéo 8K et la création de projets dans Ableton Live 11 à l'aide d'un clavier MIDI, et comme pour le MacBook, le nouveau Mac mini s'est brillamment comporté. L'exécution de benchmarks synthétiques, tels que Cinebench, qui soumet la puce à de lourdes charges graphiques et de calcul, a de nouveau montré à quel point les performances du nouveau MacBook Pro 16 pouces et du Mac mini sont proches.

(Image credit: Future)

Le modèle de Mac mini que nous avons utilisé est un M2 Pro doté d'un CPU à 12 cœurs et d'un GPU à 19 cœurs, d'un espace de stockage de 1 To et de 16 Go de mémoire, qui coûtera 2 124€, si vous le configurez sur le site web d'Apple. Un MacBook Pro 16 pouces équivalent vous coûtera 3 229€. C'est une sacrée différence de prix, et même si le Mac mini ne dispose pas d'un écran (l'écran du MacBook Pro 16 pouces est vraiment fantastique), ni de la portabilité, le fait que le Mac mini offre des performances aussi proches pour un prix si bas est vraiment impressionnant.

Apple a fait de grands progrès pour améliorer l'efficacité de la puce M2 Pro. Bien que cela soit sans doute plus important pour le MacBook, car une meilleure efficacité peut conduire à une plus longue durée de vie de la batterie, c'est également bienvenu pour le Mac mini. Grâce à sa taille compacte, le Mac mini peut continuer à travailler sans produire trop de chaleur, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'utiliser ses ventilateurs aussi souvent, ce qui en fait un ordinateur agréablement silencieux. À une époque où les factures d'énergie sont de plus en plus élevées, les gains d'efficacité apportés par le M2 et le M2 Pro sont certainement les bienvenus, surtout si vous prévoyez d'utiliser le Mac mini pendant de longues périodes.

Note de performances : 5/5

Devriez-vous acheter le Mac mini (2023) ?

Swipe to scroll horizontally Mac mini (2023) Attributes Notes Rating Prix Le prix du modèle de base a été revu à la baisse, ce qui le rend encore plus avantageux. 5/5 Design Il n'y a pas de nouveau design, mais c'est très bien ainsi - On adore son format compact. 4/5 Performances Des performances exceptionnelles pour le prix, encore plus avec le M2 Pro 5/5

Achetez-le si...

Vous voulez un ordinateur compact

Apple a encore une fois réussi son coup : il s'agit du meilleur mini PC que vous puissiez acheter actuellement, quel que soit le modèle choisi.

Vous souhaitez acquérir un Mac à un prix abordable

À 699€, le modèle de base est un excellent rapport qualité-prix et le moyen le plus économique d'acquérir un nouveau Mac.

Vous aviez des vues sur le Mac Studio

Le Mac Studio est un fantastique ordi compact pour les charges de travail importantes, mais le Mac mini (2023) équipé du M2 Pro est une alternative très convaincante pour beaucoup moins d'argent.

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un appareil mobile

Si le Mac mini a le style et les performances des MacBooks les plus récents, ce n'est pas un appareil que l'on peut utiliser n'importe où : il doit être branché sur un moniteur et alimenté en électricité.

Vous voulez un ordinateur évolutif

Le Mac mini n'est pas modulaire et ne peut pas être ouvert et bricolé. Si vous voulez un mini-PC que vous pourrez faire évoluer à l'avenir, cherchez ailleurs.

Vous n'aimez pas macOS

En tant que produit Apple, vous devrez vous contenter de macOS Ventura. C'est un système d'exploitation tout à fait correct, mais si vous êtes déterminé à rester sous Windows ou Linux, vous devrez envisager une alternative.

Apple Mac mini (2023) : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Mac mini M2 256GB Geekom Mini IT11 Intel NUC 11 Extreme Prix : 699€ 569€ 1229€ CPU : Apple M2 (8 cœurs) Intel Core i7-1195G7 (4 cœurs) Intel Core i9-11900KB (8 cœurs) Graphiques : GPU intégré à 10 cœurs Graphique Intel Iris Xe Asus RTX 3060 12GB Mini RAM : Mémoire unifiée de 8 Go 16GB DDR4 16GB DDR4 Stockage : 256GB SSD 512GB SSD 500GB Sabrent Rocket 4.0 SSD Ports : 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB-A, Gigabit Ethernet, HDMI, prise casque 3,5 mm, Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 4.0 Type-C (20Mbit), 1x HDMI 1.4, 1x Mini DisplayPort, 1x prise audio universelle, 1x lecteur de carte SD (USB2.0) 2x USB-C, 6 x USB 3.1, Ethernet, sortie audio optique, prise casque 3,5 mm, HDMI, DisplayPort, lecteur de cartes mémoire Wireless : Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 WiFi double bande, 1x adaptateur Gigabit LAN, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Dimensions: 3.58 x 19.70 x 19.70 cm 4.56 x 11.7 x 11.2 cm 12 x 35.7 x 18.9 cm

Si notre test de l'Apple Mac mini (2023) vous fait envisager d'autres options, voici deux autres mini PC à considérer...

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Geekom Mini IT11

Si vous souhaitez un mini PC compact et abordable fonctionnant sous Windows 11 Professionnel plutôt que macOS, le Geekom Mini IT11 mérite qu'on s'y intéresse. Il est moins cher que le modèle de base du Mac mini (2023), bien qu'il n'offre pas le même niveau de performances ou de finition. Il est toutefois possible de le mettre à niveau dans une certaine mesure, ce qui n'est pas le cas du Mac mini. Lire notre test du Geekom Mini IT11 (en anglais)

(s'ouvre dans un nouvel onglet) Intel NUC 11 Extreme

L'Intel NUC 11 Extreme est un mini PC puissant qui est une alternative décente au Mac mini (2023) avec une puce M2 Pro. Il peut être configuré jusqu'à un Intel Core i9-11900KBn et peut même être équipé d'un GPU Nvidia RTX 3060, ce qui le rend plus performant dans les jeux que le Mac mini, et pas trop mal non plus dans l'édition vidéo. Lire notre test du Intel NUC 11 Extreme (en anglais)

(Image credit: Future)

Nous avons utilisé le Mac mini comme ordinateur principal pendant un week-end

Nous avons monté des vidéos 8K et effectué d'autres tâches.

Nous avons exécuté notre série habituelle de tests de référence standardisés.

Apple a livré le Mac mini (2023) en même temps que le MacBook Pro 16 pouces (2023), que nous avons également testé, et nous avons passé plusieurs jours à utiliser les deux produits. Durant un week-end, nous avons utilisé le Mac mini (2023) comme PC principal et avons rédigé une partie de l'article en l'utilisant.

Nous avons chargé des fichiers vidéo 8K pour voir comment le Mac mini gérait les tâches créatives intensives, transcodé une vidéo 1080p et navigué sur Internet à l'aide de Safari et de Chrome. Nous avons également créé des projets musicaux multipistes dans Ableton Live, un outil très répandu pour l'enregistrement de la musique.

Nous avons eu l'occasion de tester et d'utiliser de nombreux ordinateurs de petite taille, y compris tous les derniers Mac mini, et nous avons mis à profit cette expérience pour comparer le Mac mini (2023) à ses plus proches rivaux.

Première révision en janvier 2023