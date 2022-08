Les meilleurs moniteurs portables de 2022

Envisager d'investir dans l'un des meilleurs moniteurs portables s'avère une évidence si vous espérez obtenir une surface d'écran additionnelle à celle de votre ordinateur portable ou de votre tablette. Ce n'est pas parce que vous avez un bureau plus exigu ou que vous travaillez souvent en mode nomade que vous devez vous limiter à un seul écran. Les moniteurs portables se présentent comme plus petits qu'un moniteur classique et s'avèrent donc faciles à transporter. De plus, ils ne nécessitent généralement qu'un câble ou deux pour se connecter à votre configuration bureautique - ce qui vous octroie une installation plus organisée et plus minimaliste.

Vous pouvez garder toutes vos applications et onglets ouverts en même temps, ce qui vous évite de perdre du temps à passer d'un contenu à l'autre lorsque vous travaillez. De plus, ils sont incroyablement faciles à configurer, car la plupart des moniteurs portables se connectent à l'aide d'un seul câble USB. Ils se veulent disponibles dans plusieurs définitions et tailles différentes, de sorte que, quels que soient vos besoins, vous trouverez toujours un modèle à votre convenance. Y compris des écrans capables de concurrencer les meilleurs moniteurs 4K.

Ces écrans sont beaucoup plus fins et légers que les moniteurs pour PC traditionnels. Et, parce qu'ils sont d'autant plus portables, certains peuvent même être fixés directement à l'arrière de votre ordinateur portable.

Pour réduire notre sélection des moniteurs portables, nous les avons comparés sur de nombreux aspects, comme leur taille, leur poids, leur résolution (1080p ou 4K) et leurs options de connectivité (USB-C, USB-A, VGA, micro HDMI, etc.). Nous avons également examiné leur latence, leur design, leur support, et vérifié la fluidité de l'écran tactile, entre autres caractéristiques.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin d'un second écran, nous avons rassemblé ici nos meilleurs choix pour vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux.

Notre sélection

Quel moniteur portable acheter en 2022 ?

1. Asus ZenScreen MB16AC Le meilleur moniteur portable, fin et de qualité supérieure Caractéristiques techniques Résolution: 1920 x 1080 Poids: 0,78 kg Connectivité: USB-C x 1 Type de dalle: IPS Pourquoi l'acheter + Fin et léger + Excellente qualité d'image Pourquoi attendre - Coûteux par rapport à certains concurrents - Faible luminosité

Le moniteur portable Asus ZenScreen MB16A est l'un des moniteurs USB les plus complets que nous ayons vus, et il est doté d'un certain nombre de caractéristiques premium et d'une conception durable qui en font un appareil incroyablement pratique.

Cependant, le ZenScreen reste plus cher que la plupart des autres moniteurs portables de cette liste. Pour autant, la robustesse et la qualité d'image de cet écran valent bien cet investissement élevé. Les fans des ordinateurs portables Asus ZenBook devraient être particulièrement intéressés par ce modèle, car il se marie formidablement avec les ordinateurs portables haut de gamme de la marque.

L'écran est légèrement plus grand qu'un iPad Pro, mais il ne pèse que 800 g et se révèle confortable à transporter.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus ZenScreen MB16AC

2. AOC I1601P 15,6 pouces Le meilleur moniteur portable pour les télétravailleurs Caractéristiques techniques Résolution: 1920 x 1080 Poids: 0,8 kg Connectivité: USB-C (avec adaptateur USB-A) x 1 Type de dalle: IPS Pourquoi l'acheter + Extrêmement léger et facilement transportable + Superbe écran + Connectivité USB-C ou USB-A Pourquoi attendre - La navigation entre les menus paraît pénible - Le câble court peut limiter la portabilité

Le moniteur portable AOC I1601P est un petit écran fantastique, surtout pour les télétravailleurs et les étudiants se formant à domicile.



Ce moniteur est extrêmement fin et léger et se glisse parfaitement dans une sacoche ou un sac à dos. Nous apprécions également le support, qui se fixe à l'avant et à l'arrière de l'écran à l'aide d'aimants - et qui fait également office de cache-écran.

L'écran IPS Full HD de 15,6 pouces apparaît extrêmement agréable à l'œil. Vous pouvez enchaîner de longues sessions de travail sans entraîner de fatigue oculaire excessive, malgré la taille relativement petite de l'écran. De plus, il offre un angle de vision large impressionnant, et il se place n'importe où sur un bureau bondé.

AOC a donné la priorité à la portabilité et à la facilité d'utilisation. Le résultat est un écran que tout le monde peut installer et commencer à exploiter en quelques secondes ; il suffit de brancher un seul câble et c'est parti.

Lire notre test complet (en anglais) : AOC I1601P

3. Asus MB169C+ Un excellent moniteur portable USB-C offrant de grands angles de vision Caractéristiques techniques Résolution: 1920 x 1080 Poids: 0,8 kg Connectivité: USB-C x 1 Type de dalle: IPS Pourquoi l'acheter + Construction fine et légère + Bons angles de vision + Intègre un seul port USB-C Pourquoi attendre - Molette de contrôle des paramètres peu pratique

L'Asus MB169C+ n'est pas aussi portable que les deux modèles ci-dessus, mais sa taille de 15,6 pouces donne l'impression d'utiliser un écran ordinaire. Sa définition de 1 920 x 1 080 pixels est parfaite pour la diffusion de vidéos en Full HD, l'exécution de tâches bureautiques avec deux applications côte à côte... et même de jeux si vous disposez d'un ordinateur portable suffisamment puissant.

Le MB169C+ est incroyablement simple à utiliser grâce à sa connexion USB-C, qui utilise un seul câble pour transmettre la vidéo, le son et l'alimentation. Il est également livré dans une pochette de protection très pratique qui fait office d'étui de transport. Bien que le moniteur portable d'Asus soit un peu plus sombre, il utilise une dalle IPS, qui concède des angles de vision décents. Ce qui vous permettra de partager des présentations avec vos collègues, sans le moindre mal.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus MB169C+

4. Gechic 1101P Le meilleur moniteur portable pour les photographes Caractéristiques techniques Résolution: 1920 x 1080 Poids: 0,47 kg Connectivité: VGA, USB, Micro-HDMI, mini DisplayPort Type de dalle: IPS Pourquoi l'acheter + Superbe image + Se fixe facilement aux appareils photo/trépieds + Bien connectée Pourquoi attendre - Design terne

Destiné aux photographes qui ont besoin d'un écran pour leurs prises de vue, le Gechic 1101P est doté d'un écran IPS comme l'Asus MB169C+. Toutefois, ce dernier est plus petit (11,6 pouces) et plus portable, ce qui permet de le fixer facilement à un trépied ou à un appareil photo reflex lors des prises de vue.

Cet écran Full HD prend en charge 16,7 millions de couleurs qui peuvent être facilement ajustées à l'aide des paramètres de température de couleur intégrés au moniteur - ce qui vous permet de vous rapprocher le plus possible de l'écran de votre appareil photo.

Comparé aux autres moniteurs portables de cette liste, le 1101P a un design terne, mais il est bien connecté et prend en charge VGA, micro HDMI et mini DisplayPort. Il convient donc à un certain nombre de cas d'utilisation différents, qu'il s'agisse de prévisualiser des photos et des vidéos prises sur un appareil photo ou d'être utilisé comme un moniteur portable normal avec votre ordinateur.

5. Asus MB168B+ Pour les amateurs de configuration multi-écrans généreuses Caractéristiques techniques Résolution: 1920 x 1080 Poids: 0,8 kg Connectivité: USB 3.0 Type de dalle: IPS Pourquoi l'acheter + Fin et léger + Bons angles de vision + Possibilité d'en brancher plusieurs Pourquoi attendre - Nécessite l'USB 3.0 pour en profiter pleinement

Si vous êtes intéressé par l'Asus MB169C+ mais que vous n'avez pas d'ordinateur portable avec une connexion USB-C, alors l'Asus MB169B+ pourrait être une alternative convaincante.

Celui-ci se connecte également à votre ordinateur portable avec un seul câble, sauf qu'il utilise un port USB-A ordinaire à la place. Il fonctionne aussi bien avec l'USB 2.0 qu'avec l'USB 3.0, bien que vous ressentirez une latence sensiblement plus importante avec la première norme en raison de son taux de transfert de données plus lent.

Il n'en demeure pas moins qu'il présente le même design séduisant, fin et léger. Il ne pèse que 800 g, ce qui le rend très facile à transporter. Et grâce à la technologie Asus EzLink, qui décharge le traitement graphique du PC vers le matériel dédié du moniteur, vous pouvez même brancher cinq unités distinctes si votre ordinateur portable dispose de suffisamment de ports USB.

FAQ

Comment choisir le meilleur moniteur portable pour vos usages ? Le choix d'un moniteur portable dépend de l'utilisation que vous en faites et de l'appareil que vous voulez connecter. Le concept même d'un moniteur portable prend tout son sens avec un ordinateur portable équipé de l'USB-C. C'est le moyen le plus fiable de connecter un moniteur portable. C'est le moyen le plus fiable de connecter un écran portable et de garantir à la fois la compatibilité et une bande passante suffisante pour toutes les définitions qu'un écran portable est susceptible d'offrir. Cela dit, de nombreux écrans portables prennent également en charge la connectivité USB-A classique. Sachez simplement que cela nécessite un logiciel et des pilotes, ce qui peut poser problème en fonction du périphérique que vous utilisez pour piloter l'écran. Pour la plupart des PC Windows grand public, cela devrait aller. Pour tous les autres, cela pourrait être plus problématique. L'utilisation de l'USB-A peut également limiter la définition et la fidélité des couleurs en raison de la bande passante inférieure. Cela dit, certains moniteurs portables prennent en charge le micro HDMI et même le VGA. En parlant de bande passante et de définition, la plupart des moniteurs portables sont des panneaux de 15,6 pouces avec une définition 1080p de 1920 par 1080 pixels. Mais des modèles plus compacts avec des écrans de 11 pouces sont disponibles. Batterie ou pas batterie est une autre question clé. Vous pouvez trouver des écrans portables avec ou sans batterie. Les écrans sans batterie sont moins chers et plus légers. Cependant, si vous utilisez un écran portable loin du secteur, il videra la batterie de votre ordinateur portable assez rapidement. Le dernier facteur vraiment important est la luminosité. Si vous avez l'intention d'utiliser votre écran portable à l'extérieur, vous souhaitez obtenir la plus grande luminosité possible. La plupart des écrans sont assez limités à cet égard, avec une luminosité maximale d'un peu plus de 200 nits. Visez le maximum de luminosité possible, tout en tenant compte du fait que les écrans les plus lumineux consomment encore plus de batterie lorsqu'ils sont alimentés par votre ordinateur portable.

Nous avons testé plusieurs moniteurs pour trouver les meilleurs moniteurs portables pour vous. Nous avons évalué les moniteurs sous de nombreux aspects, à commencer par la sensation de qualité du design et de la construction, la légèreté du moniteur, la taille de l'écran et le fait qu'il offre une définition Full HD ou 4K.

Nous avons aussi examiné le nombre de types de connexion (USB-C, USB-A, VGA, etc.) pris en charge par les moniteurs et le nombre de ports de connectivité dont ils disposent. Sans oublier la luminosité et la largeur de l'angle de vision.

Surtout, nous avons déterminé la latence minimale et la qualité de l'affichage, en termes de précision et de saturation des couleurs, l'ergonomie du support/couvercle du moniteur et le type d'utilisateur pour lequel le moniteur est le mieux adapté.