Google annonce qu'il n'arrêtera finalement pas les cookies des navigateurs tiers dans Chrome

À la surprise générale, Google a annoncé qu'il ne mettrait plus fin à la prise en charge des cookies tiers dans son navigateur Chrome.

Cette décision marque un revirement par rapport à ses projets interminables et franchement retardés, qui avaient été évoqués pour la première fois en 2020. L'entreprise s'était initialement engagée à supprimer progressivement les cookies tiers et autres méthodes de suivi d'ici à 2022.

Le calendrier est ensuite devenu moins définitif, avec quelques retards importants qui ont repoussé l'échéance à 2023, puis à 2024, et une fois de plus à 2025.

Google ne désactivera pas les cookies de tiers

En janvier 2024, l'entreprise avait initié une phase de test plus large sous les fonctionnalités de "Protection contre le suivi", qui promettaient de limiter l'utilisation des cookies tiers pour le suivi des utilisateurs.

Au lieu de désactiver les cookies, Google introduira désormais un nouvel outil conçu pour permettre aux utilisateurs de faire des choix plus éclairés concernant leur vie privée, plutôt que de déployer un paramètre universel.

Anthony Chavez, vice-président de Privacy Sandbox, a déclaré que la transition loin des cookies tiers nécessiterait "un travail significatif de la part de nombreux participants et aura un impact sur les éditeurs, les annonceurs et tous les acteurs de la publicité en ligne".

Reconnaissant les impacts sur l'industrie, Google a inversé la décision qu'il avait passée quatre ans à développer.

Cependant, Chavez a réaffirmé l'engagement de l'entreprise envers l'initiative Privacy Sandbox, qui vise à développer des alternatives respectueuses de la vie privée aux méthodes de suivi actuelles. De plus, les API de Privacy Sandbox resteront disponibles et continueront d'être améliorées.

Tout au long du processus, Google a activement collaboré avec des organisations telles que l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni, le Bureau du commissaire à l'information, les éditeurs et les annonceurs. Malgré une certaine résistance, Google a persévéré, mais il semble que l'entreprise ait peut-être sous-estimé la quantité de travail nécessaire pour désactiver les cookies tiers après tout. TechRadar Pro a demandé à Google de partager plus de contexte sur sa décision, mais nous n'avons pas reçu de réponse immédiate.