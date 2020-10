PS4 vs Xbox One vs Nintendo Switch : quelle est la meilleure console de jeux en 2020 ?

Cette année, nous devrions subir avec un nouveau séisme dans le monde du jeu vidéo : l’arrivée des consoles de neuvième génération, représentées par la Playstation 5 et la Xbox Series X. Une évolution de plus qui enterre un peu plus l'époque insouciante où votre choix se limitait exclusivement à une famille de consoles. Les fans de Mario optaient pour Nintendo, les fans de Sonic se tournaient vers Sega. Difficile de faire plus simple !

Progressivement, la compétition entre consoles de jeu s’est complexifiée avec l’émergence de nouveaux acteurs (Sony et Microsoft principalement). Ainsi que d’avancées technologiques comme l’intégration de l’Ultra Haute Définition (4K) et des contenus HDR. Savoir quelle console acheter n’est plus chose aisée.

Vous n’êtes toutefois pas obligé de collectionner les consoles de jeu aujourd’hui, les jeux vidéo les plus récents et les plus populaires se voulant multi-plateformes. C’est-à-dire jouable sur l’ensemble des consoles du marché.

Autre bonne nouvelle : nous sommes là pour vous aider à prendre cette décision d’achat un peu plus facilement. Nous restons impartiaux et ne donnons aucune de nos préférences personnelles dans le comparatif ci-dessous. Nous détaillons simplement les différentes caractéristiques des meilleures consoles de huitième génération à ce jour. Et nous vous justifions pourquoi, en fonction de votre profil de joueur, vous devriez choisir telle console ou telle autre.

Pour cela, nous posons les questions essentielles à votre prise de décision : avez-vous besoin d’une console 4K et disposez-vous du matériel adéquat pour l’accompagner ? Y a-t-il une franchise vidéoludique avec laquelle vous vous sentez particulièrement proche? Accordez-vous une importance à la durée d’un jeu ? Ou à ses graphismes ? Quel est votre budget jeu vidéo moyen ?

Quelques premières réponses avant de passer à notre guide d’achat. Les joueurs souhaitant jouer en mode 4K (et disposant d’un téléviseur UHD pour en tirer le meilleur parti) devraient envisager les Xbox One X, PS4 Pro et Xbox One S. Tandis que les joueurs HD pourront s'en tenir à la PS4 Slim et à la Nintendo Switch.

Si vous êtes un fan de simulations de course ou de jeux de tir à la première personne (FPS), la Xbox propose de nombreux titres propriétaires répondant à ces genres. Sony propose plutôt de nombreux titres d'action-aventure et de jeux de rôle. Nintendo est plus éclectique et familial, avec des licences addictives comme Pokémon ou Mario Bros… qui éditent un nouveau hit une fois par an.

Alors Playstation (Sony), Xbox (Microsoft) ou Nintendo ? Plongez dans notre guide d’achat et découvrez les avantages et inconvénients des consoles les plus plébiscitées pour chaque constructeur.

Les meilleures consoles de jeux en un coup d’œil

PlayStation 4

PS4 Pro

Xbox One S

Xbox One X

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Sony PlayStation

PlayStation 4 La console de Sony plait désormais autant aux femmes qu’aux hommes. Dimensions : 43,4 x 9,8 x 34,4 cm (L x l x H) | Carte graphique : AMD Radeon™ 1.84 TFLOPS | RAM : GDDR5 8 Go | Résolution maximum : 1080p | Lecteur optique : DVD / Blu-ray | Stockage : 500 Go ou 1 To (extensible) Low Stock 239 € Voir à Asgoodasnew FR 954 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Des jeux exclusifs incontournables Support VR abordable La manette DualShock 4 garde sa supériorité Très bon rapport qualité / prix 4K non supportée Pas de rétrocompatibilité

Depuis son lancement en 2013, la PlayStation 4 est devenue la console favorite des joueurs dans le monde entier. La seconde en France selon les chiffres de vente - incroyables - enregistrés en 2019. Fait marquant : le produit phare de Sony a été autant sollicité par les gameuses que par les gamers, au cours de l’an dernier.

La plus grande force de la console réside dans ses licences de jeux exclusives. Dans un monde vidéoludique où les jeux en ligne et multijoueurs dominent le marché (Fortnite, PUBG, Minecraft), PlayStation continue de promouvoir des hits avec une campagne solo centrée sur la narration. A l’instar d’Uncharted, Marvel’s Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption ou encore The Last of Us.

C'est également la seule console à l'heure actuelle qui offre un accès à la réalité virtuelle. Vous devrez toutefois acheter le casque PlayStation VR séparément, si vous souhaitez profiter de cette expérience gaming.

Seul bémol : la PlayStation 4, dans sa version standard ou Slim, n’est absolument pas adaptée à la lecture des contenus HDR. Vous êtes limité(e) à jouer en résolution Full HD, ce qui s’avère déjà fort convenable. Nous mettrons également un carton jaune sur l’absence de rétrocompatibilité avec les jeux édités pour PS2 et PS3. Pour (re)jouer aux titres classiques, il vous faudra casser votre tirelire et acheter les versions remasterisées PS4 de ces jeux cultes.

LA PS4 reste la console de salon offrant les meilleures performances plus un premier pas dans les jeux VR, à un prix raisonnable. Celui-ci devrait même chuter à l’approche des pré-commandes de la PlayStation 5. Une console légendaire qu’il vous faut absolument si vous appréciez les jeux avec une histoire originale et de sublimes graphismes. L’unique raison de la snober en 2020, c’est d’en avoir déjà une !

PlayStation 4 Pro Le moyen le plus économique pour passer à la 4K native. Dimensions : 29,5 x 32,7 x 5,5 cm (L x l x H) | Carte graphique : AMD Radeon ™ 4.20 TFLOPS | RAM : GDDR5 8 Go, DDR3 1 Go | Résolution maximum : 2160p | Lecteur optique : DVD / Blu-ray | Stockage : 1 To (extensible) 174 € Voir à Cdiscount FR 638 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ La 4K native Un espace de stockage volumineux Nul besoin de renouveler votre bibliothèque de jeux Pas de lecteur Blu-ray 4K

Tout ce que la PlayStation 4 peut faire, la PlayStation 4 Pro le reproduit en (légèrement) mieux. Si vous avez investi dans un téléviseur 4K et que les contenus HDR hypnotisent déjà vos rétines, c'est la console Sony qui est faite pour vous.



Comme la PS4 standard, cette console dispose d'une excellente bibliothèque de jeux, ainsi que de la prise en charge de la réalité virtuelle via le casque Playstation VR.

Gros bonus : contrairement à la PS4 non rétrocompatible, l’intégralité des jeux PS4 peuvent tourner sur la PlayStation 4 Pro. Ainsi, si vous effectuez cette mise à niveau, vous conserverez votre bibliothèque actuelle et votre salaire / argent de poche ne passera pas dans le rachat de jeux 4K. Ces jeux tourneront, par contre, avec une résolution et des performances bien plus poussées que sur la PS4 standard.

La PlayStation 4 Pro est la console la plus puissante de la gamme Sony pour le moment. Elle est capable de produire de la 4K native et d’upscaler la définition des jeux. Même les jeux, qui n'ont pas forcément été développés pour supporter la 4K, s’exécutent avec une qualité d’image supérieure. Les images semblent un peu plus nettes et le gameplay plus fluide, grâce au mode Boost de la PS4 Pro. Nous notons cependant des difficultés à maintenir une résolution 4K native sur la durée pour les jeux les plus volumineux. Beaucoup d’entre eux sont optimisés car la console n’a tout simplement pas le degré de puissance nécessaire pour maintenir ce mode avec cohérence aujourd’hui.

Il n’existe pas non plus de lecteur Blu-ray Ultra HD intégré sur la PS4 Pro. Si vous recherchez une console capable de lire vos films en 4K, ce n’est pas celle-ci. Toutefois, elle continue de lire les disques Blu-ray et DVD Full HD et peut diffuser des vidéos en 4K à partir de services compatibles.

Si vous ne possédez pas de téléviseur 4K HDR, votre console ne sera pas non plus très amusante. Evitez-vous dès lors un achat inutile. Surtout si vous possédez déjà une console PS4 standard.

Microsoft Xbox

Xbox One S Le mediacenter parfait. Dimensions : 43 x 29 x 11 cm (L x l x H) | Carte graphique : AMD Radeon ™ 917 MHz | RAM : GDDR3 8 Go | Résolution maximum : 1080p (2160p pour la vidéo) | Lecteur optique : Blu-ray 4K / HDR | Stockage : 500 Go, 1 To ou 2 To Low Stock 179 € Voir à Asgoodasnew FR 888 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Prix très abordable Lecteur Blu-ray 4K Jeux rétrocompatibles Peu de jeux exclusifs Nécessite un adaptateur pour Kinect

Vous recherchez une console d'entrée de gamme sans être convaincu(e) par le catalogue PlayStation ? Pourquoi ne pas vous intéresser à la Xbox One S de Microsoft ? Cette console a définitivement éclipsé la Xbox One d'origine pour de nombreuses raisons : beaucoup plus petite, brillant d’élégance et avec une puissance fort remarquable.

Face à la PS4 standard, la Xbox One S l’emporte d’une courte tête grâce au support de l’Ultra HD. Par contre, elle reste en dessous d’une PS4 Pro ou de la Xbox One X, car elle ne fait que convertir des images Full HD 1080p pour les adapter sur un écran 4K. Un upscaling basique qui n’atteint nullement les performances des deux autres consoles. Si vous recherchez une expérience 4K raffinée, nous vous conseillons de vous tourner vers la Xbox One X.

La Xbox One S défend tout de même sa place dans la course au traitement des contenus HDR via la possibilité de streamer en 4K à partir de diverses applications dédiées mais aussi la lecture de films et de séries en UHD sur Netflix, Amazon Prime Video, OCS et Canal Plus. Dernier joker et non des moindres : l’intégration d’un lecteur Blu-ray 4K, pièce maîtresse de la console. Par conséquent, si vous possédez une grande collection de disques Blu-ray Ultra HD, la Xbox One S sera définitivement votre combo console / lecteur optique idéal. Contrairement à la PS4 Pro, critiquée pour avoir fait l’impasse sur cette option.

Autre bon point : la Xbox One S est rétrocompatible. Vous pourrez donc acheter et lancer des titres classiques de la Xbox et de la Xbox 360. Ou, si vous avez déjà possédé une ancienne console Xbox et que vous avez toujours les jeux correspondants, le modèle S s’avère un excellent moyen de les conserver.

Du côté de la bibliothèque de jeux Xbox One, nous trouvons ici des licences exclusives de haute qualité comme Halo, Gears of War ou Forza Horizon. Licences qui demeurent néanmoins plus « confidentielles », puisque bénéficiant d’une réception critique bien moindre face aux hits portés par Sony. A noter qu’en 2019, la console de Microsoft proposait le plus grand nombre de jeux PEGI 18, interdits aux mineurs. Une plateforme définitivement réservée aux adultes ?

Xbox One X L’expérience 4K la plus aboutie sur console. Dimensions : 30 x 24 x 6 cm (L x l x H) | Carte graphique : AMD Radeon ™ 6 TFLOPS | RAM : GDDR5 12 Go | Résolution maximum : 2160p | Lecteur optique : Blu-ray 4K / HDR | Stockage : 1 To 120 € Voir à Amazon 259 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ La console la plus puissante du marché 4K native et lecteur Blu-ray UHD Rétrocompatibilité excellente La console la plus chère du marché Capacité de stockage limitée

S’il vous reste un peu d’économies, vous ne trouverez pas de console plus puissante que la Xbox One X. Bien évidemment, vous ne trouverez pas non plus de console plus onéreuse en 2020.

La Xbox One X est la réponse de Microsoft à la PS4 Pro de Sony. On peut dire sans crainte que c'est une contre-attaque de génie. Tout comme la PS4 Pro, cette console embellit vos jeux vidéo en définition 4K native ou upscalée. Ses spécifications techniques, un cran au-dessus de sa rivale, permettent d’offrir la 4K native sur beaucoup plus de jeux que le catalogue de la PS4 Pro. Vous recherchez la meilleure expérience de jeu 4K possible sur une console ? Il n’y a aucune matière à transiger sur la Xbox One X.

Dans la lignée de la Xbox One S, le modèle « X » récupère la rétrocompatibilité très plébiscitée par les joueurs Microsoft, ainsi qu’un lecteur Blu-ray Ultra HD qui trouve toute sa légitimité au cœur de cette box 100% HDR.

Cependant, tout comme la Xbox One S, elle souffre d’un manque de jeux exclusifs qui permettraient d’exhiber ses performances ultra.

Son prix exorbitant (pour une console) peut vous être épargné si vous n’avez pas l’intention d’investir également dans un téléviseur 4K. Il convient aussi de souligner que vous devrez peut-être acheter un disque dur externe vendu séparément pour cette console. Bien que sa capacité de stockage de 1 To soit impressionnante, les fichiers 4K relatifs à ses jeux explosent rapidement ce volume disponible.

Nintendo

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch La console préférée des Français. Dimensions : 19,8 x 35 x 9,3 cm (L x l x H) | Carte graphique : 768 MHz (station d'accueil) / Nvidia Tegra 307,2 MHz | RAM : 4 Go | Résolution maximum : 1080p | Lecteur optique : aucun | Stockage : 32 Go (extensible) | Autonomie (batterie portable) : environ 3 heures 154,99 € Voir à Fnac FR 958 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Console portable et de salon 2-en-1 Une large collection de jeux exclusifs Pas aussi puissante que les autres consoles de salon Un service en ligne qui n’égale pas Xbox Live et Playstation Plus

Il aura fallu deux ans à la petite avant-dernière de l’écurie Nintendo pour se hisser en tête des consoles les plus vendues en France. Sa popularité, la Nintendo Switch la doit avant tout à sa particularité inédite : être utilisée à la fois comme console de salon ET comme console portable. Elle réussit ainsi à séduire tant les joueurs sédentaires que mobiles. Un exploit.

Sur Switch, vous trouverez une bibliothèque de jeux en croissance rapide qui constitue l'offre la plus diversifiée de Nintendo depuis des années. Elle compte des exclusivités palpitantes à l’instar de Luigi’s Mansion 3, Splatoon 2 ou Super Mario Odyssey. Mais aussi des titres multiplateformes incontournables comme Stardew Valley, Rocket League, Fortnite...

Ces jeux ne tournent pas avec la même puissance que sur les consoles PlayStation 4 et XBox One standard et vous n’y activerez certainement jamais le mode 4K / HDR (l’écran de la console portable est limité à 720p).

Vous êtes également moins susceptible de trouver les derniers et meilleurs jeux AAA sur cette console. Bien que Nintendo ait porté récemment des hits tels que Doom, Skyrim ou The Witcher 3, beaucoup d’entre eux sont disponibles sur PC, PS4 et Xbox One depuis des années. Là encore, les performances limitées de la Switch se font ressentir.

Dernier manque lié à la console Nintendo : sa capacité de stockage restrictive vous incitera à acheter une carte Micro SD en complément.

La Switch a ceci dit encore de beaux jours devant elle. Par son identité familiale - ses jeux sont majoritairement tous publics et ses manettes joy-cons favorisent le multi en local - comme par l’innovation dont elle fait constamment preuve. Nous saluerons l’initiative « Nintendo Labo, kits de bricolage en carton qui révolutionnent la manière de jouer, tout en proposant une parfaite alternative à la VR (et donc à ses concurrentes).

Enfin n'hésitez pas à découvrir la sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch de nos confrères Phonandroid.

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Lite Le renouveau de la console portable ? Dimensions : 20,8 x 1,4 x 9,1 cm (L x l x H) | Carte graphique : NVIDIA Custom Tegra | Écran : tactile LCD 5,5 pouces (1280 x 720) | Stockage : 32 Go (extensible) | Autonomie : jusqu’à 9 heures 189,99 € Voir à Cdiscount FR Plus légère et plus facilement transportable Le choix de coloris est plus large Autonomie améliorée Certains jeux Switch ne sont pas compatibles La 3DS est bien plus maniable

Lancée durant l’été 2019, la Switch Lite, petite sœur portable de la Switch, est déjà bien partie pour surpasser cette dernière dans le cœur des gamers consoles. Près de 2 millions d’exemplaires ont été vendues… pendant ses dix premiers jours de commercialisation !

Il faut dire que son prix s’avère extrêmement attractif et que la durée de vie prolongée de sa batterie en fait une partenaire de jeu endurante. La Switch Lite peut en effet tenir jusqu’à 9 heures sans recharge, en usage intensif. Soit 2h30 de plus que la Switch d’origine. Le petit format bénéficie également d’une dalle HD plus petite donc avec un niveau de détails plus fin : comptez 30 pixels supplémentaires par pouce.

Les jeux se veulent plus beaux mais ils ne sont pas tous compatibles. Certains titres, comme Super Mario Party, nécessitent l’usage du dock natif. Vous ne pouvez donc pas y jouer en mode portable. Avant d’acheter un jeu pour votre Switch Lite, vérifiez qu’il possède bien la signalétique « portable » au dos de son emballage. Bonne nouvelle en revanche : vous pouvez continuer à partager vos sauvegardes entre Switch et Switch Lite. Et même enchaîner les parties en multijoueur. Il vous sera alors recommandé de vous abonner au service Nintendo Switch Online.

Lire notre test complet : Nintendo Switch Lite