Meilleurs jeux vidéo multijoueurs 2022 : défiez vos amis sur les champs de bataille les plus addictifs

Les meilleurs jeux PC multijoueurs de 2022 ne vont cesser de vous faire de l’œil. Parce qu'ils sont fun, colorés et rejouables à l'infini. Ces titres feront grimper votre taux d'adrénaline et vous donneront envie de vous mesurer à vos amis ou à tout autre compétiteur de l'autre côté de la planète.

Quel que soit le type de jeu en ligne que vous recherchez, vous trouverez ces hits multijoueurs aussi ou plus excitants que certains des meilleurs jeux solos.

1. Valorant

(Image credit: Riot Games)

Si vous avez déjà joué à une référence comme Counter-Strike et pensé qu'il lui manquait des capacités spéciales de type superpuissance, alors Valorant est le hit qu'il vous faut. Ce jeu de tir tactique à la première personne vous permet de choisir parmi une foule d'"agents" qui ont non seulement des capacités spéciales uniques, mais aussi des classes différentes - ce qui vous permet de privilégier des personnages offensifs ou défensifs, en fonction de votre stratégie de combat favorite. Cette spécialisation des classes, ainsi que les cartes magnifiques et uniques, rendent ce jeu d'équipe sensationnel.

Bien que Valorant soit relativement récent, il figure parmi les titres PC les plus populaires et actifs du moment. Le fait qu'il soit également free-to-play y contribue fortement.

2. Rocket League

(Image credit: Psyonix, Panic Button Games)

Le phénomène Rocket League, qui mêle football et jeux de course, ne cesse de progresser aux quatre coins de la planète. Si vous craignez qu'il ne vous rappelle un peu trop des simulations de football classiques, vous risquez d'être étonnamment surpris.

La beauté de Rocket League réside dans sa soumission absolue à la physique. Le contrôle du ballon est entièrement manuel, les mouvements d'équipe nécessitent un haut niveau de communication et de coordination, et les voltiges aériennes vous invitent à réimaginer l'espace et à vous l'approprier.

Ce jeu ultra-compétitif vous invite à disputer différentes ligues, saison après saison. Ainsi que, que vous jouiez en 1 contre 1 ou en 3 contre 3, vous verrez votre niveau évoluer au fur et à mesure que vous maîtriserez les multiples angles d'un gameplay incroyablement riche.

3. Among Us

(Image credit: InnerSloth)

Les grands hits ne sont pas tous des jeux d'action palpitants. Certains sont là pour permettre aux joueurs de passer du bon temps avec des amis proches comme éloignés dans des mondes virtuels. Among Us en est un parfait exemple.

Faites équipe avec 4 à 10 partenaires pour accomplir les tâches qui vous sont assignées à bord d'un vaisseau ou d'une station spatiale. Quelques-uns de ces joueurs (jusqu'à 3) sont en fait des "imposteurs" qui sabotent et tuent secrètement le reste de l'équipage. Vous devez alors déterminer qui est l'imposteur (ou dissimuler son identité), tout en sacrifiant des suspects potentiellement innocents.

Chaque partie dure entre 10 et 15 minutes, ce qui en fait un jeu facile à aborder et à quitter. Mais il offre également à chacun la possibilité de devenir l'imposteur et de commettre des actes toujours plus ignobles.

4. Towerfall: Ascension

(Image credit: Matt Makes Games)

Après toutes ces années, le charme simple de tirer des flèches pixellisées sur d'autres personnes demeure toujours aussi fascinant. Dans Towerfall, jusqu'à quatre joueurs disposant d'une quantité limitée de flèches tentent de s'éliminer par ce biais.

C'est un jeu accessible, mais avec des tactiques et des coups retors. Comme un écran « wraparound » qui vous permet de courir et de tirer des flèches entre la gauche et la droite, et le haut et le bas de l'écran. Il y a aussi l'indispensable bouton d'esquive, qui vous donne la possibilité d'attraper les flèches ennemies en plein vol et de les renvoyer sur le visage ébahi de vos adversaires.

Pour pimenter la partie, vous pouvez expérimenter d'innombrables évolutions d'armes qui contribuent à garder le jeu novateur et surprenant.

5. Overwatch

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Ce jeu de tir sorti il y a maintenant quelques temps continue de tenir le cap. Avec l'une des listes de personnages les plus réactualisées et les plus variées jamais vues dans un jeu, vous avez une énorme liberté quant à la façon de vous déplacer ou d'attaquer. Par exemple, vous pouvez incarner un hamster globalement inoffensif aux commandes d'un mecha mortel !

Overwatch parvient à condenser beaucoup de plaisir dans des matchs rapides, ce qui le rend viable aussi bien pour les pauses déjeuner que pour les sessions de jeu nocturnes. Malgré l'asymétrie de ses personnages, ce titre reste brillamment équilibré, et chaque héros vous donnera envie d'être pris en main, garantissant une rejouabilité presque infinie.

6. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

(Image credit: Ubisoft)

Les fans de la série de jeux de tir tactiques impitoyables ont déploré son passage au multijoueur, mais personne n'aurait pu prédire le succès fulgurant que ce mode allait connaître. Deux équipes de cinq personnes s'affrontent dans des épreuves de désamorçage de bombes, de sauvetage d'otages et de protection d'infrastructures.

Le terrain est partiellement destructible et vous devrez composer avec une longue phase de préparation, pendant laquelle les défenseurs peuvent construire leurs défenses tandis que les attaquants étudient la carte. Il n'y a pas deux parties identiques du fait qu'à mesure que vous gagnez des points de renommée, vous pouvez débloquer de nouveaux profils de personnages, chacun ayant des capacités et des styles de jeu uniques.

7. Worms W.M.D

(Image credit: Team17 Digital Limited)

On a parfois l'impression qu'il existe un millier de variantes de ce classique des jeux tactiques mettant en scène des invertébrés. L'itération la plus récente est Worms W.M.D, qui présente une nouvelle direction artistique et des armes inédites, mais si vous préférez une ambiance plus vintage, Worms Reloaded ou même Worms Armageddon pourraient vous convenir. Tandis que Worms Revolution, sorti en 2012, s'essaie aux graphismes 3D sur un plan en 2D.

Quel que soit votre choix, la formule reste un zénith du jeu multijoueur. Jusqu'à quatre joueurs contrôlent chacun une équipe de lombrics, se relayant sur un chronomètre pour traverser des niveaux prêts à être décimés, tout comme les équipes ennemies, à coups de bazookas, de moutons explosifs, de bombes bananes et de mêlées insolentes.

8. Mordhau

(Image credit: Triternion)

Avec tant de jeux de combat compétitifs qui tournent autour des armes à feu, nous avons pensé mettre en avant un titre qui ramène le gameplay à l'essentiel. S'inscrivant dans la lignée des slashers à la première personne basée sur la physique comme Chivalry et Mount & Blade, Mordhau est un champ de bataille médiéval où 64 joueurs (maximum) s'affrontent avec des épées, des masses, des couteaux de lancer et tout ce qu'ils trouvent par terre.

Mordhau se nourrit de l'improvisation, car même un joueur désarmé peut dégainer un couteau (ou en sortir un d'un bouclier) et éliminer un ennemi en approche avec un lancer bien placé. Outre les modes de siège en équipe, il existe une excellente option Battle Royale.

9. PlayerUnknown's Battlegrounds

(Image credit: PUBG Corporation,)

Il est peut-être un représentant controversé du genre Battle Royale à la lumière du succès fulgurant de titres ultérieurs comme Fortnite et Apex Legends, mais si vous recherchez un titre au suspense haletant, dans lequel vous devez tendre l'oreille pour surveiller le moindre pas et les coups de feu distants, alors PUBG devrait vous fasciner.

Il reste l'un des meilleurs jeux Steam pour de bonnes raisons, et les mises à jour majeures (comme la refonte de la carte originale Erangel) montrent que les développeurs sont sérieux dans leur volonté d'affiner l'expérience et de la rendre plus réaliste que jamais.

10. Overcooked 2

(Image credit: Team17 Digital Limited,)

La suite du plus délirant, frénétique et unique jeu de cuisine en coopération fait monter les enchères, vous plongeant avec trois amis dans des cuisines de plus en plus chaotiques. Vous devez cuisiner et servir des plats pour un restaurant avant la fin du temps imparti. L'organisation est la clé, et vous vous engueulerez pour des éléments futiles comme la vaisselle qui n'est pas lavée ou la soupe qui prend feu.

Dans les niveaux suivants, les cuisines sont installées dans des vaisseaux ou des temples souterrains, et se déplacent, obligeant votre équipe à s'adapter et à modifier constamment votre système d'horlogerie. C'est un jeu qui vous permet d'avoir un peu d'empathie pour Philippe Etchebest et ses fameuses tirades.