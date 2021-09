Les meilleurs écrans gaming de 2021 : quel moniteur choisir pour accompagner votre PC ?

Le meilleur moniteur disponible pour les PC gamers ne sera pas nécessairement le plus grand ou le plus cher. Chaque jeu et chaque joueur compose avec ses propres priorités. Et trouver le moniteur idéal pour vous, tout comme un clavier, une souris ou un casque pour gamers, dépendra de vos propres besoins.

Si vous avez l'intention de découvrir chaque centimètre carré pixellisé de vos open-world préférés, un écran 4K est probablement le choix idéal pour vous. Cependant, si vous envisagez de jouer de manière compétitive, un moniteur avec des taux de rafraîchissement plus rapides s'avérera mieux adapté. Quelle que soit la direction que vous choisissez, vous tirerez davantage parti de votre carte graphique et vous vivrez une expérience de jeu meilleure et plus fluide. Un grand nombre de ces écrans offre non seulement des résolutions plus élevées ou des taux de rafraîchissement plus rapides, mais aussi un ratio plus large et, dans certains cas, des courbes ergonomiques.

Peu importe que vous vous attaquiez aux meilleurs jeux PC ou que vous décidiez de vous en tenir à des jeux gratuits, vous avez besoin d'un écran de qualité pour les sublimer. Jetez un œil à notre sélection limitée et à notre comparateur de prix pour ne manquer aucune bonne affaire.

L'écran ultra-large LG UltraGear 38GN950 est le moniteur de jeu ultime. (Image credit: LG)

Il est difficile de ne pas être impressionné par le LG UltraGear 38GN950. Si vous recherchez le moniteur de jeu ultime, c'est certainement celui qu'il vous faut. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz - qui peut être facilement overclocké à 160 Hz -, un temps de réponse de 1 ms, une qualité d'image spectaculaire et de nombreuses autres fonctionnalités premium comme G-Sync, un rapport d'aspect ultra large et DisplayHDR 600, l’UltraGear reste le choix parfait. Si vous êtes un joueur sérieux et que vous souhaitez profiter d'une grande surface d'écran, c'est le meilleur moniteur gaming disponible dans le commerce. Si vous pouvez vous le permettre, bien sûr.

Le Samsung Odyssey G7 incurvé offre une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 240Hz. (Image credit: Samsung)

Les meilleurs moniteurs gaming se classent généralement en deux catégories : les écrans à taux de rafraîchissement rapide ou les écrans haute résolution. Mais, ils ne font presque jamais les deux. Avec le Samsung Odyssey, vous répondez pleinement aux deux conditions. Il parvient à offrir une résolution de 1440p, une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz ainsi qu'une excellente prise en charge du HDR - ce qui en fait un choix idéal pour tout joueur qui apprécie s'adonner à l'eSport ou à des mondes ouverts immersifs. Pour en profiter au maximum, il vous faudra mettre à niveau votre configuration PC pour qu'elle supporte un mode 1440p ou 2K optimal, tout en stockant une bibliothèque de jeux variée.

Le Gigabyte Aorus FV43U de 43 pouces est un écran 4K massif avec une luminosité de 1 000 nits. (Image credit: Gigabyte)

Un écran de 43 pouces paraitra probablement trop grand pour de nombreux utilisateurs, mais c'est sans doute celui dont vous aurez besoin si vous êtes un joueur ultra-compétiteur. Sa qualité 4K QD offre de meilleures performances techniques qu'un téléviseur grand écran, et il est livré avec tout ce que vous attendez d'un bon moniteur gaming. Sa fréquence de rafraîchissement rapide, son écran mat et ses paramètres optimisés pour les jeux, ainsi que sa luminosité de 1 000 nits, en font l'un des meilleurs écrans PC du moment. Contrairement à d'autres modèles haut de gamme, il est également doté d'un excellent ensemble de haut-parleurs. De plus, il peut servir de téléviseur si vous n'avez pas assez de place pour inclure deux écrans dans votre salon (ou dans votre chambre).

Le Samsung CRG9, massif et ultra-large, est un mastodonte de 49 pouces. (Image credit: Samsung)

Le Samsung CRG9 est peut-être très cher et nécessite un PC gamer de qualité pour fonctionner, mais il en vaut vraiment la peine si vous avez de l'argent à dépenser. Ce moniteur de 49 pouces, plus grand que la moyenne, présente des bords plus fins que la plupart des moniteurs de jeu et une fonction de mode image par image qui vous permet d'utiliser deux entrées différentes - simulant ainsi une configuration à double écran sur un seul moniteur. D'autant plus appréciable que le Samsung CRG9 compose avec une qualité photo/vidéo hors du commun.

L'Alienware AW3418DW 1440p est large et extrêmement rapide. (Image credit: Alienware)

L'Alienware AW3418DW est l'un des rares moniteurs de jeu à offrir un niveau d'immersion que seul un format 21:9 peut approcher, tout en affichant un taux de rafraîchissement extrêmement élevé. Avec une résolution dense de 3 440 x 1 440 pixels, des temps de réponse ridiculement rapide de 4 ms et un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, ce moniteur ultra-large vous offre la dalle la plus réactive du marché à ce jour. Toutes ces caractéristiques ne sont cependant pas bon marché, et les joueurs soucieux de leur budget devront peut-être regarder ailleurs ou commencer à épargner sérieusement pour se l'offrir.

Extrêmement polyvalent, le moniteur Eve Spectrum 4K 144Hz (ES07D03) est presque sans défaut. (Image credit: Eve)

6. Eve Spectrum 4K 144Hz (ES07D03) Un écran minutieux et savamment connecté. Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 27'' Rapport d'aspect : 16:9 Résolution: 3840 × 2160 Luminosité : 750 cd/m² Temps de réponse : 1 ms Angle de vision: 178/178 Rapport de contraste: 1000:1 Gestion des couleurs : DCI-P3 98% Poids: 6,7 kg Pourquoi l'acheter + Belle connectivité + Taux de rafraîchissement rapide + Précision au pixel près Pourquoi attendre - La commutation automatique des sources (Auto Source Switching) est capricieuse

Le moniteur Eve Spectrum 4K 144Hz est un écran gaming de 27 pouces. Il peut gérer des résolutions allant jusqu'à 4K, être surmultiplié avec un temps de réponse de 1ms, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 144Hz pour une image très détaillée et réactive. En plus de cela, il supporte la norme HDR10 et peut atteindre une luminosité de 750 nits. Bien que l'écran soit un peu trop réfléchissant à notre goût et qu'il subisse quelques problèmes avec son changement de source automatique, il est livré avec tous les ports pratiques que vous pourriez désirer.

Notez cependant que les précédentes campagnes de financement participatif d'Eve ont été entachées de commandes non honorées et de longues files d'attente de remboursement. Tout porte à croire que ce modèle s'avère beaucoup plus stable et fiable, ceci dit.

L'UltraGear Ergo 27GN88A de LG remplit toutes les conditions requises pour beaucoup de joueurs pro. (Image credit: LG)

7. LG UltraGear Ergo 27GN88A Un modèle pro au service de tous. Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 27'' Rapport d'aspect : 16:9 Résolution: 2560 x 1440 Luminosité : 350 cd/m² Temps de réponse : 1 ms Angle de vision: 178/178 Rapport de contraste: 1000:1 Gestion des couleurs : DCI-P3 98% Poids: 8,1 kg Pourquoi l'acheter + Fantastique dalle IPS 1440p 144Hz + Support Ergo adaptable et polyvalent Pourquoi attendre - L'absence de port USB-C pourrait décevoir les utilisateurs professionnels

L'ergonomie et la couverture étendue des couleurs se combinent habilement aux performances gaming pointues de la dernière offre de LG sur le marché des moniteurs. L'UltraGear Ergo 27GN88A peut viser une cible de niche (les compétiteurs eSport), mais il coche toutes les bonnes cases y compris pour les utilisateurs plus néophytes. En particulier ceux qui veulent profiter de parties multijoueurs rapides en résolution 1440p, sans devoir composer avec du matériel lourd et occupant bien trop de place. De plus, le fait de disposer d'un appareil qui se fixe sur un large éventail de surfaces et qui délivre à la fois une grande capacité de personnalisation et une gestion intelligente des câbles vous permettra d’agencer au mieux votre bureau.



Le MSI Optix MPG341CQR donne un sacré avantage aux joueurs avec sa résolution de 1440p et sa fréquence de 144Hz. (Image credit: MSI)

S'il bénéficie d'un catalogue d'options gaming considérable, le MSI Optix MPG341CQR s'impose comme l'un des modèles les plus attractifs du moment pour les joueurs de par son premier choix audacieux. Celui d'avoir opté pour une dalle VA plutôt qu'IPS et donc d'obtenir des couleurs plus vives et un meilleur contraste. De plus, sa résolution très large de 1440p et son taux de rafraîchissement de 144Hz donnent un véritable avantage aux amateurs de battle royale ou de MMO aux sessions relativement rapides. Mieux encore : cet écran est livré à un prix raisonnable, ce qui en fait l'une des propositions immanquables de cette année 2021, pour accompagner votre PC comme votre console de jeux next-gen.

L'Asus TUF Gaming VG289Q est l'un des écrans 4K les plus abordables du moment. (Image credit: Asus)

Avec l'Asus TUF Gaming VG289Q, vous en avez pour votre argent - surtout si l'on considère son prix d'entrée remarquablement bas. L'un des moniteurs de jeu 4K les plus abordables à l'heure actuelle peut pivoter et s'incliner dans pratiquement toutes les directions (dans la limite du raisonnable, naturellement). Il possède également des bords fins et une solution astucieuse de gestion des câbles, ainsi que quelques paramètres d'affichage pour améliorer votre expérience visuelle. Grâce à ses couleurs riches et vibrantes, à sa qualité d'image super nette et à son design qui n'est que subtilement axé sur le jeu, ce moniteur fait partie des meilleurs écrans 4K, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les grands consommateurs de films, de séries et de vidéos YouTube haute résolution.

L'Acer Predator CG7 affiche un taux de contraste de 4000:1, un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. (Image credit: Acer)

10. Acer Predator CG7 Un écran épique conçu pour durer. Caractéristiques techniques Taille de l'écran : 43'' Rapport d'aspect : 16:9 Résolution: 3840 x 2160 Luminosité : 1000 cd/m² Taux de rafraîchissement : 120 Hz Temps de réponse : 1 ms Angle de vision: 178°(H)/178°(V) Rapport de contraste: 4000:1 Gestion des couleurs : 16,7 millions Pourquoi l'acheter + Réactif avec le support G-Sync + Support 4K sur un écran de 43 pouces Pourquoi attendre - Trop grand pour certains, pas assez pour d'autres

Une expérience de jeu épique vous attend avec l'écran de 43 pouces Acer Predator CG7. Son rapport de contraste de 4000:1, son temps de réponse de 1 ms et son taux de rafraîchissement de 120 Hz vous surprendront à chaque fois que vous l'allumerez. Pour être honnête, il existe des moniteurs gaming plus grands et plus complets, mais pour certaines personnes - en particulier celles qui recherchent un téléviseur avec des spécifications gaming -, ce dernier est le numéro gagnant. Il est de même doté de quelques extras agréables. A savoir une télécommande, un mode de rangement pratique pour les manettes et un éclairage RVB qui peut se synchroniser avec votre musique et vos jeux. Pourquoi voudrait-on passer à côté ?

Si vous êtes à la recherche du meilleur moniteur de jeu de 2021, sachez qu'il y a quelques éléments à prendre en compte avant de choisir l'écran qui viendra compléter votre bureau.

Vous voudrez vous familiariser avec les termes et spécifications suivants pour vous garantir l'adoption du meilleur modèle, et surtout celui qui répondra le mieux à vos besoins.

Taille de l'écran : lorsque vous recherchez un moniteur de jeu, l'une des choses les plus importantes à considérer est la taille de l'écran. Les écrans de grande taille permettent de vivre des expériences de jeu plus immersives, car le jeu occupe une plus grande partie de votre champ de vision, mais vous devez également vous assurer que vous avez l'espace nécessaire pour conserver un grand écran. Et il va sans dire que plus l'écran est grand, plus le prix est élevé.

Rapport hauteur/largeur : le rapport hauteur/largeur d'un moniteur de jeu permet de déterminer la largeur et la hauteur de l'affichage. La plupart des moniteurs à écran large ont un rapport d'aspect de 16:9, tandis que les moniteurs plus anciens sont plus proches d'un format carré de 4:3 qui pourrait sembler assez démodé en 2021. Les moniteurs ultra-larges avec des rapports d'aspect de 21:9 gagnent rapidement en popularité, car ils offrent une vue plus large de vos jeux, c'est pourquoi de nombreux ultra-larges sont sur notre liste des meilleurs moniteurs gaming de 2021.

Résolution : un autre facteur essentiel à prendre en compte lors de la recherche du moniteur idéal pour vos besoins est la résolution. Plus le chiffre est élevé, plus l'image est nette. Vous aurez toutefois besoin d'une carte graphique plus puissante pour tout ce qui dépasse la résolution Full HD (1 920 x 1 080), même si de nombreux moniteurs de jeu offrent des résolutions aussi élevées que 2 560 x 1 400 (WQHD) et 3 840 x 2 160 (4K).

Fréquence de rafraîchissement : lorsque vous cherchez principalement à jouer à Counter-Strike et à d'autres FPS du même genre, le taux de rafraîchissement est encore plus vital. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus le nombre d'images par seconde (fps) que le moniteur peut prendre en charge est important, ce qui se traduit par une expérience de jeu considérablement plus fluide. Un taux de rafraîchissement de 60 Hz est toujours le plus courant en 2021, mais les taux de rafraîchissement de 144 Hz et même de 200 Hz deviennent de plus en plus courants, sans compter qu'ils sont de plus en plus nécessaires pour pouvoir jouer aux dernières sorties jeux vidéo.

Temps de réponse : un excellent moniteur de jeu offre un faible temps de réponse, ce qui signifie que vous bénéficiez d'actions rapides et fluides, avec peu ou pas de décalage d'entrée. Le temps de réponse le plus faible pour les moniteurs TN (nous y reviendrons dans la section suivante) est de 1 milliseconde, tandis que les moniteurs IPS plus récents ont généralement un temps de réponse plus lent de 4 ms. Lorsque vous jouez à des jeux compétitifs, il est essentiel de maintenir ce chiffre aussi bas que possible afin d'éviter toute latence.

Type de dalle : c'est ici que les choses deviennent un peu plus techniques. Le type de dalle utilisé par un moniteur de jeu contribue largement à son temps de réponse et à la clarté de l'image. Les dalles TN (twisted nematic), qui sont souvent plus abordables, ont les temps de réponse les plus bas, mais n'offrent généralement pas de grands angles de vision. Les dalles IPS (in-plane switching), en revanche, offrent des angles de vision et une reproduction des couleurs fantastiques, mais ont généralement des temps de réponse plus élevés. Enfin, les dalles VA (alignement vertical) se situent entre les deux, mais leur temps de réponse lent les rend rares dans le monde du jeu.

Angle de vision : si la plupart des gens jouent en face de leur écran, ce n'est cependant pas toujours le cas, notamment lorsqu'il y a un public. Les angles de vision d'un écran indiquent l'angle sous lequel vous pouvez regarder l'écran et obtenir une image claire. Plus ces chiffres sont proches de 180, plus votre expérience visuelle sera bonne, que vous vous teniez loin de l'écran ou que vous le regardiez d'en haut ou d'en bas.

G-Sync et FreeSync : vous avez probablement remarqué que la plupart des meilleurs moniteurs de jeu en 2021 sont équipés de la technologie G-Sync ou FreeSync, parfois même des deux. Ces technologies permettent de maintenir des images par seconde (fps) fluides, de lutter contre les glitches et de minimiser l'input lag. G-Sync est développé par Nvidia et nécessite donc une carte graphique Nvidia. De plus, cette technologie est intégrée au moniteur, ce qui peut faire grimper son prix. FreeSync, quant à lui, a été conçu par AMD. Comme il est gratuit pour les fabricants, les moniteurs qui en sont équipés sont généralement bien moins chers.

Étonnamment, le test des moniteurs de jeu est un peu plus complexe que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement de regarder des films et de jouer à quelques jeux sur ces moniteurs - même si, il faut bien l'admettre, nous le faisons aussi. Après tout, nous devons voir comment chaque moniteur se comporte dans des scénarios réels.

Plus encore, nous mettons à l'épreuve les caractéristiques de base de chaque moniteur de jeu, comme la résolution, la fréquence de rafraîchissement, le temps de réponse, la reproduction des couleurs et les angles de vision, en les testant en conséquence. Pour tester les taux de rafraîchissement plus rapides, par exemple, nous testons des titres frénétiques, au rythme rapide. Nous évaluons en outre des fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en charge du HDR, de G-Sync et d'AMD FreeSync, ainsi que le filtre de lumière bleue.

Naturellement, nous examinons attentivement les aspects de son design, de son esthétique jusqu'à son support, son montage et la disponibilité des ports, car ces éléments sont tout aussi importants. Ensuite, nous prenons tout ce que nous avons appris sur le moniteur de jeu et nous le comparons à son prix : ses performances et ses caractéristiques valent-elles le prix, et offre-t-il la meilleure valeur pour les consommateurs ?

