Meilleurs SSD gaming 2022 : lancez vos jeux PC plus rapidement que jamais

N'oubliez pas d'investir dans le meilleur SSD pour gamers lorsque vous montez votre PC dédié. Vous avez peut-être passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent à rechercher les différents GPU, CPU, RAM et ventirads... alors ne lésinez pas sur la capacité de stockage. L'une des pièces maîtresses de votre configuration.



Un bon SSD gaming affectera votre expérience autant qu'une carte graphique puisqu'il est responsable du chargement et du déchargement de vos données. Il peut ainsi vous faire gagner de précieuses minutes et charger chaque nouveau niveau en quelques secondes seulement. Heureusement, investir dans un support de stockage décent ne vous ruinera pas. Vous pourrez en trouver un grand nombre avec un volume appréciable pour un prix raisonnable. En bref, il s'agit d'une mise à niveau facile et peu coûteuse - et vous devriez donc vous procurer le meilleur SSD possible en suivant nos conseils.

Un inconvénient cependant : vous êtes limité par la compatibilité de votre carte mère. Les SSD M.2 sont les plus recommandés, en particulier pour les tâches nécessitant un accès intensif aux données, comme l'édition vidéo, car ils peuvent se brancher directement sur la carte mère.

Cela dit, bien que les SSD SATA soient un peu dépassés à notre époque, de nombreux utilisateurs ne disposent tout simplement pas de cartes mères récentes compatibles M.2. Compte tenu de l'ancienneté des SSD SATA, même les moins chers ont poussé leur capacité de transfert de données au maximum. Cela signifie que si vous devez opter pour une option SATA au lieu d'un SSD M.2, les meilleurs ambassadeurs de cette catégorie continueront d'offrir d'excellentes performances pour leur prix.

Que vous disposiez de l'une des meilleures cartes mères avec de nombreuses connexions M.2 ou que vous utilisiez une connexion SATA, faites attention à votre configuration en cours de montage. Et optez pour l'un des meilleurs SSD représentés ci-dessous.

Quel SSD choisir pour une configuration PC gamer ?

(Image credit: XPG)

1. Adata XPG SX8200 Pro Le meilleur SSD gaming sur le long terme Caractéristiques techniques Capacité: 256 Go à 2 To Type de mémoire: 3D TLC NAND Interface: M.2 PCIe 3.0 x4 Vitesse de lecture seq. max.: Jusqu'à 3 500 Mo/s Vitesse d'écriture seq. max.: Jusqu'à 3 000 Mo/s Dissipateur: Oui Durée de vie: 2 500 000 / 2 000 000 heures Téraoctets écrits (TBW): 160/1280 Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Amazon 8 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Excellentes performances de lecture séquentielle + Durabilité fantastique + Meilleur rapport qualité-prix pour un SSD M.2 Pourquoi attendre - Les vitesses d'accès aléatoire ne sont pas à la hauteur de celles des concurrents

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité/prix dans la catégorie support de stockage pour PC gamer, le SSD Adata XPG SX8200 Pro est fortement à considérer.

Il possède des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles respectables qui lui permettent de rivaliser avec le WD Black SN750 et le Samsung 970 EVO Plus. Il a également une durabilité exceptionnelle, avec un compteur MTBF de 2 000 000 d'heures et un TBW de 1280 Go à 2 To - le plus élevé des M.2 PCIe 3.0 de ce classement. Ou de 160 à 256 Go. Il est par ailleurs garanti 5 ans, donc quelle que soit la capacité pour laquelle vous optez, il continuera de vous servir, même s'il se révèle un peu plus lent que les autres à la fin dudit quinquennat.

Là où il n'est pas à la hauteur du SN750 et du 970 EVO Plus, c'est au niveau de ses vitesses d'accès aléatoires, qui sont deux fois moins rapides. Il demeure néanmoins un choix de premier plan si vous possédez une grande bibliothèque de jeux et que vous voulez tout transférer sur un SSD NVMe.

(Image credit: Western Digital)

Si vous êtes à la recherche du meilleur SSD pour votre configuration gaming, vous allez vouloir jeter un coup d'œil au SSD NVMe WD Black SN750. Il présente d'excellentes performances dans l'ensemble, avec des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles rapides, et il dispose de vitesses d'accès aléatoires nettement plus élevées que le XPG SX 8200.

En ce qui concerne la durabilité, il a un MTBF de 1 750 000 heures, un TBW de 1200 Go à 2To et une garantie de 5 ans, vous pouvez donc vous attendre à une longue durée de vie utile de ce SSD. Si vous pouvez dépenser un peu plus d'argent pour un modèle d'une capacité de 500 Go et plus, vous devriez obtenir un dissipateur thermique intégré capable de gérer la chaleur du composant.



Le WD Black SN750 peut se vanter d'un rapport capacité/prix remarquable, n'étant devancé que par le XPG pour les capacités supérieures. Il est un peu moins cher que le Samsung 970 EVO Plus et égale ses capacités, avec ou sans dissipateur thermique. C'est donc un compromis parfait entre vitesse et durabilité.

(Image credit: Samsung)

Le Samsung 970 EVO Plus possède des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles parmi les plus rapides de tous les SSD M.2 PCIe 3.0, ce qui en fait un candidat évident pour le meilleur SDD gaming. Ses vitesses d'accès aléatoires comptent aussi parmi les plus véloces de tous les SSD PCIe 3.0 de la liste.

Son point faible est sa durabilité. Bien qu'il ne soit pas en verre, le 970 EVO Plus a le compteur MTBF le plus faible, avec seulement 1 500 000 heures à son actif - ce qui le place derrière le XPG SX8200 et le WD Black SN750. Son TBW à 2 To est de 1200, ce qui correspond à la capacité du SN750, mais à 256 Go, il obtient un score plutôt bas de 150 - le plus bas des trois M.2 PCIe 3.0 du classement. Il est cependant livré avec une garantie de 5 ans, ce qui le place au même niveau que ses concurrents.

Il ne possède pas de dissipateur thermique intégré, donc toute chaleur qu'il génère devra être évacuée à l'aide des ventilateurs de votre boîtier ou d'autres solutions de refroidissement. Il intègre la technologie Dynamic Thermal Guard qui permet de réguler la température centrale du SSD, ainsi qu'un contrôleur à revêtement en nickel pour limiter l'accumulation de chaleur. Ce n'est pas tout à fait un dissipateur thermique, mais ce n'est pas rien.

Le Samsung EVO Plus est aussi plus cher. Si vous avez de l'argent à dépenser, que vous recherchez le SSD le plus rapide et que vous n'avez pas de carte mère compatible PCIe 4.0, alors le Samsung EVO Plus est très probablement le SSD qu'il vous faut.

(Image credit: Corsair)

4. Corsair Force MP600 Un SSD gaming imbattable, réservé aux monteurs PC déterminés Caractéristiques techniques Capacité: 500 Go à 2 To Type de mémoire: 3D TLC NAND Interface: M.2 PCIe 4.0 x4 Vitesse de lecture seq. max.: Jusqu'à 4 950 Mo/s Vitesse d'écriture seq. max.: Jusqu'à 4 250 Mo/s Dissipateur: Oui Durée de vie: 1 700 000 heures Téraoctets écrits (TBW): 850/3600 Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Cdiscount FR Voir à Darty FR Pourquoi l’acheter + Vitesses de lecture/écriture très rapides + Dissipateur thermique en aluminium de série + Durabilité hors du commun Pourquoi attendre - Nécessite une carte mère compatible PCIe 4.0

Le Corsair Force MP600 est de loin le SSD de jeu le plus rapide de cette liste. Ajoutez à cela sa durabilité qui dépasse de plusieurs fois celle des autres SSD M.2 cités ci-dessus et un dissipateur thermique en aluminium en édition standard. Mais il y a un tout de même un gros bémol à la domination du Corsair Force MP600.

Alors que certains consommateurs doivent composer sans emplacement M.2 sur leur carte mère, encore moins disposent d'une carte mère compatible PCIe 4.0 pour le moment - aussi le nombre de personnes qui peuvent réellement utiliser ce SSD est encore assez faible.

Les performances du SSD sont également dues entièrement à son interface PCIe 4.0 (qui affiche environ le double de la bande passante de données du PCIe 3.0) et le Corsair Force MP600 est loin d'utiliser tout le potentiel de la norme PCIe 4.0. Les fabricants vont commencer à sortir leurs nouveaux SSD PCIe 4.0 M.2 assez rapidement et beaucoup de grands noms comme Samsung et Western Digital vont pousser PCIe 4.0 beaucoup plus loin que le Corsair Force MP600 ne le fait pour le moment.

Mais, "un meilleur composant va bientôt sortir" n'est pas le genre d'argument qui va arrêter un monteur PC déterminé. Si vous avez une carte mère compatible, le Corsair Force MP600 est définitivement le SSD que vous voulez installer dès à présent.

(Image credit: Samsung)

5. Samsung 860 Pro SATA III Le meilleur SSD SATA III Caractéristiques techniques Capacité: 256 Go à 4 To Type de mémoire: 3D MLC NAND Interface: SATA III Vitesse de lecture seq. max.: Jusqu'à 560 Mo/s Vitesse d'écriture seq. max.: Jusqu'à 530 Mo/s Dissipateur: Non Durée de vie: 1 500 000 heures Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Vérifier Amazon 130 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Capacité jusqu'à 4 To + Vitesses de lecture et d'écriture aléatoires extraordinaires + Durabilité phénoménale Pourquoi attendre - Relativement cher

En matière de SSD SATA III, le Samsung 860 Pro est le meilleur que vous puissiez trouver. Avec des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles à la limite de ce que le SATA III peut gérer, vous pouvez vous attendre à ce que ce SSD gère n'importe quelle tâche d'accès aux données aussi rapidement que possible.

Cependant, c'est au niveau de ses vitesses d'accès aléatoire et de sa capacité qu'il brille vraiment. D'autres SSD SATA III peuvent lire et écrire séquentiellement à la même vitesse que le 860 Pro, mais le 860 Pro l'emporte sur presque tous les autres lorsqu'il s'agit de vitesses de lecture et d'écriture aléatoires, qui constituent la majorité des opérations d'accès aux données que vous êtes susceptible d'effectuer.

Et si le 860 Pro a l'un des compteurs MTBF les plus bas de cette liste, ses TBW sont phénoménaux, son SSD de 4 To ayant le meilleur score de tous (4 800) à son actif. Ajoutez à tout cela une garantie de 5 ans et vous avez un SSD SATA III qui vous durera au moins assez longtemps pour que vous puissiez enfin craquer et passer à un SSD M.2.

Attendez-vous à payer plus pour cette durabilité haut de gamme, cependant. Le 860 Pro coûte près de deux fois plus cher par Go que la concurrence.

(Image credit: Western Digital)

6. WD Blue 3D NAND SATA III Un rapport taille/prix fantastique pour des ludothèques gigantesques Caractéristiques techniques Capacité: 250 Go à 4 To Type de mémoire: 3D TLC NAND Interface: SATA III Vitesse de lecture seq. max.: Jusqu'à 560 Mo/s Vitesse de lecture seq. max.: Jusqu'à 530 Mo/s Durée de vie: 1 750 000 heures Téraoctets écrits (TBW): 100/500/600 Les meilleures offres du jour Voir à Cdiscount FR Voir à Darty FR Voir à Amazon 22 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Pourquoi l’acheter + Capacité jusqu'à 4 To + Excellent rapport prix/capacité Pourquoi attendre - Vitesses de lecture et d'écriture aléatoires inférieures - Durabilité moindre

L'un des principaux avantages d'un SSD SATA III par rapport à un M.2 est sa capacité potentielle. Alors que la plupart des M.2 plafonnent à 2 To, le SSD WD Blue 3D NAND atteint 4 To, ce qui le place au même niveau que le Samsung 860 Pro en tant que SSD de plus grande capacité de la liste.

Là où il fait mieux que les autres, c'est dans son rapport capacité/prix, surtout si on le compare à un 860 Pro de taille comparable. En termes de coût par To, le WD Blue 3D NAND revient à environ 90 € de moins que le Samsung 860 Pro.

Si vous avez une énorme bibliothèque de jeux qui ne peut pas tous tenir sur un M.2, ou si un M.2 n'est pas une option pour votre carte mère, alors le WD Blue 3D NAND pourrait être le meilleur SSD de jeu si vous avez vraiment besoin d'un disque de grande capacité mais que vous ne pouvez pas vous permettre un Samsung 860 Pro.

Cependant, le WD Blue 3D NAND présente un inconvénient majeur. Alors que ses vitesses de lecture et d'écriture séquentielles sont comparables à celles du Samsung 860 Pro, le WD Blue est nettement inférieur aux vitesses de lecture et d'écriture aléatoires.

Et bien qu'il ait un MTBF plus élevé que le 860 Pro, son classement TBW est étonnamment bas en comparaison. Le modèle de 256 Go n'obtient qu'un score de 100, le 2 To un score médiocre de 500, mais le 4 To un score pathétique de 600, soit environ neuf fois moins que le score du 860 Pro pour un SSD de 4 To, et seulement 120 fois la capacité totale du SSD.

Ainsi, bien qu'il soit livré avec une garantie de 5 ans, selon votre utilisation, le WD Blue pourrait être le seul SSD de cette liste pour lequel vous atteignez réellement la limite de téraoctets écrits avant que le SSD n'atteigne la fin de sa vie utile.