Meilleures tablettes Android : quels sont les écrans incontournables en 2020 ?

Commençons par la mauvaise nouvelle : la production de tablettes Android ralentit depuis quelques années. Conçues à l’origine pour proposer aux technophiles un compromis entre le smartphone et l’ordinateur portable, les tablettes tactiles ont trouvé un marché de niche… chez les enfants et leurs parents, soucieux de les divertir.

Plusieurs constructeurs ont alors fait le choix de délaisser la commercialisation de nouvelles tablettes tournant sous le système d'exploitation de Google. Seul Apple innove encore dans ce secteur et annonce régulièrement de nouveaux produits ou mises à jour parmi ses gammes iPad, iPad Mini, iPad Air et iPad Pro. Leurs spécificités techniques et leurs fonctionnalités premium les placent encore aujourd’hui sur le podium des meilleures tablettes 2020.

Pour autant, les tablettes Android sont loin d’être enterrées. Si leur quantité a chuté, la qualité, elle, s’avère toujours au rendez-vous. Nous dirons même plus : elle s’est considérablement améliorée.

La plupart des tablettes possèdent aujourd’hui un écran moyen de 10 pouces. Si vous cherchez un format plus mini, vous en trouverez encore quelques-unes avec un écran de 7 pouces. Les amateurs de tablettes grand format privilégieront plutôt les tablettes de 12 et 12,9 pouces. Nous ne sommes dès lors plus très loin des ordinateurs portables compacts comme le Dell XPS 13.

Au-delà de l’écran, de nombreuses caractéristiques sont à prendre en considération pour choisir la meilleure tablette Android. Comme la durée de vie de la batterie, la puissance de traitement, la quantité de RAM et même la dernière version du système d’exploitation utilisé. La présence de composants complémentaires à l’instar d’un stylet ou d’un clavier clipsable n’est pas à négliger. Tout comme le prix, souvent premier facteur d’une prise de décision.

Pour vous aider à rendre celle-ci limpide, nous avons testé les tablettes tactiles Android les plus récentes et offrant le meilleur rapport performances / prix. Dans ce guide d’achat, vous pourrez choisir entre 10 des alternatives à l’iPad les plus indispensables. Ce guide est mis à jour régulièrement, vous pourrez y revenir fréquemment pour découvrir les nouveaux modèles immanquables et leurs tests.

Les meilleures tablettes Android en un coup d’œil :

Samsung Galaxy Tab S6 Asus ZenPad 3S 10 Samsung Galaxy Tab S4 Huawei MediaPad M5 8.4 Lenovo Yoga Tab 3 Pro Samsung Galaxy Tab S3 Samsung Galaxy Tab S2 Amazon Fire HD 10 Amazon Fire HD 8 Amazon Fire 7

Quelle tablette Android acheter en 2020 ?

(Image credit: Samsung)

1. Samsung Galaxy Tab S6

Difficile de résister au(x) charme(s) de son écran AMOLED.

Poids : 420 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 10,5 pouces | Résolution : 1600 x 2560 pixels | Processeur : Snapdragon 855 | Stockage : 128 Go / 256 Go | Emplacement Micro SD : oui | Batterie : 7040 mAh | Caméra : 13 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Bel écran AMOLED

Le S Pen ultra-réactif

L'interface utilisateur ne partage pas la convivialité d’Apple

Pas de prise casque

Ce n'est pas l'appareil mobile parfait - il faudra composer sans une prise casque et l’interface utilisateur reste en dessous de celle des iPad - mais si vous cherchez désespérément une tablette Android, c'est le nec plus ultra que vous puissiez acheter aujourd’hui.

La Samsung Galaxy Tab S6 possède une arme de destruction massive pour contre-attaquer Apple et elle est loin de la dissimuler. Son écran AMOLED de 10,5 pouces dispose d’une résolution impressionnante de 1600 x 2560 pixels. Avec sa certification HDR10+, il assure un niveau de contraste inégalable sur une tablette Android et une profondeur des noirs moins remarquable sur la gamme Pro d’iPad. Une très haute définition qui bénéficie aussi à ses deux capteurs photo arrière, capable d’immortaliser des panoramas aux couleurs naturelles et vives.

La Galaxy Tab 6 est également livrée avec un stylet S Pen. Un plus louable qui vous permet de prendre des notes, dessiner ou retoucher vos sublimes photos. Si vous souhaitez vous rapprocher au plus près de l’expérience utilisateur d’un ordinateur portable, achetez en supplément un clavier de type Samsung Book Cover Keyboard. Vous ne serez pas déçu.

Crédit photo : Asus

2. Asus ZenPad 3S 10

Le tueur discret de l’iPad Air 2.

Poids : 430 g | Système d’exploitation : Android Marshmallow | Taille d'écran : 9,7 pouces | Résolution : 1536 x 2048 | Processeur : Mediatek MT8176 | RAM : 4 Go | Stockage : 32 Go / 64 Go | Autonomie : jusqu'à 10 heures | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 5 Mpx

Affichage haute résolution

Système audio de qualité supérieure

Processeur rapide

La durée de vie de la batterie à améliorer

Structure fragile

A première vue, elle ressemble à s’y méprendre à l’iPad Air d’Apple. Mais cette tablette de 9,7 pouces est bel et bien floquée Asus. Et ça se vérifie dans ses spécificités techniques.

Un cadre fin et brillant, des bords incurvés avec une élégance folle, des boutons physiques positionnés en toute discrétion. Pas de doute, Asus a lorgné du côté d’Apple pour concevoir le fleuron de ses tablettes tactiles.

Ajoutons à cela un écran QHD auquel la technologie VisualMaster apporte une définition des plus précises, avec une reproduction fidèle des couleurs et un contraste saisissant. Que vous regardiez une vidéo sur YouTube ou un film en HD, vous serez impressionné par le résultat. Une qualité accentuée par le rendu sonore, excellent aussi, assuré par des haut-parleurs stéréo capables de transmettre proprement basses comme hautes fréquences.

Alors certes, la durée de vie de la batterie et la qualité de fabrication ne comptent pas parmi les meilleures du marché. Mais compte tenu du prix inférieur à celui de la Samsung Galaxy Tab S6 ci-dessus, nous vous recommandons de l’adopter si vous recherchez une tablette performante pour la photo et la vidéo, à un prix convenable.

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Galaxy Tab S4

Un « ordinateur » 2-en-1 au budget plus que raisonnable.

Poids : 482 g | Système d’exploitation : Android 8.1 | Taille d'écran : 10,5 pouces | Résolution : 1600 x 2560 | Processeur : Snapdragon 835 | RAM : 4 Go | Stockage : 64 Go / 256 Go | Emplacement Micro SD : oui | Batterie : 7300 mAh | Caméra : 13 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Dex, l’interface de bureau « PC »

Stylet S Pen inclus

Durée de vie de la batterie appréciable

Clavier peu intuitif

La Samsung Galaxy Tab S4 a conservé le titre de meilleure tablette Android pendant quatre ans. Avant de se le faire ravir par sa petite sœur, la Galaxy Tab 6. Toutefois, si ses performances sont désormais datées, elle reste une tablette décente, répondant aux tâches les plus courantes (messagerie, streaming vidéo, traitement de texte…). Son prix - qui a bien chuté depuis la sortie de la Galaxy Tab 6 - en fait même une bonne affaire incontournable.

Contrairement à la gamme iPad Pro d’Apple, la Galaxy Tab S4 est livrée avec le stylet S Pen pour mettre à contribution vos talents créatifs. Associez-la en plus à un clavier et une souris et vous disposerez d’un ersatz d’ordinateur portable. Sous le capot, cette tablette dispose en effet du puissant chipset Snapdragon 835 et de 6 Go de RAM. Ce qui rend la gestion des taches assez fluide.

Enfin, son interface Dex imite parfaitement un bureau Windows. Pour vous donner jusqu’au bout l’impression d’être devant un 2-en-1.

(Image credit: Huawei)

4. Huawei MediaPad M5 8.4

Le téléviseur de poche à emporter partout, tout le temps.

Poids : 316 g | Système d’exploitation : Android Oreo | Taille d'écran : 8,4 pouces | Résolution : 1600 x 2560 | Processeur : Kirin 960 | RAM : 4 Go | Stockage : 32 Go / 64 Go / 128 Go | Batterie : 5100 mAh | Caméra : 13 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Haut-parleurs puissants

Ecran lumineux

Robuste

Pas de prise casque

Processeur plus lent que la moyenne

Encore une tablette Android qui s’inspire beaucoup d’Apple en terme de design, avec ici des faux airs d’iPad Mini 4. Mais contrairement au Zenpad 3S, en seconde position de ce top, la Huawei MediaPad M5 8,4’’ a pour mérite de ne pas avoir sacrifié la robustesse de sa structure au profit de l’esthétique. Cette tablette résiste bien aux chocs et pourra vous divertir plusieurs années sans problème.

Car le divertissement, c’est son point fort. La tablette 8 pouces de Huawei est faite pour lire des vidéos, enchaîner vos playlists musicales et procrastiner sur les réseaux sociaux. Pour mener ces missions à bien, elle dispose d’un affichage 2K qui simule parfaitement le dynamisme d’un écran AMOLED. Avec un réglage automatique de la luminosité, plus qu’utile si vous vous déplacez fréquemment avec. Le son n’est pas en reste avec des haut-parleurs stéréo qui vous garantissent des heures d’écoute mélodieuse sans saturation.

La MediaPad M5 est, par contre, une impasse pour les jeux mobiles, son processeur commençant à vieillir. Elle reste néanmoins votre compagnon de chevet, de transport ou de vacances si vous êtes mordu de programmes Netflix et YouTube.

(Image credit: Lenovo)

5. Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Projetez vos œuvres où bon vous semble !

Poids : 665 g | Système d’exploitation : Android 5.1.1 | Taille d'écran : 10,1 pouces | Résolution : 2560 x 1600 | Processeur : Intel Atom quad-core | RAM : 2 Go | Stockage : 16 Go / 32 Go | Batterie : 10 200 mAh | Caméra : 13 Mpx | Caméra frontale : 5 Mpx

Picoprojecteur intégré

Bonne immersion sonore

Ecran QHD saisissant

Autonomie confortable

Son poids

Dans la continuité de la MediaPad M5, la Yoga Tab 3 Pro de Lenovo plaira assurément aux binge-watchers qui ont du mal à quitter deux minutes des yeux leur série préférée. Comme la précédente, elle bénéficie d’un combo haut-parleurs / écran de haute qualité. Qui plus est, sa batterie solide vous permettra d’enchaîner une saison complète en résolution Full HD, sans vous donner la peine de la recharger.

Ce qui en fait un mediacenter complet, c’est son picoprojecteur intégré. Faites tourner la charnière du Yoga Tab 3 Pro et il diffusera des vidéos sur n’importe quelle surface plane, murs ou plafonds. L’image projeté reste agréable à la rétine jusqu’à une diagonale de 70 pouces (178 cm).

Dommage que la tablette soit bien plus lourde que les autres prétendants de ce top, elle aurait pu gagner certainement une place supplémentaire.

(Image credit: Samsung)

6. Samsung Galaxy Tab S3

La première tablette historique à lire les contenus HDR.

Poids : 429 g | Système d’exploitation : Android 7 | Taille d'écran : 9,7 pouces | Résolution : 1536 x 2048 | Processeur : Snapdragon 820 | RAM : 4 Go | Stockage : 32 Go | Batterie : 6000 mAh | Caméra : 13 Mpx | Caméra frontale : 5 Mpx

Design premium

L'affichage haute définition est encore bluffant

Clavier optionnel

Son prix n’a pas vraiment baissé

Curieusement, la Galaxy Tab S3 de Samsung n’a pas encore fini aux oubliettes et son prix, lui, s’est stabilisé. Curieux ? Pas vraiment. Cette tablette de presque 10 pouces reste un produit de premier choix. Entre autres, grâce à son cadre tout en verre, son stylet S-Pen amélioré, ses quatre haut-parleurs puissants. Et surtout son écran QHD compatible avec la norme HDR.

Vous pouvez donc profiter de contenus vidéo en très haute définition, avec un taux de contraste plus élevé et des tons clairs plus brillants. Fini donc le visionnage de films sombres où vous perdez la moitié des détails. Malgré son âge avancé, la Galaxy Tab S3 conserve donc l’un des meilleurs affichages sur une tablette Android.

La durée de vie de sa batterie sert également cet avantage avec plus de 12 heures de lecture vidéo garanties en haute définition.

Elle ne constitue pas le meilleur rapport qualité / prix de ce classement. Mais elle demeure tout de même rentable.

Crédit photo : Samsung

7. Samsung Galaxy Tab S2

La tablette familiale à (très) petit budget.

Poids : 256 g / 389 g | Système d’exploitation : Android 6.0.1 | Taille d'écran : 8 pouces / 9,7 pouces | Résolution : 1536 x 2048 | Processeur : Octa-core | RAM : 3 Go | Stockage : 32 Go / 64 Go | Batterie : 4000 mAh / 5870 mAh | Caméra : 8 Mpx | Caméra frontale : 2.1 Mpx

Design fin et léger

Grand écran

Prix très attractif

Autonomie limitée

Appareil photo / caméra médiocre

Si vous ne souhaitez pas investir plus de 300 euros dans une tablette 10 pouces performante, la Samsung Galaxy Tab S2 est faite pour vous. Elle tombe même à 200 euros si vous pouvez vous contenter du format 8 pouces.

Bien sûr, son interface, son processeur et ses caméras se veulent archaïques face aux évolutions du marché. Mais la tablette, sortie en 2014, remplit toujours son rôle de compagnon familial. Petits et grands peuvent naviguer sur le web sans latence et son écran 4:3 diffuse des vidéos de bonne qualité. Elle assurera ainsi la cohésion entre les plus jeunes lors des longs trajets en voiture. Pourvue d’un emplacement pour carte Micro SD, vous pouvez stocker un volume considérable de dessins animés pour la route.

D’autant plus que, considérée comme la tablette la plus légère et fine de Samsung, elle se transporte aisément et se veut même une liseuse de premier choix sur la plage ou dans le bus / métro / train.

(Image credit: Amazon)

8. Amazon Fire HD 10

Le choix sûr contre l’obsolescence programmée.

Poids : 500 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 10,1 pouces | Résolution : 1920 x 1200 | CPU : quad-core | Stockage : 32 Go / 64 Go | Autonomie : jusqu'à 12 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : VGA

Coût ridicule

Affichage Full HD

Amazon Alexa

Cadre en plastique

N’est pas faite pour la photo (ni la vidéo)

Cette tablette vous sera particulièrement utile si vous avez un abonnement Amazon Prime. Dotée d’un grand écran de 10 pouces, elle vous permet de regarder des films et des séries en streaming sur Amazon Prime Video, d’écouter vos playlists Amazon Music ou de lire / écouter vos ebooks et livres audio Audible. Avec un confort appréciable.

C’est un appareil mobile peu coûteux qui a une bonne espérance de vie et qui intègre toujours des spécifications haut de gamme. Telles que la fonction mains libres gérée par Alexa, les haut-parleurs Dolby Atmos ou la possibilité de jouer à de nombreux jeux Android sans baisse de qualité.

Oubliez cependant toute velléité à prendre des photos souvenirs, ses deux caméras ne font pas le poids face à la concurrence.

(Image credit: Amazon)

9. Amazon Fire HD 8

Pour les férus d’Amazon… et les économes.

Poids : 363 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 8 pouces | Résolution : 1280 x 800 | Processeur : Quad-core 1,3 GHz | RAM : 1,5 Go | Stockage : 16 / 32 Go | Autonomie : jusqu'à 10 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx

Moins de 100 euros

Un système audio correct

Résolution HD uniquement

Batterie moyenne

Si ce n’est la taille de son écran et son prix revu à la baisse, la Fire HD 8 est presque en tout point jumelle de la version 10 pouces. Là encore, profitez pleinement des services Amazon et de performances de jeux étonnamment fortes pour une tablette entrée de gamme. Il est possible de la transformer en mediacenter intéressant grâce à son emplacement pour carte Micro SD qui permet de stocker jusqu’à 400 Go de contenus.

Le rendu sonore est un cran inférieur à celui de la Fire HD 10 mais ses haut-parleurs stéréo restent décents. La présence d’une prise casque vous permet d’améliorer légèrement la qualité audio, en fonction des écouteurs ou du casque utilisé.

L’appareil photo, enfin, est inutilisable. Amazon n’a définitivement pas pensé à cet usage pourtant récurrent, lors de la conception de ses tablettes.

Notez également que si vous possédez déjà les versions 2016 ou 2017 de la Fire HD 8, vous pouvez faire l’impasse sur la version 2018 car les écarts entre les trois générations sont minimes.

(Image credit: Amazon)

10. Amazon Fire 7

Une liseuse puissante avec lecteur multimédia.

Poids : 286 g | Système d’exploitation : Fire OS | Taille d'écran : 7 pouces | Résolution : 1024 x 600 | Processeur : Quad-core 1,3 GHz | RAM : 1 Go | Stockage : 16 / 32 Go | Autonomie : jusqu'à 7 heures | Caméra : 2 Mpx | Caméra frontale : 2 Mpx

Moins de 70 euros

Conçue pour durer

Ecran terne

Sélection d'applications limitée

Vous trouverez difficilement moins chère que la tablette Fire 7 d’Amazon. Et malgré son étiquette discount, vous êtes sûr de bénéficier d’une conception robuste. Ce petit gabarit survit à bon nombre de chocs et à sa manipulation hasardeuse par de très jeunes enfants. Avec une interface basique et intuitive, il se pourrait d’ailleurs qu’elle ait été créée spécialement pour eux. Méfiez-vous tout de même et surveillez votre compte en banque : les achats et le panier Amazon s’avèrent tout aussi accessibles !

La dernière génération de la Fire 7, commercialisée depuis 2019, apporte quelques améliorations. Dont une capacité de stockage augmentée et une caméra frontale un peu plus acceptable… mais toujours bien en dessous du niveau des tablettes Android présentes dans ce top.

Le système d’exploitation Fire OS, lui, ne conviendra pas à tout le monde car fermé sur pas mal d’applications mobiles (celles des chaînes TV françaises entre autres). Il n’empêche, rien que pour sa facture minime, il serait presque impoli de ne pas acheter la benjamine d’Amazon.

