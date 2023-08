Samsung Galaxy Tab S9 Ultra review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Galaxy Tab S9 Ultra: review in een notendop

Als je op zoek bent naar een echt grote tablet, dan zal je nergens een betere optie vinden dan de Galaxy Tab S9 Ultra en dat is natuurlijk ook Samsung's bedoeling. Het bedrijf is zijn tablets al jarenlang steeds meer aan het verfijnen en zijn productiviteitssoftware wordt ook al langer ontwikkeld dan vergelijkbare software van concurrenten, waaronder Apple.

Er zitten nog wel een aantal beperkingen aan dit apparaat die ervoor zorgen dat hij niet in elk geval een totale laptopvervanger kan zijn. Die beperkingen zijn echter vooral gelinkt aan Android en bijvoorbeeld niet per se aan de Samsung-hardware. Verder zouden de accessoires wel iets meer aandacht mogen krijgen. Toch is de tablet op zichzelf op vrijwel elke manier bijna perfect en, als je hem kan betalen, zal je zeker erg blij zijn met de Galaxy Tab S9 Ultra.

Het kiezen van een (grote) Android-tablet is natuurlijk een belangrijke en lastige kwestie, zeker als dit je voornaamste productiviteitsapparaat moet worden. Het is zeker mogelijk om deze tablet te gebruiken om een Windows- of macOS-apparaat (en zeker een Chromebook) te vervangen, want er zitten nou ook weer niet gigantisch veel beperkingen meer aan het gebruiken van Android en zijn apps voor productiviteitstaken. Toch kan je voor iets meer geld ook een 15-inch Macbook Air (M2) kopen. En hoe krachtig hij ook is, de Snapdragon 8 Gen 2-chip in de Tab S9 Ultra haalt het niet bij een processor van desktopniveau.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er zijn een paar vlakken waarop de Tab S9 Ultra niet op kan tegen de hardware in zijn grote Android-rivaal, de Lenovo Tab Extreme, maar zijn software en features zijn zo veel gebruiksvriendelijker dat we de Samsung toch altijd duidelijk de voorkeur geven. Tegelijkertijd is de vergelijkbare iPad Pro 2022 eigenlijk gewoon een grotere, krachtigere iPad en daar rekent Apple een enorm hoog extra bedrag voor (in vergelijking met zijn andere iPads), terwijl dit apparaat je niet zo veel te bieden heeft als deze tablet van Samsung (en dan hebben we het niet alleen over een groter scherm).

De Tab S9 Ultra heeft over het algemeen gewoon veel meer te bieden dan elke andere tablet, Android of iPad. Je krijgt een meegeleverde S Pen en Samsung's handige desktopachtige omgeving genaamd DeX. Dankzij DeX kan je Android er meer als een soort Chromebook uit laten zien wanneer je de tablet met een externe monitor en/of toetsenbord verbindt. We zijn helaas niet de grootste fans van Samsung's optionele toetsenbordaccessoire, maar in principe zal elk toetsenbord en elke muis werken op deze tablet.

Samsung biedt zijn 'multi-window'-feature al langer aan op Android dan welke andere fabrikant dan ook, zelfs Google, en het bedrijf blijft deze software ook steeds weer verbeteren. Vandaar dat het nu ook weer gemakkelijker is om apps vast te maken, van grootte te veranderen en om meerdere vensters en apps op de Galaxy Tab S9 Ultra te gebruiken dan op allerlei andere apparaten, behalve misschien een Windows-computer. Je kan met de Tab S9 UItra echt werk gedaan krijgen en kan dus meer dan alleen maar een beetje spelen met een heel groot scherm.

Galaxy Tab S9 Ultra review: prijs en beschikbaarheid

1.339 euro voor het 256GB/12GB model

Beschikbaar met maximaal 1TB opslagruimte en 16GB RAM

Ook een 5G-modellen beschikbaar

De Galaxy Tab S9 UItra is erg prijzig, maar je krijgt wel waar voor je geld en als je de specs vergelijkt met die van een smartphone zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra, dan is de Tab S9 Ultra eigenlijk zelfs een goede deal .

Is (min of meer) 1.300 euro te duur voor een Android-tablet? Voor veel mensen is het misschien lastig te verantwoorden om zo veel geld aan een tablet uit te geven en als je het daarmee eens bent, dan is misschien de OnePlus Pad of de Google Pixel Tablet een beter optie voor jou. Als je het geld op zichzelf niet zo'n probleem vindt, maar je gewoon niet zo veel wil uitgeven aan een tablet, dan is de MacBook Air misschien een goed alternatief. Die laptop kost ongeveer hetzelfde, maar je krijgt dan geen touchscreen zoals op deze tablet.

Bij de Galaxy Tab S9 Ultra kan je genieten van een gigantisch display met ongeveer een miljoen meer pixels dan je telefoonscherm. Hij is scherper en heeft een hogere resolutie dan de 15-inch MacBook Air en daarnaast heeft hij niet alleen een touchscreen, maar kan je er ook op professioneel niveau op tekenen net als op een Wacom-tablet, dankzij zijn drukgevoeligheid en 'pen tilt'-detectie.

De Tab S9 Ultra wordt gelukkig samen met de S Pen geleverd. (Image credit: Future / Philip Berne)

De S Pen wordt meegeleverd, maar de Ultra Book Cover Keyboard met trackpad kost je nog eens een extra 389,99 euro. We zouden je zeker aanraden om een toetsenbord te gebruiken bij je Tab S9 Ultra, maar we kunnen Samsung's aanbod in dit geval niet echt aanraden. De hoes met standaard en de S Pen-houder die bij het toetsenbord worden geleverd zijn wel handige toevoegingen, maar die kan je ook gewoon los aanschaffen.

Voor een tablet van dit formaat is de Galaxy Tab S9 Ultra eigenlijk nog wel redelijk geprijsd. De Lenovo Tab Extreme is iets minder duur en de optionele toetsenbordaccessoire is veel beter, maar die tablet is niet altijd even goed beschikbaar, dus dat is alleen een goed alternatief als je hem ook echt kan vinden. Als je kiest voor een iPad Pro 2022 (12,9 inch), dan betaal je meer voor een kleiner display en daar zit ook nog eens geen stylus bij. De iPad Pro en Tab S9 Ultra (en de Tab S9 Plus en Tab S9) bieden allebei ook 5G-modellen aan, dus dat is ook geen onderscheidende feature van de iPad Pro.

Helaas zien we echter niet vaak goede kortingen verschijnen voor tablets in tegenstelling tot smartphones en zeker niet bij de meest high-end apparaten. De beste deal die je kan krijgen is waarschijnlijk de korting die je van Samsung krijgt voor het inleveren van een oude tablet of smartphone.

Prijs-kwaliteit: 5/5

Galaxy Tab S9 Ultra review: specs

(Image credit: Future / Philip Berne)

Swipe to scroll horizontally Startprijs 1.339 euro Besturingssysteem One UI 5.1 bovenop Android 13 Processor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Geheugen (RAM) 12GB (ons testmodel) / 16GB Opslag 256GB (ons testmodel) / 512GB / 1TB Display 14,6 inch, OLED, 120Hz, HDR10+ Gewicht 732 gram (Wi-Fi), 737 gram (5G) Batterij 11.200mAh Opladen 45W bedraad Camera's achter 13MP, F/2.0, 1.0µm pixels (groothoek) / 8 MP, f/2.2 (ultrawide) Selfiecamera's 12MP, F/2.2, 26mm (groothoek) / 12MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide)

De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra is simpelweg een beest. Hij draait op de snelste mobiele processor van Qualcomm die momenteel beschikbaar is en dat is dezelfde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 'for Galaxy' die je ook in de Galaxy S23 Ultra en de nieuwe Galaxy Z Fold 5 kan terugvinden. Deze chip is iets overklokt ten opzichte van de standaard versie van de Snapdragon 8 Gen 2. Daardoor is zijn grootste processing-core echter maar 5% sneller, al is dit dus technisch gezien in benchmarks en in de echte wereld wel de snelste chip die je kan krijgen op je Android-tablet of -telefoon.

Waar OnePlus en Lenovo oudere MediaTek Dimensity 9000-processors gebruiken en Google nog altijd dezelfde Tensor G2-chip gebruikt in zijn nieuwste Pixel Tablet, is het slim van Samsung om zijn meest premium processor in de Tab S9 Ultra te stoppen. Of we nou foto's aan het bewerken waren in Lightroom, of meerdere apps tegelijk gebruikten, we hadden nooit last van haperingen of verminderde prestaties.

Dat gezegd hebbende zijn Apple's chips nog steeds wel sneller, of het nou gaat om de mobiele A15 Bionic op het basismodel van de iPad 2022 (10,9 inch) of de desktopkwaliteit M1- en M2-chips in de iPad Air en iPad Pro respectievelijk. Het verschil is dat Apple’s iPadOS gebouwd is om erg simpel te zijn, net als iPhones, en dat maakt het lastiger om te multitasken met meerdere apps tegelijk of om een handige workflow te creëren in het bestandssysteem. Samsung’s tablet is gebouwd om veel verschillende werkwijzen te ondersteunen. Hij kan een als een soort desktop worden gebruikt met vensters en een taakbalk, maar hij kan ook gewoon heel gebruiksvriendelijk blijven met een simpel homescherm en een overzichtelijke app-lay-out.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Wij hebben de versie van de Tab S9 Ultra met 12GB aan RAM getest en we hebben dan ook nooit gemerkt dat de tablet ineens trager werd, zelfs niet met meerdere vensters open. Een extra grote hoeveelheid RAM zal vast wel handig zijn bij het betweken van enorme videobestanden of bij het maken van hele gedetailleerde tekeningen, maar voor veel mensen zal het een beetje overkill zijn.

Ons model beschikte ook over 256GB aan opslagruimte, maar gelukkig heeft de Tab S9 Ultra daarnaast ook nog ruimte voor een microSD-uitbreiding en die hebben we dan ook gebruikt om foto's over te zetten van de Nikon D750-camera. Alle foto's in deze review zijn dan ook direct op de tablet bewerkt.

Bij de Lenovo Tab Extreme krijg je een iets grotere batterij en sneller opladen, maar die tablet is nog groter en ook een paar gram zwaarder. De batterij in de Tab S9 Ultra is eigenlijk wel groot genoeg, dus het is slim dat Samsung zich vooral heeft gefocust op het creëren van een zo dun mogelijke bezel en een zo'n laag mogelijk gewicht voor deze tablet.

Galaxy Tab S9 Ultra review: display

Uitstekend scherp en helder display

Genoeg ruimte voor multitasking en nog meer

Gebrek aan Dolby Vision is erg jammer bij het streamen van Netflix

Als je een grote fan bent van grote displays, dan kan je zeer tevreden zijn met de Galaxy Tab S9 Ultra. Voor mensen die ook wel eens gebruik hebben gemaakt van bijvoorbeeld 17-inch laptops en de grootste smartphones, is het waarschijnlijk erg fijn om gebruik te kunnen maken van het prachtige grote scherm van de Tab S9 Ultra.

Het display is niet zo scherp als die op de iPad Pro 2022 (12,9 inch) qua pixeldichtheid, maar dat komt omdat het dezelfde pixels over een veel groter gebied moet verspreiden (en dat overigens wel voor een lagere prijs). Dit grootste Galaxy Tab S9-model geeft je met zijn 14,6-inch display veel meer schermruimte dan zelfs de grootste iPad Pro.

Een grote Galaxy S23 Ultra naast een nog grotere Tab S9 Ultra. (Image credit: Future / Philip Berne)

Vergeleken met zijn grootste Android-rivaal, de Lenovo Tab Extreme, ziet het display van de Galaxy Tab S9 Ultra er beter uit in de meeste scenario's. Foto's zien er iets natuurlijker uit en films zien er warmer en filmischer uit in de levendige beeldmodus van de Ultra dan op de Tab Extreme met dezelfde instellingen.

Het enige minpunt van het display van de Galaxy Tab S9 Ultra is, net als bij alle Samsung-displays (inclusief zijn tv's), het gebrek aan ondersteuning voor Dolby Vision, Dolby’s HDR-videostandaard. Samsung heeft geholpen bij het ontwerpen van de concurrerende HDR10+-technologie en weigert tot nu toe nog steeds om een licentie voor Dolby Vision aan te schaffen voor zijn apparaten, waaronder de Tab S9-serie.

De reden waarom dit een minpunt is, is omdat (onder andere) Netflix Dolby Vision gebruikt en Dolby Vision wordt sowieso ook veel brede gebruikt dan HDR10+. Dat is overigens niet per se gelinkt aan een verschil in kwaliteit. Wanneer je Netflix aanzet op de Tab S9 Ultra en de Lenovo Tab Extreme en je ze naast elkaar legt, zien films er duidelijk veel beter uit op de Lenovo, die overigens ondersteuning biedt voor Dolby Vision én HDR10+. Die geweldige HDR-ondersteuning maakt echt een groot verschil, zeker bij films en series met veel donkere scènes, wat we helaas steeds vaker zien de afgelopen jaren.

Dit alles betekent echter niet dat Netflix er slecht uitziet op de Tab S9 Ultra. Als je de twee displays niet recht naast elkaar houdt, dan merk je het verschil waarschijnlijk niet eens. Het verschil bestaat helaas wel en dat is vanwege een keuze van Samsung en niet een technische beperking van de tablet.

Display: 4/5

Galaxy Tab S9 Ultra review: design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dunnere randen dan een iPad Pro

S Pen heeft een magnetische verbinding, dus je kan hem gemakkelijk kwijtraken

Optionele toetsenbord stelt niet veel voor

Op de Galaxy Tab S9 Ultra staat vooral het enorme, prachtige display centraal en de rest van het design moet vooral maar ruimte maken voor dit scherm. Als je als uitgangspunt een gigantische rechthoek van 14,6 inch heb, dan kan je niet heel veel meer doen dan proberen om de bezels en de dikte van het apparaat zo dun mogelijk te maken (en het gewicht zo licht mogelijk). Samsung heeft hier dan ook duidelijk goed zijn best voor gedaan en zijn Tab S9 Ultra is een hele millimeter dunner dan de grootste iPad Pro (12,9 inch).

Hij is ook dunner en lichter dan de Lenovo Tab Extreme, een Android-tablet met dezelfde schermgrootte. De optie van Lenovo biedt je een grotere batterij, maar aangezien er ook al een enorme 11.200mAh-batterij in de Ultra zit, is het misschien inderdaad ook nuttiger om het gewicht iets te verminderen in plaats van nog meer batterijcapaciteit toe te voegen.

Was er maar een betere manier om de S Pen van de Tab S9 Ultra op te bergen. (Image credit: Future / Philip Berne)

Net zoals de Galaxy S23 Ultra, heeft de Tab S9 Ultra ook een S Pen en deze heeft zelfs dezelfde 'air gesture'-functies als de Bluetooth S Pen. Dat betekent natuurlijk ook dat je de stylus moet opladen en dat doet hij automatisch wanneer je hem via zijn ingebouwde magneten verbindt met de achterkant van de tablet. Daar zit naast de camera's namelijk een uitsparing die specifiek bedoeld is voor de S Pen.

We zouden het eerlijk gezegd fijner vinden als je de stylus in de tablet zou kunnen opbergen, net als op de Galaxy-smartphones (zoals de S23 Ultra) die met een S Pen worden geleverd. De S Pen die bij de tablet wordt meegeleverd is wel een stukje groter dan de kleine pen die bijvoorbeeld in de S23 Ultra zit.

We zijn geen grote fans van het feit dat vrijwel elke tablet met een stylus magneten gebruikt om de stylus vast te maken. Het werkt gewoon niet geweldig. Dit is namelijk een goede manier om een de vrij dure stylus kwijt te raken. Het klinkt misschien cynisch, maar dat zou natuurlijk ook een tactiek kunnen zijn om mensen weer een losse S Pen te verkopen.

De Ultra Book Cover Keyboard met trackpad is niet zo premium als de tablet zelf. (Image credit: Future / Philip Berne)

Als je bang bent om je S Pen te verliezen, dan is het misschien handig om Samsung's optionele hoes te kopen, die een handige opbergplaats op de achterkant biedt voor de stylus. Samsung stuurde ons zijn Ultra Book Cover Keyboard met trackpad die eigenlijk uit twee losse delen bestaat: een magnetische hoes voor de achterkant met een standaard en een los toetsen bord dat je kan verbinden met de magnetische pinnen aan de zijkant van de tablet. Je kan ook gewoon alleen een hoes voor de achterkant kopen (zonder toetsenbord) en dat geeft je wat extra stevigheid (en gewicht) én die handige S Pen-opbergplaats.

Design: 3/5

Galaxy Tab S9 Ultra review: software

Enorm indrukwekkende software-ervaring voor een mobiel apparaat

Kan een volledige desktopervaring leveren op een extern display (en op zijn eigen display)

Geweldig voor multitasking met erg intuïtieve bewegingen

Er zijn meer dan genoeg dure tablets die claimen je te helpen om productiever te kunnen werken, maar bij de meeste van dit soort tablets kost het al redelijk wat moeite om erachter te komen hoe ze precies werken. Op de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra werken multitasking en productiviteit heel erg gemakkelijk, net als op de meeste Samsung-tablets.

Op andere tablets kan je wel twee vensters naast elkaar zetten, als je tenminste de instructies goed volgt en op precies de juiste plekken tikt. Op de Tab S9 Ultra werken 'multi-window'-features eigenlijk net zoals op een Windows-pc.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Plaats een venster aan de zijkant van het scherm en hij blijft daar staan, zoals het hoort. Vervolgens kan je het venster naar elke hoek van het scherm slepen en de Tab zal je zonder problemen bijhouden. Je kan vensters ook heel gemakkelijk verkleinen door vanaf de hoek te slepen en de grootte van het venster zo te veranderen. Ook was het terugzetten van meerdere vensters nooit een probleem op deze tablet.

Apple is er zelfs met macOS nog niet eens achter hoe ze het multitasken met meerdere vensters zo gemakkelijk kunnen maken als op de Galaxy Tab S9 Ultra. Nou hebben we het zelfs nog gewoon over multitasking in de standaard Android-modus, maar dan is er ook nog Samsung DeX…

DeX is Samsung’s desktopervaring voor (op) je mobiele apparaten. Het is een los desktop-homescherm dat voor je klaarstaat wanneer je de tablet (of telefoon met DeX-ondersteuning) aansluit op een extern display. Verbind de Tab S9 Ultra met een extern scherm en DeX wordt meteen geactiveerd. Het ziet er enigszins vergelijkbaar uit als ChromeOS en voelt ook een redelijk vergelijkbaar. Dit betekent dat je meerdere vensters over het scherm kan verdelen, meerdere apps kan openen en gebruik kan maken van een taakbalk, net als bij een desktopbesturingssysteem. Je kan DeX trouwens ook op het grote display van de tablet zelf activeren.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De Tab S9 Ultra kan ook nog prima als Android-tablet worden gebruikt, terwijl hij op een extern display in de DeX-modus wordt gebruikt. Je kan een toetsenbord en muis gebruiken met DeX en tegelijkertijd apps laten draaien op het grote scherm van de Ultra zelf. Het is echt een ongelofelijk krachtig apparaat. Andere tablets claimen ook taken op meerdere monitoren te kunnen uitvoeren, maar we zijn er nog geen tegengekomen die zo gemakkelijk en indrukwekkend werken als de Galaxy Tab S9 Ultra.

Als je ook nog andere, relatief nieuwe Galaxy-apparaten hebt, zoals de Book3 Ultra-laptop, dan kan je ook nog gebruikmaken van een aantal handige trucjes met meerdere schermen. Toen we eenmaal magnetisch het toetsenbord met trackpad hadden verbonden met de Tab S9 Ultra, konden we de muis gewoon naar de rechterkant van het scherm bewegen en toen had de Tab al gedetecteerd dat we een Galaxy S23 Ultra wilden verbonden en een moment later zagen we de muis ineens verschijnen op het scherm van de telefoon, die toen dus als extensie van het scherm van de tablet kon worden gebruikt.

Software: 5/5

Galaxy Tab S9 Ultra review: prestaties

Beste prestaties van alle Android-apparaten die we tot nu toe hebben getest

Snelste Snapdragon 8 Gen 2-chip die je kan krijgen

Nog steeds niet zo snel als een Apple iPad Air met M1-chip

Als je vooral op zoek bent naar een Android-tablet met geweldige prestaties, dan is de Galaxy Tab S9 Ultra een geweldige keuze. Hij had tijdens het testen totaal geen moeite met de meest veeleisende taken en de enige echt beperkingen die bij de Tab S9 Ultra komen kijken, zijn je eigen fantasie en het aanbod aan apps dat beschikbaar is op Android.

Die tweede beperking is niet bepaald onbelangrijk. Apple heeft zich al gefocust op het omzetten van desktop-apps naar iPad-apps, zoals bij zijn Logic Pro-muzieksoftware en Final Cut Pro-videobewerkingssoftware . De iPad Air en iPad Pro beschikken beide inmiddels ook over respectievelijk de Apple M1-chip en de Apple M2-chip van desktopklasse. Dat betekent dat je in realtime muziek of video's kan bewerken op het touchscreen.

De MacBook Air (M2) kost maar net iets meer dan een Tab S9 Ultra. (Image credit: Future)

We hebben op de Tab S9 Ultra onder andere wat fotobewerking geprobeerd met grote bestanden in Lightroom en de tablet bleef de hele tijd heel responsief. We konden AI gebruiken om het object van de foto te detecteren om zo gemakkelijk een 'mask' toe te voegen en de aanpassingen die we maakten via de sliders, kregen we zonder vertragingen meteen te zien. Het voelde niet zo soepel als Lightroom op een Mac mini (M2). Die computer gebruikt dezelfde processor als de grote iPad Pro (12,9 inch), maar hij is sneller dan elk mobiele apparaat dat we tot nu toe hebben gebruikt.

Uiteindelijk zal je vooral een voorkeur hebben voor een bepaald ecosysteem en apparaat vanwege de apps en diensten die het je biedt (en die je ook nodig hebt). Als je favoriete apps op Android beschikbaar zijn, dan zal de Tab S9 Ultra ze zonder problemen aankunnen. Voor alles wat met tekenen, schrijven en notities te maken heeft, kan de Galaxy Tab S9 Ultra bijna niet verslagen worden.

Als je je echter bezig wil houden met videobewerking of muziekproductie, dan kan je op dit moment voor dit soort specifieke tools het beste een iPad gebruiken. Je kan nog steeds wel redelijke software hiervoor vinden op Android, maar waar het vooral op neerkomt is dat de iPad qua kracht dichterbij een laptop zit, terwijl de Tab S9 Ultra gewoon erg krachtig is... voor een tablet.

Prestaties: 4/5

Galaxy Tab S9 Ultra review: batterij

(Image credit: Future / Philip Berne)

Enorme batterij gaat gemakkelijk de hele dag mee

Sneller opladen zou fijn zijn

De batterij is zo groot dat je er ook je telefoon mee kan opladen

Het beste aan zo'n groot scherm is al de ruimte erachter die kan worden gebruikt voor de batterij. Samsung zou de Tab S9 Ultra ook nog dikker kunnen maken, maar we zijn blij dat het dat niet heeft gedaan.

Het basismodel van de Galaxy Tab S9 is zelfs dikker dan de Tab S9 Ultra en als Samsung ervoor had gekozen om de Ultra net zo dik te maken, dan hadden we een grotere batterij kunnen hebben, maar ook een zwaardere tablet. Wij leveren dan toch liever een klein beetje batterijduur in voor een lichter gewicht, aangezien deze batterij toch al vrij groot is.

Je kan allerlei 4K-videocontent downloaden via bijvoorbeeld Amazon Prime en vervolgens 12 uur lang die 4K-content bekijken, voordat je de Galaxy Tab S9 Ultra weer moet opladen. Wanneer we de tablet de hele dag intensief gebruikten om op te typen, browsen, schetsen en een beetje op te gamen, dan hield de Tab S9 Ultra het toch nog een volledige werkdag van acht uur vol en was er zelfs nog genoeg batterijduur over voor de treinreis terug naar huis.

De hoes voor de achterkant kan je gedeeltelijk losmaken om de S Pen te onthullen. (Image credit: Future / Philip Berne)

De Tab S9 Ultra heeft een oplaadsnelheid van 45W en dat is op zich nog wel prima voor een smartphone met een batterijcapaciteit van minder dan de helft, maar aangezien hier zo'n grote batterij in zit, zouden we een hogere snelheid toch wel op prijs hebben gesteld. Het kan toch wel bijna een paar uur duren om de tablet volledig op te laden van 0% naar 100%. Samsung zegt zelf dat het ongeveer 90 minuten duurt, maar hoe dan ook is het een goed idee om ervoor te zorgen dat je een compatibele snellader hebt om niet nog langer te hoeven wachten.

Eerlijk gezegd is deze tablet toch zo groot dat je hem meestal toch niet ver van een stopcontact zal gebruiken. Het is in ieder geval ook erg fijn dat de batterij zo groot is dat je hem eventueel ook nog kan gebruiken om je andere apparaten mee op te laden. Zo hebben we er ook wel eens een Galaxy S23 Ultra op aangesloten en die begon meteen op te laden.

Sommige tablets bieden ook nog een functie voor draadloos opladen aan, maar dat missen we hier eigenlijk niet echt en het zou ook niet heel praktisch zijn bij zo'n groot apparaat. Het zou een ramp zijn om elke keer de magneten op de plaats te houden en zelfs de snelste vorm van draadloos opladen zou nog steeds erg langzaam zijn voor zo'n grote batterij.

Batterij: 5/5

Moet je de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra kopen?

(Image credit: Future / Philip Berne)

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Tab S9 Ultra scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Vergeleken met de iPad Pro, krijg je meer waar voor je (kleinere hoeveelheid) geld bij de Tab S9 Ultra (maar wel minder krachtige prestaties). 4/5 Display Gigantisch, prachtig display is geweldig voor multitasking en voor tekenaars. Helaas geeft Samsung ons nog steeds geen Dolby Vision. 4/5 Design Dunner en lichter dan andere tablets van dit formaat this size. De Tab S9 Ultra zit je niet in de weg tijdens het werken. 5/5 Software Samsung's multitasking op de Tab S9 Ultra is net zo goed als, en misschien zelfs beter dan, op de iPad of zelfs op macOS. 5/5 Prestaties Het krachtigste Android-apparaat dat we ooit hebben getest, maar als je echt op professioneel niveau aan videobewerking doet, dan levert een iPad nog steeds meer kracht. 4/5 Batterij Grote batterij is goed voor 12 uur lang video's bekijken of een volledige dag aan productiviteitswerk (met nog wat batterij over aan het einde van de dag. 5/5

Koop hem als…

Je de grootste, krachtigste tablet zoekt die je kan kopen De Galaxy Tab S9 Ultra is een gigantische tablet vol met handige features voor onder andere professioneel tekenen (met de meegeleverde S Pen) en hij beschikt over een (optionele) desktopomgeving die zo de strijd aan kan gaan met ChromeOS.

Je productief wil zijn op een groot scherm, maar ook een touchscreen wil Het kan erg fijn zijn om te werken op een groot touchscreen. Met een Android-tablet krijg je toegang tot vrijwel alle apps en accounts die je ook op je telefoon gebruikt, maar kan je genieten van een hogere productiviteit zoals op een laptop.

Je Android-apps en Google voor je werk gebruikt Als je je werk volledig via bijvoorbeeld de Chrome-browser en Google Docs kan doen, dan zal het een plezier zijn om al je taken op de Tab S9 Ultra te kunnen uitvoeren.

Koop hem niet als…

Je muziek en/of video's bewerkt met Apple-software De Galaxy Tab S9 Ultra is dan wel erg krachtig, maar hij haalt het niet bij Apple's iPad-chip van desktopniveau.

Je er alleen maar video's op gaat kijken (zeker via Netflix) Je kan veel goedkopere tablets vinden als je alleen maar video's wil kijken en games wil spelen op een tablet. Het gebrek aan Dolby Vision op de Tab S9 Ultra betekent ook dat Netflix er misschien ook beter uit zal zien op sommige rivalen.

Je er een mooi bijpassend toetsenbord bij wil Apple heeft zijn Magic Keyboard voor de iPad Pro en Lenovo heeft een vergelijkbaar premium toetsenbord voor de Tab Extreme, maar Samsung toetsenbordcover stelt niet veel voor en voelt ook zwak aan. Dit toetsenbord is dus zeker niet zijn hoge prijs waard.

Overweeg ook

Ben je nog niet helemaal overtuigd door de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra? Hier zijn nog een aantal alternatieven om te overwegen:

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Galaxy Tab S9 Ultra Lenovo Tab Extreme Apple iPad Pro 2022 (12,9 inch) Prijs Vanaf 1.339 euro Ongeveer 1.299 euro (momenteel slecht beschikbaar) Vanaf 1.469,45 euro Gewicht 732g 740g 682g Afmetingen 326,4 x 208,6 x 5,5 mm 327,8 x 210,8 x 5,9 mm 280,6 x 214,9 x 6,4 mm Schermgrootte 14,6 inch 14,5 inch 12,9 inch Processor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 9000 Apple M2 Speakers 4 speakers, 'tuned by AKG' 8 speakers, 'tuned by JBL' Stereospeakers Aansluitingen USB-C 3.2 USB-C 3.2; USB-C 2.0 (2 poorten) USB-C Thunderbolt 4 Batterij 11.200mAh 12.300mAh 10.758mAh

Apple iPad Pro 2022 (12,9 inch) De iPad Pro 2022 (12,9 inch) is niet zo groot als de Tab S9 Ultra, maar het is nog steeds een erg grote iPad en de snelste tablet die je momenteel kan kopen. De Apple M2-processor waar hij op draait is van desktopklasse, dus je kan er ook professionele programma's voor videobewerking en muziekproductie op gebruiken en daarbij gebruik maken van het responsieve touchscreen. Lees hier onze volledige iPad Pro 2022 (12,9 inch) review

Lenovo Tab Extreme De Lenovo Tab Extreme is een erg interessante concurrent voor de Galaxy Tab S9 Ultra, maar hij is nogal beperkt beschikbaar, dus je moet er maar een kunnen vinden. Hij is niet zo snel als de Tab S9 Ultra, maar heeft wel een grotere batterij, luidere speakers en zelfs een extra USB-poort. Daarnaast is het optionele toetsenbord veel beter dan degene die Samsung verkoopt.

Zo hebben we de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra getest

We hebben de Galaxy Tab S9 Ultra als onze voornaamste tablet gebruikt gedurende een reviewperiode van iets meer dan een week. We gebruikten hem in die tijd zo veel mogelijk voor productiviteitstaken voor werk, waarbij we veel bezig waren met fotobewerking, schrijven in Google Docs en communiceren via Slack en Airtable. We hebben de Tab S9 Ultra ook met USB- en Bluetooth- toetsenborden en -muizen gebruikt en we hebben er ook externe monitors op aangesloten via HDMI.

Ook hebben we de Tab S9 Ultra gebruikt in combinatie met verschillende streamingdiensten (met downloads en normale streams). We hebben de tablet uitgebreid gebruikt voor het bewerken, bekijken en organiseren van foto's via voornamelijk Google Foto's, maar ook via Adobe Lightroom. We hebben ook games gespeeld op de tablet, waaronder Call of Duty Mobile, in combinatie met een draadloze Xbox-controller die was verbonden via Bluetooth.

Verder hebben we de Tab S9 Ultra ook op reis gebruikt en hem dus vooral veel voor entertainment gebruikt, maar ook voor het checken van e-mails, webbrowsen, communiceren met anderen en om een Nest Indoor Camera van een afstand in de gaten te kunnen houden.

Voor het testen van de batterij hebben we de tablet non-stop gebruikt tot hij leeg was en hem vervolgens weer opgeladen om te zien hoe lang dat duurde. We hebben films gedownload via Amazon Prime en ze non-stop afgespeeld tot de tablet uitging en die totale speeltijd bijgehouden. Ook hebben we de tablet mee naar kantoor genomen en er een aantal volledige werkdagen mee gewerkt zonder overdag tussendoor te moeten opladen.

Uiteindelijk hebben we de tablet ook nog getest met de benchmarksoftware die we vaak gebruiken voor mobiele apparaten, maar we geven meestal de voorkeur aan het testen van de prestaties in de echte wereld.