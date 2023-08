In tegenstelling tot vorig jaar is de Samsung Galaxy Tab S9 bijna gelijkwaardig aan de Tab S9 Plus. Hij heeft een compacter formaat, maar gebruikt wel hetzelfde AMOLED-scherm met verhoogde helderheid en 120Hz refresh rate. Dankzij de krachtige chipset en uitstekende software van Samsung kan je prima multi-tasken op deze tablet van 11 inch. We durven zelfs te zeggen dat hij de iPad overtreft op sommige vlakken. Helaas is er ook slechts nieuws, want deze upgrades gaan gepaard met een prijsstijging van 150 euro. Als je alleen een tablet zoekt voor entertainment, is de Galaxy Tab S9 simpelweg te duur.

Android-tablets hebben over het algemeen een slechte naam, maar daar heeft Samsung eigenhandig verandering in gebracht. De Samsung Galaxy Tab S9 is het instapmodel en is flink verbeterd tegenover vorig jaar. Dit jaar is hij meer dan ooit een kleinere versie van de Galaxy Tab S9 Plus, waarbij er amper functies ontbreken. De hamvraag is of deze verbeteringen genoeg zijn om de prijsstijging van 150 euro te verantwoorden.

Samsung Galaxy Tab S9 review: prijs en beschikbaarheid

Prijsstijging van 749 euro naar 899 euro

Basisopslag van 128GB blijft behouden

Beschikbaar vanaf 7 augustus 2023

Als je een krachtige Android-tablet wil, dan eindig je al jaren bij de Galaxy Tab S-serie. De drie tablets maken allemaal gebruik van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, die eerder dit jaar werd geïntroduceerd in de Samsung Galaxy S23. Ook nu heeft Samsung opnieuw de krachtigste Android-tablets in handen.

Vorig jaar was de Samsung Galaxy Tab S8 uitgerust met een minderwaardig LCD-display, terwijl de andere twee een AMOLED-scherm hadden. We waren dan ook aangenaam verrast toen we zagen dat de Samsung Galaxy Tab S9 hetzelfde AMOLED-scherm heeft als de rest van de serie. Je krijgt hier eveneens een 120Hz refresh rate en Vision Booster voor een hogere piekhelderheid. Het grootste verschil (afgezien van het formaat) met de Galaxy Tab S9 Plus en Tab S9 Ultra is het gebrek aan een tweede camera achteraan. Maar zeg nu zelf, niemand koopt een tablet om foto's te maken.

Het was fijn geweest als Samsung de adviesprijs van 749 euro had behouden. Jammer genoeg kunnen we de pittige prijsstijging naar 899 euro niet over het hoofd zien. Als je alle features van de Galaxy Tab S9 gebruikt, is hij die prijs alsnog waard. Wil je een tablet voor entertainment, dan zijn er goedkopere opties.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 review: specs

Swipe to scroll horizontally Adviesprijs 899 euro Besturingssysteem One UI 5.1 met Android 13 Chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM 8GB Opslag 128GB / 256GB Display 11 inch AMOLED, 120Hz, HDR10+ Gewicht 498g Batterij 8.400mAh Camera achteraan 13MP, f/2.0, 1.0µm pixels Selfiecamera 12MP, f/2.2, 26mm

Samsung Galaxy Tab S9 review: display

Upgrade van LCD naar AMOLED is top

Piekhelderheid van 1.750 is ideaal voor gebruik buitenshuis

HDR10+, maar geen Dolby Vision

Aan het formaat van het display is niets veranderd. De Samsung Galaxy Tab S9 heeft nog steeds een compact scherm van 11 inch. Hoewel deze tablet net zo krachtig is als zijn grotere tegenhangers, zal hij door dit kleinere scherm niet voor iedereen een volwaardig alternatief van een laptop zijn.

Dit is veruit het meest geavanceerde scherm dat je kan vinden op dit type tablet. Het AMOLED-scherm met een resolutie van 2560 x 1600 pixels ziet er haarscherp uit en is geweldig voor alles van series kijken tot gamen. Door HDR10+ ziet compatibele content er net dat beetje beter uit, maar net zoals bij zijn tv's weigert Samsung om Dolby Vision te ondersteunen. Deze standaard wordt onder andere door Netflix gebruikt en je merkt toch een verschil met tablets (of andere apparaten) die wel Dolby Vision ondersteunen.

Verder is de helderheid ronduit fantastisch. Met een piek van 1.750 nits zit de Galaxy Tab S9 op hetzelfde niveau als de Galaxy S23 Ultra en kan je hem probleemloos buiten gebruiken. Het refresh rate van 120Hz voelt even vloeiend aan als hiervoor en is vooral fijn bij compatibele games.

Display score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 review: design

Magneet in S Pen is erg sterk

IP68-score voor water- en stofbestendigheid

Selfiecamera in de lange rand

In tegenstelling tot bij sommige andere tablets krijg je de S Pen gewoon gratis bij de Samsung Galaxy Tab S9. Hij is wederom magnetisch en klikt stevig vast op de uitsparing aan de achterkant, waar hij eveneens wordt opgeladen. De S Pen blijft hier erg goed hangen en de tablet moet al flink door elkaar geschud worden in je rugzak om de magneet los te maken.

Wanneer de tablet vergrendeld is en je de S Pen losmaakt, wordt er meteen een nieuwe notitie geopend waarin je kan beginnen schrijven. Je hoeft de tablet hiervoor ook niet te ontgrendelen. Een extra bonus van het AMOLED-scherm is dat er nu een vingerafdrukscanner onder het scherm zit, net boven de USB-C-poort. Die werkt net zo vlot als in Galaxy-smartphones en met één aanraking kan je de Galaxy Tab S9 meteen ontgrendelen.

Nieuw dit jaar is waterbestendigheid. De IP68-score wil zeggen dat de tablet een uur op 1,5 meter diepte in water kan liggen voor er waterschade komt. Hij is eveneens beschermd tegen zand of ander gruis. Alsof dat niet genoeg is, heeft de S Pen dezelfde bescherming. Voor degenen die willen weten of je nu notities kan nemen onder water: ja, dat kan. Door de Armor Aluminium zijkanten en het Gorilla Glass op het scherm, heb je ten slotte bijna een rugged tablet die eruitziet als een gewone tablet.

Design score: 5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 review: software

One UI 5.1 is geoptimaliseerd voor tablets

Kan een volwaardige desktop-interface draaien

Software voor S Pen werkt weer geweldig

Elke tablet in de Galaxy Tab S9-serie werkt met dezelfde software. Samsung heeft hier erg veel eigen snufjes toegevoegd aangezien Android op zichzelf niet geoptimaliseerd is voor tablets. One UI 5.1 zit echter op gelijke hoogte met iPadOS en is specifiek ontworpen voor tablets.

In de DeX-modus ziet het homescherm eruit zoals een bureaublad op een Windows-laptop, inclusief een taakbalk onderaan. Als je hier een app opent, verschijnt er een venster met daarin de app. Dat venster kan je verslepen, groter maken, kleiner maken, uitrekken tot full-screen en meer. Goed nieuws voor wie DeX te complex vindt, want ook zonder DeX kan je apps makkelijk in vensters openen die langs elkaar zweven.

Je kunt een toetsenbord en muis gebruiken met DeX en zelfs een tweede monitor aansluiten. Andere tablets beweren dat ze met meerdere monitoren overweg kunnen, maar geen enkele werkt zo gemakkelijk als de Galaxy Tab S9. Als je andere nieuwere Galaxy-apparaten hebt, zoals de Galaxy Book3 Pro, kun je heel leuke trucjes uithalen met meerdere schermen. Zo kan elke Galaxy Tab S-tablet sinds de Tab S7 werken als draadloos tweede scherm voor een Samsung Galaxy Book-laptop.

Software score: 5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 review: prestaties

Krachtigste chipset in een Android-tablet

Niet zo sterk als de iPad Air met Apple M1

Als je op zoek bent naar de best presterende Android-tablet, dan is dat de Samsung Galaxy Tab S9. Hij had geen moeite om de meest veeleisende taken uit te voeren en de enige beperkingen zijn je eigen verbeelding en het aanbod van apps op Android.

Dat laatste is niet onbelangrijk. Apple heeft desktop-apps zoals zijn Logic Pro muzieksoftware en Final Cut Pro overgezet naar de iPad. De iPad Air heeft bijvoorbeeld de Apple M1-processors die je ook in de MacBook Air van 2020 vindt. Dat betekent dat je muziek en video tegelijkertijd kunt bewerken.

De Samsung Galaxy Tab S9 heeft bijvoorbeeld een aangepaste versie van Lightroom waarin we vlot foto's konden bewerken. Nieuw sinds dit jaar is de app GoodNotes, die al de nodige populariteit heeft gekregen op iOS. Dit is een van de meest uitgebreide notitie-apps van het moment en je krijgt nu één jaar gratis toegang tot de volledige versie bij de aankoop van een Galaxy Tab S9.

De prestaties van de Galaxy Tab S9 zijn erg sterk, maar halen niet dezelfde hoogtes als de processoren van Apple. Dit hebben we uitgetest met een paar uur Yu-Gi-Oh! Master Duel op de hoogste instellingen. Dit strategische kaartspel vraagt enorm veel van de processor en we merkten snel dat de tablet heet begon te worden. De bron van de hitte bevindt zich bij de camera, aangezien daar de CPU zit. Hoe langer we speelden, hoe meer kleine haperingen en frame drops we zagen. Dit is zonder twijfel de snelste Android-tablet, maar niet de snelste tablet in het algemeen.

Prestaties score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy Tab S9 review: batterij

8.400mAh-batterij gaat de hele dag mee

Sneller opladen (of gewoon een oplader) zou fijn zijn

Gaat snel leeg in slaapstand

Dit mag dan de kleinste tablet van het trio zijn met de kleinste batterij, hij gaat toch een volledige werkdag mee. Wanneer je notities neemt op de tablet en wat kantoorwerk uitvoert, haal je ongeveer een volledige werkdag van acht uur. Kijk je video's bij gemiddelde helderheid, kan je dat eveneens voor ongeveer acht uur doen.

Intensiever werk en games hebben een grotere impact op de batterij. Wat je bijvoorbeeld niet kan doen is acht uur aan een stuk gamen zonder de oplader aan te sluiten. Je zal nog een respectabele vier à vijf uur halen, maar zeker niet meer dan dat. Hou er rekening mee dat Samsung-tablets relatief snel batterij verliezen in de slaapstand. Dit is geen tablet die je kan neerleggen en vijf dagen later rustig kan gebruiken want je verliest na een volledige dag in slaapstand makkelijk 25 procent batterij (of meer afhankelijk van de meldingen die je krijgt).

Ook hier geeft Samsung je geen adapter in de doos. Je krijgt een USB-C naar USB-C kabel en als je de aangegeven 45W-snelladen wil halen, moet je zelf die oplader kopen. Zelf hadden we geen compatibele oplader en met een willekeurige oplader, duurt het makkelijk drie uur voor de batterij weer vol zit. Met de juiste oplader duurt het volgens Samsung ongeveer een uur om de Galaxy Tab S9 op te laden.

Batterij score: 4 / 5

Moet je de Samsung Galaxy Tab S9 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De prijsstijging van 150 euro is niet mild, maar dit blijft de krachtigste Android-tablet van dit formaat. 4 / 5 Display Het display zit op gelijke hoogte met de Tab S9 Plus en Ultra, maar mist Dolby Vision. 4,5 / 5 Design De water- en stofbestendigheid zijn top en het aanbod accessoires is uitgebreid. 5 / 5 Software Samsung is erin geslaagd om zijn software te optimaliseren voor dit formaat en staat op gelijke voet met Apple. 5 / 5 Prestaties Je vindt geen enkele Android-tablet met deze prestaties... de iPad Air overtreft hem daarentegen wel. 4,5 / 5 Batterij De batterij gaat een volledige dag mee, maar verliest snel zijn lading in slaapstand. Er zit ook geen oplader in de doos. 4 / 5

Koop hem als...

Je een veeleisende tabletgebruiker bent Met geoptimaliseerde software en de krachtige chipset, is de Galaxy Tab S9 ideaal voor veeleisende tabletgebruikers.

Je een stevige tablet nodig hebt Een spatje water of zelfs een plons in het zwembad, zijn geen probleem voor de Galaxy Tab S9. Het feit dat de S Pen ook waterbestendig is, maakt het alleen maar beter.

Je al andere Samsung-apparaten hebt De Galaxy Tab S9 werkt perfect samen met zowel smartphones, smartwatches als laptops van Samsung.

Koop hem niet als...

Je een tablet wil voor entertainment Deze tabletserie was al niet goedkoop en door de prijsstijging van het instapmodel, is hij te duur om alleen voor entertainment te gebruiken.

Je een trouwe Netflix-kijker bent Door het gebrek aan Dolby Vision kijk je Netflix niet met de optimale beeldkwaliteit.

Je een volwaardig alternatief voor je laptop wil Door het scherm van 11 inch is de Galaxy Tab S9 net iets te klein om te gebruiken als volwaardige vervanger van je laptop. Gelukkig is er altijd nog de monsterlijk grote Galaxy Tab S9 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S9: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Samsung Galaxy Tab S9 OnePlus Pad iPad Air (M1) Prijs 899 euro 499 euro 868,5 euro Gewicht 498g 552g 461g Opslag 128GB 128GB 256GB Schermgrootte 11 inch 11,61 inch 10,9 inch Processor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 9000 Apple M1 Speakers 4 speakers, afgestemd door AKG 4 speakers Stereo speakers Batterij 8.400mAh 9.510mAh 7.730mAh

Apple iPad Air (2022) Hoewel je de Apple Pencil zelf nog moet kopen, geeft de iPad Air met M1-processor je krachtigere prestaties dan de Galaxy Tab S9. Daarnaast krijg je voor dezelfde prijs twee keer meer opslag. Lees hier de volledige iPad Air review