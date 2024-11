Samsung Galaxy S25 Ultra wordt mogelijk nog duurder

Volgens een nieuw gerucht zou Samsung een prijsverhoging kunnen doorvoeren voor het duurste model in de Samsung Galaxy S25-serie. Jukanlosreve suggereert op Twitter dat de productiekosten van de Galaxy S25 Ultra met ten minste 110 dollar zijn gestegen ten opzichte van de Galaxy S24 Ultra, waardoor een prijsverhoging “onvermijdelijk” is.

De informatie is afkomstig van een screenshot op Weibo van de Chinese gebruiker Setsuna Digital. Veel meer informatie bevat het screenshot niet. Met een adviesprijs vanaf 1.449 euro is de Galaxy S24 Ultra al extreem duur. Op basis van deze laatste geruchten verwachten we daarom prijzen vanaf 1.499 euro.

Volledige zekerheid over de prijzen is er nog niet, aangezien er eerder geruchten waren dat de volledige Galaxy S25-serie evenveel zou kosten als de Galaxy S24-serie. Het bericht over de stabiele prijzen was echter ook afkomstig van Jukanlosreve en werd "plots" verwijderd toen hij postte over de potentiële prijsstijging. Dit nieuwe bericht ging dan weer uitsluitend over de Ultra-versie, dus het zou kunnen dat de reguliere Galaxy S25 en Galaxy S25 Plus wel evenveel kosten als de Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus.

Meer geld, meer functies?

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Het is mogelijk dat de verhoogde productiekosten van Samsung veroorzaakt worden door nieuwe functies voor de Galaxy S25 Ultra. Onlangs toonde Samsung nieuwe technologie voor telefotocamera's, die minder ruimte in beslag neemt en betere prestaties bij weinig licht mogelijk maakt. Het zou geen verrassing zijn als die technologie haar debuut maakt in de Galaxy S25 Ultra.

Andere geruchten wijzen op een 6,9-inch display en nieuwe 50MP-sensor voor de groothoekcamera. We hebben ten slotte nog gehoord dat de Galaxy S25 Ultra standaard met 16GB RAM uitgerust zou zijn. Hoewel de smartphoneprijzen dit jaar over het algemeen stabiel zijn gebleven, zou Samsung daar volgend jaar dus verandering in kunnen brengen.