Samsung Galaxy S25 Ultra: nieuws, geruchten en meer

De Samsung Galaxy S25 Ultra kan wel eens de beste Android-smartphone van 2025 worden en we hoeven waarschijnlijk niet heel lang meer te wachten op dit toestel, want naar verwachting wordt hij in januari of februari gelanceerd.

Aangezien deze lanceringsperiode steeds dichterbij komt, hebben we inmiddels natuurlijk ook al meer dan genoeg leaks en geruchten over de Samsung Galaxy S25 Ultra voorbij zien komen. We hebben dus ook al een redelijk goed idee van wat we van het toestel kunnen verwachten. Waarschijnlijk zullen we te maken hebben met onder andere een groter scherm, een krachtige nieuwe processor, een geüpgradede ultrawide-camera en misschien zelfs een nieuwe naam.

Hieronder vind je alle geloofwaardige claims over de aankomende telefoon die we tot nu toe zijn tegengekomen. We zullen dit artikel in de aanloop naar de onthulling van het toestel ook regelmatig updaten met nieuwe informatie.

In het kort

Wat is het? De volgende premium Samsung-smartphone

De volgende premium Samsung-smartphone Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk begin 2025

Waarschijnlijk begin 2025 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk 1.449 euro of meer

Samsung Galaxy S25 Ultra: prijs en releasedatum

(Image credit: Philip Berne / Future)

Zal waarschijnlijk uitkomen in januari of februari

Kan duurder worden dan de S24 Ultra

Verrassend genoeg hebben we nog geen geruchten gehoord over de releasedatum van de Samsung Galaxy S25 Ultra, maar Samsung lanceert zijn nieuwe Galaxy S-modellen over het algemeen in januari of februari. We verwachten dit jaar dus ook weer een release in dezelfde periode en dat betekent dat we waarschijnlijk niet heel lang meer hoeven te wachten.

Het nieuws over de mogelijke prijs van de Samsung Galaxy S25 Ultra is helaas iets minder positief, want meerdere bronnen hebben al gezegd dat de Snapdragon 8 Elite-chip (die waarschijnlijk in de S25 Ultra zal zitten) meer zal kosten dan zijn voorganger.

Eén bron claimt dat de Snapdragon 8 Elite ongeveer 40 dollar duurder is, terwijl een andere bron aangeeft dat de Snapdragon 8 Elite ongeveer 20% duurder zal zijn. Zelfs Qualcomm zelf (de fabrikant van de chip) heeft aangegeven dat de Snapdragon 8 Elite duur zal zijn.

Als de chip waar deze telefoon op draait flink duurder is, dan is er een redelijk grote kans dat Samsung die kosten doorrekent aan klanten. Dit zou dus kunnen betekenen dat de startprijs hoger wordt dan de 1.449 euro van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra: geruchten over de naam

(Image credit: Philip Berne / Future)

Kan misschien de Samsung Galaxy S25 Note worden genoemd

Eén verrassende claim die we gehoord hebben, stelt dat de Samsung Galaxy S25 Ultra misschien zal worden gelanceerd als de Samsung Galaxy S25 Note.

Dat zou niet volkomen onlogisch zijn, aangezien de huidige vormfactor van de Ultra erg lijkt op de toestellen uit Samsungs Galaxy Note-productlijn (die inmiddels alweer een tijdje is stopgezet). Dit is echter iets dat we tot nu toe maar vanuit één bron hebben gehoord.

Samsung Galaxy S25 Ultra: design en display

(Image credit: Future)

Kan een groter 6,9-inch display krijgen

Heeft waarschijnlijk meer afgeronde hoeken dan de S24 Ultra

Geruchten suggereren dat de grootste designverandering voor de Samsung Galaxy S25 Ultra simpelweg meer afgeronde hoeken zullen zijn. Je kan deze verandering zien in de gelekte Samsung Galaxy S25 Ultra-renders hieronder. We hebben inmiddels al Galaxy S25 Ultra-renders vanuit verschillende bronnen gezien en ze tonen allemaal meer afgeronde hoeken en verder een erg vergelijkbaar design als het design van het model van vorig jaar.

Je kan dit design ook zien in zogenaamde gelekte afbeeldingen van een hoesje voor de Galaxy S25 Ultra en daarnaast heeft een gelekte foto schijnbaar ook dummy units van alle drie de Samsung Galaxy S25-modellen getoond.

Image 1 of 3 Een gelekte render van de Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: @UniverseIce) Een gelekte render van de Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Android Headlines / @OnLeaks) Een gelekte foto van dummy units van de Samsung Galaxy S25-serie (Image credit: @UniverseIce)

Verder hebben we van de leaker @Jukanlosreve gehoord dat de Galaxy S25 Ultra een 6,86-inch scherm zal hebben, maar helaas lijkt hij wel dezelfde M13-paneeltechnologie te gebruiken als de Galaxy S24 Ultra. Dat betekent dat dit paneel niet zo efficiënt zal zijn en een minder lange levensduur zal hebben als het M14-paneel van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

Een andere zeer bekende leaker, @UniverseIce, heeft ook al gezegd dat de Samsung Galaxy S25 Ultra een 6,86-inch scherm zal hebben. Dit scherm zal waarschijnlijk geadverteerd worden als een 6,9-inch scherm en zal iets groter zijn dan het 6,8-inch scherm van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

De leaker voegde hier ook aan toe dat het display 73 mm breed zou zijn en dat maakt het ook iets breder dan het scherm van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Dankzij dunnere schermranden en een dunner frame zou de Galaxy S25 Ultra (met een breedte van 77,6 mm) in zijn geheel daarentegen iets dunner kunnen zijn dan de S24 Ultra.

Dezelfde bron heeft ook meegedeeld dat de volledige afmetingen van de Samsung Galaxy S25 Ultra 162,8 x 77,6 x 8,2 mm zullen zijn. Een andere bron wees verder op vergelijkbare afmetingen voor de Galaxy S25 Ultra van 162,82 x 77,65 x 8,25 mm.

De Samsung Galaxy S24 Ultra heeft afmetingen van 162,3 x 79 x 8,6 mm, dus als een van de bovenstaande geruchten accuraat is, dan zou de Samsung Galaxy S25 Ultra iets langwerpiger, maar ook iets smaller en dunner zijn. We hebben ook gehoord dat de Galaxy S25 Ultra misschien 219 gram zal wegen. Dat zou hem dus ook lichter maken dan zijn voorganger van 232 gram.

We hebben ook al een idee van de mogelijke kleuropties voor dit aankomende toestel. Eén Samsung Galaxy S25 Ultra-leak over de kleuropties suggereert dat er een zwarte, blauwe, groene en "titanium" opties zullen zijn. Een andere leak over de Galaxy S25 Ultra-kleuren hint daarentegen naar titanium zwart, titanium blauw, titanium grijs en titanium zilver. Er is op dit vlak dus nog wat onduidelijkheid.

Zelfs als één van deze claims correct is, verwachten we dat er daarnaast nog andere exclusieve kleuren beschikbaar zullen worden gemaakt in Samsungs eigen (web)shops. Dat is tenminste het patroon dat het bedrijf meestal aanhoudt.

Samsung Galaxy S25 Ultra: camera's

(Image credit: Future)

Krijgt misschien een nieuwe 50MP-ultrawide

Andere camera's blijven waarschijnlijk hetzelfde

We hebben nog niet veel gehoord over de camera's van de Samsung Galaxy S25 Ultra, maar de meest recente en geloofwaardige leak suggereert dat de Galaxy S25 Ultra een nieuwe 50MP-ultrawide zal hebben. Dat zou een upgrade zijn ten opzichte van de 12MP-ultrawide op de Samsung Galaxy S24 Ultra.

De bron van dat lek voegde hier wel aan toe dat de andere sensoren nog steeds hetzelfde aantal megapixels zouden houden als hun voorgangers. Dat zou betekenen dat we naast die 50MP-ultrawide weer een 200MP-hoofdcamera, een 50MP-periscoopcamera (waarschijnlijk met 5x optische zoom) en een 10MP-telefotocamera (waarschijnlijk met 3x optische zoom) krijgen.

In februari hoorden we al over verschillende cameraspecs van de leaker @BennettBuhner. Deze leaker claimde toen al dat de Samsung Galaxy S25 Ultra een 50MP-ultrawide zou krijgen, plus een 50MP-periscoopcamera met 10x zoom, een 50MP-telefotocamera met 3x-5x variabele zoom en een vernieuwde 200MP-hoofdcamera (met een grotere 1-inch sensor). Dit is echter niet alleen een erg vroege leak, maar de leaker heeft ook niet de beste reputatie.

Samsung Galaxy S25 Ultra: prestaties en batterij

(Image credit: Philip Berne / Future)

Krijgt waarschijnlijk een Snapdragon 8 Elite-chip

Kan misschien 16GB RAM krijgen

Misschien weer een 5.000mAh-batterij

Er is wat onduidelijkheid ontstaan over welke processor (of processors) de Samsung Galaxy S25-modellen uiteindelijk zullen gebruiken, maar inmiddels zijn meerdere bronnen het erover eens dat waarschijnlijk elk model de Snapdragon 8 Elite zal gebruiken. Zelfs toen er nog sprake was van mogelijke andere chips voor sommige modellen, leek het echter al zeer waarschijnlijk (volgens de meeste bronnen) dat het Ultra-model in ieder geval de Snapdragon 8 Elite zou gebruiken.

Verschillende bronnen hebben nu gesuggereerd dat de Snapdragon 8 Elite zal worden gebruikt voor de Galaxy S25-serie, ook al werd er eerder over mogelijke andere opties gesproken, zoals de Exynos 2500 en de MediaTek Dimensity 2400. Geruchten over het gebruik van die chips zijn echter langzaam verdwenen. Er schenen namelijk problemen te zijn bij de grootschalige productie van de Exynos 2500 en de MediaTek Dimensity 2400 zou misschien alleen in de Samsung Galaxy S25 FE gebruikt worden. We kunnen deze alternatieve chips echter nog niet volledig uitsluiten.

Dit zullen ongetwijfeld alle drie zeer krachtige processors zijn, maar de Snapdragon 8 Elite klinkt toch wel extra indrukwekkend. Deze chip zou de AI-mogelijkheden en gaming-prestaties van de telefoon flink moeten verbeteren. Een vroege benchmark voor de Samsung Galaxy S25 Ultra met deze Snapdragon-chip suggereert dan ook inderdaad dat hij nog krachtiger kan zijn dan de A18 Pro-chip in de iPhone 16 Pro Max.

Naast deze krachtige nieuwe processor, krijgt de Samsung Galaxy S25 Ultra misschien ook 16GB RAM. Dat is een verbetering ten opzichte van de 12GB RAM in de Galaxy S24 Ultra en het zou dan ook moeten helpen bij AI-taken.

Op het gebied van de batterij geeft de enige geloofwaardige leak tot nu toe aan dat de Galaxy S25 Ultra weer een 5.000mAh-batterij zal hebben. Er lijkt dus niets te worden veranderd aan de batterijcapaciteit van het huidige model.