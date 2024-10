Nieuwste Samsung Galaxy S25-leak hint naar afmetingen van alle drie de modellen

De Samsung Galaxy S25-leaks blijven maar binnenstromen en nu hebben we dus ook informatie gekregen over de zogenaamde afmetingen van alle drie de toestellen uit de S25-serie: de standaard Galaxy S25, de Galaxy S25 Plus en de Galaxy S25 Ultra.

Deze informatie komt vanuit Yeux1122 (via @Jukanlosreve), een bron die meestal betrouwbaar is. Deze bron geeft aan dat de standaard Galaxy S25 afmetingen van 146,94 x 70,46 x 7,25 mm​ zal hebben. De Samsung Galaxy S24 heeft ter vergelijking afmetingen van 147 x 70,6 x 7,6 mm.

Dan is er natuurlijk ook nog de grotere Galaxy S25 Plus. Deze zal volgens de bron 158,44 x 75,79 x 7,35 mm​ meten, terwijl de huidige Samsung Galaxy S24 Plus afmetingen van 158,5 x 75,9 x 7,7 mm heeft.

Als laatste is er ook nog het grootste toestel van de drie, de Galaxy S25 Ultra. Deze zak schijnbaar afmetingen van 162,82 x 77,65 x 8,25 mm hebben, in vergelijking met de afmetingen van 162,3 x 79 x 8,6 mm bij de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Komt overeen met eerdere leaks

Final detailed dimensions of the Galaxy S25 seriesS25 146.94 x 70.46 x 7.25 mm​(* S24 147.0 x 70.6 x 7.6mm)​S25 + ​158.44 x 75.79 x 7.35 mm​(* S24 + 158.5 x 75.9 x 7.7mm)​​S25 U ​162.82 x 77.65 x 8.25 mm​(*S24 U 162.3 x 79.0 x 8.6mm)​Source: yeux1122October 19, 2024

Zoals je kan zien aan de hand van deze vergelijkingen, zullen de nieuwe modellen niet heel erg veel verschillen in formaat ten opzichte van de huidige modellen. Het lijkt er wel op dat elk Galaxy S25-model dunner wordt dan het Galaxy S24-model dat het vervangt.

De bovengenoemde afmetingen zijn ook ongeveer hetzelfde als de afmetingen die we al in eerdere geruchten voorbij hebben zien komen. Dat maakt deze gelekte informatie natuurlijk ook weer iets geloofwaardiger. Naar verwachting zullen de nieuwe flagship smartphones van Samsung in januari worden onthuld, een jaar na de onthulling van de Galaxy S24-serie.

Een aantal dagen geleden zagen we nog een gelekte afbeelding met 'dummy units' van alle drie de Galaxy S25-telefoons. Ook die afbeelding suggereert dat de vormfactors en formaten van de nieuwe toestellen grotendeels overeen zullen komen met die van de huidige modellen (al krijgen ze misschien wel iets dunnere schermranden).

Er is momenteel nog wel wat onduidelijkheid over de interne onderdelen van de Galaxy S25, de Galaxy S25 Plus en de Galaxy S25 Ultra. De meeste geruchten suggereren inmiddels weer dat ze allemaal op de Snapdragon 8 Gen 4 zullen draaien, ook al hebben andere geruchten een combinatie tussen deze Snapdragon-chip, een Exynos 2500-chip en zelfs een MediaTek-chip voorspeld.