Samsung One UI 7 voegt mogelijk AI-meldingsoverzichten toe, net als Apple Intelligence

Een nieuw gerucht suggereert dat de aankomende One UI 7-software-update van Samsung een nieuwe Galaxy AI-functie zou kunnen toevoegen die al beschikbaar is als onderdeel van Apple Intelligence in iOS 18.1: notificatie-samenvattingen.

Dit komt van de bekende tipgever @chunvn8888 (via SamMobile), maar er is weinig informatie beschikbaar. Het enige dat wordt gezegd, is dat Galaxy AI een functie voor meldingssamenvattingen heeft toegevoegd, die door Samsung AI-meldingen wordt genoemd.

De update is nog niet officieel aangekondigd, wat ons doet vermoeden dat deze momenteel wordt getest als onderdeel van One UI 7. We verwachten dat een bètaversie van One UI 7 voor het einde van de maand beschikbaar zal zijn voor Samsung-gebruikers.

Als deze functie inderdaad wordt toegevoegd aan de Galaxy AI-suite, is de kans groot dat deze op verschillende telefoons zal werken: we hebben gezien dat Galaxy AI-functies hun weg hebben gevonden naar telefoons zoals de Galaxy S22, nadat ze oorspronkelijk werden gelanceerd met de Galaxy S24.

AI is overal

Galaxy AI now has notification summary feature, it's called AI notification.November 2, 2024

Het idee achter meldingssamenvattingen in Apple Intelligence is dat AI al je berichten voor je leest en de belangrijkste punten eruit haalt, zodat je tijd bespaart omdat je ze niet allemaal afzonderlijk hoeft na te gaan.

Hoewel de functie pas net beschikbaar is, is het tot nu toe geen gigantisch succes geweest. Er zijn mensen die de ervaring als verontrustend zien, en het werkt niet echt bij persoonlijke berichten, zoals het verhaal van de man die via Apple Intelligence hoorde dat zijn vriendin het had uitgemaakt.

Het is misschien maar goed dat je de functie kunt uitschakelen of per app kan aanpassen. Er zijn waarschijnlijk bepaalde soorten apps en meldingen die geschikter zijn om samengevat te worden dan andere.

Samsung lijkt van mening te zijn dat de functie de moeite waard is en mogelijk nuttig voor Galaxy-gebruikers. Als het binnenkort als een Galaxy AI-functie verschijnt, zal het worden toegevoegd aan het aanbod van tools zoals Sketch to Image en AI-gestuurde audiotranscriptie.