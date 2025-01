9 onthullingen van Samsung Galaxy Unpacked: Van S25 Ultra tot de S25 Edge en nog meer AI

Samsungs eerste Galaxy Unpacked-evenement van 2025 zat bomvol aankondigingen, en alle nieuwigheden werden in een razend tempo gepresenteerd.



De Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra werden officieel onthuld, samen met diepere samenwerkingen met Google voor nieuwe Gemini-functies, een overvloed aan nieuwe Galaxy AI-functionaliteiten, grote verbeteringen op het gebied van contentcreatie en een voorproefje van wat het bedrijf samen met Google in petto heeft voor zijn Android XR-headset.

Het was een heleboel, en wij delen nu de negen belangrijkste dingen die we hebben geleerd van Galaxy Unpacked op 22 januari 2025. En dat begint, zoals je misschien al verwachtte, met AI.

1. Galaxy AI wordt nog slimmer en nog persoonlijker

Net als de Galaxy S24-serie draait de Galaxy S25 volledig om Galaxy AI. Voor 2025 verdubbelt Samsung de inzet op de prestaties van deze functies. Dit begint met de Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy-chipset, die wordt geleverd met 12GB RAM en een speciale core voor AI-taken, de zogenaamde Personal Data Engine.

Het idee is dat de S25, S25 Plus en S25 Ultra een core bevatten die speciaal is toegewijd aan het uitvoeren van AI-taken. Uiteindelijk kan dit een soort gepersonaliseerd LLM (Large Language Model) voor jou creëren. Een model dat jouw gewoonten en andere apparaten leert kennen en nuttige AI levert (in de vorm van Bixby, Gemini of de nieuwe Now Brief-functionaliteit) om je te helpen taken sneller uit te voeren of zelfs volledig voor je af te handelen.

Samsung wil dat zijn apparaten meer voor jou doen. Niet alleen de nieuwste Galaxy-telefoon, maar ook andere apparaten binnen het ecosysteem, zoals een Galaxy Ring, Galaxy Watch of zelfs een aangesloten apparaat in huis. Idealiter kan het bijvoorbeeld je tv uitschakelen wanneer je horloge aan je telefoon doorgeeft dat je slaapt. Of het kan aanbevelen om een slaapmodus in te schakelen, zodat je stopt met eindeloos scrollen op TikTok en je telefoon weglegt.

2. De Galaxy S25 Ultra streeft ernaar om het complete plaatje te leveren

De belangrijkste hardware-aankondiging van Galaxy Unpacked was de Samsung Galaxy S25 Ultra, oftewel Samsungs grootste en meest indrukwekkende nieuwe vlaggenschip-smartphone.

Op het eerste gezicht lijkt het toestel niet heel veel anders dan zijn voorganger, maar er zijn enkele belangrijke ontwerpverschillen die de moeite waard zijn om te vermelden. Om te beginnen heeft de S25 Ultra veel opvallendere cameralenzen, die nu meer lijken op die van de Galaxy Z Fold 6 en consistent zijn over de hele Galaxy S25-serie. Het nieuwe toestel heeft ook een iets groter scherm dan de S24 Ultra; het meet nu 6,9 inch, tegenover 6,8 inch bij het model van vorig jaar, een vergroting die mogelijk is gemaakt door een 15% dunnere schermrand.

De S25 Ultra is over het algemeen ook dunner dan zijn voorganger en weegt 15 gram minder. Maar de grootste verandering zit in de hoeken, die nu afgerond zijn in plaats van scherp.

Onder de motorkap heeft Samsungs nieuwste vlaggenschip een For Galaxy-versie van de Qualcomm Snapdragon 8 Elite-chipset, die krachtiger is dan de Snapdragon 8 Gen 3-chipset van de S24 Ultra en nog betere gaming- en AI-prestaties zou moeten leveren. Over AI gesproken, de S25 Ultra beschikt over een grotere vapor-cooling chamber dan zijn voorganger en biedt directe toegang tot nieuwe Galaxy AI-functies zoals Now Brief en Audio Eraser.

3. De Galaxy S25 en S25 Plus bieden meer waar voor hun geld

(Image credit: Philip Berne / Future)

In vergelijking met de Ultra-modellen zijn de nieuwe standaardmodellen van dit jaar niet heel spannend, maar ze zijn objectief gezien beter dan hun voorgangers en worden geleverd met een reeks toekomstgerichte upgrades.

Qua design zien we dezelfde stijlvolle nieuwe cameralenzen als op de Galaxy S25 Ultra, en zowel de Galaxy S25 als de Galaxy S25 Plus zijn 7% dunner dan de modellen van vorig jaar.

Het grote nieuws voor deze twee toestellen is de RAM-capaciteit: deze is nu 12GB in plaats van 8GB, waardoor beide modellen op gelijke voet staan met de S25 Ultra. Daarnaast delen alle drie de nieuwe apparaten dezelfde Snapdragon 8 Elite-chipset. Dit jaar is er geen Qualcomm/Exynos-splitsing, wat goed nieuws is voor ons.

Andere hardware-upgrades voor de S25 zijn onder meer een grotere vapor-cooling chamber, wat betere gamingprestaties mogelijk maakt in combinatie met de 8 Elite-chipset. Op het gebied van software krijg je direct toegang tot verschillende nieuwe Galaxy AI-functies.

4. De Galaxy S25 Edge is officieel, en hij is flinterdun

(Image credit: Future/Viktoria Shilets)

Hoewel er al lang geruchten rondgaan over een iPhone 17 Air, was Samsung Apple te snel af. Net zoals het bedrijf in januari 2024 de Galaxy Ring teasde aan het einde van Unpacked, sloot Samsung dit jaar Unpacked af met een glimp van een ultradunne smartphone.

De Galaxy S25 Edge toont verschillende componenten die samenkomen in een verbluffend slank ontwerp voor een telefoon die ogenschijnlijk dezelfde Galaxy AI-krachten belooft als de rest van de S25-serie, maar dan in een ultralichte behuizing. We konden het toestel van een afstand bekijken tijdens Galaxy Unpacked, en ja, het is waanzinnig dun, maar er is nog steeds ruimte voor een camerabump aan de achterkant, terwijl de randen van mat titanium lijken te zijn gemaakt.

Natuurlijk werd er niets meer dan een snelle blik en een naam officieel onthuld, maar zodra Samsung meer informatie geeft over de Galaxy S25 Edge, brengen we je meteen op de hoogte.

5. We hebben opnieuw een indruk gekregen van Samsung en Google's Project Moohan headset

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google en Samsung hebben in december 2024 de Project Moohan Android XR mixed-reality headset officieel onthuld, maar een Unpacked-evenement is natuurlijk niet compleet zonder een teaser, toch? Het was slechts een korte vermelding, maar Samsung liet inderdaad de headset even zien.

De twee merken werken nog steeds samen aan het Android XR-platform, maar ook aan de headset die een volledig scala aan XR-ervaringen met oog- en handtracking moet bieden. Samsung bevestigde opnieuw dat de headset in ontwikkeling is, hoewel er verder niets concreets werd gedeeld, behalve dat deze zal integreren met het bestaande Samsung-ecosysteem.

Daarnaast bevestigde TM Roh van Samsung in een gesprek met Bloomberg dat het merk ook samen met Google werkt aan slimme brillen, en dat beide bedrijven deze willen lanceren zodra ze klaar zijn. Het is duidelijk dat AR, XR en smart glasses steeds meer aan populariteit winnen.

6. Je krijgt 6 maanden Gemini Advanced bij een S25, S25 Plus of S25 Ultra.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aangezien Samsung tijdens Galaxy Unpacked een aantal nieuwe Gemini-functies opnieuw heeft benadrukt, is het logisch dat mensen die de Galaxy S25, S25 Plus of S25 Ultra bestellen een gratis extraatje krijgen. Bij de aankoop van Samsungs nieuwste vlaggenschip ontvang je zes maanden gratis Gemini Advanced, waarmee je alle AI-mogelijkheden van de telefoon optimaal kunt benutten zonder je zorgen te hoeven maken over limieten.

De aanbieding verhoogt ook de waarde van de Galaxy S25-serie; Gemini Advanced kost 21,99 euro per maand, dus die zes maanden zijn meer dan welkom.

7. De S25-serie krijgt de beste camerafuncties van de iPhone en Pixel

(Image credit: Samsung)

De race om de titel van beste cameratelefoon wordt in 2025 weer spannend, waarbij Samsung bekendmaakt dat zijn S25-serie enkele krachtige functies krijgt die we tot nu toe vooral van Apple en Google kennen.

Dit omvat de mogelijkheid om log-video's op te nemen (ideaal voor kleurcorrectie) en Samsungs versie van Google's Best Take voor Pixels, dat zij Best Face noemen. Dit is ideaal als jouw groepsfoto's meestal iemand bevatten die op het verkeerde moment met de ogen knippert.

Als je liever je foto's bewerkt en kleuren corrigeert, is er ook een equivalent van Apple's Fotografische Stijlen. Hiermee kun je een afbeelding selecteren en een filter maken op basis van de uitstraling, waarna je de witbalans, verzadiging en ruis kunt verfijnen.

Interessant is dat een demo van Gemini Live liet zien hoe een presentator enkele fotobewerkingstips kreeg van een AI-assistent door met hen over zijn hondenfoto te praten.

(Image credit: Samsung)

SmartThings heeft tijdens de presentatie indruk gemaakt met nieuwe technologieën die je slimme huis naar een hoger niveau tillen. Twee opvallende features zijn de omgevingswaarneming en de Generative AI Map View.

Omgevingswaarneming is een innovatieve functie die het mogelijk maakt dat je apparaten je omgeving begrijpen en daarop reageren. Stel je voor: je koelkast kan zien dat je aan het sporten bent en geeft je gepersonaliseerde voedingsadviezen.

De Generative AI Map View is een slimme plattegrond van je huis. Door foto's van je ruimtes te maken, kan de app een gedetailleerde 3D-weergave creëren. Dit maakt het mogelijk om je slimme apparaten nog preciezer te besturen. Zo weet je robotstofzuiger precies waar de meubels staan en kan je verlichting automatisch worden aangepast op basis van je locatie.

Samsung heeft grote plannen voor de toekomst. Met producten zoals de Galaxy Ring en SmartTag 2 wordt je slimme huis nog slimmer. Het is niet ondenkbaar dat je huis binnenkort al je wensen kan voorspellen.

Deze nieuwe functies zullen geleidelijk worden geïntroduceerd in 2025 en 2026.

9. Er komt misschien een Samsung tri-fold vouwbare smartphone in de toekomst

(Image credit: Future)

Voordat de keynote werd afgesloten met de Galaxy S25 Edge, toonde Samsung een roadmap die een tri-fold vouwbare telefoon leek te laten zien.

Hoewel Samsung verder niets heeft gedeeld, laat dit waarschijnlijk zien waar Samsung met zijn opvouwbare smartphone-lijn naartoe gaat. We hebben al de Flip en de Fold, maar er zal een nieuwe vormfactor nodig zijn om iets echt nieuws te leveren.