DigiD en Belastingdienst onder vuur: cyberaanval zorgt voor grote storing

Wie vrijdagmiddag probeert in te loggen bij DigiD of de Belastingdienst, kan tegen problemen aanlopen. Beide overheidsdiensten kampen met een grote storing als gevolg van een DDoS-aanval. Duizenden Nederlanders hebben inmiddels melding gemaakt van de problemen.

De storing begon op vrijdag 30 oktober en zorgt ervoor dat DigiD en DigiD Machtigen slechts gedeeltelijk bereikbaar zijn. Hoewel de websites zelf nog bereikbaar zijn, lukt het veel gebruikers niet om daadwerkelijk in te loggen. Op Allestoringen.nl stromen de meldingen binnen.

Wanneer werkt DigiD weer?

Volgens Logius, de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor DigiD, wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Hoe lang de storing nog gaat duren, is voorlopig niet duidelijk. Gebruikers krijgen het advies om het op een later moment opnieuw te proberen. Mogelijk lukt het inloggen enkele minuten later wel.

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Ondertussen heeft Logius bevestigd dat er aangifte wordt gedaan bij de politie. Het is nog onduidelijk wie er achter de cyberaanval zit. Ook wordt onderzocht wat de precieze gevolgen zijn en of er mogelijk data van gebruikers is buitgemaakt.

Het is dus niet zo dat DigiD of de Belastingdienst volledig offline zijn. Wel kunnen gebruikers voorlopig moeite hebben om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en online overheidsdiensten.