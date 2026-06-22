Hackers eisen 2 miljoen dollar na vermeend datalek bij Nintendo

Nintendo of America heeft bevestigd dat het slachtoffer is geworden van een datalek bij een externe partij, maar benadrukt dat de ernst ervan beperkt is.

Een hackersgroep die zichzelf aanbiedt als “extortion-as-a-service” en de naam Shadowbyt3$ gebruikt, beweerde onlangs dat het was binnengedrongen bij Nintendo of America. Dat is een dochterbedrijf van de Japanse gaminggigant, actief in de Verenigde Staten, Canada en enkele Latijns-Amerikaanse landen. De groep claimde gevoelige gegevens van medewerkers te hebben buitgemaakt.

Volgens de criminelen ging het om bijna 1GB aan interne data, waaronder persoonlijke gegevens van medewerkers van het bedrijf. Ze gaven Nintendo of America 48 uur om onderhandelingen te starten voordat ze de bestanden zouden lekken, en eisten 2 miljoen dollar losgeld.

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Wat is TinyPulse?

De groep claimt namen, emailadressen, analyse- en enquêtegegevens, bankafschriften en W-9-formulieren te hebben buitgemaakt. Die formulieren bevatten onder meer personeels-ID’s, ontwikkelplannen en rapporten uit de periode tussen 2016 en 2026. Later voegde de groep daaraan toe dat het lek geen gevolgen had voor de gamingafdeling van het bedrijf, maar voor medewerkers die TinyPulse gebruikten.

TinyPulse is een platform voor medewerkersbetrokkenheid en feedback, waarmee bedrijven kunnen meten hoe werknemers zich voelen over hun werkplek. Het platform staat vooral bekend om korte, regelmatige “pulse surveys”, waarmee eerlijke feedback van personeel wordt verzameld.

In een verklaring aan BleepingComputer bevestigde Nintendo of America het datalek bij een externe partij.

“We zijn op de hoogte van een probleem rond TinyPulse, een externe dienst die bij Nintendo of America wordt gebruikt voor interne personeelsenquêtes”, zei het bedrijf tegen de publicatie. “De systemen van Nintendo zijn niet gecompromitteerd en er is geen toegang geweest tot persoonlijke klantgegevens of financiële gegevens.”

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“De betrokken data is beperkt tot interne enquête-inhoud van een kleine groep medewerkers, en de meeste informatie dateert van meerdere jaren geleden”, benadrukte het bedrijf. Nintendo voegde daaraan toe dat het nu “samenwerkt met de dienstverlener om het probleem aan te pakken”.

Shadowbyt3$ deelde later een link naar een dataset die naar verluidt directe berichten en gesprekken tussen medewerkers bevat. Dat betekent mogelijk dat de onderhandelingen zijn mislukt, of dat de criminelen Nintendo simpelweg verder onder druk proberen te zetten. Analisten hebben de echtheid van de gelekte informatie nog niet bevestigd.