Nieuwe GTA 6-leaks onthullen gameplay en de volledige kaart

GTA 6 is bijna hier en we kunnen binnenkort ook nog wat nieuwe onthullingen verwachten tijdens een première op Netflix. Toch zorgt een nieuwe leak er nu voor dat Rockstar niet alle details van zijn game zelf kan onthullen.

De langverwachte game is opnieuw gelekt. Er zijn nu nieuwe gameplay en een volledige kaart van Leonida onthuld. De hackergroep Cyberleek claimt verantwoordelijkheid voor de leaks. Insider Gaming laat verder ook nog weten dat de gelekte beelden waarschijnlijk uit een wat oudere build van de game komen. Dat is in ieder geval wat de bekende tipgever Nate The Hate suggereert. Die tipgever zegt dat de build in kwestie meer dan een jaar oud is.

We zullen hier niet al te diep ingaan op de inhoud van de gelekte beelden, maar wat er in ieder geval te zien is, is dat de game er erg gepolijst en realistisch uitziet. Dat suggereert dat de game hopelijk dus ook aan de hoge verwachtingen van fans kan voldoen.

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Wat misschien nog een belangrijker onderdeel van dit nieuws is, is dat Cyberleek een manifest heeft uitgebracht in protest tegen Rockstar. De groep dreigt nog meer informatie te lekken totdat de ontwikkelaar een publiek statement uitbrengt en zijn verontschuldiging aanbiedt.

De reden voor de leaks en de eis voor een verontschuldiging hebben te maken met het feit dat Cyberleek het niet eens is met het stoppen van fysieke gamereleases. De groep ziet Sony en Rockstar als pioniers voor die ontwikkeling binnen de industrie. Het manifest bevat "geboden" om digitale pre-orders volledig te stoppen, singleplayer-content te behouden en te stoppen met de verkoop van "neppe singleplayer DLC".

(Image credit: Rockstar Games)

Dit is inmiddels al de derde grote leak voor GTA 6 in de aanloop naar de lancering van de game. De eerste leak onthulde vooral erg vroege gameplay en de tweede leak deelde de eerste trailer voor de game een aantal uren voor de officiële YouTube-première.

Het ziet er dus niet naar uit dat deze leaks snel zullen stoppen, ondanks het feit dat Take-Two Interactive en Rockstar Games wel proberen om de gelekte content overal weg te laten halen. Cyberleek suggereert verder ook dat de eisen niet alleen voor Rockstar gelden. Andere uitgevers zouden mogelijk ook doelwitten kunnen zijn.

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Sommige praktijken van Rockstar Games zijn de laatste tijd wel wat meer in opspraak. Deze worden onder andere als consumentonvriendelijk gezien en het gaat dus om kwesties zoals eigendom van games en het gebrek daaraan bij digitale games.

Toch is dit natuurlijk een erg illegale manier om veranderingen te forceren. Waarschijnlijk heeft het ook totaal niet het gewenste effect en zullen Rockstar Games en andere game-ontwikkelaars niet ineens hun controversiële keuzes terugdraaien. Het is prima om te strijden voor het behoud van (fysieke) games en eigendom van deze games, maar dit is natuurlijk niet de juiste manier.