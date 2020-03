Beste Nintendo Switch games 2020: de meest essentiële Switch games van het moment

Wat zijn de beste Nintendo Switch games? Het is niet eenvoudig om een lijstje te maken met dé beste titels voor Nintendo's best verkochte console. Nu de Nintendo Switch bijna drie jaar op de markt is, hebben we een enorm uitgebreide collectie games om uit te kiezen.

We hebben een lange weg afgelegd sinds de lancering, toen Legend of Zelda: Breath of the Wild het enige must-have spel was op de Nintendo Switch. Vandaag blijft het nog steeds een van de beste Switch games en we kijken dan ook uit naar het vervolg.

Er zijn nu genoeg andere Switch games om uit te kiezen, of je nu van actie, racing, avontuur of puzzels houdt. De kracht van de Switch om zowel AAA-blockbuster-titels als charmante indie-hits aan te kunnen, maakt het een van de meest flexibele consoles. Intussen is er ook een Switch Lite, voor gamers die geld willen uitsparen de console niet op hun tv willen aansluiten.

Het is niet gemakkelijk geweest, maar we hebben een lijst samengesteld met de Switch games die je, wat ons betreft, zeker niet mag missen.

Animal Crossing: New Horizons

(Image credit: Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons is de eerste nieuwe game in de Animal Crossing serie sinds bijna acht jaar en de eerste titel die speelbaar is op de Nintendo Switch.

New Horizons brengt je naar een onbewoond eiland via een exclusief Nook Inc-pakket. Het is jouw taak om van het eiland een topresort te maken, nieuwe eilandbewoners aan te trekken door dingen op te knappen en van je eiland een tropisch paradijs te maken.

Animal Crossing: New Horizons zit boordevol charme en is het perfecte spel voor degenen die willen relaxen en alles rustig zijn gang willen laten gaan. Het is vertrouwd en fris tegelijk en combineert de oude leuke delen van de serie met een aantal nodige verbeteringen en veel meer diepgang dan we eerder hebben gezien.

Bekijk hier onze volledige Animal Crossing review.

Pokémon Sword en Shield

(Image credit: Nintendo)

Pokémon Sword en Shield zijn de eerste originele Pokémon games die hun weg naar de Switch vinden. Vol charme en plezier brengen Sword en Shield een aantal broodnodige gameplay-optimalisaties naar de franchise, naast een aantal fantastische nieuwe functies zoals de Wild Area.

In de op de Galar-regio (gebaseerd op het VK) introduceren Sword en Shield een geheel nieuwe wereld en geheel nieuwe Pokémon om te ontdekken. Hoewel we het gevoel hebben dat ze niet helemaal op het niveau zitten van enkele van de betere voorgangers, zijn ze alsnog een must-have voor de Switch.

Weet je het nog steeds niet zeker? Kijk dan naar onze volledige Pokémon Sword and Shield review.

Luigi's Mansion 3

(Image credit: Nintendo)

Het was al zes lange jaren geleden dat Nintendo voor het laatst een spel in de Luigi's Mansion-serie uitbracht en toen de fans de hoop op een ander begonnen op te geven, was de aankondiging dat er een vervolg op Nintendo Switch zou komen erg welkom.

In Luigi's Mansion 3 zie je Luigi en zijn vrienden een vakantie nemen in een hotel. Maar het lijkt erop dat het hotel vol spoken zit en dat de spookachtige bewoners Luigi's vrienden gevangen hebben genomen. Je weet wat dat betekent: het is tijd om de Poltergust erbij te halen en wat spoken op te zuigen in een groter avontuur met meer actie dan ooit tevoren.

Luigi's Mansion 3 is een leuk spel voor de hele familie en is een must voor de Switch.

Untitled Goose Game

(Image credit: House House)

Wie had gedacht dat een spel zonder titel over een gans zo leuk zou zijn? Untitled Goose Game was onverwachts enorm populair en werd al snel viraal nadat het spel vol vogelpesterijen gelanceerd werd.

In een dorpje op het Engelse platteland speel je als een gans met de opdracht je menselijke buren te terroriseren: hun planten stelen, hen opsluiten in kasten en natuurlijk gakken zoals alleen een gans dat kan. Het spel is geinspireerd op de stealth-serie Hitman, maar heeft een eigen charme. Je zoeft door het spel in enkele uren, maar de reis kan eindeloos duren.

Super Mario Maker 2

(Image credit: Nintendo / TechRadar)

Super Mario Maker 2 heeft een eenvoudig uitgangspunt: laat spelers hun eigen Mario-levels ontwerpen. Dat ene doel biedt eindeloos veel plezier en creaties met Nintendo's vrolijke en chaotische editor.

Als vervolg op het originele Super Mario Maker op de Wii U en de uiteindelijke 3DS-versie vermijdt deze game een aantal oudere valkuilen, wat zorgt voor een meer toegankelijke titel die je nog steeds hetzelfde plezier geeft.

De toevoeging van een Luigi Assist-modus en het feit dat je vanaf het begin alle tools krijgt, maken dit een veel toegankelijkere game. Super Mario Maker 2 is bijgevolg ideaal voor designers en gamers die een kijkje achter de schermen van de klassieke platformgame willen nemen.

Lees de volledige Super Mario Maker 2 review

Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Super Smash Bros. is terug en de partygame die vrienden in vijanden ziet veranderen heeft zeker zijn thuis gevonden op de Nintendo Switch.

Super Smash Bros. Ultimate bevat meer vechters, meer levels, meer gameplay modes en meer tactische elementen dan elk ander spel in de franchise. Dit is in feite de definitieve Super Smash Bros. met alles erop en eraan, inclusief heel wat DLC (Joker, Piranha Plant, Banjo-Kazooie!).

Als je op zoek bent naar een Nintendo Switch spel dat leuk is voor de hele familie, dan zit je goed bij Smash.

Lees onze volledige Super Smash Bros. Ultimate review

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe (Image credit: Nintendo)

Mario Kart 8 op de Wii U was al een van de beste edities in de franchise, en de Nintendo Switch-versie is niet anders.

In essentie biedt het spel dezelfde uitstekende races als het Wii U origineel, maar er zijn ook een aantal nieuwe toevoegingen voor deze versie van de arcade-racer.

Je hebt de terugkeer van de battle-modus, nieuwe personages, alle eerder uitgebrachte DLC-banen en de mogelijkheid om twee items tegelijk vast te houden om een extra laagje strategie aan je race toe te voegen.

Het nieuwe spel is ook een geweldige om in multiplayer te spelen. Je kunt online spelen, in split-screen met maximaal vier spelers, of tot acht consoles aan elkaar koppelen om multiplayer draadloos te spelen (waarbij je ook met maximaal twee spelers per console kunt spelen).

Het is een veelzijdige release, en zeker de moeite waard om op te pakken voor iedereen die Mario Kart 8 de eerste keer heeft gemist.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

(Image credit: Beenox/Activision)

Voordat je dit racespel in het voordeel van Mario Kart van de kaart heeft, moet je Crash Team Racing zeker de kans geven die het verdient.

Technisch gezien is het reboot van het racespel uit 1999, maar het neemt een aantal karakters uit alle Crash Bandicoot games tot nu toe en steekt ze in een wilde en chaotische race naar de finish, inclusief items en surrealistische tracks geïnspireerd door de jaren '90 titels.

Oké, dus het lijkt een beetje op Mario Kart. Maar voor iedereen die op zoek is naar meer chaos, of gewoon wat plezier wil met Crash en zijn vrienden, is Crash Team Racing een geweldige keuze.

Lees onze indrukken: Crash Team Racing: Nitro-Fueled is een belachelijke leuke en nostalgische rit.

Octopath Traveler

Octopath Traveler (Image credit: Square Enix)

Fan van old-school 16-bit RPG's? Wil je dat ze een HD-facelift krijgen zonder de pixelachtige magie van de jaren '90 te verliezen? Octopath Traveller is misschien wel het Nintendo Switch-spel waarvoor je een tijdmachine wil.

Met de magie van de vroege Final Fantasy-games (en gepubliceerd door Square Enix, natuurlijk) smelt het pixelkunst met polygonale omgevingen, als een liefdesbrief aan de RPG's van vroeger.

Het verhaal van een van de acht unieke avonturiers wordt opgepikt en er volgt een episch wereldreddend verhaal, een slim turn-based vechtsysteem om onder de knie te krijgen en een geweldig ingesproken script om van te genieten.

Hollow Knight

Hollow Knight (Image credit: Team Cherry)

Terwijl we allemaal wachten op een nieuw Metroid Prime-spel voor de Nintendo Switch, kun gelukkig een gelijkaardige ervaring krijgen in het prachtige Hollow Knight.

Je wordt geplaatst in het midden van een uitgestrekte kaart die langzaam zijn ware grootte prijsgeeft als je nieuwe vaardigheden ontgrendelt om steeds moeilijkere vallent te overbruggen en het opneemt monsterlijke vijanden. Geheimen zitten in elke hoek en het gevoel van voldoening dat je krijgt als je eenmaal met de juiste vaardigheden terugkeert naar een eerder ontoegankelijke locatie, is onovertroffen.

Hollow Knight onderscheidt zich van andere Metroidvania-titels door zijn uitgesproken kunststijl (mysterieuze ondergrondse insectenstad? oh jazeker) en zijn knipoog naar de Dark Souls-serie, met stoere boss battles en de afstandelijke burgers in zijn ondergrondse omgeving.

Nintendo Labo

Nintendo Labo (Image credit: Nintendo)

Nintendo Labo is een combinatie van software en hardware en is een must-have voor iedereen die houdt van Nintendo's eigenzinnige en speelse ideeën.

Bouw je eigen kartonnen speelgoed, speel er games mee, onderzoek hoe het werkt en herprogrammeer het om te doen wat je wilt. Met Nintendo Labo is de enige echte grens je geduld en verbeelding: bouw een hengel en vang een haai, bouw een piano en bestuur een muzikaal kattenkoor, bouw een robot en, nou ja, word een robot. Het is allemaal mogelijk met Labo.

Nintendo Labo is zeker een van de meer originele en zelfs educatieve releases die we in jaren hebben gezien en het kan alleen gespeeld worden op de Nintendo Switch. Het is met gemak een van de beste 'games' voor de console.

Xenoblade Chronicles 2

(Image credit: Monolith Soft)

Als je op zoek bent naar een uitgebreide singleplayer game ter grootte van The Legend of Zelda: Breath of The Wild, dan is Xenoblade Chronicles 2 een uitstekende optie. De combinatie van een diepgaand plot, geanimeerde tussenstukjes, een interactief combat systeem en eindeloze side quests houden je met gemak meer dan 100 uur bezig.

Ga op reis met Rex, zijn Blade Pyra en zijn vrienden door de verschillende titans in de cloud sea van Alrest en vecht met de meest indrukwekkende monsters, terwijl je probeert de mensheid te redden. In Xenoblade Chronicles 2 is er veel (maar dan ook echt véél) om te ontdekken en om van te houden zonder dat het te repetitief wordt. Om elke hoek kan een nieuwe uitdaging verscholen zitten. Er is bovendien een uitbreidingspakket beschikbaar voor nog meer gameplezier!

Torchlight 2

(Image credit: Perfect World)

Vermoord. Roof. Herhaal. Ja, het mag dan een Diablo-kloon zijn, maar Torchlight 2 is je tijd zeker waard als je op zoek bent naar avontuur.

Met zijn luchtige stijl, kleurrijke locaties en humoristische zoektochten, maakt Torchlight 2 een verslavende lus waarin je vijanden verslaat om steeds krachtigere spullen te vinden om ze mee te slaan. Het verhelpt ook enkele van de grootste pijnpunten van het ARPG-genre, zoals de mogelijkheid om een huisdier terug naar de stad te sturen om al je rommel te verkopen. En er is weinig leuker dan je huisdier das terug te zien komen na een dag hard werken op de markt.

Er zijn weinig games die de unieke charmes van Torchlight 2 kunnen evenaren.

Bayonetta 2

Bayonetta (Image credit: PlatinumGames)

Niet iedereen zou de kans hebben gehad om te genieten van Bayonetta 2 toen het voor het eerst werd uitgebracht in 2014, dankzij de Wii U exclusiviteit. Gelukkig is het nu ook een Nintendo Switch-spel, waardoor het eindelijk het bereik krijgt dat het verdient.

Bayonetta 2 is een uitstekend spel, met snelle en bevredigende gevechten, treffende animaties en eerlijk gezegd uitstekende kledingkeuzes. Als je een fysieke kopie van Bayonetta 2 koopt, ontvang je bovendien een gratis downloadcode voor het originele spel.

Dit is vooral een geweldige manier om je voor te bereiden op Bayonetta 3, waarvan is bevestigd dat het in ontwikkeling is voor de Switch.

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Super Mario Odyssey is Mario's eerste echte uitstapje op de Nintendo Switch en hij maakt zijn debuut in stijl. Odyssey is een 3D sandbox-avontuur waarin Mario tussen verschillende werelden reist om prinses Peach te redden van de snode en maritiem getinte Bowser.

In dit spel wordt de oude formule een beetje opgefrist en worden de traditionele Power-ups vervangen door een nieuwe metgezel voor Mario, genaamd Cappy. Deze levende pet is Mario's wapen en hij kan worden gebruikt om vijanden en objecten over te nemen om puzzels op te lossen en vijanden te verslaan.

In onze volledige Super Mario Odyssey review noemden we dit spel "een van Mario's mooiste avonturen in het recente geheugen" en we raden je aan om het te spelen - het is direct een van de beste Nintendo Switch-spellen die er zijn.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Zelfs voor een serie als The Legend of Zelda die zelden een misstap begaat, is Breath of the Wild een absoluut fenomenaal spel op de Nintendo Switch (met een vervolg, Breath of the Wild 2, dat momenteel in de maak is).

Terwijl de Zelda-spellen in het verleden vrij dicht bij de formule van Ocarina of Time (het 3D-debuut van de serie) zijn gebleven, gooit Breath of the Wild een groot deel van de betsaande kennins weg.

In plaats van een vate volgorde die je moet hanteren om elke grote missie aan te pakken, opent Breath of the Wild vrijwel onmiddellijk de hele kaart voor je, zodat je de game kunt spelen in de volgorde die je wilt. Je kunt urenlang alleen maar in bomen klimmen en elixers brouwen, of je kunt zelfs direct naar de eindbaas van het spel gaan als je je wat zelfverzekerder voelt.

Afgezien van de unieke structuur van Breath of the Wild zijn het de puzzels zelf die het spel het meest bevredigend maken. Terwijl in eerdere spellen stijfjes één enkele oplossing voor elke puzzel mogelijk is, betekenen de natuurkundige probleemoplossingen van BotW dat er vaak meerdere oplossingen voor elke uitdaging zijn, afhankelijk van de manier waarop je je verschillende vaardigheden combineert.

Het resultaat is een spel dat ongelooflijk uitgebreid aanvoelt, met zoveel kleine afwerkingen om te ontdekken dat het moeilijk is om niet opnieuw verliefd te worden op deze langlopende serie.

Lees onze volledige The Legend of Zelda: Breath of the Wild review.

Splatoon 2

Splatoon 2 (Image credit: Nintendo)

Splatoon is Nintendo's beste poging tot een online shooter. Die poging werd gedaan door het genre helemaal op zijn kop te zetten.

Dat betekent geen geweren, geen kogels, en ook geen dood. In plaats daarvan speel je als personages met verfpistolen die de kaart in de kleuren van je team moeten bedekken.

Je kunt je vijanden doden (nou ja, 'splatten'), maar dat doe je alleen om meer tijd te krijgen om meer van de kaart te schilderen zonder dat je tegenstanders (en hun schilderwerk) in de weg zitten.

Terwijl Splatoon 2 technisch gezien een vervolg is, is het in werkelijkheid meer van hetzelfde.

Dat is niet per se een slechte zaak. Het originele spel was strak vormgegeven en goed uitgebalanceerd, en terwijl het vervolg wat kleine aanpassingen aan de gameplay brengt, is dezelfde Nintendo-charme nog steeds aanwezig.

Als je het origineel nooit hebt gespeeld dan is Splatoon 2 een goede game om aan te bevelen, maar zelfs als je het wel al hebt gespeeld dan is het misschien alsnog de moeite waard om er nog eens in te springen.

Dark Souls: Remastered

Dark Souls: Remastered (Image credit: FromSoftware Games)

Wat valt er nog te zeggen over Dark Souls dat nog niet in bloed, frustratie en pure, ongefilterde vreugde is uitgespuwd? Als vader van de stoere adventure games heeft het duizenden imitators en een miljard scheldwoorden voortgebracht als avonturiers het dodelijke land van Lodran besluipen.

Met een methodische en precieze aanpak is het net zo onvergeeflijk als de beloning, waardoor elke zwaarbevochten overwinning op monsterlijke vijanden een echte prestatie is. De game is ook enorm goed in verhalen vertellen aan de hand van de omgeving, die zijn geheimen langzaam onthult terwijl je de omgeving naar je eigen hand zet om vijanden te verslaan.

Dark Souls: Remastered is niet zo mooi op de Switch als op PS4 of Xbox One, maar heeft wel het extra voordeel van onderweg gamen (ga gewoon niet vloeken op de bus). En er is een hele nieuwe oceaan van spelers om mee bezig te zijn als je de online modus activeert.

Super Mario Party

Super Mario Party (Image credit: Nintendo)

Als het gaat om casual co-op gaming wordt het niet veel beter dan Super Mario Party.

Deze game is de laatste in een lange rij van Super Mario Party games, maar de 3D bordspel blijft strak en boeiend. De game verbergt tal van geheimen en verrassingen die je gaandeweg kan ontdekken. Het belangrijkste is dat het leuk is om te spelen, en dat het je blijft verbazen.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario Rabbids Kingdom Battle (Image credit: Nintendo)

Deze cross-over heeft veel mensen verrast, ook ons. Hoewel Nintendo's Mario en Ubisoft's Rabbid-konijnen niet lijken op een combinatie die zou moeten werken.

Dit is een turn-based tactisch spel en het is ongelooflijk leuk om te spelen dankzij de gameplay die bevredigend complex en diep is zonder al te moeilijk te zijn. Hoewel de moeilijkheidsgraad toeneemt, gebeurt dit op een opbouwende manier die niet resulteert in een gevoel van overweldiging.

Mario Rabbids is ook gewoon een mooie game om naar te kijken. Het levelontwerp is consequent fantastisch en de wereld en zijn personages zijn schattig en kleurrijk. Door de samenwerking met Mario krijgt Ubisoft's Rabbids een charme die ze tot nu toe hebben gemist, terwijl Mario en zijn vrienden profiteren van de samenwerking door een beetje meer gevoel voor humor te krijgen, wat het Nintendo-imago echt ten goede komt.

Met deze samenwerking is Nintendo erin geslaagd om een ander aantrekkelijk exclusief spel voor de Switch te bemachtigen.

Stardew Valley

Stardew Valley (Image credit: Chucklefish) (Image credit: ConcernedApe)

Stardew Valley is een van die games die altijd aanvoelden alsof hij op een Nintendo-console moest staan, en we konden niet gelukkiger zijn toen het onlangs voor de Switch werd uitgebracht.

Als je ooit een Harvest Moon-game hebt gespeeld, ben je al bekend met het uitgangspunt van Stardew Valley: het is een verslavende landbouwsimulator die je zodanig met bewoners in contact brengt dat je letterlijk met ze kunt trouwen.

Stardew Valley is meer dan één ding, het is een heleboel dingen tegelijk. Je kunt er knutselen, vissen, koken en zelfs grotten verkennen om voorwerpen te verzameln en zelfs monsterlijke vijanden aan te vallen.

Houd echter wel rekening met je gezondheid en energie, want je moet ervoor zorgen dat je personage in topvorm is om te voorkomen dat je uitgeput raakt. Stardew Valley zal je gegarandeerd urenlang aan de haak slaan.

The Elder Scrolls: Skyrim

The Elder Scrolls: Skyrim (Image credit: Bethesda)

Skyrim mag dan wel een spel zijn dat negen jaar oud is, de draagbaarheid van de Nintendo Switch zorgt ervoor dat het weer nieuw aanvoelt. Wat ooit een exclusieve thuisconsole en pc-ervaring was, kan nu worden gespeeld tijdens je woon-werkverkeer en het valt niet te ontkennen dat het spannend is om de wilde wereld van Skyrim in de palm van je hand te houden.

Voor een vleugje nieuwigheid ondersteunt het spel ook de Joy-Con bewegingsbesturing van de console, zodat je met je zwaard kan zwaaien en je boog in het echt kunt aanspannen. Het is een geheel nieuwe manier van spelen.

Dit is de volledige open-world Skyrim-ervaring voor de Nintendo Switch, inclusief alle DLC, dus we hebben er alle vertrouwen in dat het nu een van de beste Switch-games is.

Beste Nintendo Switch games in een oogopslag: