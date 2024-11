Sony WH-1000XM6: nieuws, geruchten en meer

Als je denkt dat het inmiddels wel tijd is voor de Sony WH-1000XM6 om de huidige premium draadloze koptelefoon van het werk te vervangen, dan zijn we het helemaal met je eens. De Sony WH-1000XM5 is nog steeds wel een van de beste noise-cancelling koptelefoons die je vandaag de dag kan kopen, maar de markt van koptelefoons is erg competitief en de concurrentie wordt ook steeds sterker. Zelfs Sony's eigen koptelefoon van de vorige generatie, de Sony WH-1000XM4, is nog een goed alternatief en die vind je vanwege zijn lagere prijs ook bovenaan bij verschillende van onze koopgidsen voor koptelefoons.

Dat betekent dat Sony zijn flagship over-ear koptelefoon weer moet verbeteren als het nieuwe modellen wil blijven verkopen. Volgens geruchten is dat ook precies wat Sony van plan is en naar verwachting zal het ook niet al te lang meer duren voordat we de Sony WH-1000XM6 te zien krijgen.

We vragen ons wel af wat Sony precies van plan is voor de volgende generatie, want we gaven de WH-1000XM5 ook al vijf sterren in onze review en daarnaast gaven we in die review ook al aan dat de WH-1000XM4 zo goed was dat de verbeteringen minder groot aanvoelden dan ooit tevoren. Hieronder vind je in ieder geval alles wat we tot nu toe weten over de Sony WH-1000XM6.

Sony WH-1000XM6: releasedatum

In juni bracht GSM Arena ons nog twee nieuwe Sony-nieuwtjes: ten eerste zouden de Sony LinkBuds en LinkBuds S een update krijgen voor 2024 en ten tweede zouden de WH-1000XM5-koptelefoon en WF-1000XM5-oortjes juist nog geen update krijgen. In plaats daarvan zou Sony van plan zijn geweest om zijn nieuwe flagships ergens in de "eerste zes maanden van volgend jaar" pas uit te brengen.

Aangezien het eerste gerucht accuraat bleek te zijn toen Sony inderdaad twee nieuwe LinkBuds-modellen aankondigde, en het tweede gerucht vanuit dezelfde bron kwam, zijn we geneigd om de voorspelling voor een release in de eerste helft van 2025 te geloven. Een andere leak op het Chinese sociale mediaplatform Weibo stelt dat Sony de updatecycli van zijn twee flagships wil synchroniseren en dat suggereert ook weer een lancering in 2025. De Sony WF-1000XM5-oortjes zijn dan immers twee jaar oud en ook wel weer toe aan een update.

We hebben nog niet echt veel bewijs hiervoor gezien in leaks... tot recentelijk. The Walkman Blog heeft namelijk code voor een nieuwe draadloze Sony-headset gespot in importdocumenten. De headset heeft de productcode YY2984 en volgens de blog zou het om een van de XM6-modellen kunnen gaan. Dat is echter niet zeker, want er wordt alleen aangegeven dat het om een draadloze headset met een plastic behuizing gaat, dus het kan ook gewoon een andere headset zijn.

Dat gezegd hebbende, ongeveer drie maanden voordat de huidige modellen uitkwamen, verschenen ze ook al in officiële documenten van de FCC (een Amerikaanse overheidsinstelling). Voordat een apparaat in de verkoop kan, moet er eerst een heleboel papierwerk worden afgerond. Het zou ons dus niet verbazen als YY2984 inderdaad de volgende flagship koptelefoon van Sony is. We weten dat dit niet echt een sterk bewijs is, maar in de wereld van koptelefoons wordt het vaak niet veel spannender dan dit. Uiteindelijk is het echter de FCC-informatie waar we echt iets uit kunnen halen. Wanneer dat lekt, begint het aftellen naar de release. Misschien dat die informatie rond december zal lekken en we vervolgens te maken krijgen met een lancering rond maart.

Sony WH-1000XM6: wat we willen zien

Betere noise-cancelling dan Bose: Sony was op een bepaald punt echt de marktleider op het gebied van noise-cancelling, maar nu zijn de Sony-koptelefoons gewoon nog erg goed. De nieuwste koptelefoons van Bose hebben geweldige noise-cancelling en hebben Sony dan ook ingehaald. Laten we hopen dat Sony de lat bij de volgende generatie nog hoger kan leggen.

Betere batterijduur: Sony houdt zich al jaren aan de gemiddelde batterijduur die we verwachten van een draadloze koptelefoon: 30 uur. Aangezien de Sennheiser Momentum 4 Wireless en de Cambridge Audio P100 lieten zien dat 60 uur mogelijk is, verwachten we nu eigenlijk meer van Sony. We hebben er echter niet heel veel vertrouwen in dat die upgrade ook echt zal gebeuren.

Waterbestendigheid: Dit is iets dat steeds gebruikelijker wordt bij rivalen en het zou dus ook mooi zijn om een officiële IP-certificering te krijgen bij de WH-1000XM6.

De terugkeer van een opvouwbaar design: Het vernieuwde design van de XM5 maakte die koptelefoon minder draagbaar en dat was wel een verrassing. We zien dus eigenlijk het liefst weer een terugkeer naar een iets reisvriendelijker design. Daarnaast mag de hoofdband wel een iets dikker kussen krijgen.

Dolby Atmos ruimtelijke audio: Sony's "360 Reality Audio" zal ongetwijfeld weer aanwezig zijn, maar nu Dolby Atmos door meerdere muziekdiensten wordt ondersteund (en door vrijwel alle grote streamingdiensten op het gebied van films en series), zouden we graag ook ondersteuning voor deze vorm van ruimtelijke audio zien. Zeker als de koptelefoon dan ook nog voorzien wordt van Dolby's eigen hoofdtracking. Die hoofdtracking werkt namelijk fantastisch op koptelefoons zoals de Sonos Ace en LG Tone Free T90S.

USB-C-audio: Wil je op een simpele manier naar hi-res audio luisteren via telefoons en laptops? Veel van de beste draadloze koptelefoons bieden de mogelijkheid om dit via USB-C te doen, maar Bose bijvoorbeeld niet. Sony heeft hier dus een kans om zijn grote rivaal te verslaan op dit vlak.