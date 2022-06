Sony LinkBuds S review

(opens in new tab)

Vrijwel alles wat er te zeggen valt over de Sony LinkBuds S is goed. Ze zijn klein, licht en comfortabel, kennen een respectabele batterijduur en goed geïntegreerde bedieningsopties. Ze luisteren ook lekker weg, maar in deze prijsklasse zijn er oortjes met een betere audiokwaliteit te vinden.

Review in een notendop

De Sony LinkBuds S zijn visueel gezien niet zo indrukwekkend als de eerste Sony LinkBuds. De eerste generatie was bijzonder vanwege het unieke design, wat erop gemaakt was om geluid van buitenaf door een lus over het oorkanaal te laten gaan. Bijzondere oortjes kortom, maar wel tof.

De Sony LinkBuds S zijn echter uniek op hun eigen manier. Bij de eerste kennismaking merk je al dat ze kleiner en lichter zijn dan vrijwel alle alternatieven die je kent. Het design lijkt op wat we kennen van de beste volledig draadloze oortjes, maar dan inclusief Sony's high-end noise-cancelling technologie in een kleiner jasje.

De bouwkwaliteit is sterk en de batterijduur is meer dan acceptabel. Daarnaast zijn we erg te spreken over de bedieningsopties. De LinkBuds S zijn tevens erg comfortabel in gebruik. Het klinkt tot dusver alsof Sony een winnend setje oortjes in handen heeft.

We gaan zeker niet ontkennen dat de LinkBuds S prettig in gebruik zijn. Detailniveaus, de soundstage en de tonaliteit maken indruk, en het frequentiebereik is gebalanceerd. Qua dynamiek laten de LinkBuds S het echter wat liggen. De oortjes kunnen opnames niet helemaal tot leven wekken.

Dit staat in contrast met de Sony WF-1000XM4, welke al een tijdlang erkend zijn als de beste noise-cancelling oortjes op de markt. Nu dat deze oortjes al een tijdje uit zijn, zitten ze qua prijs in het vaarwater van de LinkBuds S. Alleen als het formaat en gewicht belangrijke factoren voor je zijn, raden we aan om toch de LinkBuds S te prefereren. Dat gezegd hebbende: voor sommige consumenten zijn deze twee factoren zeer belangrijk, bijvoorbeeld wanneer je kleine oren hebt. Voor de overige consumenten lijken de Sony WF-1000XM4 de betere optie.

Prijs en releasedatum

Releasedatum: 20 mei 2022

Adviesprijs van 199 euro

De Sony LinkBuds S zijn in mei op de markt gekomen en kennen een adviesprijs van 199 euro in de Benelux.

Je hoeft niet lang te kijken om concurrentie te spotten voor deze oortjes. Sony's eigen WF-1000XM4 zijn een sterk alternatief, aangezien deze al een stuk in prijs gedaald zijn. Ook de Apple AirPods Pro mogen natuurlijk niet vergeten worden.

Features

Actieve noise-cancelling met aanpasbaar ambient geluid

Bluetooth 5.2 met SBC, AAC en LDAC

27 uur batterijduur (net aan)

De LinkBuds S mogen dan klein zijn, de waslijst aan specificaties is groots. Buiten multi-point pairing zijn eigenlijk alle belangrijke functies aanwezig.

Draadloze connectiviteit gebeurt via Bluetooth 5.2, en er is ondersteuning voor de codecs SBC, AAC en LDAC. aptX ontbreekt (zoals gewoonlijk bij Sony). Met een smartphone die LDAC ondersteunt, krijg je met de LinkBuds S toch een comfortabel setje oortjes met hoge resolutie.

Er zit dezelfde V1-processor inbegrepen als bij de Sony WF-1000XM4, welke actieve noise-cancelling en audioverwerking verzorgt. Er is wel een nieuwe 5nm full-range dynamische driver aanwezig, die kleiner is dan die bij de XM4. De oortjes houden het tussen de 6 en 9 uur vol op één cyclus (afhankelijk van of je noise-cancelling gebruikt of niet en hoe hard de oortjes staan). De kleine oplaadcase is in staat om de oortjes nog een paar keer volledig op te laden. Het zijn zeker niet de meest indrukwekkende statistieken qua batterijduur, maar de betere alternatieven zijn dan ook een stuk groter en zwaarder. De vrijwel net zo lichte AirPods Pro houden het bijvoorbeeld maar 4,5 uur vol met ANC aan. Sony heeft op dat vlak dan een redelijk gat geslagen.

Noise-cancelling kan bediend worden via de bijbehorende app of het aanraakgebied op elk oortje. Er is ook een transparantiemodus inbegrepen (ambient modus), welke 20 verschillende opties kent. Je kunt de oortjes zo extreem instellen qua omgevingsgeluid als je zelf wilt.

De Headphones-applicatie is tevens de plek waar je aan de slag kun met de equalizer, kunt kiezen tussen audiokwaliteit en verbindingsstabiliteit (voor wat betreft Bluetooth), de mogelijkheid om de bediening aan te passen en nog veel meer. Het is dezelfde app als waarover Sony's premium koptelefoons gebruik van maken, en net zo effectief en stabiel als we gewend zijn.

De touch-bediening is net zo betrouwbaar en sterk geïmplementeerd. De LinkBuds komen met Alexa- en Google Assistant-ondersteuning. De externe microfoons die bestemd zijn voor telefonie en spraakherkenning zie je aan de buitenzijde van elk oortjes. Deze zitten achter een klein mesh cirkeltje.

Design

4,8 gram per oortje en erg compact

35 gram oplaadcase met USB-C kabel

IPX4-certificering

Als een product zo klein en licht is als de LinkBuds S (Sony meldt dat de oortjes 40 procent kleiner en 30 procent lichter zijn dan de eigen WF-1000XM4), dan kan er niet zo heel veel gebeuren qua design.

Uiteraard is het hele idee van de LinkBuds S dat ze een comfortabele fitting moeten leveren. Wat dat betreft is het design meer dan geslaagd. Met een gewicht van 4,8 gram per oortje voelt het bij vlagen alsof je niets in je oren hebt zitten. Dankzij de vier verschillende formaten dopjes zit er altijd wel een passende bij voor jou.

Ook na uren luisterplezier zitten deze oortjes nog altijd erg prettig. Daarnaast zien ze er discreet uit.

De LinkBuds S zijn strak gebouwd en gemaakt van hetzelfde materiaal als de high-end koptelefoons van Sony. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit of 'ecru'. Laatstgenoemde laten de oortjes er echter uitzien als een soort prothese.

Het opladen gebeurt via USB-C. Draadloos laden wordt niet ondersteund, en het duurt enkele uren voordat de oplaadcase volledig vol zit met sap. Eenmaal gereed kun je overal naartoe met de LinkBuds S: de IPX4-certificering garandeert dat ze bestand zijn tegen zweet in een gymsessie en spetters aan de rand van het zwembad.

Audiokwaliteit

Gedetailleerde en georganiseerde audiokwaliteit

Gebrek aan dynamisch bereik

Goede noise-cancelling

Bij een MQA-nummer van TIDAL Masters hoor je precies hoe Sony LinkBuds S omgaan met het doorvoeren van muziek. Bij een nummer als Love and Hate in a Different Time van Gabriels merk je al snel de sterke en minder sterke punten van deze oortjes.

De oortjes bieden een open, duidelijke en gedetailleerde luisterervaring. Lage frequenties zijn grof en goed gecontroleerd, zodat ritmes niet onnatuurlijk klinken. Er zit genoeg detail in de tonaliteit. De treble klinkt eveneens helder en gedetailleerd.

Daartussen is het ook erg goed te noemen. De manier waarop de oortjes een soundstage opstellen waarbij de vocals aan de voorkant en het centrum staan, maar ook mooi geïntegreerd in het geheel aanvoelen is sterk. Als er karakter in de zang zit, dan hoor je dat via de LinkBuds S zeker.

De algehele balans is goed, ritmische expressie is ook sterk, en alle elementen van een opname wordt erg sterk gebracht.

Een gevoel van urgentie of echte oomph missen we wel een beetje op audiovlak. Het dynamisch bereik is wat beperkt. Alles wat in een opname gebeurt, blijft op een onveranderd level zitten. Het komt wat niet enthousiast over. Een aantal gelijk geprijsde oortjes komen met een stuk meer beleving op de proppen.

Over de actieve noise-cancelling hebben we daarentegen weinig te klagen. De LinkBuds S kunnen goed overweg met extern geluid, zonder dat hier een vervelende nasmaak aan over wordt gehouden. De belkwaliteit is eveneens acceptabel. Met de verstaanbaarheid zit het wel snor, en Sony's spraaktechnologie om omgevingsgeluiden te filteren (zoals de wind) werkt goed.

Moet ik de Sony LinkBuds S kopen?

Koop ze als...

Je van minimalistische oortjes houdt

Je vindt niet snel oortjes die kleiner en lichter zijn dan de LinkBuds S van Sony. Ze zijn dan ook perfect voor uren comfortabel luisterplezier.

Audiodetail en balans belangrijk is

De LinkBuds S bieden een gedetailleerd geluid dat je volledig geïnformeerd houdt, in welke omgeving je je ook bevindt.

Je een prettige bediening belangrijk vindt

Zowel via de touch-bediening als in de app kun je de oortjes helemaal naar jouw hand zetten. De technologie werkt feilloos, net als bij de high-end Sony-producten.

Koop ze niet als...

Je omver geblazen wilt worden door de muziek

De LinkBuds S bieden een mooi, gedetailleerd geluid, maar knallen niet uit de kleine speakertjes. De audio kan een tikkeltje saai overkomen.

Je multipoint belangrijk vindt

Het is bij de LinkBuds S niet mogelijk om twee Bluetooth-bronnen tegelijkertijd te verbinden.

Alternatieven

Sony WF-1000XM4

(opens in new tab)Hét belangrijkste alternatief voor de LinkBuds S zijn de WF-1000XM4. De oortjes zijn merkbaar groter en zwaarder, maar bieden wel betere audioprestaties. Ook fijn: doordat de oortjes al een tijdje op de markt zijn, liggen ze qua prijs niet heel ver van de LinkBuds S af.

Apple AirPods Pro

Als je een iPhone hebt en overweegt om de LinkBuds S aan te schaffen vanwege het comfort, dan raden we je aan om de AirPods Pro ook te overwegen. Deze oortjes zijn ook licht, compact en bieden een degelijk noise-cancelling. Verder is Apple-ecosysteem natuurlijk erg strak op elkaar afgesteld. Het geluid is echter niet aanpasbaar zoals bij de Sony's, en de batterijduur is beduidend minder.