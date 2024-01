Samsung Galaxy S24 officieel: grote focus op AI en zeven jaar software-updates

Naar goede gewoonte heeft Samsung zijn bekende trio nieuwe smartphones onthuld. De Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra behoren alle drie tot de beste Android-smartphones van het jaar. Dit jaar is het verschil tussen de Samsung Galaxy S24 Ultra en de standaard Samsung Galaxy S24 nog groter. Tegelijkertijd is de prijs van de Galaxy 24 Ultra verhoogd, terwijl de prijs van de Galaxy S24 is verlaagd. Er is één aspect dat in de volledige serie terugkomt, met name een grote focus op artificiële intelligentie (AI).

Galaxy AI staat altijd paraat

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie is Galaxy AI. Net zoals de Google Pixel 8 omarmt de Samsung Galaxy S24 artificiële intelligentie (AI) volledig. Toch moeten we vermelden dat niet alle AI-functies exclusief voor de Samsung Galaxy S24-serie zijn. Enkele functies zullen de komende weken/maanden naar andere Samsung-smartphones komen en op termijn zullen bepaalde functies ook op Android-smartphones van andere fabrikanten beschikbaar worden. Vervolgens zijn er taalgebaseerde functies die momenteel nog niet werken in het Nederlands. Samsung gaf aan dat ondersteuning voor het Nederlands op de roadmap staat en naar verwachting eind 2024 wordt toegevoegd.

Een eerste nieuwe functie is Live Vertaling van telefoongesprekken. De naam spreekt voor zich: wanneer je belt, wordt er een live vertaling gemaakt van je gesprekspartner in jouw taal. Wat jij zegt, wordt eveneens live vertaald in de taal van je gesprekspartner. Er zit wat vertraging op de vertalingen, aangezien je eerst je hele zin moet uitspreken zodat de AI die daarna kan vertalen. Zodra een zin is uitgesproken, is het letterlijk een kwestie van seconden voor de vertaling wordt voorgelezen.

Een AI-feature die niets met taal te maken heeft, is Circle to Search. Door lang op de homeknop te drukken, kan je een cirkel tekenen op je scherm. Daarna wordt er een zoekopdracht uitgevoerd op basis van wat je hebt omcirkeld. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een foto neemt van een bloem en wilt weten welke bloem het is. Een ander scenario is wanneer je een leuke trui ziet op een Instagram-foto en wil weten waar je die kan kopen.

Chat, Note en Transcript Assist zijn drie nieuwe exclusieve Samsung-features. Chat Assist zit namelijk verwerkt in het Samsung Keyboard en werkt dus in elke app waarin je kan typen. Chat Assist analyseert jouw zinnen en kan je bepaald advies geven. Zo is er binnen Chat Assist een functie genaamd Tone Tweak die de toon van je bericht kan aanpassen. Wil je aan je baas melden dat je ziek bent, maar kom je niet uit je woorden, dan kan Chat Assist daarbij helpen. Note Assist maakt daarnaast deel uit van de Samsung Notes-app en kan platte tekst meer structuur geven (opsommingstekens, alinea's, tussentitels...). Tot slot kan Transcript Assist gesprekken opnemen en vervolgens uitschrijven als volledige tekst, samenvatting of in bullet points.

Met behulp van zijn eigen Galaxy AI heeft Samsung allerlei nieuwe fotobewerkingstools toegevoegd aan de camera's. Wanneer je een foto opent, krijg je nu suggesties voor bepaalde bewerkingen. Dit kan een simpele suggestie zijn om de belichting te verbeteren of de foto recht te zetten, maar ook een geavanceerdere suggestie. Zo kan je reflecties in ramen verwijderen, voorwerpen verwijderen en zelfs voorwerpen verplaatsen binnen een foto.

De camera's van de Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus zijn hetzelfde gebleven tegenover vorig jaar. Opnieuw zijn ze uitgerust met een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 10MP-telefotocamera met 3x zoom. De Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt daarentegen wel een upgrade. De oude 10MP-telefotocamera met 10x zoom is namelijk vervangen door een nieuwe telefotocamera van 50MP met 5x optische zoom.

Deze nieuwe camera zorgt ervoor dat foto's met een zoom tussen 5x en 10x er beter uitzien en moet eveneens beter presteren bij video-opnamen. Ondanks het lagere zoombereik van 5x is er nog steeds de befaamde 100x Space Zoom aanwezig en die zou zelfs van betere kwaliteit zijn dan hiervoor. De overige drie camera's achteraan blijven trouwens wel hetzelfde. De volledige set-up van de Galaxy S24 Ultra ziet er dus als volgt uit: 200MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera, 10MP-telefotocamera met 3x zoom, 50MP-telefotocamera met 5x zoom.

Verschillende chipsets, dezelfde software

We zien dit jaar meteen dat de Samsung Galaxy S24 Ultra de krachtigste van het trio is. Hij is namelijk als enige uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, waar de standaard- en Plus-versie uitgerust zijn met een Exynos 2400. Dit is de eerste keer dat Samsung zijn Galaxy S-serie verschillende chips geeft en bijgevolg de eerste keer dat de Galaxy S24 Ultra op papier de krachtigste van het trio is.

Op vlak van software is wel alles hetzelfde, want de drie smartphones draaien One UI 6.1 op basis van Android 14. Verder krijgen ze ook allemaal zeven jaar software-updates, net zoals de Google Pixel 8. Dit laatste is trouwens erg goed nieuws, aangezien Samsung zijn toppositie op vlak van software-updates moest afgeven aan de Google na de lancering van de Pixel 8. Beide fabrikanten staan nu weer op gelijke voet.

Steviger design

De zijkanten van de Samsung Galaxy S24 Ultra zijn dit jaar gemaakt van titanium en niet langer van Armor Aluminium. De standaard Galaxy S24 en de Galaxy S24 Plus maken nog wel gebruik van het oude Armor Aluminium. Net zoals Apple, is Samsung erin geslaagd om het gewicht ongeveer hetzelfde te houden en de telefoon voelt ook niet echt anders dan zijn voorgangers met Armor Aluminium.

Een andere wijziging zien we bij het display. De voorbije jaren heeft Samsung de kromming van de aflopende randen van de Ultra-serie steeds minder gemaakt. Nu is eindelijk het moment aangebroken waarop Samsung definitief afscheid neemt van de aflopen randen, want de Galaxy S24 Ultra heeft een volledig plat scherm.

Zowel prijsstijgingen als -dalingen

Samsung Galaxy S24 (128GB): 899 euro (50 euro goedkoper)

(50 euro goedkoper) Samsung Galaxy S24 Plus (256GB): 1.149 euro (50 euro goedkoper)

(50 euro goedkoper) Samsung Galaxy S24 Ultra (256GB): 1.449 euro (50 euro duurder)

Eerst goede nieuws: Samsung heeft de prijs van het basismodel terug verlaagd. De Samsung Galaxy S23 begon bij 949 euro, terwijl de Samsung Galaxy S24 begint bij 899 euro. Hiervoor krijg je opnieuw de versie met 128GB interne opslag. Upgraden naar 256GB is mogelijk, maar wie 512GB opslag wil, moet voor de Plus of Ultra kiezen. De Samsung Galaxy S24 Plus is daarnaast eveneens 50 euro goedkoper geworden en kost nu 1.149 euro voor de versie met 256GB opslag. Jammer genoeg kunnen we niet hetzelfde zeggen van de Samsung Galaxy S24 Ultra, want die is net 50 euro duurder geworden. Voor de basisversie met 256GB opslag van die telefoon ben je nu minstens 1.449 euro kwijt.

Op 17 januari 2024 zijn de nieuwe Galaxy-smartphones aangekondigd en vanaf 31 januari liggen ze in de winkels. Wie tussen 17 januari en 31 januari een bestelling plaatst, geniet van pre-order voordelen en kan op die manier de prijs wat naar beneden halen.