Samsung Galaxy Watch 6 ontvangt vanaf vandaag update naar Wear OS 5

Als je een Samsung Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 5 of Galaxy Watch 4 hebt, krijg je een heleboel nieuwe functies. Samsung rolt nu de Wear OS 5-update uit naar oudere horloges met daarbovenop hun eigen One UI 6-software. De nieuwe functies in deze update waren tot voor kort alleen beschikbaar op de Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra, die deze zomer zijn gelanceerd.

We gaven beide horloges 4 sterren in onze reviews en benadrukten wel dat veel nieuwe functies op een later moment naar oudere horloges zouden komen. Dat moment is nu eindelijk daar. Nu de bètatests voor de Watch 6 zijn afgerond, komt de update naar eerdere generaties van de Galaxy Watch over de hele wereld. Samsung geeft aan dat het om deze horloges gaat: Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic en Galaxy Watch FE. De software-update zal ook in die volgorde beschikbaar worden, dus eigenaars van een Galaxy Watch 6 (Classic) zijn als eerste aan de beurt.

(Image credit: Future)

Dit is er nieuw in One UI 6

De Energy Score is de belangrijkste toevoeging en maakt gebruik van AI om data te verzamelen over je slaap, activiteit, hartslag en meer. Wanneer je 's morgens opstaat, krijg je de Energy Score (een cijfer op 100) te zien met uitleg over waarom dat je score is en advies over de aangeraden activiteiten voor die dag. De slaapapneudetectie krijgen wij helaas nog niet. Die zou pas in april 2025 in Europa beschikbaar worden.

Compatibele horloges krijgen ten slotte nog de Knijp Dubbel-gebarenbediening, voorgestelde antwoorden op berichten (op basis van AI natuurlijk) en een nieuwe Workout Routine, waarmee gebruikers verschillende oefeningen kunnen combineren en persoonlijke routines kunnen creëren, afgestemd op hun individuele doelen en voorkeuren. De Race-functie werkt op zijn beurt als virtuele pacer voor hardlopers en fietsers.