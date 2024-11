De iPhone 17 Air en Samsung Galaxy S25 Slim zijn misschien toch niet zo dun als verwacht

Geruchten wijzen erop dat we volgend jaar dunnere smartphones zullen zien van zowel Apple als Samsung, met meldingen die suggereren dat de Samsung Galaxy S25 Slim al in de eerste helft van het jaar zou kunnen verschijnen, en dat een iPhone 17 Air (mogelijk gelanceerd als iPhone 17 Slim of onder een andere naam) in september zou kunnen verschijnen, samen met de rest van de iPhone 17-serie. Maar nu horen we dat deze modellen mogelijk niet helemaal aan hun namen zullen voldoen.

Volgens @Jukanlosreve, die zich baseert op de Zuid-Koreaanse leaker yeux1122, zijn zowel Samsung als Apple niet geslaagd in hun pogingen om de batterijen voor in de smartphones compacter te maken. Dit wilden ze bereiken door nieuwe materialen en technieken te gebruiken.

Als het wel was gelukt, hadden ze deze slanke toestellen kunnen uitrusten met kleine, maar toch krachtige batterijen. Omdat dit naar verluidt niet is gelukt, zegt @Jukanlosreve dat de telefoons in plaats daarvan dikker zullen worden dan oorspronkelijk gepland, zodat ze toch een redelijke batterijduur kunnen behouden.

In het geval van de iPhone 17 Air zal Apple blijkbaar dezelfde batterijtechnologie gebruiken als in de huidige telefoons, en de iPhone 17 Air zal dikker zijn dan 6 mm. Geen van de bronnen vermeldt hoe dik precies, maar rond de 6 mm was blijkbaar Apple's doel.

Voor de Samsung Galaxy S25 Slim zou Samsung andere batterijtechnologie gebruiken dan die in de huidige toestellen, hoewel het bedrijf naar verluidt nog niet de gewenste resultaten heeft behaald. Het toestel zal blijkbaar ook in beperkte oplage worden verkocht.

Hebben deze telefoons nog wel enige zin?

Dit roept de vraag op of het nog wel zin heeft voor Apple en Samsung om deze telefoons uit te brengen, aangezien het belangrijkste verkoopargument zou zijn dat ze een stuk dunner zouden zijn dan de andere modellen van de Samsung Galaxy S25 en iPhone 17. Als ze in werkelijkheid echter niet veel dunner zijn, dan voegt het erg weinig toe.

We weten niet precies hoe dik beide telefoons zullen zijn, maar ter referentie: de iPhone 16 is 7,8 mm dik. Als de iPhone 17 Air dikker is dan de eerder genoemde 6 mm, zou hij mogelijk niet merkbaar dunner zijn dan de standaard iPhones.

Natuurlijk blijft dit allemaal voorlopig een gerucht. We weten nog niet eens zeker of deze telefoons überhaupt in ontwikkeling zijn, laat staan dat ze dikker zullen worden dan gepland. Neem dit nieuws dus met een korreltje zout.