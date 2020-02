TechRadar RSS

RSS (Really Simple Syndication) maakt het mogelijk om veel webinhoud te bekijken, zonder dat je hiervoor heel veel individuele websites of pagina's moet bezoeken.

Al deze ongelijke content wordt gepresenteerd in een enkele lijst die je tijd bespaart, en het betekent dat je nooit meer een verhaal hoeft te missen.

Het kiezen van de pagina's die je graag wilt zien op deze manier is makkelijk: klik op het RSS icoon als je op de pagina bent, of selecteer een URL van een pagina van de lijst hieronder. Je kunt je dan inschrijven bij de RSS feed naar keuze.

Het lezen van een RSS feed

Er zijn twee manieren om een RSS feed te lezen: de eerste is via je webbrowser. De nieuwste browser releases ondersteunt RSS vertoning, inclusief Chrome, Firefox en IE. De tweede methode is om een toegewijde RSS reader te gebruiken. Deze programma's checken welke feeds bijgewerkt zijn, en dan tonen ze de artikels als een lijst van aanklikbare links.

Een voorbeeld van een web-gebaseerde RSS reader is Google Reader, maar je kunt ook RSS lees apps downloaden als Reeder voor de Mac, iPad en iPhone.

Abonneren op een RSS feed

Klik op een van de links uit de RSS feed lijst hieronder. Je gaat dan naar een pagina met verhalen. Je kunt je inschrijven op deze pagina in je browser via de instructies op het scherm. Of, als je liever een RSS lees app gebruikt, je kopieert de URL van deze pagina uit de adresbalk in je browser. Ga dan naar je reader en plak het op een relevante plek. Raadpleeg de documentatie voor je reader na, voor precieze instructies over hoe je je kunt abonneren op de feed die je hebt gekozen.

