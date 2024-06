Dit zijn alle iPhones, iPads en Macs die Apple Intelligence ondersteunen

Nu we de demo's hebben gezien, kunnen we niet wachten om Apple Intelligence zelf uit te proberen. De overdosis AI-functies die Apple introduceert in iOS 18, iPadOS 18 en macOS 15 Sequoia komt helaas niet naar alle apparaten die deze software-updates ontvangen.

Naast de nieuwste software heb je ook bepaalde hardware nodig om Apple Intelligence te laten werken. Dat komt omdat veel van de AI-verwerking lokaal wordt gedaan in plaats van in de cloud. Je iPhone, iPad en Mac hebben daarom een krachtige processor nodig.

Als je de mogelijkheden van Apple Intelligence voor het samenvatten van artikelen, het herschrijven van tekst en het genereren van afbeeldingen wilt uitproberen, heb je een van de onderstaande apparaten nodig. Zelfs wanneer iOS 18, iPadOS 18 en macOS 15 Sequoia later dit jaar worden uitgerold, moet je beseffen dat Apple Intelligence nog steeds als bèta wordt gelanceerd en bepaalde bugs kan hebben.

Apple heeft ook gezegd dat de AI-functies "in eerste instantie beschikbaar zullen zijn in het Engels in de VS", dus het is nog niet duidelijk hoe snel ze internationaal zullen worden uitgerold. Aangezien Nederlands nooit echt hoog op de prioriteitenlijst van bedrijven staat, vrezen we dat Apple Intelligence niet meteen in het Nederlands beschikbaar zal zijn.

Hieronder vind je alvast het volledige overzicht met alle iPhones, iPads en Macs die compatibel zijn met Apple Intelligence:

Apple Intelligence compatibiliteit: iPhones

(Image credit: Future)

Als je Apple Intelligence op een iPhone wilt gebruiken, heb je een toestel nodig met een A17 Pro-chipset erin. Op dit moment betekent dit dat je beperkt bent tot de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. We verwachten wel dat de iPhone 16 Pro (Max) en hopelijk ook de iPhone 16 (Plus) compatibel zullen zijn wanneer ze in september gelanceerd worden.

Je kunt Apple Intelligence niet gebruiken op de iPhone 15 of iPhone 15 Plus, omdat die telefoons de A16 Bionic-chip gebruiken. Apple zegt dat de Neural Engine op de A17 Pro, het deel van de chip dat zich bezighoudt met AI, twee keer zo krachtig is als in de A16 Bionic. Al die kracht is ook echt nodig voor Apple Intelligence blijkbaar.

Apple Intelligence compatibiliteit: iPads

(Image credit: Future)

Bij iPads draait het, net als bij iPhones, allemaal om de processors. In het geval van iPads heb je minimaal een M1-chip nodig. Deze heeft een 16-core Neural Engine voor AI-taken en kan naar verluidt 11 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren.

Dat sluit de goedkoopste iPad uit, maar het betekent wel dat de 5e generatie M1 iPad Air (2022) en 6e generatie M2 iPad Air (2024) Apple Intelligence krijgen. Ook de 5e generatie M1 iPad Pro (2021), 6e generatie M2 iPad Pro (2022) en 7e generatie M4 iPad Pro (2024) zijn compatibel.

Apple Intelligence compatibiliteit: Macs

(Image credit: Future)

Als het gaat om chipsets in Macs die geschikt zijn voor Apple Intelligence, kijken we opnieuw naar de M1. Intel-chips komen niet in aanmerking. Zolang je Mac een chip van Apple zelf bevat, is hij compatibel.

Alle MacBook Air-laptops van de voorbije vier jaar zullen Apple Intelligence ontvangen. Dit zijn de M1 MacBook Air (2020), M2 MacBook Air (2022), en M3 MacBook Air (2024).

Ook de MacBook Pro's kregen in 2020 de upgrade met M1-chip. Dat geeft ons de volgende lijst: 13-inch Touch Bar M1 MacBook Pro (2020), M2 MacBook Pro (2022), M1 MacBook Pro (2021), M2 MacBook Pro (2023) en M3 MacBook Pro (2023).

Wat de desktops betreft, kun je Apple Intelligence gebruiken op de M1 iMac (2021), de M3 iMac (2023), de M1 Mac mini (2020), de M2 Mac mini (2023), de M1 Mac Studio (2022), de M2 Mac Studio (2023) en de M2 Mac Pro (2023).

Apple Intelligence compatibiliteit: waar werkt het niet?

(Image credit: Apple)

Apple maakt veel ophef over de nieuwe AI, maar hij zal niet beschikbaar zijn op elk Apple-apparaat. Het is bijvoorbeeld niet ingebouwd in de Apple Watch, zelfs niet in de Apple Watch Ultra 2. Dat kan in de toekomst veranderen, maar Apple zelf heeft hierover niets prijsgegeven.

We hebben ook nog niets gehoord over Apple Intelligence in de Apple Vision Pro of de Apple TV-streamingboxen. Dit komt waarschijnlijk door de hoge hardwarevereisten voor de AI-verwerking.