Een paar uur met de Apple Watch Ultra 2 is genoeg om te bevestigen dat het een verbetering is ten opzichte van het origineel. De update is bescheiden, maar toch voldoende om de beste Apple Watch te noemen met het beste scherm ooit.

Apple Watch Ultra 2: review in een notendop

De originele Apple Watch Ultra was het meest radicale herontwerp van de smartwatch dat Apple ooit heeft geprobeerd. Het was iets compleet nieuws, en de beste Apple Watch die we ooit hadden gezien. De Apple Watch Ultra 2 is ook erg goed, omdat het grotendeels hetzelfde horloge is.

Het heeft een helderder scherm (Apple's helderste scherm ooit, in feite), maar Apple's nieuwe S9-chip en watchOS 10 zorgen voor de meeste veranderingen. De S9-chip maakt, net als bij de Apple Watch Series 9, een aantal nieuwe functies mogelijk, zoals de indrukwekkende Tik Dubbel-bediening. Met dit innovatieve nieuwe gebaar kun je workouts starten, timers stoppen, oproepen beantwoorden en nog veel meer.

Voor een groot aantal andere functies, waaronder Siri, hoeft het horloge niet langer verbinding te maken met de cloud, terwijl een paar wijzigingen in de Depth-app het plaatje compleet maken. Het horloge is daarnaast milieuvriendelijker geworden, met gerecyclede materialen aan de binnen- en buitenkant. Ook de nieuwe bandjes passen in dit ethos met een grotere nadruk op duurzaamheid.

Maar als het gaat om het doel van de Apple Watch Ultra 2, een Apple Watch om mee naar buiten te nemen de wijde natuur in, is er weinig veranderd. De batterijduur is niet verlengd, er is geen nieuwe workoutfunctie toegevoegd en alles wat wel nieuw is, maakt deel uit van de update naar WatchOS 10 die ook naar de originele Apple Watch Ultra (en elke andere recente Apple Watch) komt. Het is nog steeds een geweldige Apple Watch en zelfs de beste qua specs, maar hij valt in dezelfde cyclus van kleine jaarlijkse updates als de rest.

Apple Watch Ultra 2 review: specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Prijs 899 euro Afmetingen 49 x 41 x 14 mm Gewicht 61 gram Case/bezel Titanium Display 502 x 410 px poly-silicon always-on OLED Retina Display Gps Ja Batterijduur 36 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Waterproof? Ja, WR100 (voor duiken)

Apple Watch Ultra 2 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 899 euro

Één formaat

Beschikbaar sinds medio september 2023

De Apple Watch Ultra 2 is nu verkrijgbaar. Bij de Apple Watch Series 9 kun je uit een heleboel kleuren en maten kiezen, maar dit is bij de Apple Watch Ultra 2 niet van toepassing.



Je krijgt één maat, 49 mm, en één kleur, het standaard Titanium, ondanks de geruchten dat we dit jaar een zwarte of Midnight versie zouden zien. LTE mobiele connectiviteit is standaard. De enige belangrijke keuze die je moet maken bij de aankoop is met welk bandje hij wordt geleverd, maar daar gaan we dieper op in in het designgedeelte hieronder.



Het is een duur ding, maar met zijn titanium behuizing, LTE-connectiviteit en geavanceerde functies die je niet buiten de Ultra-serie vindt, is hij niet vreselijk qua prijs-kwaliteit. Hij kost ongeveer hetzelfde als (of minder dan) veel premium Garmin-horloges die zijn ontworpen met hetzelfde doel voor ogen.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Apple Watch Ultra 2 review: design

Behuizing van gerecycled titanium

Retina Display met 3.000 nits helderheid

Geen andere wijzigingen

Op het eerste gezicht is de Apple Watch Ultra 2, net als de Series 9, min of meer identiek aan zijn voorganger. Beide hebben dezelfde solide titanium behuizing, de uitstekende behuizing met de digitale kroon en zijknop, en de inmiddels iconische oranje Action-knop. De plaatsing van de microfoon en luidsprekers komt ook precies overeen met die van het origineel.

De belangrijkste verschillen betreffen het scherm en de bandjes. Ten eerste is het scherm nog mooier dan dat van de eerste versie, met een indrukwekkende helderheid van 3.000 nits op volle sterkte. Het is Apple's helderste scherm ooit, de refresh rate is lekker vlot en het is absoluut Apple op zijn best. Het is waarschijnlijk het beste smartwatchscherm dat we ooit hebben gezien op een puur technisch vlak.



Dit fantastische scherm komt tot leven met een nieuwe aanpasbare, exclusieve wijzerplaat. Verder kan je de wijzerplaten en widgets zelf configureren op het scherm. Het is een slim alternatief voor de Wayfinder-wijzerplaat van vorig jaar en ziet er vooral geweldig uit in de nachtmodus.

Maar dat is zo'n beetje alles wat we kunnen zeggen over de software, want de meeste innovaties hier maken deel uit van watchOS 10, dat ook beschikbaar is op andere Apple Watches. Het is jammer dat er niets nieuws of unieks is aan wat je kunt doen met watchOS 10 en de Action-knop van de Ultra 2: hij is nog steeds programmeerbaar en kan worden toegewezen aan verschillende functies, maar er is dit keer geen spannende nieuwe functie die de knop gebruikt.



De bandjes worden geïnspireerd door dezelfde milieuvriendelijke boodschap die de Apple releases van dit jaar domineerde. Net als bij het origineel zijn er drie bandjes beschikbaar voor de Ultra 2: Alpine, met een g-haaksluiting, een nylon Trail-bandje en een oceaanbandje voor tijdens het duiken.

Design score: 4,5/5

Apple Watch Ultra 2 review: Features

(Image credit: Future / Matt Evans)

Nieuw Tik Dubbel-gebaar

Nachtmodus wordt automatisch ingeschakeld

Grotendeels dezelfde features als vorig jaar

De Apple Watch Ultra 2 heeft nog steeds dezelfde opvallende avontuurlijke functies als zijn voorganger, zoals GPS-tracking op een hoger niveau, het gebruik van de actieknop om een waarschuwingssirene af te laten gaan voor hulp, bestand zijn tegen hoge en lage temperaturen en de Oceanic+ app, die van het horloge een werkende duikcomputer maakt.

Met de Diepte-app, die anders is dan de Oceanic+ omdat het Apple's eigen duikfunctie is, kun je logboeken van eerdere duiken nu makkelijker openen op het horloge. De app ondersteunt ook vrij duiken. De strakke, infrarood uitziende nachtmodus van de originele Ultra moest handmatig worden ingeschakeld met de digitale kroon, maar wordt nu automatisch ingeschakeld dankzij lichtsensoren onder het scherm.

Dat was het voor de buitenfuncties, maar wat betreft andere nieuwe functies is het Tik Dubbel-gebaar een sterke nieuwkomer. Hoewel deze functie pas in oktober beschikbaar is en we hem niet hebben kunnen uitproberen op de Apple Watch Ultra 2, konden we hem wel uitproberen op de Apple Watch Series 9, die gebruikmaakt van dezelfde chipset en sensoren.

Door het horloge omhoog te houden alsof je de tijd wilt controleren en twee keer met je vingers te knijpen, kun je elke widget of app activeren die je op dat moment open hebt staan. Als je bijvoorbeeld een workout hebt geopend, kun je die starten of beëindigen. We hebben een telefoontje beantwoord, een telefoontje gepleegd en een app geopend. Dit had gemakkelijk een stom trucje kunnen zijn, maar Apple heeft er een functie van gemaakt die je waarschijnlijk dagelijks zult gebruiken.

Andere nieuwe dingen zijn het gebruik van de Ultra Wideband-technologie door de S9 om de Zoek Apparaten-functie te verbeteren. Als je een iPhone 15 gebruikt, die ook is uitgerust met Ultra Wideband, kun je niet alleen de richting van je telefoon zien, maar ook hoe ver deze van je verwijderd is. Ultra Wideband kan ook worden gebruikt om muziek op je Apple HomePod te bedienen als je in de buurt bent. Uiteindelijk is dit wel een outdoorhorloge dus we hadden ook meer innovatie op dit gebied gezien.

Features score: 4/5

Apple Watch Ultra 2 review: prestaties

(Image credit: Future / Matt Evans)

Batterij presteert zoals aangegeven

Helder scherm is fantastisch

Accurate en snelle gps

We hebben de Apple Watch Ultra 2 gedragen tijdens verschillende hardlooprondes, krachttraining, tijdens onze slaap en nog veel meer in combinatie met een iPhone 13 met iOS 17. Algemene updates binnen WatchOS 10 die naar elke Apple Watch komen, gaan we hier niet uitgebreid bespreken. In de plaats daarvan focussen we op de unieke eigenschappen van de Apple Watch Ultra die je niet vindt bij andere horloges.

Het horloge is erg groot, kan tegen een stootje en gaat langer mee dan een standaard Apple Watch. Die langere batterijduur is in theorie handig voor slaaptracking, maar in de praktijk zullen sommigen die horloge te groot vinden om 's nachts te dragen. Voor wie er wel mee kan slapen: de Watch Ultra 2 hield onze slaap goed bij en biedt een nauwkeurige uitsplitsing van slaapgewoonten, maar het zet dat niet om in nuttige begeleiding zoals Fitbit en Garmin.

De activity tracking is feilloos. Stevige wandelingen worden automatisch geregistreerd op activiteits- en bewegingsringen en de ringen zelf zijn een gemakkelijke manier om in één oogopslag te zien of je je doelen voor die dag haalt. De workoutmodi van de Apple Watch kunnen zo worden ingesteld dat je een workout kunt starten met de actieknop, wat fijn is voor hardlopers en skiërs die handschoenen dragen, of voor iedereen met zweterige handen. Het echte plezier voor ons is het gebruik van de workoutprofielen voor krachttraining om aangepaste workouts met rust- en werksegmenten samen te stellen.

Je kunt tussen segmenten schakelen met een druk op de actieknop, dus je hoeft je touchscreen niet af te vegen met zweterige vingers. Dit is de eerste smartwatch die we dragen echt nuttig is in een gym. Bij anderen voelt krachttraining meestal als een bijzaak.

Alles wat je doet de gps is eveneens geweldig, hoewel de gps zelf niet is verbeterd tegenover de vorige editie. De omgevingslichtsensor schakelt daarnaast automatisch over naar de nachtmodus (wel een verandering ten opzichte van vorig jaar) en is vooral effectief om je ogen niet te verblinden wanneer je 's avonds gaat sporten. Het helderdere scherm is een leuke extra, hoewel je in het najaar meestal niet echt nood hebt aan een extreem fel scherm. optie om te hebben, hoewel ik in mijn ervaring nooit meer dan 2.000 nits van een horloge nodig heb gehad om mezelf te helpen het duidelijk te zien, zelfs in direct zonlicht.

De batterijduur is zoals aangegeven, 36 uur of zelfs langer en dat is inclusief een rondje hardlopen van 45 minuten. Het zal een genot zijn om te gebruiken als je van een standaard Apple horloge komt, maar elke twee dagen opladen is nog steeds een groot verschil met sommige Garmins, waar de Ultra zoveel features mee deelt. De batterij is nog steeds veel te kort om mee te nemen op meerdaagse reizen tenzij je hem met batterijbesparing gebruikt.

De belangrijkste veranderingen dankzij de S9-chip van het horloge zijn enorm handig. Dan bedoelen we natuurlijk Tik Dubbel en Nauwkeurig Zoeken. We hebben ze uitgeprobeerd in de demoruimte van Apple en daar werkten ze beide zoals aangegeven. Nauwkeurig Zoeken is een iets meer toekomstgerichte functie, aangezien je hiervoor een iPhone 15 nodig hebt die dezelfde nieuwe Ultra Wideband-chip bevat.

Tik Dubbel heeft daarentegen de potentie om de manier waarop je je Apple Watch gebruikt te veranderen. Dit eenvoudige gebaar zal erg handig zijn als je in een positie bent waarin je je horloge niet wilt aanraken, of dat nu koken, sporten in de gym of zelfs iets extremer als skiën is. Net als de actieknop is deze functie zeer nuttig omdat hij meerdere toepassingen kent (hij activeert de belangrijkste actie op het menu dat je open hebt staan) en hij was snel en responsief tijdens onze testen.

Prestaties score: 4/5

Moet je de Apple Watch Ultra 2 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit De duurste Apple Watch die je kan kopen, maar niet onverantwoord duur gezien de concurrentie. 3,5/5 Design Een weelderig scherm, meer milieuvriendelijkheid en een stoere titanium buitenkant. 4,5/5 Features Tik Dubbel en de vernieuwde S9-chip voegen zich bij de avontuurlijke features van vorig jaar. 4/5 Performance De batterij werkt zoals aangegeven en alles op het horloge is eenvoudig en ergonomisch in gebruik. 4/5

Koop hem als...

Je een echte avonturier bent

Met zijn titanium behuizing en aangepaste design met actieknop is de Apple Watch Ultra 2 duidelijk gericht op mensen die graag extreme sporten uitoefenen.

Je meer batterij nodig hebt

De Apple Watch Ultra 2 biedt gemiddeld 36 uur batterij en dat is twee keer meer dan sommigen uit een gewone Apple Watch kunnen halen.

Koop hem niet als...

Je hem voor langere reizen wil gebruiken

De batterij is misschien beter dan die van andere Apple Watches, maar zelfs als je een weekend gaat kamperen, houdt de Watch Ultra 2 dat niet altijd vol.

Je niet sportief bent

Als je totaal niet houdt van sporten, dan biedt de goedkopere Apple Watch 9 of zelfs Apple Watch SE 2 bijna dezelfde ervaring.

Apple Watch Ultra 2: alternatieven

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Apple Watch Ultra 2 Garmin Fenix 7 Pro (47mm) Apple Watch Series 9 (45mm) Prijs 899 euro 1.049 euro 449 euro Afmetingen 49 x 41 x 14 mm 47 x 47 x 14,5 mm 45 x 38 x 10,7 mm Gewicht 61g 78g 38,7g (aluminium) Behuizing Titanium Polymeer & roestvrij staal Aluminium of roestvrij staal Display 502 x 410 px poly-silicon always-on OLED Retina Display 1,3 inch 260 x 260 MIP touchscreen 396 x 484 px always-on OLED Retina Display Gps Ja GPS, GLONASS, Galileo, Multi-Frequency Ja Batterij 36 uur 22 dagen, 73 uur gps, zonne-energie 18 uur Connectiviteit Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Bluetooth 5.2, ANT+ en Wi-Fi Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE (optioneel) Waterbestendig Ja, WR100 (duikbestendig) Ja, 10ATM Ja, WR50 (zwembestendig)

Garmin Fenix 7 Pro Een van Garmins beste outdoorhorloges gaat wekenlang mee in plaats van urenlang, waardoor het de logische keuze voor meerdaagse activiteiten. Lees de volledige review