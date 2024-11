De Samsung S95D is onze favoriete tv van 2024 en geniet nu van Black Friday-korting

Gelieve je adblock uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

De tijden dat Black Friday maar één dag duurde, liggen ver achter ons. Inmiddels zijn er bijna de hele maand november kortingen te vinden en dat is tijdens Black Friday 2024 niet anders. Opnieuw zijn het vooral de tv-deals die onze aandacht hebben getrokken. Tv's die normaal extreem duur zijn, genieten nu van honderden euro's korting waardoor ze misschien wel binnen je budget passen.

Het zijn trouwens niet zomaar een paar tv's die korting krijgen, want zelfs onze favoriete tv van 2024 is nu goedkoper. Dan hebben we het natuurlijk over de Samsung S95D QD-OLED TV. Dit is niet alleen de beste OLED TV in het aanbod van Samsung, maar ook onze favoriete premium OLED TV. Hij is prijzig, maar voor dat geld krijg je een OLED Glare Free-scherm, dat lichtreflecties als geen ander elimineert. Elke tv-fabrikant spant zich in om reflecties tegen te gaan en Samsung staat momenteel bovenaan de rangschikking met de Samsung S95D. Dit is ook de enige tv in hun aanbod met het OLED Glare Free-scherm.



Verder krijg je hier een prachtige beeldkwaliteit, hoge helderheid, geweldige gaming-features en een degelijk ingebouwd geluidssysteem. Er is keuze uit drie verschillende formaten (55, 65 en 77 inch) en elk formaat geniet van Black Friday-korting! Sommige retailers pakken ook uit met bundelvoordeel, wat goed nieuws is als je een soundbar zou willen kopen. Als je de Samsung S95D koopt met een van de deelnemende Samsung-soundbars, krijg je dus nog meer korting.

Hieronder vind je een overzicht van alle Black Friday-kortingen op de Samsung S95D in Nederland en België. Als je ook een soundbar van Samsung wil kopen, dan heeft MediaMarkt op dit moment de beste deal in beide landen door hun bundelvoordeel.

Samsung S95D Black Friday-deals in Nederland

Samsung S95D Black Friday-deals in België

Mag het ook wat kleiner (en goedkoper)?

(Image credit: Future)

De Samsung S95D is niet de enige OLED TV die je inmiddels voor een mooie prijs kan scoren. Zelfs met korting is hij voor sommigen te prijzig en dan moet hij ook nog in je woonkamer passen. De tv is namelijk minimaal beschikbaar in een formaat van 55 inch. Dat brengt ons naadloos bij de LG C4, die we aanraden als je een goede prijs-kwaliteitverhouding wilt en niet per se het neusje van de OLED-zalm. Die tv is namelijk beschikbaar in twee kleinere formaten (42 en 48 inch) en ook nog één groter formaat (83 inch).

Deze tv is de middenklasse OLED TV van 2024 in het aanbod van LG. Net onder de LG C4 vind je de LG B4 en daarboven vind je nog de LG G4. Naar onze mening is de LG C4 een van de meest gebalanceerde OLED TV's van het jaar die iedereen tevreden kan stellen. Een van de redenen is de grote verscheidenheid aan formaten, waardoor er voor iedereen wel een LG C4 is. Als je de 42-inch LG C4 wil, dan kan je die zelfs al vinden voor iets minder dan 1.000 euro tijdens Black Friday. Het beeld is dan wel iets minder helder en gaat minder goed om met reflecties dan dat van de Samsung S95D, maar ook hier krijg je bijvoorbeeld veel gaming functies en vier HDMI-poorten met 4K/120Hz-ondersteuning.