De Google Pixel 9 Pro was de enige smartphone die echt nieuw aanvoelde en is daarom onze smartphone van het jaar

Onze smartphone van het jaar haalt niet de hoogste scores in benchmarks. Hij heeft niet de beste camera's (al scheelt het niet veel). Zijn batterij gaat niet het langst mee en hij wordt niet geleverd met een stylus. Toch is de Google Pixel 9 Pro nog steeds onze favoriete smartphone van dit jaar voor verschillende redenen. Daarom verdient hij nu dan ook onze officiële titel van smartphone van het jaar.

De eerste reden voor deze keuze heeft puur te maken met instinct. We testen natuurlijk veel van de beste smartphones door het jaar heen en hebben dus vaak ook meerdere uitstekende modellen bij de hand, zoals ook de iPhone 16 Pro , de Galaxy S24 Ultra en zelfs interessante, minder populaire toestellen zoals de OnePlus Open Apex Edition . Wanneer we bezig zijn met een review van een smartphone, is die telefoon ook de enige die we gebruiken, maar als de review af is, kunnen we het toestel weer inwisselen. Na onze review van de Pixel 9 Pro zijn we hem echter blijven gebruiken.

De Pixel 9 Pro zit erg goed in elkaar. Hij weet alle basistaken geweldig uit te voeren en stelt ons op dat vlak nooit teleur. Telefoons zitten vaak vol met features die we maar één keer gebruiken, of hoogstens een paar keer per jaar, maar de belangrijkste features zijn de dingen waar we vaak niet echt bij stilstaan: bellen, omgaan met notificaties en het versturen van berichten.

De Pixel 9 Pro weet fantastisch te presteren op die vlakken en doet dit op manieren die andere telefoons niet kunnen evenaren. Zo kunnen we heel gemakkelijk onze notificaties beheren, waardoor we niet overspoeld worden door onnodige meldingen en snel kunnen reageren op berichten die echt belangrijk zijn. Verder heeft de Pixel 9 Pro een geweldig toetsenbord en uitstekende stemherkenning, dus typen en dicteren werken ook heel goed wanneer we een bericht willen versturen.

We zijn zelfs over het algemeen fans van de AI die hier aanwezig is (in ieder geval van de features die we ook echt gebruiken). We gebruiken bijvoorbeeld Google’s Gemini AI elke dag wel op de een of andere manier en dat voelt nog maar als het begin.

Wij zijn misschien niet heel veel bezig met het genereren van tekst of afbeeldingen, maar we praten hier en daar wel met Gemini. De AI-assistent weet bijvoorbeeld verrassend goede recepten aan te raden aan de hand van de ingrediënten die we thuis nog hebben liggen. Ook kan Gemini soms goede inzichten geven als je om advies vraagt.

De enige nieuwe telefoon die ook echt nieuw aanvoelt

De Pixel 9 Pro (rechts) en de Pixel 9 Pro XL (links) zijn vanbinnen vrijwel identiek aan elkaar. (Image credit: Peter Hoffmann)

Een andere grote reden waarom de Google Pixel 9 Pro onze favoriete smartphone van dit jaar is, is omdat het de enige smartphone is die ook echt nieuw aanvoelt. De iPhone 16 Pro is vrijwel hetzelfde als de iPhone 15 Pro van vorig jaar. Ja, natuurlijk wordt de voormalige locatie voor de 5G-antenne nu ingenomen door de nieuwe cameraregelaar, maar hij ziet er verder hetzelfde uit. Bij Samsung is het nog langer geleden dat de Galaxy S-serie een grote refresh heeft gekregen. De Galaxy S24 Ultra ziet er dan ook nog grotendeels hetzelfde uit als de Galaxy Note, een model dat inmiddels alweer een tijdje geleden uit de line-up is gehaald door Samsung .

De Pixel 9 Pro is is echter het eerste model van Google sinds de Pixel 6 dat een grote designverandering heeft gekregen. We vonden het oude design overigens nog steeds wel iets hebben, maar het begon er wel een beetje verouderd uit te zien. De nieuwe Pixel 9- en Pixel 9 Pro-modellen zien er weer erg strak uit. Veel mensen vergelijken deze toestellen met de iPhone 16 op het gebied van bouwkwaliteit en materialen. Het beste aspect van de nieuwe Pixels is misschien wel dat ze volgens Google steviger zijn dan ooit tevoren. Daardoor moeten ze het hopelijk in ieder geval dus ook de zeven jaar waarin ze nog software-updates krijgen overleven.

In de eerste instantie waren we geneigd om de iPhone 16 Pro te kiezen als onze favoriete smartphone van dit jaar en we denken dan ook dat dit uiteindelijk de betere telefoon van de twee kan zijn. Apple's lancering was echter vrij teleurstellend. Apple stelt zijn fans niet heel vaak teleur, maar dit jaar lanceerde het toestellen die eigenlijk gewoon nog niet klaar waren om gelanceerd te worden.

Elke kleurvariant van de Pixel 9 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

De iPhone 16 doet nog niet alles wat Apple heeft beloofd. Naast het gebrek aan Apple Intelligence (waar we in Europa waarschijnlijk nog langer mee te maken zullen hebben), arriveerde de cameraregelaar ook zonder sommige van zijn beloofde features. Zo komt autofocus in een toekomstige update. Dat is echt een misser van Apple. We vinden dat zo'n feature bij de lancering beschikbaar had moeten zijn.

Verder waren we ook wel echt onder de indruk van de Galaxy S24 Ultra, maar die is qua prijs en features voor veel mensen waarschijnlijk een beetje overweldigend. Samsung lanceerde zijn nieuwe flagship overigens wel zeven maanden voor de iPhone en Pixel werden gelanceerd en de Galaxy S24 Ultra wist na die zeven maanden beter te concurreren dan in het voorgaande jaren het geval was bij oudere Samsung-toestellen die we getest hebben.

De Galaxy S24 Ultra is dan ook nog steeds een van de krachtigste smartphones die je kan kopen en zijn camera's zijn enorm veelzijdig en leveren levendige beelden. Hij biedt echter ook veel meer dan de meeste mensen nodig hebben en dankzij al die extra features is het dus ook een van de duurste smartphones die je niet kan dichtvouwen.

Het beste Pixel-model van de beste Pixel-serie tot nu toe

We zijn van mening dat je bij de Pixel 9 Pro nu al met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te maken hebt en Google zal de prijs van dit toestel ongetwijfeld ook nog verlagen na een tijdje. De Pixel 9 Pro XL is overigens in principe net zo goed en we zijn dan ook erg blij dat Google het kleinere Pro-model niet minder camera's of RAM heeft gegeven. Nu kan je gewoon kiezen welk formaat je fijn vindt, zonder in te leveren op andere vlakken.

Als je liever een toestel wil dat heel gemakkelijk in je broekzak past, is de Pixel 9 Pro ideaal. Kies gerust de Pixel 9 Pro XL als je een groter scherm en grotere batterij wil. Het is verder namelijk vrijwel precies dezelfde telefoon. We waren overigens ook fans van de Pixel 9 Pro Fold . Dat is vrij snel een van onze favoriete vouwbare smartphones geworden. Dat model kost echter meer dan een Pixel 9 Pro én een gloednieuwe iPad mini bij elkaar, en dat maakt hem lastig te verantwoorden.

De Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro en Pixel 9 naast elkaar. (Image credit: Philip Berne / Future)

Dit is een geweldig jaar voor smartphones geweest en wij vinden dat de Pixel 9 Pro het beste van de mobiele technologie van dit jaar representeert. Hij heeft het beste nieuwe design en zit ook nog eens steviger in elkaar dan zijn voorgangers. Je krijgt bij de Pixel 9 Pro ook geweldige software die alledaagse taken geweldig uitvoert, niet meer belooft dan hij ook echt kan en je toegang geeft tot allerlei interessante AI-tools. Verder kan je prachtige foto's maken met dit toestel en ze ook heel gemakkelijk bewerken en delen. Ook al is het niet de sterkste telefoon aan de hand van benchmarks, hij presteerde uitstekend tijdens onze praktijktesten.

Vanwege alle redenen die we hierboven hebben genoemd, vinden we de Pixel 9 Pro dus de beste smartphone van 2024 en we hebben dit jaar weer met heel veel smartphones kennis kunnen maken. Dit is de telefoon die we zijn blijven gebruiken, ook al hadden we verschillende andere modellen kunnen kiezen. Zelfs voor zijn originele adviesprijs is hij een goede keuze, maar als je een goede deal kan vinden voor de Pixel 9 Pro, maakt het hem nog interessanter.