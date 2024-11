Google werkt volgens geruchten aan de Pixel Tablet 2, en deze keer is er een toetsenbord

De originele Google Pixel Tablet werd aangekondigd in mei 2022 en kwam in juni 2023 op de markt. En eindelijk is er een nieuw gerucht over wat we kunnen verwachten van de opkomende Google Pixel Tablet 2.

Volgens een insider die sprak met Android Authority, werkt Google inderdaad aan een opvolger van de eerste Pixel Tablet. Echter, het apparaat zou naar verluidt nog "vele maanden" verwijderd zijn van een officiële aankondiging.

Wanneer de tablet uiteindelijk verschijnt, zou deze mogelijk worden geleverd met een toetsenbordcover. Hoewel dit niet werd genoemd in onze Google Pixel Tablet review, zorgde het ontbreken van een officiële toetsenbordaccessoire ervoor dat het apparaat minder veelzijdig was dan het had kunnen zijn.

Volgens de Google-bron wordt de tweede generatie momenteel getest met een toetsenbordcover. Deze hoes maakt gebruik van pogo pins om aan de tablet te worden bevestigd en fungeert tegelijkertijd als standaard, zodat de tablet rechtop kan blijven staan. Dit hebben we al vaker gezien bij andere tablets.

Camera's en chips

De eerste Pixel Tablet werd getoond met als optie een standaard of een dock (Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Het lijkt erop dat het toetsenbord niet de enige verandering zal zijn. Naar verluidt krijgt de tablet ook een verbeterde camera, als opvolger van de 8MP-camera in het 2023-model. Er zijn nog geen details over de specs van de vernieuwde camera.

Daarnaast kunnen we een verbeterde chipset in de tablet verwachten, wat geen verrassing is. Het originele model was uitgerust met een Tensor G2-chip, en de nieuwe versie zou mogelijk een Tensor G4 (zoals de Google Pixel 9-serie) of de nog niet aangekondigde Tensor G5 bevatten.

Blijkbaar is er ook al een Pixel Tablet 3 in de maak, met een geplande lancering in 2027. Een introductie van de Pixel Tablet 2 in 2025 zou dus logisch zijn. Een cyclus van twee jaar is redelijk gangbaar voor een Android-tablet zoals deze.

Wat betreft het ontwerp lijkt het erop dat er slechts kleine aanpassingen worden gedaan, waardoor de Pixel Tablet 2 veel op de eerste Pixel Tablet zal lijken. Ongetwijfeld zullen we de komende maanden meer horen via lekken en geruchten.